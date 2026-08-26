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    Канада нашла опору для торговой войны с США
    Трамп назвал «рутинной» поездку директора ЦРУ в Россию
    Очередь из 70 судов скопилась на Дунае в ожидании доступа в украинские порты
    Новые власти Венгрии объявили Россию глобальной угрозой
    Торговый центр «Донецк сити» получил разрушения после удара ВСУ
    Корабли Балтийского флота отработали отражение авиаудара на базе в Балтийске
    США передали Польше пять новых истребителей F-35
    Иран и Оман договорились поделить доходы от Ормузского пролива
    Трамп заявил о тяжелом ранении иранского аятоллы Моджтабы Хаменеи
    26 августа 2026, 18:55 • Новости дня

    Трамп заявил о тяжелом ранении иранского аятоллы Моджтабы Хаменеи

    Трамп заявил о тяжелом ранении иранского аятоллы Моджтабы Хаменеи
    @ Iranian Government/Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в гибели иранского аятоллы Моджтабы Хаменеи.

    «Он ранен, и ранен тяжело», – заявил политик в эфире онлайн-трансляции американского журналиста Гленна Бэка, передает «Интерфакс».

    По словам главы государства, у Хаменеи серьезно поражена левая часть тела. При этом Трамп подчеркнул, что не верит в смерть аятоллы. Он добавил, что в случае реальной гибели Хаменеи «иранцы разыгрывают изумительное шоу».

    Ранее американская пресса со ссылкой на источники сообщала, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые увечья. Это произошло во время недавних американо-израильских ударов по территории Ирана.

    Весной СМИ сообщили о восстановлении Моджтабы Хаменеи после тяжелых ранений. Телеканал Al Hadath подтвердил факт выживания сына погибшего иранского лидера во время атаки.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о вынужденном отказе нового руководителя страны от публичности.

    25 августа 2026, 20:45 • Новости дня
    Пентагон раскрыл потери американской армии в конфликте с Ираном

    Пентагон: Число пострадавших военных США в конфликте с Ираном достигло 776

    Пентагон раскрыл потери американской армии в конфликте с Ираном
    @ U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Потери вооруженных сил США в ходе противостояния с Ираном приблизились к 800 военнослужащим с учетом новой серии ударов, сообщил Пентагон.

    Общее количество американских военнослужащих, погибших или получивших ранения в ходе конфликта с Ираном, достигло 776 человек, передает РИА «Новости». Такие данные содержатся в официальных отчетах Пентагона.

    По состоянию на 24 августа 2026 года, когда статистика обновлялась в последний раз, в ходе операции «Эпическая ярость» пострадало 417 военнослужащих, а погибло 14. Власти США заявляли, что эта операция завершилась 5 мая.

    С начала новой серии ударов США 7 июля количество пострадавших американских военных составило 341, а погибших – четыре. На этом фоне издание Intercept сообщает, что военное ведомство начало тайно обращаться за услугами по оказанию помощи при несчастных случаях и погребению погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Дональд Трамп заявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном. В конце того же месяца американские СМИ оценили количество пострадавших в ходе конфликта военнослужащих США в 624 человека.

    В середине августа журналисты узнали о потере американскими военными 45 ударных беспилотников MQ-9 Reaper.

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    23 августа 2026, 22:08 • Новости дня
    Иран пригласили присоединиться к Мекканскому соглашению

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава информационного агентства иранского парламента Мехди Рахими заявил телеканалу Al Mayadeen о полученном Тегераном приглашении присоединиться к Мекканскому соглашению.

    «Иран получил приглашение присоединиться к Мекканскому соглашению, и этот вопрос находится на рассмотрении. Страны региона движутся к созданию регионального зонтика безопасности, и это победа для Ирана, поскольку он давно к этому призывал», – приводит Al Mayadeen в соцсети X слова Рахими.

    Напомним, 7 августа Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились о совместной обороне. Тогда же был подписан пакт о создании нового военного союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран предостерег страны Мекканского соглашения от действий против Ирана. Военные эксперты связали решение о создании нового военного союза с утратой доверия Эр-Рияда к Вашингтону. Американский президент  поприветствовал подписание Мекканского соглашения.


