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    26 августа 2026, 16:57 • Новости дня

    Первые морские испытания южнокорейского дрона-камикадзе закончились провалом

    Yonhap: Морские испытания южнокорейского дрона-камикадзе закончились провалом

    Tекст: Денис Тельманов

    Первые морские испытания южнокорейского беспилотника-камикадзе завершились неудачей, оба аппарата упали в воду вскоре после запуска с десантного корабля, пишет Yonhap.

    «Военные впервые провели боевые испытания по применению в море разрабатываемого в стране дрона-камикадзе, но они закончились неудачей», – говорится в материале Yonhap, передает РИА «Новости».

    Тестирование среднеразмерного дрона, созданного Агентством оборонных разработок (ADD) Южной Кореи, состоялось во вторник в Корейском проливе, пишет издание. С десантного корабля ВМС «Марадо» запустили два аппарата. Планировалось, что они обнаружат и атакуют беспилотный катер-мишень с расстояния два километра.

    Однако оба дрона упали в воду через несколько секунд после взлета. Представитель ADD отметил, что ранее на суше прошло около 30 успешных пусков. Эксперты предполагают, что запуску в море помешали микровибрации на корабле. Разработчики планируют провести тщательный анализ причин произошедшего.

    После завершения создания южнокорейские ВМС намерены использовать отечественные дроны-камикадзе на десантных кораблях и авианосцах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тестирование нового южнокорейского беспилотника морского базирования завершилось серией падений аппаратов в воду.

    В июле военно-морские силы азиатской республики провели успешный боевой эксперимент с участием механического моряка.

    Весной президент страны Ли Чжэ Мён объявил о готовности к боевому дежурству новейшего национального истребителя KF-21.

    25 августа 2026, 14:34 • Новости дня
    NYT: Западные танки на Украине собирают паутину в лесах

    NYT сообщила о вынужденном простое западных танков ВСУ из-за угрозы БПЛА

    NYT: Западные танки на Украине собирают паутину в лесах
    @ Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Западная бронетехника вооруженных сил Украины простаивает в лесных укрытиях из-за невозможности эффективно противостоять недорогим дронам на линии соприкосновения, пишет New York Times.

    Украинская армия практически перестала использовать предоставленные западными странами танки, передает РИА «Новости».

    Бронетехника вынужденно простаивает в лесных укрытиях из-за высокой уязвимости перед беспилотными летательными аппаратами, которые сейчас доминируют на поле боя.

    «Когда-то самые востребованные Украиной западные вооружения, танки теперь по большей части простаивают, укрытые в лесах и собирающие паутину», – отмечает The New York Times. Издание уточняет, что речь идет о 33-й отдельной механизированной бригаде, изначально созданной специально под западную бронетехнику.

    Танковый батальон этой бригады перестал получать боевые задачи. По словам одного из украинских военных, применять машины можно лишь в плохую погоду, когда использование дронов затруднено. Ранее издание Mundo сообщало, что значительная часть украинской бронетехники уничтожена, а оставшиеся экипажи переводят в пехоту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2025 года украинские войска потеряли больше половины переданных Соединенными Штатами танков Abrams.

    Депутат Верховной рады Максим Бужанский подтвердил отвод оставшейся американской бронетехники с первой линии из-за уязвимости перед российскими беспилотниками.

    Источник в украинской разведке заявил о нулевой пользе немецких машин Leopard на фронте.

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    24 августа 2026, 16:20 • Новости дня
    Умер руководивший созданием «Панциря» глава холдинга «Высокоточные комплексы» Денисов
    Умер руководивший созданием «Панциря» глава холдинга «Высокоточные комплексы» Денисов
    @ "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ушел из жизни первый руководитель холдинга «Высокоточные комплексы» Александр Денисов, при непосредственном участии которого разрабатывались передовые зенитные системы для российской армии, сообщили в компании.

    «С глубоким прискорбием сообщаем о кончине Александра Владимировича Денисова, первого генерального директора АО «НПО «Высокоточные комплексы», который возглавлял холдинг со дня основания в 2009 году по 2022 год», – заявили представители компании, передает ТАСС.

    В корпорации отметили, что именно под руководством эксперта объединение в кратчайшие сроки достигло лидирующих позиций в отечественном оборонно-промышленном секторе. Продукция холдинга также завоевала прочное признание на мировом рынке вооружений.

