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    Корабли Балтийского флота отработали отражение авиаудара на базе в Балтийске
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    Российский «водяной бомбардировщик» возобновил тушение лесных пожаров в Сербии
    26 августа 2026, 17:33 • Новости дня

    Трамп назвал «рутинной» поездку директора ЦРУ в Россию

    Трамп: Поездка директора ЦРУ в Россию была отчасти рутинной

    Трамп назвал «рутинной» поездку директора ЦРУ в Россию
    @ Will Oliver/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, назвав его отчасти рутинным.

    Американский лидер опроверг домыслы западных СМИ о скрытых мотивах визита, передает «Интерфакс».

    «Мне жаль вас расстраивать, но он там в рамках отчасти рутинной поездки», – заявил Трамп в эфире онлайн-передачи The Glenn Beck Program.

    Политик ответил на циркулировавшие в прессе предположения. Журналисты связывали поездку руководителя разведки с риском эскалации напряженности между Россией и Западом. Кроме того, высказывались версии о возможных обсуждениях американских санкций против Ирана. Президент США подчеркнул, что ни одна из озвученных версий не соответствует действительности.

    Напомним, директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Москву для обсуждения контактов между спецслужбами.

    Президенту России Владимиру Путину незамедлительно доложили об этих переговорах.

    Журналисты назвали обмен заключенными одной из возможных причин приезда американского чиновника.

    25 августа 2026, 19:12 • Новости дня
    Медведев назвал президента Финляндии «реальным дебилом»
    Медведев назвал президента Финляндии «реальным дебилом»
    @ Antti Aimo-Koivisto/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко раскритиковал президента Финляндии Александера Стубба, комментируя его высказывания о возможности нанесения ударов по российской инфраструктуре.

    Поводом для резкой критики послужило заявление финского лидера о том, что атаки Украины на объекты российского маркетплейса Wildberries являются разумной военной стратегией.

    «Все-таки президент Финляндии реальный дебил. Он говорит о поражении России через удары по маркетплейсу Wildberries. Уровень профессиональной подготовки ниже плинтуса», – написал Медведев в своем канале в Max.

    По словам замглавы Совбеза, Стубб не изменился с тех времен, когда возглавлял финское Министерство иностранных дел.

    «Впрочем, он был таким ещt тогда, когда работал главой финского МИД. Хорошо его помню. Ничего не изменилось. То же лицо, тот же интеллект…» – добавил Медведев.

    Напомним, финский лидер назвал удары по складам маркетплейса способом принуждения России к переговорам.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник обвинил политика в оправдании военных преступлений Киева.

    Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин увидел в этих призывах попытку срыва мирных инициатив.

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    26 августа 2026, 06:49 • Новости дня
    Песков раскрыл цель визита главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву

    Песков: Визит главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву связан с контактами спецслужб

    Песков раскрыл цель визита главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Директор ЦРУ США Джон Рэтклифф посетил Москву для обсуждения вопросов, связанных с контактами между спецслужбами, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил Washington Post, что речь идет об «установлении контактов между спецслужбами». Издание пишет, что Песков не предоставил какие-либо дополнительные подробности.

    «Нет. Встречи с президентом не было», – сказал Песков в комментарии RTVI, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ЦРУ прибыл в Москву на военно-транспортном самолете во Внуково.

    Позднее американский военно-транспортный самолет покинул Москву.

    Ранее Песков подтвердил сохранение отдельных контактов между спецслужбами России и США.

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    26 августа 2026, 09:59 • Видео / Жизнь после боя
    Первое, что спросил после ампутации: где тут футбольное поле?

    Сколько занимает горе из-за травмы? Как пройти сложнейшую реабилитацию за 3 месяца? Как с одной ногой победить в соревнованиях по альпинизму на Эльбрусе?

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    25 августа 2026, 18:45 • Новости дня
    Суд конфисковал Porsche Cayenne у «Миссис Россия» Дремлюгиной за пьяную езду
    Суд конфисковал Porsche Cayenne у «Миссис Россия» Дремлюгиной за пьяную езду
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Победительница конкурса красоты «Миссис Россия – 2010» Вероника Дремлюгина лишилась дорогостоящего кроссовера и получила 350 часов обязательных работ после повторного вождения в нетрезвом виде на подмосковной трассе.

