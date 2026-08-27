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    27 августа 2026, 03:46 • Новости дня

    Суд Владивостока приговорил медиков к срокам до 11 лет по делу о продаже детей

    Tекст: Антон Антонов

    Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил шестерых медработников к срокам от 8,5 до 11 лет лишения свободы по делу о продаже новорожденных за границу, сообщила адвокат одного из подсудимых Елена Розова.

    «Приговоры шестерым – от 8,5 года до 11 лет», – сказала Розова РИА «Новости».

    По ее словам, материалы в отношении еще двух фигурантов дела пока не рассматривались судом. Защита намерена обжаловать вынесенное решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, среди обвиняемых по делу о торговле детьми в Приморье оказались трое главных врачей частных медклиник.

    Фигурантам инкриминировалась продажа 13 новорожденных за рубеж на общую сумму свыше 53 млн рублей, а всего по делу проходили восемь медицинских работников.

    По версии следствия, с 2018 по 2020 год медики под видом лечения бесплодия использовали вспомогательные репродуктивные технологии для культивирования эмбрионов. Впоследствии рожденных таким образом детей вывозили за границу.

    24 августа 2026, 16:35 • Новости дня
    Верховный суд признал незаконным отказ в зачислении школьника в 10-й класс
    Верховный суд признал незаконным отказ в зачислении школьника в 10-й класс
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный суд (ВС) России признал незаконным отказ в зачислении школьника в 10-й класс из-за того, что образовательное учреждение предлагает только профильное обучение.

    ВС разъяснил, что правила отбора в профильные классы не могут лишать детей конституционного права на получение среднего общего образования, передает ТАСС.

    Жительница Свердловской области обратилась в суд после того, как ее сына, успешно сдавшего государственную итоговую аттестацию, не приняли в 10-й класс. Администрация школы объяснила отказ тем, что в старших классах предусмотрено только профильное обучение. Мать подала заявление на зачисление в общеобразовательный класс.

    Суды трех инстанций ранее поддержали школу, признав действия администрации законными. Однако Верховный суд отменил эти решения. Коллегия по административным делам указала, что в России обязательным является не только основное общее образование, но и среднее общее образование, охватывающее 10-й и 11-й классы.

    Суд подчеркнул, что правила индивидуального отбора в профильные классы не должны препятствовать реализации конституционного права детей на образование. Наличие в школе исключительно профильных направлений не может служить основанием для отказа ученику в продолжении обучения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, детский омбудсмен Мария Львова-Белова назвала незаконными отказы школ в приеме девятиклассников в десятый класс.

    Министерство просвещения объяснило подобные решения образовательных учреждений отсутствием свободных мест.

    Партия «Единая Россия» инициировала проверки устанавливающих барьеры для учеников школ.

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    24 августа 2026, 09:37 • Новости дня
    Увеличилось число пострадавших при атаке дрона на детский центр в Краснодаре

    Число пострадавших при атаке дрона на детский центр в Краснодаре увеличилось до 12 человек

    Увеличилось число пострадавших при атаке дрона на детский центр в Краснодаре
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Количество раненых из-за удара украинских беспилотников по Краснодару выросло до 12 человек, сообщает оперативный штаб Кубани.

    В оперштабе Краснодарского края сообщили, что жители пострадали при падении обломков беспилотников на пятиэтажный многоквартирный дом и частный детский центр. Количество раненых из-за удара украинских беспилотников по Краснодару выросло до 12 человек, передает РИА «Новости».

    «Десять человек, в том числе шесть детей, госпитализировали. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Еще два ребенка погибли», – заявили в оперативном штабе региона.

    Оперштаб Кубани показал видео атаки дрона на детский центр в Краснодаре.

    Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о гибели двух детей при падении обломков беспилотника на частный детский центр.

    Двумя днями ранее в результате атаки дронов на Ейский район также погибли двое несовершеннолетних.

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    26 августа 2026, 21:35 • Видео
    Что забыл в России директор ЦРУ

    В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

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    26 августа 2026, 09:19 • Новости дня
    Челябинский лицей признали лучшей школой России

    Челябинский физико-математический лицей № 31 возглавил рейтинг школ России

    Челябинский лицей признали лучшей школой России
    @ Официальная страница МБОУ «ФМЛ №31 г. Челябинска»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Физико-математический лицей № 31 г. Челябинска возглавил общероссийский рейтинг школ по конкурентоспособности, сменив на первом месте Физтех-лицей им. П.Л. Капицы, сообщили в пресс-службе RAEX.