    Денисов принимал самое непосредственное участие в реализации множества выдающихся оборонных проектов. Среди них создание зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», переносного комплекса «Верба» и управляемой ракеты «Изделие 305».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе текущего года холдинг «Высокоточные комплексы» отправил в войска новую партию зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

    В июне президент России Владимир Путин анонсировал расширение выпуска переносных зенитных ракетных комплексов «Верба».

    В начале года пресс-служба предприятия отчиталась о кратном увеличении производства вооружения.

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    26 августа 2026, 09:59 • Видео / Жизнь после боя
    Первое, что спросил после ампутации: где тут футбольное поле?

    Сколько занимает горе из-за травмы? Как пройти сложнейшую реабилитацию за 3 месяца? Как с одной ногой победить в соревнованиях по альпинизму на Эльбрусе?

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    23 августа 2026, 22:08 • Новости дня
    Иран пригласили присоединиться к Мекканскому соглашению

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава информационного агентства иранского парламента Мехди Рахими заявил телеканалу Al Mayadeen о полученном Тегераном приглашении присоединиться к Мекканскому соглашению.

    «Иран получил приглашение присоединиться к Мекканскому соглашению, и этот вопрос находится на рассмотрении. Страны региона движутся к созданию регионального зонтика безопасности, и это победа для Ирана, поскольку он давно к этому призывал», – приводит Al Mayadeen в соцсети X слова Рахими.

    Напомним, 7 августа Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились о совместной обороне. Тогда же был подписан пакт о создании нового военного союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран предостерег страны Мекканского соглашения от действий против Ирана. Военные эксперты связали решение о создании нового военного союза с утратой доверия Эр-Рияда к Вашингтону. Американский президент  поприветствовал подписание Мекканского соглашения.


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    24 августа 2026, 03:57 • Новости дня
    Британия собралась передать Киеву технологии производства дальнобойных ракет
    Британия собралась передать Киеву технологии производства дальнобойных ракет
    @ Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Британский премьер-министр Энди Бернем в рамках визита в Киев объявит о передаче технологий для производства дальнобойных баллистических ракет на территории страны.

    Премьер Британии Бернем посетит Украину в понедельник в рамках своей первой зарубежной поездки после вступления в должность и объявит о британской поддержке, направленной на улучшение производства баллистических ракет большой дальности в Киеве, передает Reuters.

    «Бернем посетит Киев, чтобы подтвердить непоколебимую приверженность Великобритании Украине. Это произойдет на фоне заявления премьер-министра о том, что Британия согласилась с тем, что оборонная компания MBDA может раскрыть секретную информацию о британских компонентах для ракеты большой дальности SCALP, чтобы создать местные сборочные линии на Украине», – сказано в сообщении на сайте правительства Британии.

    Кроме того, Бернем будет сопредседателем заседания так называемой «коалиции желающих» – группы стран, поддерживающих Украину, где должен будет  встретиться с главой киевского режима Украины Владимиром Зеленским.

    «Безопасность Украины – это наша безопасность», – подчеркнул Бернем.

    Он добавил, что Британия продолжит поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Передача технологий позволит Франции и Украине создать местные сборочные линии для производства ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Британии в начале августа побывал с визитом в Киеве. Премьер Британии пообещал продолжить поддержку Киева. ВСУ начали применять британские беспилотники для дальнобойных атак вглубь России.

    Британия становится соучастницей ударов ВСУ вглубь России.

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    25 августа 2026, 10:33 • Новости дня
    Освобожденные в Мали россияне рассказали о двух годах в плену у боевиков
    Освобожденные в Мали россияне рассказали о двух годах в плену у боевиков
    @ russian.rt.com

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Мали освободили двух россиян, которые провели 755 дней в плену у террористов. Участвовавшие в боевых действиях граждане России были отрезаны от внешнего мира после того, как попали в плен в июле 2024 года во время боёв при Тинзауатене.

    Бывшие бойцы Группы Вагнера провели 755 дней в неволе после захвата в июле 2024 года в районе Тинзауатена, передает RT.

    Освободить россиян удалось благодаря совместным усилиям Главного управления Генштаба, Африканского корпуса ВС России и командующего ливийскими войсками Саддама Хафтара. Ливийский генерал провел успешные переговоры с лидерами экстремистского формирования «Фронт освобождения Азавада».

