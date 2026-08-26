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    Зверства ТЦК пробуждают у Западной Украины инстинкт самосохранения
    Трамп назвал «рутинной» поездку директора ЦРУ в Россию
    Очередь из 70 судов скопилась на Дунае в ожидании доступа в украинские порты
    В Москве раскрыли малоизвестные страницы работы разведчика Колосова в Италии
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    При ударе ВСУ по Донецку ракетами Storm Shadow пострадали восемь человек
    Названо число находящихся в зоне бедствия в Непале россиян
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    26 августа 2026, 20:40 • Новости дня

    Финал чемпионата «Профессионалы» в Калуге собрал участников из 30 стран

    Чернышенко и Кравцов поздравили победителей чемпионата «Профессионалы» в Калуге

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Калуге завершился финал чемпионата по профессиональному мастерству по 14 компетенциям промышленного блока «Профессионалы», объединивший более 15 тыс. участников из 30 стран.

    Участники состязались в таких направлениях, как промышленная робототехника, мехатроника и инженерия космических систем, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «По поручению президента Владимира Владимировича Путина мы последовательно развиваем чемпионатное движение в рамках национального проекта «Молодежь и дети»», – подчеркнул вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он добавил, что это помогает предприятиям находить мотивированные кадры, а юношам и девушкам – успешно реализовываться в профессии.

    Министр просвещения Сергей Кравцов также поздравил финалистов, назвав чемпионатное движение мощным социальным лифтом. Он отметил, что ведущие работодатели предлагают конкурсантам стажировки и рабочие места прямо на площадках соревнований.

    В 2026 году партнеры движения, среди которых ОАО «РЖД», ГК «Роскосмос» и ПАО «Северсталь», предложили участникам свыше 50 тыс. вакансий. Победители и призеры турнира дополнительно получили правительственные премии в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

    Напомним, финал чемпионата «Профессионалы» стартовал в Калуге несколькими днями ранее.

    Предприятия-партнеры предложили участникам турнира свыше 50 тысяч стажировок и вакансий.

    Месяцем ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко высоко оценил значимость всероссийских соревнований по профессиональному мастерству.

    26 августа 2026, 14:31 • Новости дня
    Новые власти Венгрии объявили Россию глобальной угрозой
    Новые власти Венгрии объявили Россию глобальной угрозой
    @ IMAGO/Jurgen Heinrich/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Новое правительство Венгрии под руководством Петера Мадьяра официально признало Россию угрозой для национальной, европейской и глобальной безопасности, изменив прежний политический курс страны, следует из документа делегации страны на Генеральной Ассамблее ООН.

    В новом внешнеполитическом курсе Венгрии после смены правительства Россия названа угрозой для страны, Европы и всей мировой системы, передают СМИUra.ru.

    «Поведение России означает угрозу для Венгрии, Европы и глобального порядка», – следует из заявления на официальном сайте венгерского правительства.

    Новый курс Будапешта знаменует разрыв с политикой бывшего премьера Виктора Орбана. Он выступал против ужесточения антироссийских санкций и поддерживал тесные отношения с Москвой. Теперь власти Венгрии заняли более жесткую позицию по отношению к России.

    Одновременно Будапешт выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и поддержку переговоров для достижения устойчивого мира. В документе также говорится о необходимости долгосрочных гарантий безопасности для Украины. Ранее в Кремле заявляли, что Москва открыта к диалогу с любым государством, готовым к сотрудничеству.

    Глава Минобороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди анонсировал радикальную смену внешнеполитического курса страны.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский подтвердил присоединение Будапешта к общеевропейской позиции по украинскому вопросу.

    Ранее венгерский парламент ограничил пребывание на посту главы правительства двумя сроками.

