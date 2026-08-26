Американскую авиабомбу времен Второй мировой войны нашли у вокзала в Германии

Американскую авиабомбу времен Второй мировой войны нашли у вокзала в Карлсруэ

Tекст: Елизавета Шишкова

Авиационную бомбу времен Второй мировой войны нашли в немецком Карлсруэ, передает ТАСС. Опасную находку обнаружили в ходе строительных работ недалеко от главного железнодорожного вокзала города.

Власти организовали эвакуацию населения в радиусе 200 метров от места обнаружения снаряда. «Наряду с жилым районом затронут участок железной дороги между Карлсруэ и Мангеймом», – отметили в городской администрации.

Товарная станция закрыта. Отрезок скоростной железной дороги также будет перекрыт непосредственно перед началом операции по обезвреживанию. Вес американской авиабомбы составляет 250 килограммов. Ожидается, что снаряд ликвидируют в течение дня. Точное число эвакуируемых граждан не уточняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае этого года из-за найденной авиабомбы времен Второй мировой войны свои дома вынужденно покинули около 30 тыс. жителей немецкого Пфорцхайма.

В июне прошлого года власти Кельна начали масштабную эвакуацию 20,5 тыс. человек ради обезвреживания трех американских снарядов.

В январе 2025 года в Дрездене из-за аналогичной опасной находки спасатели эвакуировали 10 тыс. горожан.