    Один из бывших заложников по имени Василий описал тяжелые условия содержания. «Было полнейшее непонимание, чего ждать дальше, адреналин зашкаливал. Постоянная жара, ноги в цепях, плохая питьевая вода, из еды – одни макароны», – поделился россиянин. Его сослуживец Александр отметил, что сбежать через пустыню Сахара было невозможно. В первый год заложники еще надеялись на спасение, однако позже наступило отчаяние, доходившее до просьб о смерти. Военные подтверждают, что малийские боевики регулярно получают оружие, технику и финансирование из Франции и с Украины. В настоящее время спасенные бойцы проходят курс реабилитации на базе Африканского корпуса Министерства обороны России. После восстановления оба планируют отправиться в зону проведения специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, освобожденных из малийского плена россиян доставили в Ливию.

    Заместитель командующего Ливийской национальной армией Саддам Хафтар весной посетил Москву.

    Подразделения Африканского корпуса Минобороны России помогли властям Мали отбить массированную атаку исламистов.

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    25 августа 2026, 19:52 • Новости дня
    Эксперты: Зеленский пытается вернуть Украину в предвыборную повестку США

    Эксперты: Предложение Зеленского о буферной зоне в Донбассе противоречит реалиям на земле

    Эксперты: Зеленский пытается вернуть Украину в предвыборную повестку США
    @ Pierre Teyssot/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский заявил о подготовке нового плана прекращения боевых действий, который предполагает отвод войск от линии фронта и создание буферной зоны. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД полагают, что за возвращением Киева к переговорной повестке стоит не только попытка изменить условия диалога с Москвой, но и расчет на приближающиеся выборы в Конгресс США – как на новое «окно возможностей» для получения денег, оружия и внимания Вашингтона.

    «Предложение Зеленского о создании буферной зоны представляет собой ничем не обоснованный ультиматум. Речь идет о создании территории, где перестает действовать российское законодательство, а управление переходит к международным наблюдателям», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По мнению эксперта, сама идея создания особой зоны на территории Донбасса не нова. Подобные предложения уже звучали ранее, однако затем фактически исчезли из повестки. Теперь Киев вновь возвращается к этой концепции на фоне западного видения конфликта, которое, как считает Ткаченко, по-прежнему расходится с реальным положением дел. По сути, Москве предлагают капитуляцию в пределах зоны СВО в условиях, когда российские войска ведут успешную военную операцию.

    Одновременно Зеленский пытается вновь сделать украинскую проблематику частью американской внутриполитической повестки. В первую очередь Киев рассчитывает найти понимание у администрации Дональда Трампа и вернуть Вашингтон к более активному участию в урегулировании. При этом украинский вопрос может оставаться инструментом внутриполитической борьбы в США – прежде всего для Демократической партии.

    В более широком смысле Ткаченко видит в предложении Банковой и стран ЕС попытку подменить реальные переговоры альтернативной конструкцией, заранее предполагающей неприемлемые для Москвы условия. Ее важной частью при этом становится возможное участие США.

    «Объясняется это тем, что якобы без прямого участия Америки ничего подобного создать невозможно. Отдельные фигуры в Белом доме, вероятно, видят здесь шанс на возможное вмешательство в конфликт по образцу миротворческих миссий на Ближнем Востоке, поэтому в Вашингтоне у плана наверняка есть сторонники», – сказал он.

    Однако для Москвы сама постановка вопроса о создании особого режима на российской территории остается неприемлемой. «Рассчитывать, что Москва согласится на особый правовой режим на своей земле в разгар успешной военной операции, не стоит. Киеву сейчас впору думать не о диктате условий, а о том, как бежать от поражения», – заключил Ткаченко.

    В свою очередь политолог Алексей Нечаев отмечает, что Зеленский в последнее время все чаще упоминает запланированные на ноябрь выборы в Конгресс США как своеобразное «окно возможностей» для переговорного процесса.

    «И Банковой, как это уже бывало неоднократно, нужно любой ценой сделать украинскую проблематику частью американской повестки – чтобы сместить фокус с Ближнего Востока на Украину. Потому что на кону вполне конкретные вещи, необходимые для продолжения конфликта: деньги, оружие, внимание», – отмечает эксперт.

    По мнению Нечаева, именно поэтому Зеленский и его европейские союзники будут стремиться использовать предвыборную борьбу в США для продвижения украинской повестки – сначала пытаясь заинтересовать администрацию Дональда Трампа возможностью договориться, а в случае неудачи получая возможность использовать украинскую тему в борьбе демократов с республиканцами.