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    26 августа 2026, 09:59 • Видео / Жизнь после боя
    Первое, что спросил после ампутации: где тут футбольное поле?

    Сколько занимает горе из-за травмы? Как пройти сложнейшую реабилитацию за 3 месяца? Как с одной ногой победить в соревнованиях по альпинизму на Эльбрусе?

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    24 августа 2026, 01:28 • Новости дня
    Зеленский рассказал, как «вроде бы обманул Трампа» из-за Starlink

    Зеленский рассказал, что обманул Трампа из-за Starlink

    Зеленский рассказал, как «вроде бы обманул Трампа» из-за Starlink
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал, как «вроде бы обманул Трампа» при попытке получить право использовать Starlink на территории России для нужда ВСУ.

    Украина пыталась договориться с Дональдом Трампом и Илоном Маском относительно использования Starlink на территории России для нужд обороны Украины. Маск в конце концов отказал, однако переговоры с США продолжаются», – передает РИА «Новости» слова главы киевского режима Владимира Зеленского со ссылкой на РБК-Украина.

    Зеленский сообщил, что в первой половине 2026 года получил от Минобороны Украины просьбу договориться с президентом США Дональдом Трампом об использовании Starlink на территории России для военных нужд ВСУ.

    «Компания SpaceX во главе с Илоном Маском вроде бы уже дала на это добро, как мне сообщили, и вроде бы нужно было на политическом уровне согласовать. Я получил соответствующую информацию, сделал запрос и провел встречу с президентом США», – рассказал Зеленский.

    Однако на встрече, когда он сообщил Трампу, что Маск якобы подтвердил Украине использование Starlink, оказалось, ничего подобного не было.

    «Потом у меня была вторая встреча с президентом США. Он сказал, что я его вроде бы обманул, потому что Маск отказал Украине в использовании Starlink на территории России. Я вернулся в наше Министерство обороны и они сказали, что, может, так и было…», – сказал Зеленский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ пожаловались на проблемы с дронами из-за блокировки Starlink. Президент США не разрешил Украине использовать Starlink для ударов по России.

    Российские специалисты создали специальный комплекс для глушения спутников Starlink.

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    26 августа 2026, 15:06 • Новости дня
    Эксперт указал на преимущества Канады в торговой войне с США

    Американист Дробницкий: Канада имеет серьезные шансы победить Трампа в торговой войне

    Эксперт указал на преимущества Канады в торговой войне с США
    @ Marijan Murat/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В торговой войне между США и Канадой у Оттавы шансы победить ощутимо выше. Вероятно, нынешняя обоюдная пикировка продлится до ноября, после чего демократическое большинство в Конгрессе усилит давление на Трампа в попытке лишить его важных рычагов управления, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «С экономической точки зрения аргументы как США, так и Канады вполне понятны», – говорит американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, Оттава вместе с некоторыми европейскими и азиатскими странами на фоне высоких американских пошлин изобрели «серую схему». Так, вышеупомянутые игроки ввозят в Штаты азиатские товары, а маркируют их как европейские или канадские.

    Эксперт отмечает – это приносит Европе и Канаде солидную прибыль. «В свою очередь, Брюссель и Оттава напоминают Вашингтону о международном разделении труда, торговых соглашениях и глобализации рынков», – детализировал собеседник.

    Вопрос, однако, имеет не только экономическое измерение, заметил спикер. «Ни для кого не секрет, что Трамп превратил тарифные вопросы в инструмент политического давления на другие страны. Канадский премьер Марк Карни это понимает. Также он осознает, что энергетические системы его страны и США тесно связаны, особенно в приграничных штатах», продолжает аналитик.

    По его мнению, именно этот аспект способен стать решающим аргументом в пикировке между странами. «Карни может намекнуть Трампу на потенциальное изменение работы канадских энергосистем, от которых зависят перетоки на американскую территорию. Думаю, если ситуация будет развиваться в подобном русле, советники главы Белого дома укажут ему на опасность блэкаутов в некоторых американских городах», – предположил американист.

