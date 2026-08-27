Кравцов сообщил о разработке единых учебников по естественным наукам

Tекст: Антон Антонов

Министерство просвещения России готовит новые учебники по химии, физике, биологии, математике и информатике. Книги будут учитывать современные достижения науки и техники и окажутся взаимоувязаны между собой, сообщил Кравцов в интервью РИА «Новости».

Министерство завершает внедрение полной линейки единых учебников по истории для 5–9 классов, а школы получат новые пособия по обществознанию для 9–10 классов. Кравцов назвал переход на единые учебники важным шагом к укреплению общего образовательного пространства страны.

«Хочу подчеркнуть, что ребенок спокойно переходит из школы в школу, не теряя в программе, даже если семья переезжает», – заключил министр.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения обновило перечень школьных учебников, включив в него новые издания по истории воссоединенных регионов.

Кравцов сообщил президенту Владимиру Путину о завершении перехода на единые учебники по основным предметам к 2028 году.

Академия наук совместно с министерством также согласовала план создания единых учебников по математике, физике, информатике, химии и биологии со стартом в 2027 году.