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    27 августа 2026, 02:33 • Новости дня

    Кравцов сообщил о разработке единых учебников по естественным наукам

    Tекст: Антон Антонов

    Минпросвещения России готовит единые учебники по всем предметам, включая естественно-научные дисциплины, сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

    Министерство просвещения России готовит новые учебники по химии, физике, биологии, математике и информатике. Книги будут учитывать современные достижения науки и техники и окажутся взаимоувязаны между собой, сообщил Кравцов в интервью РИА «Новости».

    Министерство завершает внедрение полной линейки единых учебников по истории для 5–9 классов, а школы получат новые пособия по обществознанию для 9–10 классов. Кравцов назвал переход на единые учебники важным шагом к укреплению общего образовательного пространства страны.

    «Хочу подчеркнуть, что ребенок спокойно переходит из школы в школу, не теряя в программе, даже если семья переезжает», – заключил министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения обновило перечень школьных учебников, включив в него новые издания по истории воссоединенных регионов.

    Кравцов сообщил президенту Владимиру Путину о завершении перехода на единые учебники по основным предметам к 2028 году.

    Академия наук совместно с министерством также согласовала план создания единых учебников по математике, физике, информатике, химии и биологии со стартом в 2027 году.

    26 августа 2026, 14:06 • Новости дня
    Археологи нашли в Коломне клад времен внука Дмитрия Донского

    В Коломне обнаружили нетронутый клад из тысяч серебряных монет

    Tекст: Мария Иванова

    В Подмосковье во время археологических раскопок найден нетронутый кувшин с тысячами серебряных монет времен Московского княжества, спрятанный в период эпидемии чумы.

    Ученые обнаружили при проведении спасательных раскопок на территории Коломны уникальный клад, передает ТАСС.

    Находка состоит из 2,6 тыс. серебряных монет, отчеканенных при Василии I и его внуке Василии II Темном.

    «Важно, что клад сохранился целиком. Это крупнейший монетный комплекс своего времени, доступный исследователям, и первый источник, который позволяет реконструировать структуру денежного обращения отдельно взятого регионального рынка Московского княжества с точностью до отдельных эмиссий», – сообщили в пресс-службе Института археологии РАН.

    Археологи нашли кувшин с монетами летом 2026 года. Предполагается, что его спрятали в первой трети XV века во время эпидемии чумы. Общая сумма клада составляет около 13 рублей, что в те времена равнялось стоимости двух городских домов или табуна лошадей.

    Особенную ценность представляют монеты с изображением летящей птицы, которые чеканились в самой Коломне. В других регионах такие экземпляры встречаются крайне редко. Руководитель экспедиции Ася Энговатова выразила надежду, что после завершения исследований клад займет место в музейной экспозиции города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские археологи выявили самые ранние поддельные монеты времен правления Василия Дмитриевича.

    Весной ученые нашли в Торжке крупный клад из 409 царских золотых монет.

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    26 августа 2026, 09:19 • Новости дня
    Челябинский лицей признали лучшей школой России

    Челябинский физико-математический лицей № 31 возглавил рейтинг школ России

    Челябинский лицей признали лучшей школой России
    @ Официальная страница МБОУ «ФМЛ №31 г. Челябинска»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Физико-математический лицей № 31 г. Челябинска возглавил общероссийский рейтинг школ по конкурентоспособности, сменив на первом месте Физтех-лицей им. П.Л. Капицы, сообщили в пресс-службе RAEX.

    Челябинский физико-математический лицей № 31 стал лидером общероссийского рейтинга школ по конкурентоспособности, сообщает ТАСС.

    Учебное заведение сместило с первой строчки прошлогоднего победителя – Физтех-лицей имени П.Л. Капицы.

    «В общероссийском рейтинге по конкурентоспособности сменился лидер – им стал Физико-математический лицей № 31 г. Челябинска», – рассказали агентству в пресс-службе RAEX. Второе место сохранил за собой СУНЦ МГУ.