    Кроме того, напомнил он, Канада поставляет углеводороды по нефтепроводу Keystone из провинции Альберта на нефтеперерабатывающие заводы в Иллинойсе и Техасе. «Судя по всему, эти козыри также сыграют решающую роль в торгово-экономической войне Оттавы и Вашингтона. Собственно, в канадской прессе и части общества уже постулируются призывы действовать против Трампа так же жестко, как Китай», – отметил спикер.

    «Либеральные и мейнстримные СМИ в Штатах также помещает в одну связку Пекин, Тегеран и Оттаву – как страны, умеющие говорить Трампу «нет». Против главы Белого дома играет и то, что объявленные целями тарифных войн защита внутреннего производителя и реиндустриализация пока очень сильно буксуют», – добавил аналитик.

    «Таким образом, тактика Карни поймать Трампа на встречном замахе имеет все шансы на успех. Рейтинг премьера явно вырастет среди антитрамповской фронды. При этом, думаю, события будут развиваться не по экстремальному, а по вялотекущему сценарию. Стороны в публичном и кулуарном полях начнут прения, которые продлятся до ноября», – спрогнозировал политолог.

    «Затем пройдут выборы в Конгресс США, в которых, вероятнее всего, победит Демократическая партия. После этого демократы попытаются лишить президента ряда внешнеполитических полномочий», – подчеркнул Дробницкий.

    Впрочем, заметил он, надежда Оттавы на то, что отношения США и Канады вернутся к середине нулевых, безосновательна. «Мир дробится на технологические зоны. Невозможно игнорировать фактор Китая и экономическую просадку Европы. Таким образом, Карни, даже в случае победы над Трампом, придется стратегически менять канадскую внешнюю политику, чтобы встроиться в меняющуюся глобальную повестку», – указал собеседник.

    Спикер также обратил внимание на необъявленный, но действующий уже де-факто альянс Оттавы с Европой и Токио для противодействия экономическому давлению США. «Европейская сторона всегда воспринимала Канаду, как лучшую версию США. Для Японии же выгодны такие союзники в ее стремлении стать большой тихоокеанской державой. Уверен, они вместе уже формируют пакетные предложения для будущего нового демократического президента США», – резюмировал американист.

    Во вторник Канада объявила о введении ответных пошлин в отношении США. Как сообщили в канадском министерстве финансов, действующие тарифы на сталь и алюминий из Штатов увеличат вдвое – до 50%. На бытовую технику, молочную продукцию и некоторые другие товары будет распространяться пошлина в 25%, а на электроприборы – 15%.

    Новые тарифы вступят в силу 8 сентября и затронут около 6% объема товаров, ввезенных Канадой из США в прошлом году. Впрочем, до начала действия ответных мер канадскому премьеру Марку Карни следует найти способ нейтрализовать угрозу экономике своей страны, пишет Economist. Журнал указывает на то, что США могут смириться с потерей доли канадского рынка, тогда как для Оттавы будет не так просто с этим справиться.

    Издание Politico на этом фоне напоминает, что в начале 2026 года Карни в Давосе призвал демократические страны и сторонников свободной торговли объединиться против президента США Дональда Трампа. Но новая торговая война разразилась слишком рано для альянса «средних держав». «Семь месяцев спустя канадский премьер в основном борется с главой Белого дома в одиночку», – указывает издание.

    Отмечается, что Евросоюз, Британия, Япония и партнеры в Азии стараются не привлекать к себе внимания Вашингтона и опасаются противостояния главе Белого дома. «Европа политически близка к Канаде, но координация коллективного противодействия США будет восприниматься как значительная эскалация», – сказал Politico Томас Райт, аналитик Института Брукингса.

    Вместе с тем Карни заявил, что Канада находится в сильной позиции: за последний год она заключила автомобильное соглашение с Южной Кореей, добилась снижения тарифов с Китаем, подписала договор об экспорте энергии в Германию и восстановила поставки урана в Индию.

    Напомним, 22 августа США ввели 50-процентные пошлины на некоторые категории канадских товаров, в том числе пиво и сыр. Кроме того, с 1 января 2027 года Вашингтон намерен повысить пошлины на все легковые и грузовые автомобили, а также автозапчасти и сталь из Канады до 50%. Трамп уточнил, что производители смогут избежать мер, если перенесут производство в Соединенные штаты.