    «Поэтому мы еще увидим новые предложения о перемирии – но лишь там, где противнику больнее всего. Увидим внезапную готовность к переговорам – но без учета реалий на земле. Увидим попытки европейцев втянуть украинскую тему в борьбу республиканцев и демократов. А уж способы будут самые разные. В том числе – военные. И в Москве это прекрасно понимают», – заключил собеседник.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о подготовке нового плана прекращения боевых действий. По данным газеты The Times, речь идет о прекращении огня, взаимном отводе войск от линии фронта и создании буферной зоны. Как отмечает издание, документ разрабатывался якобы вместе с посланниками Дональда Трампа и европейскими чиновниками.

    В Кремле обсуждать инициативу отказались. «Различные детали, которые могут фигурировать в различных предложениях о различных модальностях мирного процесса, обсуждать публично не принято, поэтому я не хотел бы этого делать», – сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что Зеленский не вправе решать, будет ли создана буферная зона на Донбассе, поскольку это российская территория.

    Ранее президент Владимир Путин отмечал, что «киевские власти через посредников, мнение которых мы, безусловно, уважаем, пытаются выйти из сложившейся для них ситуации, которую сами же, хочу подчеркнуть, сами же и спровоцировали». По его словам, «киевский режим пытается не допустить ее, этой ситуации, катастрофического развития, а тенденции такие, судя по всему, просматриваются».

    «Вместе с тем предложения, которые до нас доводятся, носят подчас, я бы сказал, экзотический характер и являются неприемлемыми. Мы всегда готовы к диалогу о мире, но только на основе реалий, складывающихся на земле», – подчеркнул Путин.

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    24 августа 2026, 06:15 • Новости дня
    Ракета-носитель «Союз – 2.1б» успешно запущена с космодрома Плесецк

    С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз – 2.1б»

    Tекст: Катерина Туманова

    Космические войска успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк, сообщили в Max-канале Роскосмоса.

    «В понедельник, 24 августа, в 5 часов 40 минут (мск) с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б», – сказано в сообщении.

    В Роскосмосе утонили, что ракета-носитель стартовала с космическим аппаратом в интересах Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Казани показали самый маленький в мире радиолокационный спутник. Ракетный двигатель РД-0124 поразил экономичностью расхода топлива. В России собрали летный образец новейшего спутника ДЗЗ КОЭН.


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    25 августа 2026, 13:45 • Новости дня
    «Уралдронзавод» представил сбивающий аппараты противника беспилотник «Упырь-ПВО»

    На форуме в Тюмени представили способный перехватывать дроны аппарат «Упырь-ПВО»

    Tекст: Мария Иванова

    Новый отечественный дрон «Упырь-ПВО» с четырьмя килограммами полезной нагрузки способен догонять и уничтожать вражеские беспилотники даже в условиях активного радиоэлектронного подавления, отметил «Уралдронзавод».

    Перспективную модель беспилотника самолетного типа показали на форуме «Патриоты России» в Тюмени, передает ТАСС. Создателем аппарата выступило предприятие «Уралдронзавод».

    «Упырь-ПВО» – это перспективная разработка. Компактный самолет позволяет догонять дроны противника и осуществлять сбитие», – рассказали представители компании на выставочном стенде.

    Согласно справочным материалам, аппарат способен эффективно выполнять задачи даже при активном воздействии вражеских средств радиоэлектронной борьбы. Полезная нагрузка устройства составляет четыре килограмма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этом же форуме предприятие представило новый беспилотник «Упырь-К» с дальностью полета около 50 км.

    В начале августа генеральный директор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук пострадал в результате подрыва автомобиля.

    Зимой российские военные задействовали дроны повышенной грузоподъемности «Упырь-18» на купянском и константиновском направлениях.

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    25 августа 2026, 04:52 • Новости дня
    Бернем собрался просить у США ракеты Patriot для Украины
    Бернем собрался просить у США ракеты Patriot для Украины
    @ Press Service Of The President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Британии Энди Бернем планирует в сентябре посетить Генассамблею ООН в США и убедить президента Дональда Трампа разрешить Украине доступ к части запасов зенитных ракет Patriot в преддверии зимы.

    Бернем заявил, что он и другие европейские лидеры планируют отправиться в США в сентябре, чтобы убедить президента Дональда Трампа разрешить Украине доступ к части запасов зенитных ракет Patriot в преддверии зимы.

