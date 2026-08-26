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    26 августа 2026, 21:24 • Новости дня

    Названа предположительная причина наводнения в Непале

    Reuters: Эксперты назвали обрушение ледника причиной наводнения в Непале

    Tекст: Ольга Иванова

    Причиной разрушительного наводнения на границе Непала и Китая могло стать масштабное обрушение ледника, вызванное резким таянием снегов и строительными работами в горном регионе, сообщает Reuters.

    Внезапный паводок на непальско-китайской границе мог быть спровоцирован падением части ледника на дно долины, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters. К такому выводу пришли эксперты после изучения спутниковых снимков Planet Labs. Фотографии зафиксировали, что зеленые горные склоны теперь полностью покрыты слоем грязи и обломков.

    «Подтверждено, что значительная часть ледникового массива обрушилась, положив начало этому событию, вероятно, вместе с большим количеством камней и осадочных пород», – заявил специалист по инженерной геологии из индийского Сиккимского университета Викрам Гупта.

    Геолог Дэн Шугар из Университета Калгари отметил, что за сутки до катастрофы в горах растаял большой объем снега. По его словам, на снимках видно, как нижний край ледника откололся на высоте около 5200 метров и рухнул на 1200 метров вниз. Ученый добавил, что обрушению способствовало не только потепление, но и активное строительство.

    До публикации этих данных власти Непала рассматривали иную версию трагедии. Они предполагали, что сход ледника могло спровоцировать землетрясение, которое произошло за несколько минут до наводнения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв разрушительного наводнения в Непале достигло 95 человек.

    После масштабного паводка без вести пропали более 380 иностранных и местных туристов.

    В зоне стихийного бедствия оказались по меньшей мере четыре гражданина России.

    26 августа 2026, 18:50 • Новости дня
    Названо число находящихся в зоне бедствия в Непале россиян

    Посольство: В зоне бедствия в Непале находились четыре россиянина

    Названо число находящихся в зоне бедствия в Непале россиян
    @ RSS/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    По меньшей мере четыре гражданина России оказались в зоне сильного наводнения в Непале, сообщил советник-посланник российского диппредставительства Ринчен Ракшаев.

    По словам дипломата, в настоящее время установить с ними контакт не удается, передает ТАСС.

    «К сожалению, сведения, которыми располагает посольство России в Непале в связи с ситуацией вокруг паводка в реках Бхоте-Коши и Тришули, изменились. В зоне бедствия находилось по крайней мере четыре российских гражданина, с которыми сейчас утрачена связь», – сообщил Ракшаев.

    Напомним, масштабный паводок на севере Непала привел к гибели 95 человек.

    Местное управление по туризму заявило о пропаже без вести сотен иностранных граждан.

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    26 августа 2026, 16:27 • Новости дня
    Российский «водяной бомбардировщик» возобновил тушение лесных пожаров в Сербии
    Российский «водяной бомбардировщик» возобновил тушение лесных пожаров в Сербии
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Воздушное судно российских спасателей завершило плановые сервисные работы на аэродроме в Нише и снова приступило к борьбе с огнем на сербской территории.

    Специальный борт МЧС России завершил плановое техническое обслуживание на аэродроме в сербском городе Ниш и вернулся к выполнению задач, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

    «Техническое обслуживание воздушного судна завершено, самолет возобновил полеты на тушение природных пожаров», – заявил собеседник агентства.

    За предыдущие пять дней активной работы экипаж Ил-76 выполнил 22 вылета. За это время спасатели сбросили на очаги горения 924 тонны воды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Сербии Ивица Дачич поблагодарил российское руководство за предоставление спецтехники.

    Ранее российский спецборт МЧС перебросили на ликвидацию нового очага возгорания над горным массивом Столови.

    До этого экипаж самолета Ил-76 успешно остановил распространение огня в заповеднике Делиблатска-Пешчара.

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    26 августа 2026, 21:35 • Видео
    Что забыл в России директор ЦРУ

    В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

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    24 августа 2026, 17:30 • Новости дня
    Власти Тайваня эвакуировали более 4 тыс. человек из-за разрушительных ливней

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 4 тыс. жителей покинули свои дома в южных районах Тайваня, пострадавших от мощных муссонных ливней.

