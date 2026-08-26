Власти Словакии одобрили полный запрет социальных сетей для подростков

Верховный суд признал незаконным отказ в зачислении школьника в 10-й класс

Tекст: Ольга Иванова

ВС разъяснил, что правила отбора в профильные классы не могут лишать детей конституционного права на получение среднего общего образования, передает ТАСС.

Жительница Свердловской области обратилась в суд после того, как ее сына, успешно сдавшего государственную итоговую аттестацию, не приняли в 10-й класс. Администрация школы объяснила отказ тем, что в старших классах предусмотрено только профильное обучение. Мать подала заявление на зачисление в общеобразовательный класс.

Суды трех инстанций ранее поддержали школу, признав действия администрации законными. Однако Верховный суд отменил эти решения. Коллегия по административным делам указала, что в России обязательным является не только основное общее образование, но и среднее общее образование, охватывающее 10-й и 11-й классы.

Суд подчеркнул, что правила индивидуального отбора в профильные классы не должны препятствовать реализации конституционного права детей на образование. Наличие в школе исключительно профильных направлений не может служить основанием для отказа ученику в продолжении обучения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, детский омбудсмен Мария Львова-Белова назвала незаконными отказы школ в приеме девятиклассников в десятый класс.

Министерство просвещения объяснило подобные решения образовательных учреждений отсутствием свободных мест.

Партия «Единая Россия» инициировала проверки устанавливающих барьеры для учеников школ.