    «Я с нетерпением жду поездки в Нью-Йорк в сентябре», – сказал Бернхэм в интервью Bloomberg в Киеве в понедельник.

    Он имел в виду предстоящую встречу Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Это будет его первая поездка в США с момента вступления в должность премьер-министра.

    «Я еще не подтвердил все детали, но, скорее всего, я поеду, особенно после сегодняшней дискуссии. Уезжая сегодня, я совершенно точно знаю, что мне нужно сделать в ближайшие несколько недель», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Британии пообещал продолжить поддержку Киева и передать Киеву технологии производства дальнобойных ракет. ВСУ начали  применять британские дроны для дальнобойных атак вглубь России. Зеленский  пожаловался на трехкратное сокращение поставок западных зенитных боеприпасов.

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    25 августа 2026, 09:31 • Новости дня
    Песков назвал слухи о новой мобилизации пропагандой Киева

    Песков опроверг слухи о новой мобилизации в России

    Песков назвал слухи о новой мобилизации пропагандой Киева
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слухи о якобы новой мобилизации в России информационными утками, которые намеренно вбрасывают украинские власти.

    Песков опроверг информацию о якобы готовящейся новой волне мобилизации в России, передает ТАСС. Он подчеркнул, что подобные сообщения являются целенаправленными вбросами со стороны киевских властей.

    «Вы знаете, это все вбрасывают украинские власти. Естественно, режим пытается идеологически раскачивать ситуацию у нас в стране. Это все такие информационные утки, которые целенаправленно вбрасываются в информационное поле», – заявил официальный представитель Кремля в интервью телеканалу RTVI.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о якобы планируемой российским руководством мобилизации грядущей осенью. Газета ВЗГЛЯД писала, что Зеленский ложью готовит украинцев к «радикальной» мобилизации.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что отсутствие необходимости в мобилизации в России неоднократно заявлялось официально.

    В июле зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал лживой вражеской «пургой» слухи о якобы готовящейся в стране мобилизации.

    Президент России Владимир Путин отметил отсутствие необходимости проводить мобилизацию и отсутствие планов ее объявлять.

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    25 августа 2026, 03:28 • Новости дня
    Британия получила доступ к данным Украины с поля боя для обучения ИИ

    Британия получила доступ к данным ВСУ для обучения ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Великобритания стала первым иностранным партнером, получившим доступ к платформе данных с поля боя Avengers AI Labs, разработанной Украиной.

    Премьер-министр Британии Энди Бернем и глава киевского режима Владимир  Зеленский подписали соглашение в Киеве, предоставив британским специалистам первый в истории доступ к украинской лаборатории искусственного интеллекта Avengers AI Labs, передает портал Aiweekly со ссылкой на сайт правительства страны.

    Avengers AI Labs – это платформа, построенная на основе 5 млн аннотированных изображений поля боя, получаемых из данных системы DELTA и обрабатывающей более 100 тыс. видеопотоков с дронов в месяц с примерно 70% идентификации целей противника в режиме реального времени.

    Три британских стартапа – Sintela, Mind Foundry и Skyral – реализуют пилотные проекты, ориентированные на оптоволоконные датчики защиты базы и маломощные чипы искусственного интеллекта для дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Британии в начале августа побывал с визитом в Киеве, а премьер Британии пообещал продолжить поддержку Киева. ВСУ начали применять британские беспилотники для дальнобойных атак вглубь России.

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    26 августа 2026, 14:33 • Новости дня
    Иран воспользовался перемирием с США для закупки нового вооружения

    Иранская армия закупила новую военную технику во время перемирия с США

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Исламской республики воспользовались паузой в боевых действиях для восстановления арсенала и приобретения современного военного оборудования.

    Тегеран приобрел свежие партии военной техники в период временного прекращения огня с американской стороной, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель армии Исламской республики Мохаммад Акраминия подтвердил этот факт.

    «Мы также предприняли шаги по подготовке и закупке нового оборудования, и сегодня эта техника поступила в армейские подразделения», – заявил он.

    Спикер не стал уточнять конкретные типы приобретенного арсенала и страны-поставщики. По его словам, иранское руководство использовало паузу в боевых действиях для восстановления систем, получивших повреждения в ходе весенних столкновений.

    Обострение конфликта началось 28 февраля, когда американские и израильские военные нанесли удары по иранской территории, вызвав ответные действия Тегерана.