    Инцидент произошел в марте текущего года, передает РИА «Новости». Дремлюгина, ранее уже наказанная за пьяную езду, снова села за руль нетрезвой и устроила аварию на 29-м километре автодороги М-9 «Балтия».

    Женщину признали виновной по уголовной статье. «Суд приговорил виновную к наказанию в виде обязательных работ сроком на 350 часов с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года шесть месяцев. Также суд конфисковал в доход государства автомобиль Porsche Cayenne», – заявили в областной прокуратуре.

    В надзорном ведомстве уточнили, что вынесенный судебный приговор пока не вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура изъяла у нетрезвых водителей более 33 тыс. транспортных средств.

    Третий кассационный суд разрешил конфискацию автомобилей за повторную пьяную езду вне зависимости от доходов нарушителя.

    В августе прошлого года суд конфисковал внедорожник Porsche Cayenne у устроившей смертельное ДТП пьяной москвички.

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    25 августа 2026, 21:00 • Новости дня
    Экс-министр обороны Украины признал постепенное поражение Киева

    Экс-министр обороны Федоров: Украина постепенно проигрывает России

    Экс-министр обороны Украины признал постепенное поражение Киева
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший глава украинского оборонного ведомства Михаил Федоров констатировал постепенное поражение Киева в конфликте с Россией.

    «Похоже, что мы постепенно, медленно проигрываем», – признался Федоров в беседе с журналистами агентства Reuters, передает РИА «Новости».

    По словам экс-министра, страна столкнулась с множеством нерешенных проблем. Среди главных трудностей он выделил высокий уровень коррупции и процветающее кумовство. Кроме того, Федоров указал на отсутствие единой стратегии ведения боевых действий и неспособность украинского руководства внедрять новые подходы.

    В июле Михаил Федоров покинул пост министра обороны Украины по указу Зеленского. Позже бывший глава военного ведомства заявил о системном кризисе управления в стране.

    На прошлой неделе экс-министр обвинил администрацию Владимира Зеленского в коррупции.

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    25 августа 2026, 18:51 • Новости дня
    Американский военно-транспортный самолет покинул Москву
    Американский военно-транспортный самолет покинул Москву
    @ J.W.Alker/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III вылетел из российской столицы в обратном направлении.

    По данным систем онлайн-мониторинга авиационного трафика, борт направился к границе с Латвией, передает ТАСС.

    Известно, что этот маршрут используется для транзита с военной базы Эндрюс, расположенной в Вашингтоне.

    Напомним, директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Россию для проведения встреч. Военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III приземлился в московском аэропорту транзитным рейсом из Латвии.

    Российский рынок акций продемонстрировал ускорение роста на фоне визита главы американской разведки.

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    26 августа 2026, 14:31 • Новости дня
    Новые власти Венгрии объявили Россию глобальной угрозой
    Новые власти Венгрии объявили Россию глобальной угрозой
    @ IMAGO/Jurgen Heinrich/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Новое правительство Венгрии под руководством Петера Мадьяра официально признало Россию угрозой для национальной, европейской и глобальной безопасности, изменив прежний политический курс страны, следует из документа делегации страны на Генеральной Ассамблее ООН.

    В новом внешнеполитическом курсе Венгрии после смены правительства Россия названа угрозой для страны, Европы и всей мировой системы, передают СМИUra.ru.

    «Поведение России означает угрозу для Венгрии, Европы и глобального порядка», – следует из заявления на официальном сайте венгерского правительства.

    Новый курс Будапешта знаменует разрыв с политикой бывшего премьера Виктора Орбана. Он выступал против ужесточения антироссийских санкций и поддерживал тесные отношения с Москвой. Теперь власти Венгрии заняли более жесткую позицию по отношению к России.

    Одновременно Будапешт выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и поддержку переговоров для достижения устойчивого мира. В документе также говорится о необходимости долгосрочных гарантий безопасности для Украины. Ранее в Кремле заявляли, что Москва открыта к диалогу с любым государством, готовым к сотрудничеству.

    Глава Минобороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди анонсировал радикальную смену внешнеполитического курса страны.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский подтвердил присоединение Будапешта к общеевропейской позиции по украинскому вопросу.

    Ранее венгерский парламент ограничил пребывание на посту главы правительства двумя сроками.