    Решения были приняты после того, как представители двух стран не смогли прийти к компромиссу по торговой сделке. Оттава и Вашингтон переложили вину друг на друга. Торгпред США Джеймисон Грир сообщил, что Канада отказалась финализировать соглашение, которое обеспечило бы ей «наилучшие условия среди всех крупных экспортеров» на американский рынок.

    Карни в свою очередь указал, что Штаты в последний момент внесли изменения в сделку, и назвал их «несправедливыми, неэкономическими». По информации Bloomberg, переговоры сорвались в самый последний момент из-за давления со стороны американского министра торговли Говарда Латника. Чиновник посчитал проект соглашения слишком щедрым по отношению к Оттаве.

    Позднее глава Белого дома назвал представителей канадского руководства «клоунами». По его словам, США десятилетиями поддерживали северного соседа, однако теперь это прекратится. «Помните, большая часть электроэнергии, нефти и газа, которые получает Канада, транспортируется через США. Кто-то должен заставить этих клоунов подчиниться, иначе последствия для Канады будут гораздо хуже!» – написал Трамп в Truth Social.

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    25 августа 2026, 19:52 • Новости дня
    Эксперты: Зеленский пытается вернуть Украину в предвыборную повестку США

    Эксперты: Предложение Зеленского о буферной зоне в Донбассе противоречит реалиям на земле

    Эксперты: Зеленский пытается вернуть Украину в предвыборную повестку США
    @ Pierre Teyssot/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский заявил о подготовке нового плана прекращения боевых действий, который предполагает отвод войск от линии фронта и создание буферной зоны. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД полагают, что за возвращением Киева к переговорной повестке стоит не только попытка изменить условия диалога с Москвой, но и расчет на приближающиеся выборы в Конгресс США – как на новое «окно возможностей» для получения денег, оружия и внимания Вашингтона.

    «Предложение Зеленского о создании буферной зоны представляет собой ничем не обоснованный ультиматум. Речь идет о создании территории, где перестает действовать российское законодательство, а управление переходит к международным наблюдателям», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По мнению эксперта, сама идея создания особой зоны на территории Донбасса не нова. Подобные предложения уже звучали ранее, однако затем фактически исчезли из повестки. Теперь Киев вновь возвращается к этой концепции на фоне западного видения конфликта, которое, как считает Ткаченко, по-прежнему расходится с реальным положением дел. По сути, Москве предлагают капитуляцию в пределах зоны СВО в условиях, когда российские войска ведут успешную военную операцию.

    Одновременно Зеленский пытается вновь сделать украинскую проблематику частью американской внутриполитической повестки. В первую очередь Киев рассчитывает найти понимание у администрации Дональда Трампа и вернуть Вашингтон к более активному участию в урегулировании. При этом украинский вопрос может оставаться инструментом внутриполитической борьбы в США – прежде всего для Демократической партии.

    В более широком смысле Ткаченко видит в предложении Банковой и стран ЕС попытку подменить реальные переговоры альтернативной конструкцией, заранее предполагающей неприемлемые для Москвы условия. Ее важной частью при этом становится возможное участие США.

    «Объясняется это тем, что якобы без прямого участия Америки ничего подобного создать невозможно. Отдельные фигуры в Белом доме, вероятно, видят здесь шанс на возможное вмешательство в конфликт по образцу миротворческих миссий на Ближнем Востоке, поэтому в Вашингтоне у плана наверняка есть сторонники», – сказал он.

    Однако для Москвы сама постановка вопроса о создании особого режима на российской территории остается неприемлемой. «Рассчитывать, что Москва согласится на особый правовой режим на своей земле в разгар успешной военной операции, не стоит. Киеву сейчас впору думать не о диктате условий, а о том, как бежать от поражения», – заключил Ткаченко.

    В свою очередь политолог Алексей Нечаев отмечает, что Зеленский в последнее время все чаще упоминает запланированные на ноябрь выборы в Конгресс США как своеобразное «окно возможностей» для переговорного процесса.