    Основная эвакуация проходит в уездах Гаосюн и Пиндун, передает ТАСС со ссылкой на информационный портал Focus Taiwan.

    В горных районах объявлено 119 предупреждений об угрозе схода селевых потоков. Зафиксированы наводнения, разрушения дорожного полотна и как минимум один оползень, заблокировавший трассу в районе Тяньляо.

    По прогнозам Центрального метеорологического управления острова, сильные осадки продлятся еще более суток. После этого погода на юге может стабилизироваться, однако ливни грозят переместиться на север Тайваня. Ненастье обрушилось на юг и восток острова в минувшее воскресенье, парализовав работу госучреждений и школ в шести уездах.

    В прошлом месяце на Тайване из-за тайфуна «Бави» пострадали 135 человек.

    Осенью прошлого года власти острова эвакуировали почти пять тысяч жителей перед ударом супертайфуна «Фунг-Вонг».

    Летом 2025 года приближение тайфуна «Подул» вызвало массовую эвакуацию населения с юго-восточного побережья.

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    24 августа 2026, 12:59 • Новости дня
    Борьбу с пожаром в горах под Ялтой продолжили шестые сутки подряд

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В горно-лесной зоне Ялты шестой день пытаются ликвидировать масштабное возгорание, площадь которого достигла 50 гектаров, сообщили в Главном управлении МЧС по Крыму.

    Возгорание началось 19 августа на площади 3,3 гектара, однако уже на третий день огонь охватил 50 гектаров территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Работа продолжается на шести боевых участках, работает оперативный штаб для контроля ситуации на месте, добавили в МЧС.

    Продолжается проливка лесной подстилки.

    Точная площадь пройденной огнем территории в настоящее время уточняется.

    Борьба со стихией осложняется труднодоступной местностью, крутыми склонами и отсутствием водоисточников. Спасатели вынуждены прокладывать рукавные линии по скальному массиву и использовать ранцевые огнетушители.

    Сильный ветер и аномально жаркая погода также препятствуют быстрой ликвидации возгорания.

    В тушении принимают участие сотрудники МЧС, работники ялтинского горно-лесного заповедника «Заповедный Крым» и добровольцы. Сил и средств на месте происшествия достаточно, заверили в ведомстве.

    В начале августа крупный ландшафтный пожар охватил 50 гектаров в Симферопольском районе Крыма.

    В прошлом году сухая трава загорелась на территории ялтинского природного заповедника.

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    25 августа 2026, 15:45 • Новости дня
    Сербия поблагодарила Россию за быструю отправку Ил-76 для тушения лесных пожаров

    Вице-премьер Сербии Дачич поблагодарил Россию за помощь в тушении пожаров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МВД и вице-премьер Сербии Ивица Дачич выразил признательность российскому руководству за предоставление спецтехники для борьбы с лесными пожарами.

    Во вторник политик вместе с послом России Александром Боцан-Харченко посетил аэропорт города Ниш, где базируется борт МЧС, передает РИА «Новости».

    «Это не первый раз, когда российские самолеты участвуют в тушении пожаров в Сербии, и благодарю РФ за быстрый ответ на запрос Сектора по ЧС МВД... РФ отреагировала быстро, очень быстро. Мы по своим дипломатическим каналам попросили пролет самолета, учитывая санкции в отношении России и учитывая, что речь идет о тушении пожаров», – заявил Дачич.

    Министр добавил, что борьба с огнем продолжается. Специализированный самолет Ил-76, способный нести 42 тонны воды, приступил к работе 20 августа. К настоящему моменту экипаж совершил 23 вылета, сбросив на очаги возгорания более 900 тонн воды.

    Напомним, экипаж российского самолета Ил-76 успешно остановил распространение огня в заповеднике Делиблатска-Пешчара. Затем спецборт МЧС направили на ликвидацию нового очага возгорания над горным массивом Столови.

    Президент Сербии Александар Вучич выразил благодарность России за спасение жилых домов от уничтожения.