    Бывший лидер рейтинга, Физтех-лицей имени П.Л. Капицы, теперь занимает третью позицию. Замыкают пятерку лучших Физико-математическая школа Тюмени и московский лицей «Вторая школа», оказавшиеся на четвертом и пятом местах соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная российских учащихся завоевала четыре золотые медали на олимпиаде по математике в Шанхае.

    Отечественные школьники получили награды высшего достоинства на Международной олимпиаде по физике в Колумбии.

    По итогам прошлого года Россия стала лидером среди европейских стран по количеству побед на международных научных состязаниях.

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    26 августа 2026, 21:35 • Видео
    Что забыл в России директор ЦРУ

    В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

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    26 августа 2026, 17:12 • Новости дня
    Информацию о «Духе Анкориджа» решили внести в учебники истории

    РВИО: Информацию о «Духе Анкориджа» добавят в учебники истории

    Tекст: Ольга Иванова

    В обновленные образовательные материалы для школьников добавят информацию о «духе Анкориджа» и последствиях принятых тогда решений, сообщил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

    «Дух Анкориджа» будет включен и, конечно, последствия тех или иных решений, которые принимались в этот период», – приводит РИА «Новости» слова Мягкова.

    Представитель общества подчеркнул отражение в новых изданиях актуальных событий, влияющих на исторический процесс и мировую политику. Соавтором единой линейки учебников выступает помощник президента России Владимир Мединский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, научный директор РВИО Михаил Мягков в феврале анонсировал появление информации о саммите в Анкоридже в обновленных учебниках.

    В июле российские предприниматели подали заявку на регистрацию парфюмерного товарного знака «Дух Анкориджа».

    В мае киевский суд заочно приговорил соавтора учебника Владимира Мединского к десяти годам лишения свободы.

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    26 августа 2026, 11:07 • Новости дня
    Рособрнадзор сообщил о дате публикации демоверсий ЕГЭ

    Глава Рособрнадзора Музаев сообщил о публикации демоверсий ЕГЭ 28 августа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Демоверсии ЕГЭ-2027 будут опубликованы 28 августа, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

    Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил о предстоящей публикации демоверсий единого государственного экзамена на 2027 год, передает РИА «Новости».

    Документы станут доступны для ознакомления уже 28 августа.

    «Буквально в пятницу будут опубликованы демоверсии единого государственного экзамена», – сказал Музаев в ходе Всероссийского педагогического августовского совещания.

    Глава ведомства также подчеркнул, что содержание экзаменационных заданий будет полностью соответствовать школьной программе. По его словам, никаких расхождений между вопросами ЕГЭ и материалами учебников не предвидится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Рособрнадзора Анзор Музаев исключил возможность отмены единого государственного экзамена в 2027 году.

    Образовательные учреждения страны обновят учебную литературу для синхронизации материалов с программами государственных экзаменов.

    Ведомство совместно с правоохранительными органами проработает вопрос ограничения продажи микронаушников из-за массовых нарушений.

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    26 августа 2026, 09:41 • Новости дня
    Ученый Макаров заявил о колоссальной скорости повышения температуры на Земле

    Директор ААНИИ Макаров заявил о колоссальном потеплении на Земле

    Tекст: Мария Иванова

    Российские ученые зафиксировали колоссальную скорость повышения температуры на Земле и спрогнозировали обнаружение в Антарктиде льда возрастом около 1,5 млн лет.

    Скорость повышения температуры на планете сегодня является колоссальной по сравнению с прошлым, рассказал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) профессор РАН Александр Макаров, передает ТАСС.

    «Скорость повышения температуры [сегодня на Земле] по сравнению с прошлым – колоссальная. Почему это происходит – нам еще предстоит точно выяснить. Вряд ли мы сможем изменить климат, но мы можем выработать стратегии адаптации к будущим изменениям. Вот такая глобальная задача», – отметил ученый.