    Челябинский физико-математический лицей № 31 стал лидером общероссийского рейтинга школ по конкурентоспособности, сообщает ТАСС.

    Учебное заведение сместило с первой строчки прошлогоднего победителя – Физтех-лицей имени П.Л. Капицы.

    «В общероссийском рейтинге по конкурентоспособности сменился лидер – им стал Физико-математический лицей № 31 г. Челябинска», – рассказали агентству в пресс-службе RAEX. Второе место сохранил за собой СУНЦ МГУ.

    Бывший лидер рейтинга, Физтех-лицей имени П.Л. Капицы, теперь занимает третью позицию. Замыкают пятерку лучших Физико-математическая школа Тюмени и московский лицей «Вторая школа», оказавшиеся на четвертом и пятом местах соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная российских учащихся завоевала четыре золотые медали на олимпиаде по математике в Шанхае.

    Отечественные школьники получили награды высшего достоинства на Международной олимпиаде по физике в Колумбии.

    По итогам прошлого года Россия стала лидером среди европейских стран по количеству побед на международных научных состязаниях.

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    24 августа 2026, 08:49 • Новости дня
    Минпросвещения заменило привычные школьные звонки на популярные мелодии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С 1 сентября вместо звонков в школах зазвучат популярные мелодии и произведения современных и советских авторов, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

    В новом учебном году российские школы изменят формат звуковых сигналов, передает РИА «Новости». В пресс-службе ведомства уточнили, что на смену привычным оповещениям придет музыка.

    «Министерство просвещения Российской Федерации с 1 сентября продолжает масштабный проект «Мелодии вместо звонков», который охватит все регионы. Начало и конец уроков будут объявлять популярные мелодии и произведения современных и советских авторов», – говорится в заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения России включило песни Шамана, Майданова и Газманова в перечень композиций для уроков музыки в школах.

    Министерство просвещения работает над созданием списка музыкальных произведений, рекомендованных для изучения в школах.

    С первого сентября 2026 года детские сады начнут работать по обновленным методикам в части музыкальных занятий и используемых в них песен.

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    25 августа 2026, 14:59 • Новости дня
    Ветеринар назвала неожиданный способ улучшить оценки школьников

    Ветеринар Марцинковская посоветовала использовать собак для лучшей учебы детей

    Tекст: Ольга Иванова

    Регулярное общение с домашними питомцами помогает учащимся эффективнее справляться с интеллектуальными задачами и значительно снижает уровень стресса во время занятий, заявила кандидат ветеринарных наук Инна Марцинковская.

    Взаимодействие с четвероногими друзьями способствует развитию памяти и внимания у подростков, передает Газета.Ru.

    Старший медицинский советник компании «Промомед» Инна Марцинковская отметила, что животные становятся отличными помощниками в учебе.

    «Представлено большое количество исследований, подтверждающих положительное влияние на когнитивные способности детей при постоянном взаимодействии с собакой. Например, показано, что дети, читающие вслух питомцам, совершенствуют навыки чтения», – рассказала ветеринар. По ее словам, у подростков в присутствии живой собаки фиксируется более высокая активность лобной доли мозга.

    Короткий контакт с питомцем снижает уровень кортизола и одновременно повышает выработку окситоцина. Это укрепляет эмоциональную связь и дарит чувство спокойствия. Подобная практика уже применяется в американских вузах, где студентам предлагают встречи с терапевтическими собаками в периоды высоких нагрузок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, педагоги назвали конец учебного года самым сложным периодом для школьников из-за экзаменов.

    Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко отметил возросший уровень интеллектуального развития современных первоклассников.

    Финские ученые обнаружили положительное влияние смартфонов на когнитивные способности подростков.

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    25 августа 2026, 21:34 • Новости дня
    В Саратове двухлетний мальчик выжил после падения из окна квартиры

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Маленький ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже в Саратове, он получил травму головы и множественные ушибы, сообщили в региональном следственном управлении СК.

    Инцидент произошел на Ново-Крекинском проезде, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Пострадавшего доставили в Саратовскую областную детскую клиническую больницу с травмой головы и ушибами.

    Правоохранительные органы начали проверку по факту травмирования ребенка.

    В середине августа полиция начала проверку после падения трехлетнего ребенка из окна пятого этажа в Калининграде.

    В начале месяца пятилетний мальчик погиб при падении с пятого этажа в Югре.