    «И Банковой, как это уже бывало неоднократно, нужно любой ценой сделать украинскую проблематику частью американской повестки – чтобы сместить фокус с Ближнего Востока на Украину. Потому что на кону вполне конкретные вещи, необходимые для продолжения конфликта: деньги, оружие, внимание», – отмечает эксперт.

    По мнению Нечаева, именно поэтому Зеленский и его европейские союзники будут стремиться использовать предвыборную борьбу в США для продвижения украинской повестки – сначала пытаясь заинтересовать администрацию Дональда Трампа возможностью договориться, а в случае неудачи получая возможность использовать украинскую тему в борьбе демократов с республиканцами.

    «Поэтому мы еще увидим новые предложения о перемирии – но лишь там, где противнику больнее всего. Увидим внезапную готовность к переговорам – но без учета реалий на земле. Увидим попытки европейцев втянуть украинскую тему в борьбу республиканцев и демократов. А уж способы будут самые разные. В том числе – военные. И в Москве это прекрасно понимают», – заключил собеседник.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о подготовке нового плана прекращения боевых действий. По данным газеты The Times, речь идет о прекращении огня, взаимном отводе войск от линии фронта и создании буферной зоны. Как отмечает издание, документ разрабатывался якобы вместе с посланниками Дональда Трампа и европейскими чиновниками.

    В Кремле обсуждать инициативу отказались. «Различные детали, которые могут фигурировать в различных предложениях о различных модальностях мирного процесса, обсуждать публично не принято, поэтому я не хотел бы этого делать», – сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что Зеленский не вправе решать, будет ли создана буферная зона на Донбассе, поскольку это российская территория.

    Ранее президент Владимир Путин отмечал, что «киевские власти через посредников, мнение которых мы, безусловно, уважаем, пытаются выйти из сложившейся для них ситуации, которую сами же, хочу подчеркнуть, сами же и спровоцировали». По его словам, «киевский режим пытается не допустить ее, этой ситуации, катастрофического развития, а тенденции такие, судя по всему, просматриваются».

    «Вместе с тем предложения, которые до нас доводятся, носят подчас, я бы сказал, экзотический характер и являются неприемлемыми. Мы всегда готовы к диалогу о мире, но только на основе реалий, складывающихся на земле», – подчеркнул Путин.

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    26 августа 2026, 14:33 • Новости дня
    Иран воспользовался перемирием с США для закупки нового вооружения

    Иранская армия закупила новую военную технику во время перемирия с США

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Исламской республики воспользовались паузой в боевых действиях для восстановления арсенала и приобретения современного военного оборудования.

    Тегеран приобрел свежие партии военной техники в период временного прекращения огня с американской стороной, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель армии Исламской республики Мохаммад Акраминия подтвердил этот факт.

    «Мы также предприняли шаги по подготовке и закупке нового оборудования, и сегодня эта техника поступила в армейские подразделения», – заявил он.

    Спикер не стал уточнять конкретные типы приобретенного арсенала и страны-поставщики. По его словам, иранское руководство использовало паузу в боевых действиях для восстановления систем, получивших повреждения в ходе весенних столкновений.

    Обострение конфликта началось 28 февраля, когда американские и израильские военные нанесли удары по иранской территории, вызвав ответные действия Тегерана.

    В середине июня стороны заключили меморандум о прекращении огня, однако вскоре обмен ударами возобновился. Сейчас активные бои не ведутся, а Вашингтон делает ставку на экономическое давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана заявили о переходе к наступательной военной доктрине. Месяцем ранее иранские военные получили новые комплексы противовоздушной обороны.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о прекращении временного перемирия с Тегераном.

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    24 августа 2026, 21:13 • Новости дня
    США ввели антииранские санкции против 60 организаций и судов

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация США вводит в понедельник антииранские санкции против более чем 60 организаций, физических лиц и судов по всему миру, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

    По словам Бессента, Вашингтон вводит новые ограничения против более чем 60 физических и юридических лиц, а также морских судов, которые якобы позволяют Ирану приобретать запрещенные ядерные и ракетные технологии, проводить кибероперации и получать доходы от продажи нефти, передает РИА «Новости».