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    24 августа 2026, 04:40 • Новости дня
    Власти Невады эвакуировали десятки тысяч человек из-за лесного пожара

    Власти Невады эвакуировали тысячи человек из-за лесного пожара

    Tекст: Катерина Туманова

    Начавшегося 22 августа близ города Рино (штат Невада) природный пожар охватил более 50 кв. м, что заставило власти призвать к срочной эвакуации десятки тысяч человек.

    Стихия охватила 5261 гектар территории, угрожая северной части Рино, передает агентство Reuters. В безопасные районы уже вывезли около 42 тыс. жителей, а еще 45 тыс. человек находятся в состоянии повышенной готовности. Пламя стремительно приближается к жилым кварталам и автомобильным трассам.

    Губернатор штата Джо Ломбардо объявил режим чрезвычайного положения в округе Уошоу и распорядился направить два вертолета и 60 бойцов Национальной гвардии для помощи спасателям.

    Возгорание началось из-за человеческого фактора. По словам начальника пожарной охраны округа Ричарда Эдвардса, экстремальная жара, низкая влажность и сильный ветер значительно осложняют тушение.

    В результате инцидента травмы получили трое мирных граждан и трое сотрудников экстренных служб. Аэропорт Рино-Тахо продолжает работать в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, погорельцы во Франции встретили премьер-министра криками и оскорблениями, при этом правоохранители задержали 474 человека из-за природных пожаров. Масштабный пожар в бельгийских Арденнах обернулся эвакуацией населения

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    26 августа 2026, 13:51 • Новости дня
    После наводнения в Непале без вести пропали более 380 туристов

    Tекст: Мария Иванова

    В Непале после масштабного наводнения пропали без вести сотни туристов, среди которых почти 300 иностранных граждан.

    Более 380 туристов, включая 291 иностранца, пропали без вести после наводнения в Непале, передает РИА «Новости». Информацию об этом распространило управление страны по туризму.

    «По предварительным данным, полученным от туристических компаний, выявлено, что в пострадавших районах пропали без вести 384 туриста, в том числе 291 иностранный гражданин и 93 непальца», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года 15 альпинистов пропали в Непале после схода лавины.

    Весной 2024 года российская туристка погибла в этой стране из-за падения из окна отеля.

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    24 августа 2026, 06:27 • Новости дня
    Зона паводков в Хабаровском крае расширилась

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Хабаровском крае увеличилась зона подтопления, охватив новые территории, при этом на реке Уссури наметилась тенденция к улучшению ситуации, сообщили в региональном Главном управлении МЧС.

    Количество населенных пунктов в Хабаровском крае, оказавшихся в зоне паводка, увеличилось до 22, при этом число подтопленных участков сократилось до 459, уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Вода также охватила 17 участков внутрипоселковых и четыре участка межпоселковых автодорог.

    Ситуация на реке Уссури начинает стабилизироваться, вода постепенно уходит с дорог. Однако в поселениях вдоль реки Амур обстановка пока не меняется.

    Мэр Комсомольска-на-Амуре отметил, что за минувшие выходные уровень воды в Амуре поднялся на 23 сантиметра, достигнув 524 сантиметров. Ожидается, что к концу августа вода может подняться до 530-550 сантиметров.

    Ранее мэр Хабаровска Сергей Кравчук подписал постановление о введении режима ЧС из-за паводка на Амуре.

    Позже спасатели зафиксировали подтопление почти 270 дачных участков на островах вблизи города. Всего с начала года вода затопила свыше 14 тыс. жилых домов по всей России.

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    24 августа 2026, 07:33 • Новости дня
    Тайфун спровоцировал массовую эвакуацию на юге Китая

    Власти Китая эвакуировали 54 тыс. человек из-за приближения тайфуна «Нарра»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая эвакуировали 54 тыс. жителей из опасных районов из-за наводнений, вызванных тайфуном «Нарра», передает Центральное телевидение Китая.

    В Гуанси-Чжуанском автономном районе спасательные службы вывезли в безопасные места 54 тыс. жителей из-за масштабных наводнений, передает РИА «Новости». Причиной бедствия стал 19-й по счету в 2026 году тайфун «Нарра».

