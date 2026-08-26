Mehr: Иран задержал индийский танкер Haana в Ормузском проливе

Tекст: Ольга Иванова

Иранская сторона задержала индийский танкер в Ормузском проливе, передает ТАСС. Судно следовало по южному коридору, известному как Оманский коридор.

«Индийский танкер Haana планировал пройти по южному маршруту через Ормузский пролив, известный как Оманский коридор, но получил предупреждение о необходимости остановиться», – пишет Mehr.

Причины задержания судна на данный момент остаются неизвестными. Источники в иранской структуре по контролю за судоходством отмечают, что за последние 24 часа движение судов на южном маршруте пролива полностью отсутствовало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа Иран и Оман договорились оставить для судоходства только средний коридор Ормузского пролива.

Месяцем ранее Корпус стражей исламской революции заминировал южный маршрут этой акватории.

В конце июня иранские военные остановили три иностранных танкера из-за попытки прохода по южному коридору без разрешения.