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    26 августа 2026, 18:18 • Новости дня
    Агроном рассказал, что делать с гниющей под яблонями падалицей

    Биолог Воробьев объяснил, как утилизировать опавшие яблоки без вреда для сада

    Агроном рассказал, что делать с гниющей под яблонями падалицей
    @ Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Опавшие яблоки не стоит массово закладывать в компост из-за высокой концентрации органических кислот, вредной для многих растений, а излишки падалицы лучше прикопать в дальнем углу сада или разбросать за его пределами, сказал газете ВЗГЛЯД агроном и биолог Михаил Воробьев, комментируя высокий урожай яблок, с которым дачники не успевают справляться.

    «В компост большое количество падалицы класть не нужно, потому что слишком высокая концентрация органических кислот в субстрате для многих растений вредна. Как вариант, можно закопать яблоки в укромном уголке сада, где они спокойно перегниют без ущерба для растений. Ничего страшного в опавших плодах нет, важно лишь грамотно ими распорядиться», – говорит Воробьев.

    По словам агронома, еще один рабочий вариант – вынести яблоки за границы сада и рассыпать их тонким слоем по земле. В конце концов, именно так и происходит в природе: ведь там никто не убирает падалицу, а лесные и дикие яблони прекрасно обходятся без всякого ухода.

    «Ну а мухам, осам и другой живности тоже нужно чем то питаться, поэтому их появления не избежать. Только держать эту подкормку лучше подальше от сада. Все они неотъемлемая часть биоценоза, и полностью избавляться от них не стоит. Опавшие яблоки как раз и становятся для насекомых естественным кормом», – заключил собеседник.

    Ранее биотехнолог рассказал об отличиях летних и зимних сортов яблок. По его словам, летние яблоки содержат больше воды и помогают восстановить баланс электролитов в жару. Зимние же сорта накапливают инулин, который улучшает пищеварение и способствует снижению уровня холестерина. Эксперт отметил, что выбирать яблоки стоит с учетом сезона и их полезных свойств.

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    26 августа 2026, 21:35 • Видео
    Что забыл в России директор ЦРУ

    В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

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    26 августа 2026, 17:15 • Новости дня
    При атаке ВСУ на автобус в ЛНР погибли девять человек

    Пасечник: При атаке ВСУ на автобус в ЛНР погибли девять человек

    При атаке ВСУ на автобус в ЛНР погибли девять человек
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате целенаправленной атаки на пассажирский транспорт, следовавший по маршруту Лисичанск – Стаханов, погибли девять мирных жителей, еще несколько человек получили ранения, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    «В разгар дня неонацисты прицельно ударили по рейсовому автобусу «Лисичанск – Стаханов», который двигался по автодороге Золотое – Первомайск», – сообщил Пасечник в своем канале в Max.

    В момент обстрела в салоне находились 15 пассажиров. Восемь человек скончались на месте происшествия от полученных травм. Двадцатилетняя девушка была экстренно госпитализирована в реанимацию, однако врачам не удалось спасти ее жизнь.

    Ранения также получили мать погибшей девушки и 18-летняя пассажирка, которую направили в больницу. Водителю и еще троим пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас они находятся на амбулаторном лечении.

    Руководитель региона назвал произошедшее бесчеловечным актом терроризма киевских властей. В настоящее время следователи Следственного комитета России по ЛНР фиксируют последствия атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце украинские военные атаковали рейсовый автобус «Стаханов – Москва».

    В начале июля под удар в Лисичанске попал другой городской пассажирский транспорт.

    В начале августа в результате налетов вражеских беспилотников на территорию республики погибли два мирных жителя.

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    26 августа 2026, 17:33 • Новости дня
    Трамп назвал «рутинной» поездку директора ЦРУ в Россию

    Трамп: Поездка директора ЦРУ в Россию была отчасти рутинной

    Трамп назвал «рутинной» поездку директора ЦРУ в Россию
    @ Will Oliver/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, назвав его отчасти рутинным.

    Американский лидер опроверг домыслы западных СМИ о скрытых мотивах визита, передает «Интерфакс».