    Ранее министерство водного хозяйства КНР ввело режим экстренного реагирования. Тропический циклон принес сильные ливни в провинции Гуандун и Хайнань, вызвав резкий подъем воды. В городских округах Фанчэнган и Чунцзо возникла серьезная угроза затопления целых населенных пунктов.

    По данным на вечер 23 августа, экстремальные осадки зафиксированы в 64 поселениях шести округов региона. На 15 гидрологических станциях, расположенных на десяти реках, уровень воды превысил критические отметки. Сейчас в пострадавших районах продолжается борьба со стихией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за приближения тайфуна «Нарра» власти Китая отменили запуск космического зонда «Чанъэ-7».

    Ранее в августе разрушительный тайфун «Долфин» вынудил более миллиона жителей восточных регионов КНР покинуть свои дома.

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    25 августа 2026, 14:21 • Новости дня
    Пожару в Ялте присвоен статус региональной чрезвычайной ситуации

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Крыма присвоили возгоранию в Ялтинском горно-лесном заповеднике статус природной чрезвычайной ситуации регионального характера, заявил глава региона Сергей Аксенов.

    Аксенов подписал указ, согласно которому пожару в Ялтинском горно-лесной заповеднике присвоен статус природной чрезвычайной ситуации регионального характера, передает РИА «Новости».

    Граница зоны ЧС определена в пределах территории заповедника.

    Возгорание в горно-лесной зоне Ялты изначально возникло на площади 3,3 гектара, однако на третьи сутки огонь распространился на 50 гектаров.

    Ликвидация пламени осложняется труднодоступной местностью, крутыми склонами и отсутствием источников воды. В тушении принимают участие спасатели МЧС, сотрудники «Заповедного Крыма» и добровольцы.

    Накануне спасатели продолжили тушение этого масштабного возгорания на площади 50 гектаров.

    В начале августа крупный ландшафтный пожар вспыхнул в Симферопольском районе Крыма.

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    24 августа 2026, 08:02 • Новости дня
    В Литве свыше 120 тыс. человек остались без света из-за бури

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ураган и проливные дожди оставили в Литве десятки тысяч жителей без электроэнергии, сообщила представитель оператора распределительных сетей страны Раса Юодкене.

    Около 129 тыс. жителей Литвы продолжают оставаться без света после разрушительной бури, обрушившейся на страну 22 августа, пояснила Юодкене, передает ТАСС.

    Максимальное число отключений было зафиксировано вечером 22 августа, когда из-за сильного ветра и ливней без электроснабжения оказались 268 тыс. потребителей.

    К утру 23 августа этот показатель снизился до 219 тыс. Оператор распределительных сетей прогнозирует, что полное восстановление инфраструктуры займет около недели.

    Напомним, мощная буря привела к гибели мужчины и массовому отключению электричества в Литве.

    Циклон «Приска» нарушил энергоснабжение в соседних Белоруссии и Польше.

    Месяцем ранее масштабные восстановительные работы после сильного грозового фронта развернулись в Ленинградской области.

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    26 августа 2026, 14:14 • Новости дня
    Ураган вынудил Литву ввести режим национальной экстремальной ситуации

    Правительство Литвы объявило национальную экстремальную ситуацию

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Литвы ввели режим экстремальной ситуации национального уровня для ликвидации последствий мощного урагана, уничтожившего десятки тысяч гектаров сельскохозяйственных посевов.

    Правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию национального масштаба из-за последствий ураганного ветра и проливных дождей, обрушившихся на страну 22 августа, передает ТАСС.

    Стихия привела к массовым отключениям электричества и затоплению сельскохозяйственных угодий.

    «Значительные потери сельского хозяйства от разгула стихии являются весомым основанием для объявления экстремальной ситуации в национальном масштабе», – заявил министр сельского хозяйства республики Кестутис Мажейка.

    По словам главы ведомства, ущерб понесли практически все муниципалитеты страны. По предварительным оценкам, пострадало свыше 50 тыс. гектаров различных посевов. Власти рассчитывают, что после точного подсчета убытков Вильнюс сможет обратиться к Европейскому союзу за финансовой поддержкой.