    Кроме того, Макаров рассказал о поисках древнего льда в Центральной Антарктиде. Ранее российские специалисты уже получили образцы возрастом более миллиона лет.

    По расчетам исследователей, на так называемом куполе Б, расположенном примерно в 300 километрах от станции «Восток», скрыт еще более древний лед. Предполагается, что его возраст может достигать около 1,5 млн лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудница ААНИИ Анна Козачек предупредила о риске повышения уровня Мирового океана на 150 метров из-за таяния ледников.

    Ученые спрогнозировали резкое ускорение процесса разрушения шельфового ледяного покрова Антарктиды.

    Климатолог Алексей Кокорин заявил об опережающих темпах потепления климата в России по сравнению с остальным миром.

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    26 августа 2026, 11:05 • Новости дня
    Ученый из Сибири рассказал о разговоре с Путиным

    Встретившийся с Путиным ученый из Сибири рассказал о разговоре с президентом

    Tекст: Вера Басилая

    Разговор молодых ученых в Новосибирске с президентом Владимиром Путиным был живым и искренним, никакого сценария не было, рассказал на пленарном заседании «Технопрома-2026» один из участников встречи, сотрудник ЦКП «СКИФ» Алексей Федоров.

    Участник встречи с главой государства, сотрудник ЦКП «СКИФ» Алексей Федоров поделился впечатлениями на пленарном заседании форума «Технопром-2026», передает ТАСС.

    «Встреча прошла в таком очень позитивном ключе, это был такой искренний, живой диалог, то есть не было какого-то сценария, президент задавал вопросы, мы отвечали на них в диалоге. Даже больше, чем планировалось, была встреча, и президент потом упомянул, что не хотел уходить от молодых ученых, интересно было с нами пообщаться», – рассказал Федоров.

    Российский лидер приезжал в Новосибирск с официальным визитом 11 августа. В ходе поездки он участвовал в открытии центра «СКИФ», который является источником синхротронного излучения для изучения структуры веществ, а также посетил новый кампус Новосибирского госуниверситета.

    Международный форум «Технопром-2026» проводится в Новосибирске с 26 по 28 августа, собрав делегации из 40 стран. Мероприятие посвящено роли российской науки в достижении технологического лидерства, запуску установки «СКИФ» и развитию других мегасайенс-проектов.

    Ранее президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от общения с молодыми исследователями в Новосибирске. Он признался в нежелании уходить от молодых ученых.

    Глава государства заявил о планах ввода в эксплуатацию первых станций синхротрона СКИФ до конца года.

    Власти Новосибирской области запланировали торжественный запуск этой научной мегаустановки на форуме «Технопром-2026».

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    26 августа 2026, 17:54 • Новости дня
    Чернышенко сообщил о нововведениях в школах в новом учебном году

    Tекст: Валерия Городецкая

    В новом учебном году российские школы примут 18 млн учеников, для которых подготовлены новые образовательные программы и единые учебники, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    Правительство России обсудило подготовку к новому учебному году на Всероссийском педагогическом совещании, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Центральной темой стали нововведения 2026/27 учебного года. К трансляции мероприятия присоединились около 50 тыс. человек со всей страны.

    «В новом учебном году более 38 тысяч школ открывают свои двери для 18 миллионов ребят. Порядка четырех миллионов студентов пойдут на занятия в 3 200 колледжей. В этом учебном году Министерством просвещения вводятся новые образовательные курсы и предметы», – заявил Чернышенко.

    Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о переходе на единую линейку учебников по истории и обществознанию. Также вводится курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для школьников 5-11-х классов. Кроме того, начнется тестирование системы оценки поведения учеников с возможными оценками: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое».

    В школах законодательно закреплено право удалять с уроков нарушителей дисциплины и введен запрет на использование мобильных телефонов. Для учителей разработано специальное мобильное приложение, позволяющее безопасно вести электронный журнал и вносить оценки прямо во время занятий.

    Напомним, Минпросвещения протестирует новую систему оценки поведения учеников в десяти школах каждого региона.