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    25 августа 2026, 20:30 • Новости дня
    Удар по объекту в Кривом Роге привел к ликвидации начальника разведки артдивизиона ВСУ

    Российская армия уничтожила командный пункт украинской бригады в Кривом Роге

    Tекст: Ольга Иванова

    Точный удар по замаскированному в Кривом Роге торговом центре военному объекту привел к ликвидации начальника разведки украинского артиллерийского дивизиона, сообщили в силовых структурах.

    Вооруженные силы России успешно атаковали позиции 77-й отдельной аэромобильной бригады украинских войск, передает ТАСС. Удар пришелся по объекту в Кривом Роге, который противник пытался выдать за обычную гражданскую инфраструктуру.

    Представитель силовых структур отметил, что украинская сторона пыталась скрыть военное назначение пораженного здания. «21 августа ВС РФ нанесли удар по торговому центру в Кривом Роге. Украинская пропаганда моментально обвинила Россию в атаках на гражданские объекты, однако некрологи в соцсетях свидетельствуют об обратном», – рассказал собеседник агентства.

    Позже в интернете появилась информация о ликвидации начальника группы разведки штаба артиллерийского дивизиона. Старший лейтенант Сергей Гальчинский был уничтожен именно в день атаки при выполнении боевых задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Вооруженные силы России поразили беспилотниками логистический центр ВСУ в Кривом Роге.

    В апреле прошлого года российские военные уничтожили место совещания украинских командиров в криворожском ресторане.

    Осенью 2024 года подполье зафиксировало ликвидацию офицеров противника в этом городе.

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    25 августа 2026, 18:39 • Новости дня
    Продажи подержанных электромобилей в России установили исторический рекорд

    Россияне купили рекордные 3,6 тыс. подержанных электромобилей в июле

    Продажи подержанных электромобилей в России установили исторический рекорд
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Вторичный рынок электромобилей в России по итогам июля показал небывалый рост, преодолев исторический рубеж в три тысячи реализованных машин, следует из данных «Автостата».

    Вторичный рынок электрокаров в России за минувший месяц впервые превысил отметку в 3 тыс. реализованных машин, составив 3,6 тыс. единиц, передает ТАСС. Предыдущий максимум зафиксировали в октябре прошлого года, когда автолюбители купили 2 191 подержанный электромобиль.

    «Согласно данным агентства «Автостат» в июле 2026 года россияне приобрели 3 646 подержанных электрокаров. Это в 2,9 раза больше, чем в том же месяце прошлого года», – отмечается в сообщении.

    Лидерами среди марок стали Nissan с показателем 1,3 тыс. машин, Zeekr (430 штук) и Tesla (337 единиц).

    Самой популярной моделью оказался Nissan Leaf, разошедшийся тиражом 1,2 тыс. экземпляров. Продажи остальных моделей не достигли и 300 штук. Всего за семь месяцев этого года в стране купили 11,4 тыс. электромобилей с пробегом, что на 67% превышает результат января – июля прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за первые семь месяцев текущего года реализация электромобилей в стране увеличилась почти в два раза.

    Минпромторг сообщил о росте продаж новых экологичных машин на 91% по итогам первого полугодия. При этом спрос на подержанные электрокары среди россиян возрос на треть.

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    26 августа 2026, 15:06 • Новости дня
    Эксперт указал на преимущества Канады в торговой войне с США

    Американист Дробницкий: Канада имеет серьезные шансы победить Трампа в торговой войне

    Эксперт указал на преимущества Канады в торговой войне с США
    @ Marijan Murat/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В торговой войне между США и Канадой у Оттавы шансы победить ощутимо выше. Вероятно, нынешняя обоюдная пикировка продлится до ноября, после чего демократическое большинство в Конгрессе усилит давление на Трампа в попытке лишить его важных рычагов управления, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «С экономической точки зрения аргументы как США, так и Канады вполне понятны», – говорит американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, Оттава вместе с некоторыми европейскими и азиатскими странами на фоне высоких американских пошлин изобрели «серую схему». Так, вышеупомянутые игроки ввозят в Штаты азиатские товары, а маркируют их как европейские или канадские.

    Эксперт отмечает – это приносит Европе и Канаде солидную прибыль. «В свою очередь, Брюссель и Оттава напоминают Вашингтону о международном разделении труда, торговых соглашениях и глобализации рынков», – детализировал собеседник.

    Вопрос, однако, имеет не только экономическое измерение, заметил спикер. «Ни для кого не секрет, что Трамп превратил тарифные вопросы в инструмент политического давления на другие страны. Канадский премьер Марк Карни это понимает. Также он осознает, что энергетические системы его страны и США тесно связаны, особенно в приграничных штатах», продолжает аналитик.