    «Мне жаль вас расстраивать, но он там в рамках отчасти рутинной поездки», – заявил Трамп в эфире онлайн-передачи The Glenn Beck Program.

    Политик ответил на циркулировавшие в прессе предположения. Журналисты связывали поездку руководителя разведки с риском эскалации напряженности между Россией и Западом. Кроме того, высказывались версии о возможных обсуждениях американских санкций против Ирана. Президент США подчеркнул, что ни одна из озвученных версий не соответствует действительности.

    Напомним, директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Москву для обсуждения контактов между спецслужбами.

    Президенту России Владимиру Путину незамедлительно доложили об этих переговорах.

    Журналисты назвали обмен заключенными одной из возможных причин приезда американского чиновника.

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    26 августа 2026, 12:20 • Новости дня
    Политолог: Европа толкает украинских беженцев на нищенство

    Политолог Шеслер: Европа создает финансовый барьер для беженцев с Украины

    Политолог: Европа толкает украинских беженцев на нищенство
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейские страны, которые в 2022 году активно поддерживали украинских беженцев, сейчас последовательно сокращают объемы помощи: урезаются пособия, ужесточаются условия получения соцподдержки. Такие меры – не только следствие сложной экономической ситуации в Европе, но и сигнал против массового выезда украинцев, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер.

    «Страны Европы, вводя в 2022 году особые меры поддержки беженцев с Украины, рассчитывали, что военный конфликт продлится несколько лет, после чего люди вернутся домой, и траты на них сократятся. Однако сейчас совершенно очевидно, что они не собираются на родину. Более того, число украинцев, ищущих убежище за рубежом, только растет», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    В этой связи целый ряд европейских стран значительно сокращают помощь украинским беженцам. «Например, ФРГ всегда оказывала самую значительную поддержку: власти, в частности, предоставляли пособия, оплачивали жилье», – напомнила собеседница, уточнив, что сейчас эти меры буквально «тают». В качестве примера политолог указала: украинская пенсия учитывается как доход при расчете права на социальную помощь в Германии, уменьшая таким образом сумму выплат.

    «Перебравшиеся в Польшу украинцы с 2024 года практически ничего не получали – за исключением разве что пособий для несовершеннолетних и льгот на медицинскую помощь», – рассказала Шеслер со ссылкой на своих знакомых. По ее оценкам, причиной значительного сокращения европейскими странами помощи украинским беженцам является сложная экономическая ситуация.

    Кроме того, принимаемые решения – это сигнал Европы украинцам, считает собеседница. «Евросоюз выделяет десятки миллиардов евро на военную и финансовую поддержку Украины. Но при этом еврочиновники не заинтересованы в том, чтобы граждане республики уезжали из своей страны. Сокращение пособий призвано создать определенный финансовый барьер для тех, кто хочет покинуть дом», – детализировала эксперт.

    По мнению политолога, лишенные соцподдержки беженцы с Украины вряд ли попытаются перебраться в другую страну. «Дело в том, что многие государства урезают программы помощи. Более того, в США, например, планируют лишить статуса беженца 200 тыс. украинцев. Таким образом, украинцам не приходится рассчитывать на радушный прием», – рассуждает аналитик.

    В Россию тоже смогут приехать не многие, продолжила она. «Некоторые беженцы для того, чтобы продемонстрировать свою лояльность Киеву, оставили в соцсетях такие следы, после которых им въезд в РФ закрыт», – считает спикер. Политолог предположила, что украинцы не захотят возвращаться и домой. «Люди слишком много потратили на то, чтобы выехать из страны. Более того, они понимают, что на Украине ситуация ухудшается: ближайшая зима будет очень тяжелой», – отметила Шеслер. Таким образом, между нищенством в Европе и катастрофой на Украине беженцы выберут первое, заключила политолог.