    Месяцем ранее двухлетний малыш получил травмы из-за падения из окна четвертого этажа в Подмосковье.

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    26 августа 2026, 15:50 • Новости дня
    Российское посольство выразило соболезнования после пожара в роддоме Пакистана

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские дипломаты поддержали семьи, потерявшие детей в результате трагического пожара в столичном родильном доме Пакистана, где погибли 14 младенцев.

    Посольство России в Пакистане выразило соболезнования в связи с трагической гибелью младенцев во время пожара в родильном доме Исламабада, передает РИА «Новости».

    «Разделяем боль семей, понесших эту невосполнимую утрату, выражаем им искренние соболезнования. Желаем близким погибших мужества и душевных сил в этот тяжелый момент», – говорится в официальном заявлении российской дипмиссии.

    Ранее стало известно, что в результате возгорания в больнице пакистанской столицы скончались по меньшей мере 14 новорожденных. Причиной пожара стал взрыв компрессора кондиционера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами пожара в родильном отделении клиники Исламабада стали новорожденные дети. Взрыв компрессора кондиционера привел к сильному возгоранию в гинекологическом отделении.

    Ранее российская дипмиссия выражала соболезнования семьям погибших при теракте на железной дороге в пакистанской Кветте.

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    26 августа 2026, 07:01 • Новости дня
    Автомобиль с подростками рухнул в реку в Забайкальском крае

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Автомобиль съехал с дороги в реку Чара в Каларском округе Забайкальского края. В результате ДТП пострадали три человека, одна несовершеннолетняя девушка погибла, поиски второй продолжаются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

    В ночь на 26 августа в селе Чара кроссовер Renault Kaptur съехал с дороги прямо в реку, передает ТАСС. Водитель не справился с управлением и протаранил металлическое барьерное ограждение. В салоне находились пятеро человек.

    «В результате трое молодых людей выбрались самостоятельно, тело одной девушки было обнаружено в автомобиле, который извлекли из воды сегодня утром, поиски еще одной девушки продолжаются», – сообщили в региональном управлении МЧС.

    Трое пострадавших парней в возрасте 18-19 лет госпитализированы в районную больницу в состоянии средней степени тяжести. Погибшей и пропавшей пассажиркам было по 16-17 лет. В краевом Минздраве уточнили, что выжившим оказывают всю необходимую помощь.

    К поискам пропавшей привлекли 23 человека и 12 единиц техники. Местная прокуратура начала проверку обстоятельств инцидента. Ведомство оценит меры по обеспечению безопасности дорожного движения и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа в Саратовской области при падении автомобиля в пруд погибли четыре человека.

    В начале месяца спасатели обнаружили тело утонувшего подростка в реке Ингода в Забайкальском крае.

    Неделей ранее в Бурятии течение реки Хилок унесло купавшегося несовершеннолетнего.

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    25 августа 2026, 03:54 • Новости дня
    Офтальмолог назвал признаки начинающихся проблем со зрением школьника

    Офтальмолог Азнаурян призвал следить за зрением школьника

    Tекст: Катерина Туманова

    Глаз школьника постоянно растет и меняется, поэтому важно отслеживать негативные тенденции раньше, чтобы успешнее их скорректировать, рассказал профессор, доктор медицинских наук детский офтальмолог, офтальмохирург Игорь Азнаурян.

    «Если ребенок: щурится, глядя на вывеску или номер автобуса; низко наклоняется над книгой или рисует, буквально ложась лицом на стол; начал жаловаться на головные боли к вечеру или говорит, что есть ощущение песка в глазах. Не стоит ждать, если вы заметили у ребенка признаки ухудшения зрения, нужно срочно обратиться к детскому офтальмологу», – заявил он радио Sputnik.

    Врач настоятельно рекомендовал родителям не затягивать с профильным осмотром зрения, если школьник жалуется на усталость и неприятные ощущения в глазу. По его словам, близорукость школьников – это закономерная адаптация глаза к современным условиям и нагрузкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты рассказали о правильной организации учебного места школьника дома. Учитель назвал самые стрессовые периоды учебного года для школьников. Врач дала рекомендации, как сохранить зрение при работе у компьютера. Офтальмолог дал советы, как избежать синдрома «цифрового утомления глаз».