    Глава ведомства Сергей Кравцов анонсировал сохранение текущего уровня сложности Единого государственного экзамена.

    Со второй четверти учебного года во всех образовательных учреждениях введут курс по искусственному интеллекту.

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    26 августа 2026, 17:06 • Новости дня
    Анонсировано издание в России нового учебника по истории Украины

    РВИО: В России создадут новый учебник по истории Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В России идет работа над созданием нового учебного пособия по истории Украины, в котором особое внимание уделят единству древнерусского народа, сообщил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

    Мягков рассказал о работе над учебником в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», передает РИА «Новости»

    «Можно приоткрыть небольшой такой секрет, то что сейчас готовится учебник, именно учебник, по истории Украины, не на Украине, а в Российской Федерации», – заявил историк.

    По словам представителя РВИО, издание будет отличаться правдивостью. В пособии планируется подробно осветить ключевые исторические моменты, в том числе касающиеся единства древнерусского народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский суд заочно приговорил Владимира Мединского к десяти годам лишения свободы за создание школьного учебника.

    Помощник президента России объяснил этот вердикт страхом Киева перед исторической правдой.

    Ранее научный директор РВИО Михаил Мягков анонсировал появление в обновленных пособиях информации о ключевых событиях спецоперации.

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    26 августа 2026, 09:39 • Новости дня
    Названы сроки перехода на новую систему высшего образования

    Минобрнауки: Переход на новую модель высшего образования начнется с 2027 года

    Tекст: Вера Басилая

    Переход на новую модель высшего образования по отдельным укрупненным группам специальностей начнется с 2027 года, сообщили в Минобрнауки России.

    В Минобрнауки сообщили, что полный переход на новую модель высшего образования планируется завершить в предстоящие три года, а по отдельным укрупненным группам специальностей этот процесс начнется с 2027 года, передает РИА «Новости».

    Эксперимент по обновлению стандартов обучения запустили три года назад. Сейчас в пилотном проекте принимают участие 17 российских вузов. Студенты получают базовое образование длительностью от четырех до шести лет, а также специализированное, занимающее один или два года.

    Специализированная ступень подготовки полностью приравнена к классической магистратуре. Выпускники таких программ уже третий год успешно выходят на отечественный рынок труда с дипломами нового образца.

    Минобрнауки заявило о сохранении дипломов бакалавров и магистров в России.

    Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о завершении внедрения новой модели высшего образования к 2030 году.

    Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил правила проведения пилотного проекта в 2026/2027–2029/2030 учебных годах.


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    26 августа 2026, 10:43 • Новости дня
    Кравцов: Оценка поведения появится в десяти школах каждого региона

    Tекст: Вера Басилая

    С 1 сентября десять учебных заведений в каждом регионе страны начнут тестировать новую систему выставления отметок за поведение, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

    Апробация инновационного подхода к контролю дисциплины учеников стартует в начале учебного года, передает ТАСС.

    Министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал данное нововведение в ходе Всероссийского педагогического совещания.

    «Посоветовавшись с вами, была выбрана трехуровневая оценка за поведение. И с этого учебного года, с 1 сентября, отобрано десять школ в каждом регионе, где эта система будет введена», – сказал глава ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения внедрит трехуровневую систему оценки поведения школьников.

    Ведомство отменило выставление таких отметок для первоклассников.

    Новая мера не повлияет на допуск учащихся к итоговым экзаменам.

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    26 августа 2026, 17:07 • Новости дня
    Учителям и школьникам представили цифровое дополнение к новым учебникам истории

    Российское военно-историческое общество представило обновленную версию раздела «Учителю и ученику», размещенного на портале История.РФ. На площадке собраны дополнительные материалы к единой государственной линейке учебников по истории и обществознанию.