    Ранее стало известно, что страны Запада, принявшие у себя наибольшее число украинских граждан, значительно сократили их поддержку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Евростата. Отмечается, что больше всего беженцев с Украины в странах ЕС (29,2%) живет в Германии – 1,29 млн, а также в Польше – 961 тыс. человек и Чехии – 381 тыс.

    Как напоминает агентство, с апреля 2025 года в ФРГ новоприбывшие получают помощь на общих основаниях, а с середины 2026 года введена система базовой помощи беженцам – при ее получении учитываются доходы, сбережения и трудовая активность просителей. В Польше в марте 2026 года вступили в силу новые правила, уравнявшие украинцев с беженцами из других стран. В частности, им урезали денежные пособия, бесплатное медобслуживание, компенсацию расходов на аренду жилья.

    В Чехии еще в 2024 году украинским беженцам сократили со 150 до 90 дней срок проживания в бесплатном временном жилье. Теперь по истечении этого периода они должны самостоятельно найти и оплачивать дом или квартиру. При этом правительство сохранило выплаты в первые пять месяцев пребывания и продолжает выплачивать пособия для социально незащищенных лиц, говорится в материале.

    Напомним, с 5 августа Европейский союз прекратил предоставлять временную защиту украинцам призывного возраста (23–60 лет). Как уточнило МВД Чехии, получить временную защиту заявители смогут только в том случае, если подтвердят через приложение «Резерв+» выполнение воинских обязанностей или наличие законных оснований для освобождения от них. Это условие распространяется на первое и повторное прошение, а также на временную защиту для совместного проживания семьи.

    В ЕС объяснили меры изменением «оборонных потребностей Украины». «Сигнал ясен: мы продолжаем поддерживать Киев. Как часть нашей поддержки, мы также хотим убедиться, что Украина может защищать себя. Поэтому наша схема временной защиты уважает законные потребности страны», – заявил министр юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии Джим О'Каллаган, чья страна председательствует в Совете ЕС.

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    26 августа 2026, 17:03 • Новости дня
    Жена московского бизнесмена отдала телефонным мошенникам 75 млн рублей
    Жена московского бизнесмена отдала телефонным мошенникам 75 млн рублей
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Доверчивая москвичка передала курьерам огромную сумму наличных после звонка злоумышленников, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и банковской сферы, сообщила прокуратура Москвы.

    Столичная прокуратура сообщила о крупном мошенничестве, жертвой которого стала супруга местного предпринимателя, передает РИА «Новости». Аферисты убедили женщину, что неизвестные пытаются завладеть ее сбережениями по поддельной доверенности и оформить кредиты.

    «Напуганная москвичка согласилась выполнять условия звонивших, начала снимать денежные средства со счетов и передавать наличность якобы для проверки курьерам, думая, что они являются работниками банка. Ущерб превышает 75,5 млн рублей», – отметили в надзорном ведомстве.

    Правоохранители уже задержали 29-летнего мужчину, забиравшего деньги у потерпевшей. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, скоро суд изберет меру пресечения.

    Расследование уголовного дела находится под контролем Измайловской межрайонной прокуратуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне столичный системный аналитик передала телефонным аферистам свыше 75 млн рублей.

    В конце июля 18-летний житель Подмосковья отдал злоумышленникам аналогичную сумму.

    Несколькими днями ранее московский пенсионер лишился более 20 млн рублей из-за технологии дипфейк.

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    26 августа 2026, 16:18 • Новости дня
    Корабли Балтийского флота отработали отражение авиаудара на базе в Балтийске
    Корабли Балтийского флота отработали отражение авиаудара на базе в Балтийске
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Калининградской области прошли тактические учения, в ходе которых экипажи кораблей Балтийского флота успешно защитили военно-морскую базу от массированного удара с воздуха, сообщили в пресс-службе флота.

    Экипажи кораблей Балтийского флота успешно выполнили задачи по противовоздушной обороне базы в Балтийске, передает РИА «Новости». Моряки отработали действия при массированной атаке с воздуха.