    По его мнению, именно этот аспект способен стать решающим аргументом в пикировке между странами. «Карни может намекнуть Трампу на потенциальное изменение работы канадских энергосистем, от которых зависят перетоки на американскую территорию. Думаю, если ситуация будет развиваться в подобном русле, советники главы Белого дома укажут ему на опасность блэкаутов в некоторых американских городах», – предположил американист.

    Кроме того, напомнил он, Канада поставляет углеводороды по нефтепроводу Keystone из провинции Альберта на нефтеперерабатывающие заводы в Иллинойсе и Техасе. «Судя по всему, эти козыри также сыграют решающую роль в торгово-экономической войне Оттавы и Вашингтона. Собственно, в канадской прессе и части общества уже постулируются призывы действовать против Трампа так же жестко, как Китай», – отметил спикер.

    «Либеральные и мейнстримные СМИ в Штатах также помещает в одну связку Пекин, Тегеран и Оттаву – как страны, умеющие говорить Трампу «нет». Против главы Белого дома играет и то, что объявленные целями тарифных войн защита внутреннего производителя и реиндустриализация пока очень сильно буксуют», – добавил аналитик.

    «Таким образом, тактика Карни поймать Трампа на встречном замахе имеет все шансы на успех. Рейтинг премьера явно вырастет среди антитрамповской фронды. При этом, думаю, события будут развиваться не по экстремальному, а по вялотекущему сценарию. Стороны в публичном и кулуарном полях начнут прения, которые продлятся до ноября», – спрогнозировал политолог.

    «Затем пройдут выборы в Конгресс США, в которых, вероятнее всего, победит Демократическая партия. После этого демократы попытаются лишить президента ряда внешнеполитических полномочий», – подчеркнул Дробницкий.

    Впрочем, заметил он, надежда Оттавы на то, что отношения США и Канады вернутся к середине нулевых, безосновательна. «Мир дробится на технологические зоны. Невозможно игнорировать фактор Китая и экономическую просадку Европы. Таким образом, Карни, даже в случае победы над Трампом, придется стратегически менять канадскую внешнюю политику, чтобы встроиться в меняющуюся глобальную повестку», – указал собеседник.

    Спикер также обратил внимание на необъявленный, но действующий уже де-факто альянс Оттавы с Европой и Токио для противодействия экономическому давлению США. «Европейская сторона всегда воспринимала Канаду, как лучшую версию США. Для Японии же выгодны такие союзники в ее стремлении стать большой тихоокеанской державой. Уверен, они вместе уже формируют пакетные предложения для будущего нового демократического президента США», – резюмировал американист.

    Во вторник Канада объявила о введении ответных пошлин в отношении США. Как сообщили в канадском министерстве финансов, действующие тарифы на сталь и алюминий из Штатов увеличат вдвое – до 50%. На бытовую технику, молочную продукцию и некоторые другие товары будет распространяться пошлина в 25%, а на электроприборы – 15%.

    Новые тарифы вступят в силу 8 сентября и затронут около 6% объема товаров, ввезенных Канадой из США в прошлом году. Впрочем, до начала действия ответных мер канадскому премьеру Марку Карни следует найти способ нейтрализовать угрозу экономике своей страны, пишет Economist. Журнал указывает на то, что США могут смириться с потерей доли канадского рынка, тогда как для Оттавы будет не так просто с этим справиться.

    Издание Politico на этом фоне напоминает, что в начале 2026 года Карни в Давосе призвал демократические страны и сторонников свободной торговли объединиться против президента США Дональда Трампа. Но новая торговая война разразилась слишком рано для альянса «средних держав». «Семь месяцев спустя канадский премьер в основном борется с главой Белого дома в одиночку», – указывает издание.

    Отмечается, что Евросоюз, Британия, Япония и партнеры в Азии стараются не привлекать к себе внимания Вашингтона и опасаются противостояния главе Белого дома. «Европа политически близка к Канаде, но координация коллективного противодействия США будет восприниматься как значительная эскалация», – сказал Politico Томас Райт, аналитик Института Брукингса.

    Вместе с тем Карни заявил, что Канада находится в сильной позиции: за последний год она заключила автомобильное соглашение с Южной Кореей, добилась снижения тарифов с Китаем, подписала договор об экспорте энергии в Германию и восстановила поставки урана в Индию.