    В конце июля американское министерство финансов обновило перечень ограничений против десяти компаний и восьми танкеров.

    Ранее Бессент заявил, что объявленная президентом США Дональдом Трампом экономическая операция против Ирана выводит конфликт на финальную стадию.

    Американская администрация отказалась от планов быстрой военной кампании ради финансового удушения Ирана.

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    24 августа 2026, 22:55 • Новости дня
    Трамп назвал руководство Канады клоунами и призвал «подчиниться»

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп нелестно отозвался в адрес премьер-министра Канады Марка Карни и премьера Онтарио Дага Форда, указав на их недальновидное поведение в диалоге с США, из-за чего Канада может быть обречена на «серьезные последствия».

    Трамп упрекнул Форда в «бахвальстве», напомнив о том, как «Америка поддерживала Канаду десятилетиями».

    «США всегда будут намного больше, богаче и сильнее Канады. Без США Канада не смогла бы выжить. Отсюда они получают все свои деньги, и из-за их нынешнего отвратительного руководства, а в первую очередь – губернатора Карни и его приспешника Форда, им не позволят пользоваться преимуществами США, их ключом к выживанию», – написал он в Truth Social.

    Трамп указал на то, что большая часть электроэнергии, нефти и газа, которые получает Канада, транспортируется через США, поэтому руководству этой страны необходимо сменить тактику.

    «Кто-то должен заставить этих клоунов «подчиниться», иначе последствия для Канады будут намного хуже! Уровень безработицы в Канаде сейчас составляет 10% и быстро растет. Их предприятия сбегают в США, и все это из-за их провальной политики и неумелого руководства!» – заявил американский лидер.

    Свой пост Трамп завершил репликой о том, что «времена обкрадывания фермеров и предприятий США прошли».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Белый дом подписал прокламации о введении дополнительных пошлин на канадские товары. Торговые переговоры между США и Канадой завершились безрезультатно. США объявили о повышении пошлин на автомобили из Канады до 50%.

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    26 августа 2026, 17:33 • Новости дня
    Трамп назвал «рутинной» поездку директора ЦРУ в Россию

    Трамп: Поездка директора ЦРУ в Россию была отчасти рутинной

    Трамп назвал «рутинной» поездку директора ЦРУ в Россию
    @ Will Oliver/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, назвав его отчасти рутинным.

    Американский лидер опроверг домыслы западных СМИ о скрытых мотивах визита, передает «Интерфакс».

    «Мне жаль вас расстраивать, но он там в рамках отчасти рутинной поездки», – заявил Трамп в эфире онлайн-передачи The Glenn Beck Program.

    Политик ответил на циркулировавшие в прессе предположения. Журналисты связывали поездку руководителя разведки с риском эскалации напряженности между Россией и Западом. Кроме того, высказывались версии о возможных обсуждениях американских санкций против Ирана. Президент США подчеркнул, что ни одна из озвученных версий не соответствует действительности.

    Напомним, директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Москву для обсуждения контактов между спецслужбами.

    Президенту России Владимиру Путину незамедлительно доложили об этих переговорах.

    Журналисты назвали обмен заключенными одной из возможных причин приезда американского чиновника.

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    26 августа 2026, 14:58 • Новости дня
    Иран и Оман договорились поделить доходы от Ормузского пролива

    Иран и Оман согласовали разделение прибыли от судоходства в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    Власти двух ближневосточных государств утвердили порядок распределения средств от прохода судов по стратегически важному маршруту, который пока остается заблокированным для навигации.

    Представители Корпуса стражей исламской революции подтвердили наличие соглашения о совместном использовании морской артерии, передает РИА «Новости». Документ определяет финансовые аспекты сотрудничества двух стран.

    «В ходе этих переговоров были достигнуты договоренности касательно доли каждой из сторон в водах пролива, а также касательно доли доходов Ирана и Омана», – сообщила пресс-служба ведомства. При этом маршрут не будет открыт до выполнения Вашингтоном требований Тегерана о прекращении боевых действий и снятии морской блокады.