    «На Балтийском флоте в рамках тактического учения по противовоздушной обороне отражен авиационный удар «противника»... Учебные задачи по отражению авиационного удара отрабатывались всеми экипажами кораблей, базирующимися в военно-морской базе в Балтийске», – сообщили в пресс-службе флота.

    Роль условного противника исполнили многоцелевые истребители Су-30, вертолеты Ми-24 и беспилотники. Средства ПВО на кораблях были приведены в полную боевую готовность. Операторы радиолокационных станций своевременно обнаружили и классифицировали все воздушные цели. После этого расчеты зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов условно уничтожили авиацию противника при подлете на дистанцию ведения огня.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил Балтийскому флоту защиту Калининградской области.

    В прошлом году Минобороны провело на Балтике плановые учения по обеспечению безопасности судоходства.

    В этих маневрах военные задействовали более 20 боевых кораблей и около 25 самолетов.

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    26 августа 2026, 16:27 • Новости дня
    Российский «водяной бомбардировщик» возобновил тушение лесных пожаров в Сербии
    Российский «водяной бомбардировщик» возобновил тушение лесных пожаров в Сербии
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Воздушное судно российских спасателей завершило плановые сервисные работы на аэродроме в Нише и снова приступило к борьбе с огнем на сербской территории.

    Специальный борт МЧС России завершил плановое техническое обслуживание на аэродроме в сербском городе Ниш и вернулся к выполнению задач, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

    «Техническое обслуживание воздушного судна завершено, самолет возобновил полеты на тушение природных пожаров», – заявил собеседник агентства.

    За предыдущие пять дней активной работы экипаж Ил-76 выполнил 22 вылета. За это время спасатели сбросили на очаги горения 924 тонны воды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Сербии Ивица Дачич поблагодарил российское руководство за предоставление спецтехники.

    Ранее российский спецборт МЧС перебросили на ликвидацию нового очага возгорания над горным массивом Столови.

    До этого экипаж самолета Ил-76 успешно остановил распространение огня в заповеднике Делиблатска-Пешчара.

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    26 августа 2026, 20:15 • Новости дня
    ВС России уничтожили сухогруз и резервуары с топливом ВСУ в порту Измаил
    ВС России уничтожили сухогруз и резервуары с топливом ВСУ в порту Измаил
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли точный удар беспилотными летательными аппаратами по порту Измаил в Одесской области, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, в результате атаки был поражен сухогруз, который доставил на территорию Украины грузы военного назначения.

    Кроме того, российские военные уничтожили три резервуара с топливом, предназначенным для обеспечения подразделений ВСУ. Также удару подверглись объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки военной техники и боеприпасов.

    Напомним, 19 августа российские беспилотники атаковали сухогруз с боеприпасами в порту Черноморска.

    Двумя днями ранее военные уничтожили причальный терминал для разгрузки западной техники в Измаиле.

    В середине месяца Министерство обороны отчиталось о поражении пункта временной дислокации подразделений ВСУ в этом же городе.

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    26 августа 2026, 17:12 • Новости дня
    Информацию о «Духе Анкориджа» решили внести в учебники истории

    РВИО: Информацию о «Духе Анкориджа» добавят в учебники истории

    Tекст: Ольга Иванова

    В обновленные образовательные материалы для школьников добавят информацию о «духе Анкориджа» и последствиях принятых тогда решений, сообщил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

    «Дух Анкориджа» будет включен и, конечно, последствия тех или иных решений, которые принимались в этот период», – приводит РИА «Новости» слова Мягкова.

    Представитель общества подчеркнул отражение в новых изданиях актуальных событий, влияющих на исторический процесс и мировую политику. Соавтором единой линейки учебников выступает помощник президента России Владимир Мединский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, научный директор РВИО Михаил Мягков в феврале анонсировал появление информации о саммите в Анкоридже в обновленных учебниках.

    В июле российские предприниматели подали заявку на регистрацию парфюмерного товарного знака «Дух Анкориджа».

