В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в последний день лета

NYT назвала три фактора продовольственной безопасности

Tекст: Катерина Туманова

«Нынешняя система зависит от трех факторов: бесперебойной торговли, дешевой энергии и стабильного климата. Сегодня, похоже, ни одно из этих условий не выполняется», – сказал New York Times (NYT) Эван Фрейзер, профессор, изучающий глобальную продовольственную систему в Университете Гвельфа в Онтарио.

Газета отмечает, что пшеница является основой современного рациона, и в 2026 году она сталкивается с целым рядом современных опасностей. Мировые житницы страдают от ударов дронов и коварной погоды, что приводит к росту цен на продукты питания на фоне и без того стремительного роста цен после войны с Ираном.

Кроме того, выявляются риски, присущие глобальной продовольственной системе. Лишь немногие культуры, такие как пшеница, обеспечивают большую часть мировых калорий.

Экспорт пшеницы контролируется относительно немногими правительствами, включая Россию, Канаду, США, Украину и Европейский союз. Их покупателями являются в основном страны с низким уровнем дохода, которые не выращивают большую часть других продуктов питания, пишет NYT.

В статье упоминается также фактор цены на зерно, конфликты на логистических направлениях, из-за чего могут взлететь цены и вырасти дефицит на удобрения. Погодные катаклизмы с жарой и засухой усугубят ситуацию.

«Наивно полагать, что мы можем полагаться на продовольственную систему, созданную для другой эпохи. Поэтому нам нужно переосмыслить способы обеспечения себя продовольствием», – призвал профессор Фрейзер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мантуров назвал розницу основой продовольственной безопасности России. Мишустин выделил продовольственную безопасность в качестве ключевой национальной задачи страны и заявил о полном покрытии потребностей ЕАЭС в сельхозпродукции.

В ООН спрогнозировали масштабный голод из-за климатического феномена.

