Минфин США продлил разрешение на импорт российских алмазов

Минфин США на год продлил разрешение на импорт российских алмазов

Tекст: Елизавета Шишкова

Вашингтон продлил разрешение на операции по ввозу на американскую территорию отдельных категорий драгоценных камней из России, передает РИА «Новости». Соответствующая лицензия была опубликована министерством финансов страны.

«Все операции, запрещенные определением от восьмого февраля 2024 года, в соответствии с разделом 1(a)(i)(B) исполнительного указа 14068, которые являются обычными и необходимыми для импорта в США, включая импорт для допуска в зону внешней торговли, расположенную в США, следующих категорий алмазов, разрешены до 00.01 по восточному летнему времени первого сентября 2027 года», – отмечается в тексте документа.

Уточняется, что разрешенные к ввозу камни массой от одного карата должны были находиться за пределами страны начиная с первого марта 2024 года. При этом алмазы массой от 0,5 карата должны были покинуть российскую территорию до первого сентября 2024 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Соединенные Штаты разрешили ввоз отдельных категорий российских бриллиантов до 1 сентября 2026 года.

Правительство России установило экспортную пошлину в 8% на необработанные алмазы с осени текущего года.

Представители компании «Алроса» спрогнозировали существенное подорожание сырья из-за сокращения глобальных запасов драгоценных камней.