    В мае киевский суд заочно приговорил соавтора учебника Владимира Мединского к десяти годам лишения свободы.

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    26 августа 2026, 15:45 • Новости дня
    ЦСКА намерен устроить рекордную закупку игроков этим летом

    Журналист Никитин: ЦСКА потратит 35 млн евро на покупку футболистов

    ЦСКА намерен устроить рекордную закупку игроков этим летом
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Московский футбольный клуб ЦСКА намерен серьезно усилить состав и готов выделить на покупку новых игроков до 35 млн евро, сообщил спортивный журналист Максим Никитин.

    По словам Никитина, руководство московского клуба намерено провести рекордную трансферную кампанию до конца летнего окна переходов, передает «Газета.Ru». Столичная команда планирует потратить на усиление состава до 35 млн евро. Если вся сумма будет освоена, это трансферное окно станет самым дорогим в истории армейцев.

    Ранее, 22 августа, московский ЦСКА одержал победу над столичным «Локомотивом» в пятом туре РПЛ. Матч на «ВЭБ Арене» закончился со счетом 3:2 в пользу армейцев. Голами отметились Лусиано Гонду, Кирилл Данилов и Матеус Алвес. У «железнодорожников» отличились Александр Сильянов и Сергей Пиняев.

    Следующий матч в рамках национального чемпионата армейский клуб проведет 28 августа. Команда сыграет на выезде против тольяттинского «Акрона», начало встречи запланировано на 18.00 по московскому времени.

    В середине августа московский ЦСКА обыграл воронежский «Факел» с минимальным счетом.

    Зимой капитан «железнодорожников» Дмитрий Баринов подписал долгосрочное соглашение с армейским клубом.

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    26 августа 2026, 22:18 • Новости дня
    Хуснуллин сообщил о планах бесплатно раздавать землю под ИЖС
    Хуснуллин сообщил о планах бесплатно раздавать землю под ИЖС
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Российские власти рассматривают возможность безвозмездной передачи земельных участков под частную застройку при условии возведения и регистрации дома за три года, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

    «У нас вышел протокол по итогам совещания у президента. Мы будем более активно развивать индивидуальное жилищное строительство, потому что, согласно социологическим исследованиям, 63% населения страны хотят жить в ИЖС», – заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в Национальном центре «Россия» в рамках всероссийского проекта «С чего начинается Родина», сообщает РБК.

    По его словам сейчас на индивидуальное жилищное строительство приходится около 60 млн кв. м жилья, тогда как на многоквартирные дома – примерно 40 млн кв. м. Он отметил, что дальнейшее расширение частной застройки требует поиска новых земельных ресурсов и решения вопросов с инфраструктурой. В частности, власти намерены провести анализ земельных участков, которые потенциально могут быть использованы для строительства частных домов, но в настоящее время не вовлечены в оборот.

    Одной из рассматриваемых мер может стать бесплатная передача земли гражданам при выполнении определенных условий. «Мы вообще даже рассматриваем возможность людям, кто хотят, дать бесплатно земельный участок в случае, если за три года построятся и зарегистрируют дом. Даже такую меру рассматриваем», – сказал Хуснуллин.

    Ранее Хуснуллин поручил регионам принять меры для увеличения объемов ввода жилья по итогам 2026 года, в том числе за счет индивидуального строительства. Среди приоритетных задач он называл вовлечение земель в оборот, их эффективное использование, обеспечение участков необходимой инфраструктурой и контроль за регистрацией построенных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной текущего года Хуснуллин объяснил резкий спад возведения частных домов дорогой ипотекой.

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    26 августа 2026, 21:06 • Новости дня
    Рост численности снежных барсов зафиксирован в России

    Центр «Ирбис»: Численность снежных барсов в России достигла 94 особей

    Рост численности снежных барсов зафиксирован в России
    @ Vladimir Borisov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    За последний год количество представителей уникального вида больших кошек – снежного барса – в России возросло на семь особей, сообщили в центре «Ирбис».