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    26 августа 2026, 04:48 • Новости дня
    Полицейские в Ингушетии случайно ранили ребенка при погоне за нарушителями

    Tекст: Антон Антонов

    В Ингушетии во время полицейской погони за нарушителями пулей был ранен в ногу 11-летний пассажир одного из преследуемых автомобилей, сообщили в МВД региона.

    Инцидент произошел 23 августа на федеральной автодороге, где водители двух автомобилей «Лада Приора» без номерных знаков и с затонированными стеклами превысили скорость и не подчинились требованиям сотрудников ГИБДД остановиться, передает РИА «Новости».

    Полицейские в ходе преследования по громкоговорителю неоднократно предупреждали о применении оружия, но нарушители продолжали набирать скорость.

    «Полицейские в ходе преследования произвели из табельного оружия сначала предупредительный выстрел в воздух, а затем, для остановки продолжающих движение транспортных средств – выстрелы по их колесам», – говорится в сообщении ведомства. Один из автомобилей после повреждения колеса остановился, водитель скрылся с места происшествия.

    Как выяснилось позже, на заднем сиденье второй машины находился пассажиром 11-летний мальчик, который получил сквозное огнестрельное ранение левой голени. Водитель этого автомобиля также сбежал, однако полицейские позже задержали обоих нарушителей – жителей селения Алхасты Сунженского района 1998 и 2007 годов рождения.

    За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции им назначили административный арест на десять суток, по факту ранения ребенка проводится проверка.

    Пострадавшего мальчика экстренно прооперировали, сообщили в республиканской детской клинической больнице. Операция прошла без технических сложностей и с минимальной кровопотерей, ребенка перевели из реанимации в отделение травматологии и ортопедии, где ему назначили комплексную терапию.

    Заведующий отделением травматологии и ортопедии Иса Хашиев рассказал, что ранение оказалось сложным, но врачам удалось избежать повреждения магистральных сосудов, нервных стволов и суставной сумки.

    «Прогнозы на полное выздоровление благоприятные, однако ребенку предстоит длительный период реабилитации под наблюдением наших специалистов», – отметил врач, добавив, что мальчику удалось сохранить полную функциональность конечности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, женщина за рулем внедорожника Mercedes устроила погоню в Москве и спровоцировала ДТП, пытаясь скрыться от полиции.

    В Ленинградской области сотрудники ГИБДД применили табельное оружие для остановки автомобиля, за рулем которого находился 13-летний подросток.

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    25 августа 2026, 16:33 • Новости дня
    Альянс по защите детей подвел итоги пятилетней работы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве прошел юбилейный бранч Альянса по защите детей в цифровой среде, посвященный пятилетию совместной работы бизнеса и государства.

    Участники мероприятия подвели итоги пятилетней работы организации, созданной в 2021 году в присутствии президента России Владимира Путина, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Главной целью объединения крупнейших технологических, телекоммуникационных и медиакомпаний стало формирование безопасного интернета для подрастающего поколения.

    Председатель Альянса Елизавета Белякова рассказала о запуске проектов в сфере цифровой грамотности и профилактики онлайн-угроз. Особое внимание уделялось противодействию опасному контенту и международному сотрудничеству. «Пять лет назад крупнейшие компании объединились вокруг понимания, что безопасность детей в интернете – это общая ответственность и задача, которую невозможно решить в одиночку», – отметила она.

    На встрече также обсудили ЭКГ-рейтинг ответственного бизнеса. Артур Ниязметов пояснил, что компании, участвующие в проектах Альянса, могут получить дополнительные баллы. Это позволит учитывать их вклад в безопасность детей при оценке деловой репутации. В будущем организация планирует масштабировать успешные практики и разрабатывать новые инструменты защиты от киберугроз.

    Ранее Альянс по защите детей в цифровой среде провел опрос родителей о тратах несовершеннолетних на видеоигры.

    Участники «Российской креативной недели» обсудили влияние цифрового пространства на подрастающее поколение.

    Герой России Евгений Поддубный выступил за введение уроков информационной гигиены в школах.

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    26 августа 2026, 17:27 • Новости дня
    Продлен запрет на размещение детей в лагерях Крыма

    Аксенов продлил запрет на размещение детей в лагерях Крыма

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ограничения на прием и отдых детей в курортных организациях и оздоровительных учреждениях Крыма будут действовать до конца года, говорится в указе главы республики Сергея Аксенова.

    Мораторий на работу санаториев продлен до 31 декабря 2026 года, передает РИА «Новости». Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Ранее бронирование путевок приостанавливали на период с 22 июня по 1 сентября.