    Напомним, 22 августа США ввели 50-процентные пошлины на некоторые категории канадских товаров, в том числе пиво и сыр. Кроме того, с 1 января 2027 года Вашингтон намерен повысить пошлины на все легковые и грузовые автомобили, а также автозапчасти и сталь из Канады до 50%. Трамп уточнил, что производители смогут избежать мер, если перенесут производство в Соединенные штаты.

    Решения были приняты после того, как представители двух стран не смогли прийти к компромиссу по торговой сделке. Оттава и Вашингтон переложили вину друг на друга. Торгпред США Джеймисон Грир сообщил, что Канада отказалась финализировать соглашение, которое обеспечило бы ей «наилучшие условия среди всех крупных экспортеров» на американский рынок.

    Карни в свою очередь указал, что Штаты в последний момент внесли изменения в сделку, и назвал их «несправедливыми, неэкономическими». По информации Bloomberg, переговоры сорвались в самый последний момент из-за давления со стороны американского министра торговли Говарда Латника. Чиновник посчитал проект соглашения слишком щедрым по отношению к Оттаве.

    Позднее глава Белого дома назвал представителей канадского руководства «клоунами». По его словам, США десятилетиями поддерживали северного соседа, однако теперь это прекратится. «Помните, большая часть электроэнергии, нефти и газа, которые получает Канада, транспортируется через США. Кто-то должен заставить этих клоунов подчиниться, иначе последствия для Канады будут гораздо хуже!» – написал Трамп в Truth Social.

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    25 августа 2026, 19:52 • Новости дня
    Эксперты: Зеленский пытается вернуть Украину в предвыборную повестку США

    Эксперты: Предложение Зеленского о буферной зоне в Донбассе противоречит реалиям на земле

    Эксперты: Зеленский пытается вернуть Украину в предвыборную повестку США
    @ Pierre Teyssot/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский заявил о подготовке нового плана прекращения боевых действий, который предполагает отвод войск от линии фронта и создание буферной зоны. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД полагают, что за возвращением Киева к переговорной повестке стоит не только попытка изменить условия диалога с Москвой, но и расчет на приближающиеся выборы в Конгресс США – как на новое «окно возможностей» для получения денег, оружия и внимания Вашингтона.

    «Предложение Зеленского о создании буферной зоны представляет собой ничем не обоснованный ультиматум. Речь идет о создании территории, где перестает действовать российское законодательство, а управление переходит к международным наблюдателям», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По мнению эксперта, сама идея создания особой зоны на территории Донбасса не нова. Подобные предложения уже звучали ранее, однако затем фактически исчезли из повестки. Теперь Киев вновь возвращается к этой концепции на фоне западного видения конфликта, которое, как считает Ткаченко, по-прежнему расходится с реальным положением дел. По сути, Москве предлагают капитуляцию в пределах зоны СВО в условиях, когда российские войска ведут успешную военную операцию.

    Одновременно Зеленский пытается вновь сделать украинскую проблематику частью американской внутриполитической повестки. В первую очередь Киев рассчитывает найти понимание у администрации Дональда Трампа и вернуть Вашингтон к более активному участию в урегулировании. При этом украинский вопрос может оставаться инструментом внутриполитической борьбы в США – прежде всего для Демократической партии.

    В более широком смысле Ткаченко видит в предложении Банковой и стран ЕС попытку подменить реальные переговоры альтернативной конструкцией, заранее предполагающей неприемлемые для Москвы условия. Ее важной частью при этом становится возможное участие США.

    «Объясняется это тем, что якобы без прямого участия Америки ничего подобного создать невозможно. Отдельные фигуры в Белом доме, вероятно, видят здесь шанс на возможное вмешательство в конфликт по образцу миротворческих миссий на Ближнем Востоке, поэтому в Вашингтоне у плана наверняка есть сторонники», – сказал он.

    Однако для Москвы сама постановка вопроса о создании особого режима на российской территории остается неприемлемой. «Рассчитывать, что Москва согласится на особый правовой режим на своей земле в разгар успешной военной операции, не стоит. Киеву сейчас впору думать не о диктате условий, а о том, как бежать от поражения», – заключил Ткаченко.

    В свою очередь политолог Алексей Нечаев отмечает, что Зеленский в последнее время все чаще упоминает запланированные на ноябрь выборы в Конгресс США как своеобразное «окно возможностей» для переговорного процесса.

