Мэр Москвы дал старт строительству станции метро в Троицке

Мэр Москвы Собянин дал старт строительству станции метро в Троицке

Tекст: Елизавета Шишкова

Мэр Москвы Сергей Собянин запустил возведение станции «Ватутинки». Ожидается, что основные строительные работы завершатся в 2029 году, а полноценное пассажирское движение на новом участке откроется до 2030 года, передает РИА «Новости».

«Мы приступили к активной фазе строительства второй очереди Троицкой линии метро – от Коммунарки до Троицка – это 17 километров, шесть станций», – заявил мэр. Он добавил, что проходку тоннелей планируется закончить в 2028 году.

По словам главы города, новой линией будут ежедневно пользоваться около 350 тыс. человек. Это позволит существенно разгрузить другие маршруты и Калужское шоссе, обеспечив комфортный проезд для большого числа москвичей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2024 года президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили первый участок Троицкой линии столичного метрополитена.

В середине декабря градоначальник анонсировал скорое продление этой ветки.

Перед новогодними праздниками пассажирское движение открылось на новом отрезке пути до Коммунарки.