    «Приостановить с нуля часов нуля минут 1 сентября 2026 года до 23 часов 59 минут 31 декабря 2026 года бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха», – говорится в опубликованном документе крымского правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении размещения несовершеннолетних в оздоровительных учреждениях региона до начала осени.

    Министерство просвещения предложило альтернативные варианты летнего отдыха родителям школьников.

    В конце июня профильное ведомство полностью завершило организованный вывоз детей из международного лагеря «Артек».

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    26 августа 2026, 18:40 • Новости дня
    Власти Словакии одобрили полный запрет социальных сетей для подростков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Словакии в среду согласовало инициативу, которая ограничивает доступ подростков к онлайн-платформам.

    Законодательные изменения еще в июне подготовила партия «Голос – социальная демократия» (Hlas-SD), входящая в правящую коалицию страны, передает РИА «Новости».

    «Создание и использование учетной записи в социальной сети запрещается ребенку младше 16 лет», – указывается в утвержденном правительством документе. Авторы поправок объясняют необходимость таких мер заботой о безопасности несовершеннолетних в интернете.

    Теперь документ направят на рассмотрение в национальный парламент Словакии. Если депутаты поддержат инициативу, новые правила вступят в силу с января 2027 года.

    Ранее парламент Франции одобрил закон об ограничении доступа к социальным сетям для подростков младше 15 лет.

    Руководство Европейской комиссии подготовило масштабные меры по запрету использования подобных платформ несовершеннолетними на всей территории ЕС.

    Турецкие законодатели запретили детям до 15 лет пользоваться социальными сетями.

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    26 августа 2026, 07:52 • Новости дня
    Военврачи спасли беременную женщину после атаки дрона ВСУ

    В Запорожской области хирурги спасли беременную после удара украинского БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные медики группировки «Днепр» в Запорожской области спасли беременную женщину после атаки украинского дрона, рассказал военный хирург с позывным Фитч.

    Врачи группировки «Днепр» оперативно помогли пострадавшей, передает ТАСС. «Мои коллеги с другой смены спасли раненную женщину на большом сроке беременности и ребенка в утробе. Они попали под серьезную атаку противника и были доставлены к нам на передовую медицинскую точку», – рассказал военный хирург с позывным Фитч.

    По словам специалиста, дежурная смена под руководством врача с позывным Талиб провела все необходимые спасательные манипуляции. После стабилизации состояния пациента эвакуировали в профильную гражданскую больницу.

    Хирург добавил, что в дальнейшем роды прошли благополучно. Военным медикам даже удалось связаться с матерью и передать ей искренние поздравления с рождением ребенка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Энергодаре врачи приняли роды во время обстрела больницы.

    В Брянской области украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль с беременной женщиной.

    В Запорожской области дрон ВСУ сбросил боеприпас на отделение реанимации.

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    26 августа 2026, 08:31 • Новости дня
    Мошенники начали вымогать деньги под видом оплаты школьного питания

    Юрист Курбаков сообщил о мошенничества с оплатой школьных услуг

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мошенники рассылают фальшивые сообщения родителям и школьникам о необходимости срочно оплатить питание, учебные материалы или кружки, рассказал юрист Иван Курбаков.

    Родителям и школьникам стали приходить фальшивые уведомления с требованием экстренно перевести деньги за различные услуги, передает РИА «Новости».

    Злоумышленники просят оплатить питание, учебные материалы, кружки, экскурсии и другие сборы.

    «Родителю или школьнику может поступить сообщение о необходимости срочно оплатить питание, учебные материалы, экскурсию, кружок, проживание в общежитии, оформление пропуска, медицинскую справку, дополнительную образовательную программу либо иной якобы обязательный сбор. Ссылка ведет на ресурс, визуально похожий на официальный сайт образовательной организации, после чего человека под различными предлогами побуждают ввести реквизиты карты или подтвердить операцию кодом из смс», – рассказал юрист Иван Курбаков.

    Эксперт настоятельно рекомендовал избегать перехода по подозрительным ссылкам из таких писем. Информацию следует проверять на официальном сайте школы или уточнять напрямую у администрации по телефону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, детский омбудсмен Мария Львова-Белова предупредила об активизации мошенников перед Днем знаний.

    В начале августа член Общественной палаты Евгений Машаров рассказал о фальшивых сборах денег на нужды класса.

    Весной МВД России зафиксировало массовую рассылку поддельных предложений платного страхования школьников.

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