Кочаряна увезли в больницу во время суда в Армении

Эксперт: Молодежь Тернополя бунтует против ТЦК от лица всех украинцев

Политолог Корнилов: Бунт против ТЦК в Тернополе повторит судьбу протеста во Львове

Tекст: Олег Исайченко

«Жителями Тернополя в их бунте против ТЦК руководит желание выжить. Они понимают, что участь быть мобилизованными, вероятно, ждет значительную часть Украины. Эти опасения усиливаются на фоне заявлений иностранных «партнеров» Киева и украинских чиновников о возможности скорого призыва женщин», – отметил политолог Владимир Корнилов.

В связи с этим, заметил он, молодежь, женщины, старики и даже люди с ограниченными физическими возможностями бросаются защищать мужчин от «людоловов». «Кадры идущих по центру Тернополя юношей и девушек, скандирующих «Ганьба!» (с украинского – «Позор!»), выглядели впечатляюще», – признал собеседник.

«Вряд ли это была спланированная акция. Скорее всего, молодые жители города спонтанно, но в едином порыве решили выразить свое отношение к Зеленскому и политике его команды. Все понимают суть происходящего, но ничего не могут сделать», – добавил эксперт.

Политолог обратил внимание на то, что основную часть марширующих составляли молодые люди. По его мнению, это связано с тем, что закон пока запрещает ТЦК их мобилизовать. «При этом, думаю, власти поступят с ними так же жестко, как и во Львове – поставят на колени, заставят извиняться на камеру после физического давления», – допустил собеседник.

Корнилов также выразил сожаление в связи с тем, что на акции против ТЦК решаются жители далеко не всех украинских регионов. «Например, во Львове и Тернополе люди пытаются оказывать хоть какое-то сопротивление. А другие крупные города молчат. Видимо, местное население настолько подавлено, что не может ничего организовать», – заключил аналитик.

Ранее в Тернополе после столкновения местных жителей с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) люди вышли на ночной марш протеста, передает РИА «Новости». На опубликованном видео большая группа молодых людей идет ночью по дороге мимо военного автомобиля и автобуса. Участники шествия периодически выкрикивают слово «Ганьба!» («Позор!»). Судя по роликам, в акции протеста преимущественно участвовала молодежь.

Незадолго до этого группа людей в Тернополе напала на авто сотрудников ТЦК, сообщила региональная полиция. Инцидент произошел при проверке документов. Силовики получили телесные повреждения. На место прибыли следственно-оперативная группа и дополнительные полицейские наряды. Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных к инциденту.

В июле митинги против мобилизации прошли во Львове. Они начались с задержания в Сиховском районе сотрудниками ТЦК мужчины, которого избили и силой затащили в микроавтобус. Это возмутило прохожих, около 200 человек заблокировали проезжую часть и перевернули авто.

Затем толпа окружила одного из сотрудников ТЦК и устроила над ним самосуд, потребовав снять форму, а после отказа силой сорвала с него одежду и избила. На подмогу стянули крупные силы спецназа. Ситуация переросла в жесткие стычки. По некоторым данным, в беспорядках участвовало около тысячи человек.

Участников конфликта вынудили публично извиняться. Около 50 задержанных выстроили на ступеньках на одной из улиц города и заставили кричать «Слава ТЦК!». Перед этим задержанных на несколько часов помещали в СИЗО. В ходе беседы с правоохранителями один из бунтовщиков обязался пойти в армию. Второй заявил, что уже состоит в рядах ВСУ.