    «И Банковой, как это уже бывало неоднократно, нужно любой ценой сделать украинскую проблематику частью американской повестки – чтобы сместить фокус с Ближнего Востока на Украину. Потому что на кону вполне конкретные вещи, необходимые для продолжения конфликта: деньги, оружие, внимание», – отмечает эксперт.

    По мнению Нечаева, именно поэтому Зеленский и его европейские союзники будут стремиться использовать предвыборную борьбу в США для продвижения украинской повестки – сначала пытаясь заинтересовать администрацию Дональда Трампа возможностью договориться, а в случае неудачи получая возможность использовать украинскую тему в борьбе демократов с республиканцами.

    «Поэтому мы еще увидим новые предложения о перемирии – но лишь там, где противнику больнее всего. Увидим внезапную готовность к переговорам – но без учета реалий на земле. Увидим попытки европейцев втянуть украинскую тему в борьбу республиканцев и демократов. А уж способы будут самые разные. В том числе – военные. И в Москве это прекрасно понимают», – заключил собеседник.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о подготовке нового плана прекращения боевых действий. По данным газеты The Times, речь идет о прекращении огня, взаимном отводе войск от линии фронта и создании буферной зоны. Как отмечает издание, документ разрабатывался якобы вместе с посланниками Дональда Трампа и европейскими чиновниками.

    В Кремле обсуждать инициативу отказались. «Различные детали, которые могут фигурировать в различных предложениях о различных модальностях мирного процесса, обсуждать публично не принято, поэтому я не хотел бы этого делать», – сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что Зеленский не вправе решать, будет ли создана буферная зона на Донбассе, поскольку это российская территория.

    Ранее президент Владимир Путин отмечал, что «киевские власти через посредников, мнение которых мы, безусловно, уважаем, пытаются выйти из сложившейся для них ситуации, которую сами же, хочу подчеркнуть, сами же и спровоцировали». По его словам, «киевский режим пытается не допустить ее, этой ситуации, катастрофического развития, а тенденции такие, судя по всему, просматриваются».

    «Вместе с тем предложения, которые до нас доводятся, носят подчас, я бы сказал, экзотический характер и являются неприемлемыми. Мы всегда готовы к диалогу о мире, но только на основе реалий, складывающихся на земле», – подчеркнул Путин.

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    26 августа 2026, 12:20 • Новости дня
    Политолог: Европа толкает украинских беженцев на нищенство

    Политолог Шеслер: Европа создает финансовый барьер для беженцев с Украины

    Политолог: Европа толкает украинских беженцев на нищенство
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейские страны, которые в 2022 году активно поддерживали украинских беженцев, сейчас последовательно сокращают объемы помощи: урезаются пособия, ужесточаются условия получения соцподдержки. Такие меры – не только следствие сложной экономической ситуации в Европе, но и сигнал против массового выезда украинцев, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер.

    «Страны Европы, вводя в 2022 году особые меры поддержки беженцев с Украины, рассчитывали, что военный конфликт продлится несколько лет, после чего люди вернутся домой, и траты на них сократятся. Однако сейчас совершенно очевидно, что они не собираются на родину. Более того, число украинцев, ищущих убежище за рубежом, только растет», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    В этой связи целый ряд европейских стран значительно сокращают помощь украинским беженцам. «Например, ФРГ всегда оказывала самую значительную поддержку: власти, в частности, предоставляли пособия, оплачивали жилье», – напомнила собеседница, уточнив, что сейчас эти меры буквально «тают». В качестве примера политолог указала: украинская пенсия учитывается как доход при расчете права на социальную помощь в Германии, уменьшая таким образом сумму выплат.

    «Перебравшиеся в Польшу украинцы с 2024 года практически ничего не получали – за исключением разве что пособий для несовершеннолетних и льгот на медицинскую помощь», – рассказала Шеслер со ссылкой на своих знакомых. По ее оценкам, причиной значительного сокращения европейскими странами помощи украинским беженцам является сложная экономическая ситуация.

    Кроме того, принимаемые решения – это сигнал Европы украинцам, считает собеседница. «Евросоюз выделяет десятки миллиардов евро на военную и финансовую поддержку Украины. Но при этом еврочиновники не заинтересованы в том, чтобы граждане республики уезжали из своей страны. Сокращение пособий призвано создать определенный финансовый барьер для тех, кто хочет покинуть дом», – детализировала эксперт.

