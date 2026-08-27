Суд Владивостока приговорил медиков к срокам до 11 лет по делу о продаже детей

Tекст: Антон Антонов

«Приговоры шестерым – от 8,5 года до 11 лет», – сказала Розова РИА «Новости».

По ее словам, материалы в отношении еще двух фигурантов дела пока не рассматривались судом. Защита намерена обжаловать вынесенное решение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, среди обвиняемых по делу о торговле детьми в Приморье оказались трое главных врачей частных медклиник.

Фигурантам инкриминировалась продажа 13 новорожденных за рубеж на общую сумму свыше 53 млн рублей, а всего по делу проходили восемь медицинских работников.

По версии следствия, с 2018 по 2020 год медики под видом лечения бесплодия использовали вспомогательные репродуктивные технологии для культивирования эмбрионов. Впоследствии рожденных таким образом детей вывозили за границу.