    До решения кабинета министров режим экстремальной ситуации локально ввели самоуправления Аникщяйского, Биржайского, Тельшяйского районов и Казлу-Руды. Этот статус позволил местным властям задействовать финансовые резервы, находящиеся в распоряжении мэров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мощная буря в Литве привела к гибели одного человека.

    На пике отключений без электроснабжения оказались 268 тыс. потребителей. К утру вторника без света оставались чуть более 93 тыс. домохозяйств.

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    26 августа 2026, 15:15 • Новости дня
    Жертвами мощного наводнения в Непале стали 16 человек

    Ratopati: Жертвами мощного наводнения в Непале стали 16 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Мощный горный паводок обрушился на непальские округа, унеся жизни десятков людей и оставив без вести сотни иностранных туристов, пишет издание Ratopati.

    Разрушительная стихия ударила по горным районам азиатской страны в среду. В результате масштабного наводнения погибли 16 человек, еще 36 местных жителей получили различные травмы, передает РИА «Новости».

    Издание Ratopati со ссылкой на полицейское управление провинции Багмати приводит подробности трагедии. «В результате паводка на реке Тришули, пришедшего из Тибета, погибли 16 человек, ...пострадали 36 человек», – отмечает портал.

    Бурный поток воды с китайской территории хлынул в русло Бхоте-Коши утром. Это привело к серьезным разрушениям в округе Расува, где власти экстренно ввели режим повышенной готовности для поселений ниже по течению.

    Управление по туризму Непала также сообщило о пропаже более 380 путешественников. Среди исчезнувших числится 291 иностранец, спасательные службы выясняют их судьбу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после масштабного наводнения в Непале без вести пропали более 380 туристов.

    Месяцем ранее жертвами наводнений и оползней на севере Индии стали 16 местных жителей.

    В ноябре прошлого года после схода лавины в непальских горах исчезли 15 альпинистов.

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    26 августа 2026, 15:40 • Новости дня
    На Гавайях началось мощное извержение вулкана Килауэа

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Гавайях в кратере Халемаумау активизировался вулкан Килауэа, сообщила Геологическая служба США.

    По данным Геологической службы США, природное явление сопровождается мощным выбросом раскаленной массы, передает РИА «Новости».

    «Вчера в 23.30 по московскому времени начался 54-й эпизод извержения лавы в кратере Халемаумау на вершине вулкана Килауэа. Основываясь на данных с веб-камер Гавайской вулканической обсерватории, лавовый фонтан из северного жерла достигает 150 метров над уровнем земли», – говорится в сообщении ведомства.

    В связи с происходящим сейсмологи приняли решение повысить уровень опасности для авиации до оранжевого. Геолог Гавайской вулканической обсерватории Кэтрин Малликен отметила, что при изменении направления ветра вулканические частицы могут достичь близлежащих населенных пунктов.

    В декабре прошлого года вулкан Килауэа выпустил сразу три лавовых фонтана.

    В июле индонезийский вулкан Семеру выбросил столб пепла на высоту почти пять километров.

    Месяцем ранее камчатскому вулкану Шивелуч присвоили красный код авиационной опасности.

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    26 августа 2026, 05:46 • Новости дня
    Режим ЧС ввели из-за паводка в Комсомольске-на-Амуре

    Глава Комсомольска-на-Амуре Заплутаев объявил режим ЧС из-за паводка

    Tекст: Антон Антонов

    В Комсомольске-на-Амуре из-за подъема воды в реке Амур с 26 августа вводится режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава города Дмитрий Заплутаев.

    «На территории города введен режим чрезвычайной ситуации», – сообщил Заплутаев в своем канале в «Максе».

    По его словам, причиной такого шага стал непрекращающийся подъем уровня воды в реке Амур. Кроме того, специалисты дают неблагоприятные прогнозы дальнейшего развития паводка в регионе.

    Особый режим начал действовать с 26 августа. Он распространяется на все профильные органы управления, а также силы и средства городской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зона паводков в Хабаровском крае увеличилась до 22 населенных пунктов.

    Мэр Хабаровска Сергей Кравчук ранее подписал постановление о введении режима ЧС из-за подъема уровня Амура.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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