    По мнению политолога, лишенные соцподдержки беженцы с Украины вряд ли попытаются перебраться в другую страну. «Дело в том, что многие государства урезают программы помощи. Более того, в США, например, планируют лишить статуса беженца 200 тыс. украинцев. Таким образом, украинцам не приходится рассчитывать на радушный прием», – рассуждает аналитик.

    В Россию тоже смогут приехать не многие, продолжила она. «Некоторые беженцы для того, чтобы продемонстрировать свою лояльность Киеву, оставили в соцсетях такие следы, после которых им въезд в РФ закрыт», – считает спикер. Политолог предположила, что украинцы не захотят возвращаться и домой. «Люди слишком много потратили на то, чтобы выехать из страны. Более того, они понимают, что на Украине ситуация ухудшается: ближайшая зима будет очень тяжелой», – отметила Шеслер. Таким образом, между нищенством в Европе и катастрофой на Украине беженцы выберут первое, заключила политолог.

    Ранее стало известно, что страны Запада, принявшие у себя наибольшее число украинских граждан, значительно сократили их поддержку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Евростата. Отмечается, что больше всего беженцев с Украины в странах ЕС (29,2%) живет в Германии – 1,29 млн, а также в Польше – 961 тыс. человек и Чехии – 381 тыс.

    Как напоминает агентство, с апреля 2025 года в ФРГ новоприбывшие получают помощь на общих основаниях, а с середины 2026 года введена система базовой помощи беженцам – при ее получении учитываются доходы, сбережения и трудовая активность просителей. В Польше в марте 2026 года вступили в силу новые правила, уравнявшие украинцев с беженцами из других стран. В частности, им урезали денежные пособия, бесплатное медобслуживание, компенсацию расходов на аренду жилья.

    В Чехии еще в 2024 году украинским беженцам сократили со 150 до 90 дней срок проживания в бесплатном временном жилье. Теперь по истечении этого периода они должны самостоятельно найти и оплачивать дом или квартиру. При этом правительство сохранило выплаты в первые пять месяцев пребывания и продолжает выплачивать пособия для социально незащищенных лиц, говорится в материале.

    Напомним, с 5 августа Европейский союз прекратил предоставлять временную защиту украинцам призывного возраста (23–60 лет). Как уточнило МВД Чехии, получить временную защиту заявители смогут только в том случае, если подтвердят через приложение «Резерв+» выполнение воинских обязанностей или наличие законных оснований для освобождения от них. Это условие распространяется на первое и повторное прошение, а также на временную защиту для совместного проживания семьи.

    В ЕС объяснили меры изменением «оборонных потребностей Украины». «Сигнал ясен: мы продолжаем поддерживать Киев. Как часть нашей поддержки, мы также хотим убедиться, что Украина может защищать себя. Поэтому наша схема временной защиты уважает законные потребности страны», – заявил министр юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии Джим О'Каллаган, чья страна председательствует в Совете ЕС.

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    25 августа 2026, 21:30 • Новости дня
    Нарисовавшая Смешариков девочка вошла в Детский совет при тульском Минстрое

    Tекст: Ольга Иванова

    Юную жительницу Тульской области, которую ранее пытались наказать за рисунки на детской площадке, пригласили развивать регион в официальном молодежном органе.

    Ксения Щендрыгина, украсившая площадку в Болохово популярными мультипликационными персонажами, вошла в состав консультативного органа, передает РИА «Новости». Губернатор Дмитрий Миляев написал в социальной сети: «Ксения Щендрыгина стала членом Детского совета при Минстрое Тульской области».

    Глава региона уточнил, что юная художница уже встретилась с председателем совета Семеном Заниным в новомосковском центре «Олимп». Подростки быстро нашли общий язык и обсудили идеи по улучшению облика области, а в конце беседы Ксении подарили фирменную футболку.

    Неделей ранее местная администрация написала на ребенка заявление в полицию из-за рисунков на резиновом покрытии. Девочку защитили уполномоченная по правам человека Яна Лантратова и губернатор Миляев. Позже создатели мультсериала позвали Ксению в офис в Петербург, а госкорпорация «Ростех» предложила разрисовать цех одного из тульских предприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти города Болохово отказались от претензий к семье юной художницы.

    Анимационная студия «Рики» пригласила ребенка посетить свой офис в Санкт-Петербурге.

    Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев призвал чиновников помочь реализации творческого потенциала девочки.

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    26 августа 2026, 08:13 • Новости дня
    Названы возможные причины визита главы ЦРУ в Москву

    «Страна»: Визит директора ЦРУ Рэтклиффа в Москву может быть связан с обменом

    Названы возможные причины визита главы ЦРУ в Москву
    @ Mattie Neretin/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Приезд директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в российскую столицу вызвал активные обсуждения, среди возможных причин называются обмен заключенными и глобальные геополитические вопросы.

    Украинское издание «Страна» выдвинуло три версии приезда директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. Журналисты отмечают, что визит американского чиновника породил множество дискуссий, передает ИноСМИ.

    Первая версия предполагает предупреждение об ужесточении позиции США при отказе России изменить условия завершения конфликта на Украине. Согласно второй гипотезе, американские сторонники жесткой линии готовы к диалогу ради возможной сделки, включая прекращение передачи разведданных Киеву.

    Третий вариант связывает визит с растущей напряженностью между Россией и Европой. Накануне американские СМИ сообщали о предупреждениях спецслужб США касательно возможных попыток Москвы проверить единство НАТО. Последний раз глава ЦРУ Уильям Бернс посещал российскую столицу осенью 2021 года.

    Директор ЦРУ прибыл в Москву на военно-транспортном самолете во Внуково.

    Позднее американский военно-транспортный самолет покинул Москву.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что директор ЦРУ США Джон Рэтклифф посетил Москву для обсуждения вопросов, связанных с контактами между спецслужбами.

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    26 августа 2026, 17:15 • Новости дня
    При атаке ВСУ на автобус в ЛНР погибли девять человек

    Пасечник: При атаке ВСУ на автобус в ЛНР погибли девять человек

    При атаке ВСУ на автобус в ЛНР погибли девять человек
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате целенаправленной атаки на пассажирский транспорт, следовавший по маршруту Лисичанск – Стаханов, погибли девять мирных жителей, еще несколько человек получили ранения, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    «В разгар дня неонацисты прицельно ударили по рейсовому автобусу «Лисичанск – Стаханов», который двигался по автодороге Золотое – Первомайск», – сообщил Пасечник в своем канале в Max.

    В момент обстрела в салоне находились 15 пассажиров. Восемь человек скончались на месте происшествия от полученных травм. Двадцатилетняя девушка была экстренно госпитализирована в реанимацию, однако врачам не удалось спасти ее жизнь.

    Ранения также получили мать погибшей девушки и 18-летняя пассажирка, которую направили в больницу. Водителю и еще троим пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас они находятся на амбулаторном лечении.

    Руководитель региона назвал произошедшее бесчеловечным актом терроризма киевских властей. В настоящее время следователи Следственного комитета России по ЛНР фиксируют последствия атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце украинские военные атаковали рейсовый автобус «Стаханов – Москва».

    В начале июля под удар в Лисичанске попал другой городской пассажирский транспорт.

    В начале августа в результате налетов вражеских беспилотников на территорию республики погибли два мирных жителя.

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    26 августа 2026, 14:33 • Новости дня
    Иран воспользовался перемирием с США для закупки нового вооружения

    Иранская армия закупила новую военную технику во время перемирия с США

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Исламской республики воспользовались паузой в боевых действиях для восстановления арсенала и приобретения современного военного оборудования.

    Тегеран приобрел свежие партии военной техники в период временного прекращения огня с американской стороной, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель армии Исламской республики Мохаммад Акраминия подтвердил этот факт.

    «Мы также предприняли шаги по подготовке и закупке нового оборудования, и сегодня эта техника поступила в армейские подразделения», – заявил он.

    Спикер не стал уточнять конкретные типы приобретенного арсенала и страны-поставщики. По его словам, иранское руководство использовало паузу в боевых действиях для восстановления систем, получивших повреждения в ходе весенних столкновений.

    Обострение конфликта началось 28 февраля, когда американские и израильские военные нанесли удары по иранской территории, вызвав ответные действия Тегерана.

    В середине июня стороны заключили меморандум о прекращении огня, однако вскоре обмен ударами возобновился. Сейчас активные бои не ведутся, а Вашингтон делает ставку на экономическое давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана заявили о переходе к наступательной военной доктрине. Месяцем ранее иранские военные получили новые комплексы противовоздушной обороны.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о прекращении временного перемирия с Тегераном.

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