    В 2026 году популяция снежного барса в стране достигла 94 особей, передает РИА «Новости». Об этом сообщил председатель попечительского совета ассоциации «Ирбис» Али Узденов во время прошедшего в Москве Российско-Индийского круглого стола.

    «Мы можем сказать с удовлетворением, что барсов стало больше, барсов стало у нас 94», – заявил эксперт. Он также отметил, что по сравнению с прошлым годом численность редкого хищника выросла на семь особей.

    Мероприятие, посвященное вопросам изучения и сохранения снежных барсов, состоялось в рамках двустороннего партнерства России и Индии в области защиты больших кошек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поблагодарил Таджикистан за передачу снежных барсов.

    Ранее секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу объявил об успешном восстановлении популяции этого редкого хищника.

    В 2024 году специалисты насчитали на территории страны всего 87 особей ирбиса.

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    26 августа 2026, 18:05 • Новости дня
    СК: Найденный мертвым в «Ергаках» турист прервал поход из-за ссоры с женой

    Tекст: Ольга Иванова

    Пропавший в красноярском природном парке мужчина, который был обнаружен мертвым, покинул туристическую группу из-за семейного конфликта, сообщили в СК России.

    Об исчезновении стало известно 24 августа, передает РИА «Новости». В полицию обратилась дочь погибшего. Она сообщила, что 16 августа родители отправились на базу отдыха в составе туристической группы. Однако вскоре отец отказался продолжать маршрут и решил вернуться в Красноярск на попутном транспорте.

    «Он поссорился с супругой, и решил пойти обратно», – рассказала собеседница агентства о причинах ухода мужчины с маршрута.

    Позднее в МВД подтвердили гибель туриста. Руководитель поискового отряда «СаяныСпас» Олеся Кушнер уточнила, что сотрудники полиции и МЧС нашли тело мужчины примерно в 300-400 метрах от автомобильной трассы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели обнаружили тело пропавшего в парке «Ергаки» туриста недалеко от автомобильной дороги.

    В середине августа медведь напал на палатку туристической базы в Республике Алтай.

    Следователи назвали несчастный случай и криминал приоритетными версиями исчезновения другой семьи туристов в красноярской тайге.

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    26 августа 2026, 13:38 • Новости дня
    МИД призвал Ереван не обсуждать публично железнодорожную концессию

    МИД: Запад шантажирует Армению для вытеснения России из Кавказа

    Tекст: Вера Басилая

    МИД призвал Ереван обсуждать вопрос железнодорожной концессии за столом переговоров, а не через публичные заявления, указав на шантаж со стороны Запада.

    В МИД России, комментируя позицию Еревана по концессии на управление железными дорогами, заявили, что партнеры обычно обсуждают имеющиеся проблемы за столом переговоров, а не выступают с публичными заявлениями, особенно если есть желание найти решение в дружественном ключе, передает РИА «Новости».

    «С высокой долей вероятности можно предположить, что армянское руководство просто-напросто шантажируют... Это вполне в духе нечистоплотных игр западных столиц по вытеснению России из региона Южного Кавказа», – заявили в МИД.

    В МИД отметили, что западные страны требуют устранить «российский фактор» в транспортной сфере, обещая взамен многомиллионные инвестиции и подключение к проектам сомнительной экономической целесообразности.

    Аргументы Еревана о том, что российская концессия на управление железными дорогами якобы мешает участию в логистических инициативах, не соответствуют действительности, подчеркнули в МИД.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к Москве с просьбой о передаче управления железной дорогой третьей стране.

    Руководство республики пытается расторгнуть концессионное соглашение с дочерней компанией РЖД на 12 лет раньше срока.

    Гендиректор российской компании Олег Белозеров заявил о необходимости возврата почти 400 млн долларов инвестиций при расторжении договора.

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