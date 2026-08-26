В Москве раскрыли малоизвестные страницы работы разведчика Колосова в Италии

Tекст: Валерия Крутова

Леонид Колосов совмещал несколько жизней, каждая из которых могла бы стать основой отдельной биографии. В Италии он участвовал в налаживании диалога Москвы с Ватиканом, вел переговоры с президентом Fiat Витторио Валлеттой о строительстве Волжского автозавода, а информацию о готовившемся военном перевороте получал от своего источника в сицилийской мафии.

При этом для миллионов читателей Колосов был журналистом «Известий», автором ярких репортажей из Италии. Газетная работа служила прикрытием для его деятельности во внешней разведке: более 15 лет он совмещал журналистику со службой в Первом главном управлении КГБ СССР. Общий стаж службы в органах госбезопасности составил 31 год. Самого Колосова коллеги называли одним из «золотых перьев» советской журналистики.

К 100-летию со дня рождения Леонида Колосова переиздана его книга «Разведчик в Вечном городе. Операции КГБ в Италии». В новое издание вошли ранее не публиковавшиеся фотографии и стихи автора. О подготовке книги рассказали на конференции на площадке «РИА Новости».

«Из всего написанного отцом мы выбрали именно эту книгу, потому что она была для него самой важной. Он работал над ней в начале девяностых, тяжело переживал происходившее в стране, и ему было важно донести до читателя, что представляет собой профессия разведчика», – сказала дочь Леонида Колосова Мария Колосова.

По ее словам, книга позволяет увидеть не только профессиональный путь Колосова, но и его характер. «Отец называл свою семью пролетарской по духу, в войну работал на заводе в эвакуации, потом получил экономическое образование и уехал в Италию. На этом все могло бы и закончиться, но любознательность и авантюризм привели его и в разведку, и в журналистику», – отметила она.

Именно журналистский талант, считает Мария Колосова, во многом помогал ему оставаться вне подозрений. Ни читатели, ни коллеги годами не догадывались, что под видом корреспондента «Известий» работает сотрудник внешней разведки. «Отца называли золотым пером советской журналистики. Это был настоящий дар», – подчеркнула она.

Человек нескольких талантов

Часть стихов Колосова впервые опубликована в новом издании. По словам дочери Ирины Колосовой, он писал их на листках бумаги и посвящал друзьям. «Ни одно семейное торжество не обходилось без того, чтобы папа кому-то не написал стихи», – рассказала она.

Ирина Колосова также вспомнила, как начинался рабочий день отца в Риме. «Он звонил в редакцию и диктовал свою фамилию по названиям итальянских городов, потому что на другом конце линии его не всегда понимали. Работал дни напролет, передавал новости в издание каждый день», – отметила она.

Перечитав книгу спустя двадцать лет, Ирина Колосова увидела ее уже иначе. «Я совершенно по-другому посмотрела и на личность отца, и на то, что происходило в Италии. Для меня это книга про ценности, про отношение к своей стране, к своей семье, к своей профессии», – сказала она.

О самом Колосове рассказал руководитель бюро по связям с общественностью и СМИ Службы внешней разведки России Сергей Гуськов, познакомившийся с ним в 1994 году. Мимолетная встреча со временем переросла в многолетнюю дружбу. «О людях он всегда говорил только доброе. Единственные, о ком он плохо отзывался за все время нашего знакомства, это предатели», – отметил Гуськов.

По его словам, Колосов обладал не только большим жизненным опытом, но и редким литературным даром. «У Леонида Сергеевича замечательный русский язык и хороший сюжет, в его книгах есть настоящие герои. Читать их интересно и сегодня, а начинать я советую с итальянского периода, о котором он написал подробнее всего», – подчеркнул представитель СВР.

Гуськов также отметил удивительную актуальность наблюдений Колосова о западной политике. «Актуальность того, что тогда писалось, совершенно невероятная. Сейчас, кажется, будто это описывает сегодняшний день. Политические деятели Запада показаны в этих книгах достаточно точно», – сказал он.

О литературных достоинствах «Разведчика в Вечном городе» говорил заведующий редакцией художественной литературы издательства «Вече», член Союза писателей Москвы Олег Солдатов. По его словам, мемуарная литература часто превращается в перечисление фактов, дат и фамилий, однако Колосову удалось избежать этого благодаря его творческому дару.

Сказался и театральный опыт автора, напомнил Солдатов. Колосов занимался в театральной студии при торгпредстве СССР в Италии и ставил спектакли. «Он знает законы диалога, понимает, где ключевые слова и как строится архитектоника произведения. Здесь нет ни сводки, ни отчета, автор беседует с читателем, рассуждает, где-то ведет диалог сам с собой», – пояснил представитель издательства.

От экономики к разведке

Леонид Колосов родился 25 августа 1926 года в Москве. Во время Великой Отечественной войны находился с семьей в эвакуации в Актюбинске, работал на военном заводе и окончил вечернюю школу рабочей молодежи. В 1946 году поступил в Институт внешней торговли СССР, после окончания которого работал в Министерстве внешней торговли.

В начале 1950-х годов Колосов был направлен в Италию руководителем экономической группы торгпредства СССР. Позднее он защитил диссертацию по экономике. Однако круг его интересов не ограничивался профессией: Колосов увлекался литературой, культурой и театром, участвовал в самодеятельности и был режиссером драматического кружка торгпредства.

К 1960 году он стал собственным корреспондентом «Известий» в Италии. Газетная работа изначально задумывалась как прикрытие: параллельно Колосов служил офицером внешней разведки Первого главного управления КГБ СССР.

За годы работы в Италии он участвовал в нескольких операциях, оказавших влияние на международные отношения и экономическое сотрудничество. В 1963 году Колосов содействовал подготовке встречи Никиты Хрущева с Папой Римским Иоанном XXIII и был лично знаком с понтификом. Годом позже благодаря его контактам советская разведка получила информацию о готовившемся в Италии военном перевороте. Источник Колосова на Сицилии – «крестный отец» мафии Николо Джентиле – сообщил ему о планах ЦРУ организовать переворот.

В 1966 году Колосов участвовал в переговорах с президентом Fiat Витторио Валлеттой о предоставлении СССР кредита на строительство Волжского автомобильного завода. Сделка позволила советской стороне сэкономить около 40 млн долларов. За эту работу Колосов получил внеочередное звание и наградное оружие. Его вклад в развитие советско-итальянских связей позднее был отмечен итальянской медалью «Золотой Меркурий».

Колосов был автором трех десятков книг, пьес и сценариев. За сценарий к фильму «Досье человека в «Мерседесе» он был удостоен Государственной премии. Его журналистскими материалами о жизни Италии зачитывались миллионы читателей «Известий», а итальянские коллеги и контрразведка еще в 1990-е годы не хотели верить, что известный журналист одновременно работал на советскую разведку.

Общий стаж службы Колосова в органах госбезопасности составил 31 год. В отставку он вышел в звании подполковника.

Леонид Колосов скончался 5 января 2008 года в Москве.