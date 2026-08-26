Камболов заявил о неизменности курса Южной Осетии на интеграцию с Россией

Tекст: Елизавета Шишкова

Камболов выступил с обращением по случаю годовщины признания независимости республики, о чем написал в Telegram-канале. «18 лет назад, 26 августа 2008 года, произошло событие, которое навсегда определило судьбу Южной Осетии. Российская Федерация признала государственную независимость нашей республики», – заявил он.

Камболов подчеркнул, что к этому дню народ шел «долгим и страшным путем» и что свобода, независимость и суверенитет республики, по его словам, незыблемы, потому что завоеваны кровью героев. Он напомнил, что такой выбор народа Южной Осетии имел слишком высокую цену.

Исполняющий обязанности президента заявил, что на протяжении всех этих 18 лет Россия остается главным стратегическим партнером и союзником республики, а стороны последовательно идут к более глубокой интеграции. Он добавил, что власти намерены развивать отношения с государствами, готовыми выстраивать диалог на основе уважения к народу Южной Осетии и его выбору.

Камболов назвал сегодняшний праздник не только памятью об историческом решении, но и символом уверенности в будущем. Он указал на стоящие перед республикой задачи: развитие экономики, создание новых возможностей для молодежи и повышение комфортности жизни, особо выделив ключевое значение единства общества.

По его словам, единство помогло народу Южной Осетии пройти через самые тяжелые испытания и сохранить государственность. Камболов призвал соотечественников построить сильную республику, в которой молодежь видит свое будущее, семьи чувствуют поддержку, а дети растут под мирным небом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 26 августа 2008 года Дмитрий Медведев, занимавший пост президента России, подписал указы о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.