    Ресурс содержит свыше 40 тыс. материалов, которые распределены по темам и параграфам школьных учебников. В частности, пользователям доступны текстовые публикации, видеолекции, аудиоматериалы, тестовые задания и презентации, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «С этого учебного года школьники будут изучать историю по единой государственной линейке учебников с пятого по 11 класс», – рассказал ответственный секретарь проекта Владислав Кононов. Он добавил, что курс обществознания сокращен до трех лет и теперь будет преподаваться исключительно старшеклассникам. Переход на новые пособия займет два года. Уже в этом учебном году в школах появятся книги под редакцией Дмитрия Медведева для девятых и десятых классов, а издание для выпускников выпустят к осени 2027 года.

    Платформа предлагает аудиолекции, интерактивные тесты и презентации по каждому параграфу. В дальнейшем образовательные возможности планируется расширить за счет мобильного приложения «Учебник истории».

    Вскоре разработчики также планируют запустить специальное мобильное приложение и умного помощника «Нестор». Искусственный интеллект будет обучен на материалах всей линейки учебников. Он поможет преподавателям актуализировать подачу тем, а детям – искать нужные даты и готовить доклады.

    Еще одним направлением работы стало расширение доступа школьников к историческим источникам. Руководитель Сообщества онлайн-преподавателей по истории и обществознанию Кирилл Станишевский заявил, что открытая база источников и доступ к архивным документам могут помочь учащимся лучше ориентироваться в исторической информации и противостоять лжи в интернете. «Только донося до школьников важнейшие исторические факты мы сможем дать отпор тому огромному количеству фейков, которые каждый год формируются в интернет-пространстве», – подчеркнул Станишевский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев лично редактирует новые учебники по обществознанию. Минпросвещения утвердило новые нормы изучения этого предмета в школах. Глава ведомства Сергей Кравцов анонсировал масштабную программу переподготовки преподавателей истории.

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    26 августа 2026, 09:34 • Новости дня
    Минобрнауки заявило о сохранении дипломов бакалавров и магистров в России

    Tекст: Вера Басилая

    Поступившие ранее и поступающие сейчас на программы бакалавриата и магистратуры абитуриенты и студенты смогут беспрепятственно по ним доучиться, сообщили в Министерстве образования.

    Изменения в системе образования не затронут нынешних студентов, передает РИА «Новости». В ведомстве подчеркнули, что выданные документы не потеряют своей актуальности.

    «Поступившие ранее и поступающие сейчас на программы бакалавриата и магистратуры смогут беспрепятственно по ним доучиться», – рассказали в министерстве. Там также уточнили, что квалификации бакалавра и магистра останутся легитимными и в будущем.

    Пилотный проект по переходу на обновленную образовательную модель стартовал в 2023 году и охватывает 17 университетов. В рамках эксперимента учащиеся получают базовое образование сроком от четырех до шести лет, а также специализированное, занимающее один или два года. Выпускники с дипломами нового образца выходят на рынок труда уже третий год.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении и расширении пилотного проекта по реформе высшего образования до 2030 года.

    Минобрнауки России сообщило о массовом запуске новой системы высшего образования в 2027–2028 учебном году с поэтапным получением базового и специализированного образования и выделением аспирантуры в самостоятельную ступень.

    Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил правила проведения пилотного проекта в 2026/2027–2029/2030 учебных годах.

    В начале года депутаты Госдумы анонсировали отмену привычных форматов бакалавриата и магистратуры с сентября.

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    26 августа 2026, 21:00 • Новости дня
    В итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников внесли изменения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Модель итогового собеседования по русскому языку для учеников девятых классов изменится, сообщили в Рособрнадзоре.

    Количество заданий уменьшится с четырех до трех, передает ТАСС. Подробный пересказ заменят беседой по прочитанному материалу.

    «Изменения внесены в итоговое собеседование по русскому языку. Новая модель заданий итогового собеседования успешно прошла апробацию в субъектах РФ весной 2026 года», – заявили в пресс-службе Рособрнадзора.

