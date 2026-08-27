Иностранная компания оштрафована в России за утечку данных

Китайская Taobao оштрафована в России на 1 млн рублей за утечку данных

Tекст: Антон Антонов

Для сравнения, за первое полугодие 2025 года сумма санкций составляла 725 тыс. рублей, а за второе – 660 тыс. рублей. Таким образом, штрафы за прошедшие полгода оказались в полтора раза больше, чем за весь 2025 год, передает ТАСС.

В InfoWatch считают, что рост штрафов продолжится, поскольку переход к новым оборотным санкциям, вступившим в силу с 30 мая 2025 года, только начался. Замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер в августе заявил, что оборотные штрафы за повторную утечку данных пока не применялись, однако аналитики компании допускают, что и такие меры «не за горами».

Всего за первые шесть месяцев 2026 года в России вынесли 13 штрафов за утечки данных против 15 годом ранее и семи за второе полугодие 2025 года. В мире за полтора года зафиксировали 339 подобных решений, причем более 70% пришлись на европейские компании, а около 20% – на азиатские.

Особое место в статистике занимает дело китайской платформы Taobao от Alibaba Group – первый штраф в отношении иностранной компании за этот период. Дело рассматривается с ноября 2025 года по иску управления Роскомнадзора по ЦФО: хакеры получили административные права ко всей инфраструктуре платформы, раскрыв доступ к данным около 100 анкет кандидатов и сотрудников.

Инцидент произошел 16 июля, а уведомление о нем направили спустя примерно сутки, после чего Taobao оштрафовали на 1 млн рублей – компания подала апелляцию.

В InfoWatch назвали это дело «прецедентом в правоприменительной практике», отметив, что ранее иностранные компании штрафовали лишь за отказ локализовать персональные данные на территории России.

Несмотря на рекордный для России размер санкции, он значительно меньше крупнейшего штрафа в мире за первое полугодие 2026 года – маркетплейс Coupang в Республике Корея заплатил около 409 млн долларов за утечку данных 33 млн пользователей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве оштрафовал Google на 3,8 млн рублей за отказ локализовать данные россиян.

Мировой суд Таганского района назначил штраф в размере 2 млн рублей американской корпорации Epic Games за нарушения при работе с персональными данными пользователей.

Незадолго до этого суд оштрафовал американского разработчика игр Take-Two Interactive Software на аналогичную сумму за отказ хранить данные российских пользователей на территории страны.