    В середине июня стороны заключили меморандум о прекращении огня, однако вскоре обмен ударами возобновился. Сейчас активные бои не ведутся, а Вашингтон делает ставку на экономическое давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана заявили о переходе к наступательной военной доктрине. Месяцем ранее иранские военные получили новые комплексы противовоздушной обороны.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о прекращении временного перемирия с Тегераном.

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    26 августа 2026, 08:08 • Новости дня
    Минобороны запустило сервис выдачи архивных справок на «Госуслугах»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россияне получили возможность мгновенно заказывать выписки и копии военных документов для подтверждения льгот или изучения семейной истории в электронном формате, соответствующий сервис запустили Минобороны и Минцифры.

    Специализированный раздел для получения сведений из Центрального архива военного ведомства начал работать на портале «Госуслуги», сообщило Минобороны в Max.

    Теперь пользователи могут напрямую через государственный портал запрашивать необходимые документы.

    В первой половине 2026 года архив принял 24 тыс. 743 обращения. Ранее все запросы отправлялись исключительно по почте, а их обработка начиналась только после ручной регистрации писем сотрудниками.

    Переход на цифровой формат существенно сократил время ожидания ответа. Новый инструмент позволяет оперативно подтвердить права на социальные компенсации, узнать детали прохождения службы и восстановить биографические данные родственников.

    В прошлом месяце президент Владимир Путин подписал закон об электронном доступе Минобороны к реестру ЗАГС.

    Годом ранее военное ведомство совместно с Минцифры реализовало возможность мгновенного онлайн-подтверждения участия в спецоперации.

    С ноября 2024 года военнослужащие оформляют электронные справки через портал госуслуг.

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    25 августа 2026, 16:36 • Новости дня
    Минобороны Белоруссии сообщило о проведении учений на российском полигоне

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белорусские военные проведут масштабные оперативно-тактические учения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны с использованием российских тренировочных баз, сообщило Минобороны республики.

    Мероприятия пройдут с 25 августа по 10 сентября текущего года, уточнили в пресс-службе белорусского военного ведомства, передает РИА «Новости».

    «С 25 августа по 10 сентября 2026 года... проводится оперативно-тактическое учение с родами войск ВВС и войск ПВО», – отмечается в официальном заявлении министерства.

    Начальный этап тренировок предполагает отработку защиты стратегических объектов и армейских подразделений от воздушных атак условного противника. Военнослужащие зенитных ракетных частей также выполнят задачи по совершению маневров.

    Заключительная, активная фаза учений пройдет на территории России. Авиационные и зенитные ракетные подразделения проведут боевые стрельбы на полигоне Ашулук.

    Президент России Владимир Путин называл причину проведения совместных военных маневров с Белоруссией.

    В прошлом году белорусские военнослужащие анонсировали боевые пуски из систем «Полонез-М» на территории российского полигона.

    Ранее летчики из соседней республики осуществили пуски ракет с истребителей Су-30СМ на полигоне Ашулук.

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    25 августа 2026, 07:30 • Новости дня
    «Северяне» сообщили о высокой концентрации наемников ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» продвинулись за прошедшие сутки по стратегическим направлениям фронта и узнали, как ВСУ с помощью наемников намерены удержать их от окружения противника восточнее Волчанска.

    «Поступают сообщения о прибытии в Харьков подразделений 33 ошп. Вероятно, они будут задействованы для недопущения окружения сил ВСУ восточнее Волчанска. Ранее данный полк принимал участие в боях на востоке Сумской области. Также отмечается высокая концентрация иностранных наемников», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, в районе Казачьей Лопани штурмовики «Севера» продвинулись в лесопосадках на окраине населенного пункта. В ходе продвижения в плен взят военнослужащий ВСУ. А на Волчанском направлении тяжелые бои идут в районе Василевки. Продвижение за сутки составило до 800 м.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовые группы ведут стрелковые бои в лесопосадках возле Ястребщины. Крупный пункт дислокации 115 обр ТРО был уничтожен российскими бойцами, о чем говорят некрологи ВСУ.

    В Сумском районе бойцы закрепились в Новоконстантиновке (Перше-Травня) и продвинулись на 20 участках на 600 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях). Один военнослужащий ВСУ взят в плен», – следует из сводки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил об уничтожении мощного укрепрайона ВСУ в Кучеров Яре. Он также заявил, что ВС России сдвинули ВСУ на 1 км от госграницы в Сумской области. Российские войска за сутки освободили три населенных пункта.

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