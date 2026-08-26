Названо число находящихся в зоне бедствия в Непале россиян

Россиянка Алена М. скончалась в тайском городе Паттайя в результате тяжелой травмы, полученной в дорожно-транспортном происшествии, передает РИА «Новости». Авария с участием мотоцикла произошла 22 августа.
«В субботу, 22 августа, Алена попала в ДТП на мотоцикле, весь удар пришелся на правую сторону головы, она получила тяжелую черепно-мозговую травму», – сообщила Шерстобоева.
После аварии женщина находилась в коме, а затем врачи констатировали смерть головного мозга. По словам волонтера, 25 августа по согласованию с родными аппаратуру жизнеобеспечения отключили.
Известно, что 39-летняя жительница Братска прилетела в Таиланд в начале августа по приглашению туристической фирмы. На родине у нее остались муж, семилетний сын, родители и старшая сестра, которая прилетела в Паттайю для принятия решения об отключении аппаратуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа другой российский турист насмерть разбился на арендованном скутере в пригороде Бангкока.
Весной в Паттайе под колесами автомобиля погиб петербуржец на электрическом трицикле.
В прошлом году в этом же городе после столкновения мотоцикла с тележкой скончалась еще одна россиянка.