    Ранее американская сторона объявила о расторжении мирного меморандума от 18 июня. После этого военные США нанесли ряд ударов по иранской территории, на что последовал симметричный ответ по американским базам на Ближнем Востоке и перекрытие Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран и Маскат достигли принципиальной договоренности о полном возобновлении судоходства в Ормузском проливе.

    В ходе переговоров стороны согласовали создание единого среднего коридора для движения судов.

    Позже иранский МИД обвинил США и Израиль в срыве подписания данного соглашения по безопасности.

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    24 августа 2026, 21:50 • Новости дня
    В парламенте Ирана пропал свет при обсуждении энергокризиса
    В парламенте Ирана пропал свет при обсуждении энергокризиса
    @ Morteza Nikoubazl/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В парламенте Ирана отключили свет прямо во время заседания комитета по вопросам энергетики, где обсуждались причины перебоев с электроэнергией в стране, сообщил иранский новостной портал Jamaran.

    Во время заседания иранского парламента, посвященного проблемам с энергоснабжением, в зале пропал свет, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в момент обсуждения причин частых отключений электричества.

    «Комитет по вопросам энергетики парламента проводил заседание для рассмотрения причин отключений электричества. В тот самый момент электроэнергия пропала», – говорится в сообщении иранского новостного портала Jamaran.

    Издание также опубликовало фотографию из зала заседаний, на которой видно, что депутаты сидят в темноте. Агентство Fars позже уточнило, что отключение электричества было плановым и продлилось два часа. На встрече также присутствовали заместители глав министерств нефти и энергетики Ирана.

    В июле министерство энергетики Ирана призвало жителей южных провинций сократить потребление электричества.

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    25 августа 2026, 23:50 • Новости дня
    Иран опроверг заявления США о разминировании Ормузского пролива

    Замглавы МИД Ирана Гариб-Абади: Суда по-прежнему не могут пройти через Ормуз

    Иран опроверг заявления США о разминировании Ормузского пролива
    @ Jacques Descloitres/NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади опроверг заявления американских властей о разминировании Ормузского пролива.

    Ранее американские власти заявили об извлечении или подрыве мин в проливе, передает РИА «Новости».

    «Если США действительно занимались разминированием, то почему по-прежнему ни одно судно не может пройти по Ормузскому проливу?» – приводит слова иранского дипломата гостелерадиокомпания Ирана.

    Он назвал заявления американской стороны ложью. По словам Гариб-Абади, если американские минные тральщики окажутся в регионе, то станут «весьма хорошими целями» для Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом заявил о контроле американских ВМС над проливом.

    Гариб-Абади пообещал исправить заблуждения США о принадлежности Ормузского пролива.

    Командующий армией Ирана генерал Амир Хатами запретил американским войскам вход в Персидский и Оманский заливы, а также в Ормузский пролив.

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    24 августа 2026, 21:52 • Новости дня
    Bloomberg: США готовят пошлины в 7,5% против Китая

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон намеревается ввести пошлины в размере 7,5% на китайские товары перед намеченной на следующий месяц встречей президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Белом доме, сообщают СМИ.

    Соединенные Штаты собираются обвинить Китай в «избыточных производственных мощностях», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    В результате общий уровень пошлин против Китая вновь составит около 20%. Ранее Пекин заявлял, что такой уровень соответствует условиям торгового перемирия с Вашингтоном.

    Новые пошлины станут дополнением к тем, что были введены еще во время первого срока Трампа и сохранялись при администрации экс-президента США Джо Байдена.

    Окончательный размер пошлин пока не утвержден. Источники агентства не исключают, что Трамп может объявить более высокую ставку для Китая, но приостановить действие части пошлин так, чтобы фактически ставка составила 7,5%.

    Кроме того, Пекин и Вашингтон рассматривают возможность продлить торговое соглашение, установившее годичное перемирие между странами. Срок его действия истекает 10 ноября.

    Ранее министерство коммерции КНР отвергло выводы американского исследования, обвиняющего десятки стран в создании «теневой сети» для уклонения от таможенных пошлин.

    До этого правительство США публиковало отчет о помощи десятков стран Пекину в обходе американских пошлин.