    Формы выборочного пересказа сохранятся в новом задании с вопросами. Диалог на жизненные темы уберут, вместо него появится беседа. Количество вопросов для диалога вырастет с трех до пяти.

    В ОГЭ по истории в 2027 году исключат одно задание повышенной сложности. Общее число заданий снизится с 24 до 23, максимальный балл упадет с 37 до 35. В обществознании количество вопросов сократят до 20, а балл – до 32.

    Федеральный институт педагогических измерений сохранил без изменений задания ОГЭ по восьми предметам. В их числе биология, география, иностранные языки, литература, информатика, математика, физика и химия.

    Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев анонсировал введение обязательного устного экзамена по истории для девятиклассников с 2028 года.

    Основной период сдачи ОГЭ в текущем году прошел со 2 июня по 6 июля.

    Отечественные школы постепенно внедрят стандартизированную учебную литературу по всем дисциплинам.

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    26 августа 2026, 09:57 • Новости дня
    Кравцов заявил, что серьезных изменений в ЕГЭ не будет

    Министр просвещения Кравцов сообщил о сохранении текущего уровня сложности ЕГЭ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Задания единого государственного экзамена в ближайшее время не претерпят серьезных изменений, усложнений или упрощений, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на Всероссийском педагогическом августовском совещании.

    В ближайшее время задания единого государственного экзамена останутся прежними, передает ТАСС. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов во время выступления на Всероссийском педагогическом августовском совещании подчеркнул, что структура испытаний сохранится.

    «Многих волнует вопрос по поводу заданий единого государственного экзамена. Никаких серьезных изменений, усложнений либо легче сделать – их не будет. Все в соответствии с 704-м приказом, в соответствии с теми программами, которые утверждены на федеральном уровне», – отметил руководитель ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Рособрнадзор отказался искусственно повышать сложность единого государственного экзамена.

    В мае глава Минпросвещения Сергей Кравцов высоко оценил уровень честности итоговой аттестации школьников.

    В феврале руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил об отсутствии изменений в процедуре проведения тестирования.

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    26 августа 2026, 21:27 • Новости дня
    Энтомологи впервые выявили зеленую конусоголовую цикадку из Америки в Краснодарском крае

    Энтомологи впервые выявили зеленую конусоголовую цикадку в Краснодарском крае

    Tекст: Денис Тельманов

    В Краснодарском крае энтомологи впервые обнаружили экзотическую зеленую конусоголовую цикадку, представляющую угрозу для виноградников и плодовых деревьев, сообщает Минобрнауки.

    Ученые Федерального научного центра биологической защиты растений выловили зеленую конусоголовую цикадку с помощью инновационной световой ловушки во время планового мониторинга насекомых в Краснодарском крае, сообщается на сайте Минобрнауки. Идентификацию вида (Acanalonia conica) провели специалисты Зоологического института РАН.

    Родиной этого насекомого является Северная Америка. В 2003 году цикадку впервые заметили в Италии, после чего она распространилась в Швейцарии, Румынии, Франции и Австрии.

    Зарубежные эксперты считают зеленую конусоголовую цикадку потенциальным вредителем винограда и плодовых культур. Насекомое питается злаками, ореховыми, розоцветными и маслиновыми растениями, представляя угрозу как из-за прямого повреждения культур, так и в качестве переносчика опасных заболеваний.

    «Обнаружение Acanalonia conica в Краснодарском крае пополняет фауну цикадовых России уже третьим экзотическим семейством, зарегистрированным в этом регионе», – пояснил ведущий научный сотрудник Зоологического института РАН, доктор биологических наук Владимир Гнездилов.

    Минобрнауки сообщает о первом обнаружении энтомологами зеленой конусоголовой цикадки на территории России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной ученые выявили в акватории Азовского моря новый вид американского грязевого краба. В июле гигантские инвазивные слизни массово атаковали центральные и южные регионы страны.

    В прошлом году биологи сообщили о риске распространения опасных тропических комаров в Краснодарском крае.

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