Рэтклифф и Хегсет посетили Белый дом

Tекст: Антон Антонов

«Хегсет, генерал Объединенного комитета начальников штабов Кейн и директор ЦРУ Рэтклифф покидают Западное крыло после совещания в Белом доме», – написал Лейден в соцсети X, сопроводив пост фотографиями чиновников.

Согласно опубликованному расписанию Белого дома, закрытая встреча президента США с руководителями силового блока его администрации началась в 11.00 (18.00 мск). Фотографии с уходящими из Белого дома чиновниками появились в аккаунте Лейдена около 14.00 (21.00 мск), передает РИА «Новости».

Таким образом, если встреча началась по графику, она могла продлиться почти три часа. Официальных подробностей о содержании переговоров пока не сообщалось.

Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил в Москву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал этот визит с контактами между спецслужбами.