    Сам Трамп заявлял, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином в Белом доме запланирована на 24 сентября.

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    24 августа 2026, 00:10 • Новости дня
    Иран пообещал «ни капли нефти» при продолжении экономической войны

    Иран пригрозил последствиями экономической войны

    Tекст: Катерина Туманова

    Секретарь иранского совета безопасности Мохсен Резаи заявил, что последствия экономической войны США против Ирана ощутят очень многие, так как Тегеран перекроет экспорт нефти через Ормуз.

    «Если экономическая война продолжится, ни капли нефти не будет экспортироваться ни через Ормузский пролив, ни из какой-либо части Персидского залива. Иран будет рассматривать участие любой страны в экономической войне Америки против иранского народа или ее поддержку как акт войны», – написал он в соцсети Х.

    Кроме того, Резаи пообещал удары по нефтеэкспортным маршрутам Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о запуске против Ирана экономической операции с беспрецедентной изоляцией. МИД Ирана предупредил о последствиях любого соучастия государств в агрессии против Тегерана.


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    24 августа 2026, 10:29 • Новости дня
    Секретный бункер Белого дома поставил под сомнение иск Трампа

    WP: Построенный при Обаме бункер ослабил судебную позицию администрации Трампа

    Tекст: Мария Иванова

    Спор вокруг строительства бального зала стоимостью 600 млн долларов на территории Белого дома получил неожиданный поворот: оказалось, что защищённое от ядерного удара сооружение под резиденцией президента уже существует более десяти лет.

    По данным The Washington Post, администрация Трампа настаивает на необходимости завершить строительство бального зала, ссылаясь на интересы национальной безопасности, однако три бывших чиновника рассказали изданию, что защищённый подземный бункер под комплексом Белого дома был секретно построен ещё при администрации Обамы.

    Сооружение находится на глубине более 60 метров, рассчитано на укрытие десятков людей на срок до нескольких недель и способно выдержать ядерный удар.

    Бывшие чиновники считают, что существование такого объекта подрывает юридическую позицию Белого дома в судебном споре о законности стройки. Представитель Белого дома Дэвис Ингл заявил, что «проект модернизации Восточного крыла неразрывно связан с безопасностью президента, территории Белого дома и определённых объектов инфраструктуры безопасности», и сослался на предотвращённое нападение во время турнира UFC Freedom 250.

    Верховный суд разрешил временно продолжить строительство, пока рассматривается апелляция по делу, где нижестоящие суды требовали остановить работы до одобрения проекта Конгрессом, за исключением элементов, связанных с национальной безопасностью. Заместитель главы администрации Стивен Миллер утверждал, что объект обеспечивает непрерывность работы правительства во время атаки на столицу, а глава Минармии Дэн Дрисколл назвал строительство «безальтернативным условием» для сохранения командования страной в кризис.

    Трамп в публичных заявлениях называет проект «военным комплексом» и публикует изображения дронов, военной техники и топливозаправщиков на крыше будущего крыла. Он также обвинил Национальный трест по охране исторических памятников, подавший иск против стройки, в «предательстве», заявив, что организацию просили не судиться по соображениям безопасности – трест это отрицает.

    Бывшие чиновники отметили, что существующий бункер строился в обстановке строгой секретности, тогда как нынешняя стройка ведётся публично, что могло раскрыть иностранным противникам скрытые ранее элементы комплекса. Они также предупредили, что снос Восточного крыла мог повредить старый защищённый объект, расположенный всего на глубине около 20 метров под ним. Судья Ричард Леон, ранее приостановивший строительство, упрекнул администрацию: «Вот в чём суть: сами обвиняемые создали эту скоординированную и управляемую угрозу безопасности на территории Белого дома».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд США разрешил временно продолжить строительство бального зала Белого дома.

    Ранее федеральный судья Ричард Леон запретил любые надземные работы по возведению нового бального зала, сохранив разрешение только на строительство подземного бункера.

    Национальный траст по охране исторического наследия еще в декабре 2025 года подал иск против администрации Трампа из-за начала демонтажа восточного крыла Белого дома без одобрения Конгресса.

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