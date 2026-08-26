  • Новость часаЭксперт указал на преимущества Канады в торговой войне с США
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Восточным немцам пообещали восстановление границ и марки
    Новые власти Венгрии объявили Россию глобальной угрозой
    НАТО профинансировала разработку украинской системы Delta
    AP сообщило о 28 американцах в российских тюрьмах
    Корабли Балтийского флота отработали отражение авиаудара на базе в Балтийске
    Россия вернула 10 бойцов из украинского плена
    США передали Польше пять новых истребителей F-35
    Иран и Оман договорились поделить доходы от Ормузского пролива
    NYT: Канада отказалась прогибаться перед Трампом
    26 августа 2026, 16:09 • Новости дня

    В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в последний день лета

    Гидрометцентр: Последний день лета в Московском регионе будет теплым

    Tекст: Валерия Городецкая

    В конце августа в столичном регионе ожидается теплая погода с переменной облачностью, местами пройдут кратковременные дожди, сообщили в Гидрометцентре.

    «В последний день календарного лета – понедельник, 31 августа – на фоне переменной облачности в столичном регионе местами пройдет небольшой дождь, температура воздуха в дневные часы поднимется до плюс 20-25 градусов», – сообщил собеседник ТАСС. Ночью в столице и области ожидается от 10 до 15 градусов тепла.

    В последние выходные лета, 29 августа, при переменной облачности осадков не предвидится. Ночью в Москве температура составит пять-семь градусов, по области – от двух до семи градусов. Днем воздух прогреется до 19-21 градуса, в Подмосковье – до 16-21 градуса. В воскресенье, 30 августа, синоптики прогнозируют облачность с прояснениями и местами небольшой дождь. Ночью температура составит семь-12 градусов, днем – от 17 до 22 градусов тепла.

    Синоптик Михаил Леус спрогнозировал резкое похолодание в столичном регионе после выходных.

    Гидрометцентр пообещал москвичам облачную погоду с кратковременными осадками.

    Метеоролог Татьяна Позднякова предупредила о сохранении холодных ночей до конца августа.

    25 августа 2026, 16:05 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали заморозки в шести российских регионах

    Гидрометцентр: В конце лета в шести российских регионах ожидаются заморозки

    Tекст: Ольга Иванова

    В конце лета жителей ряда российских субъектов ожидает резкое похолодание с понижением температуры ниже нуля и осадками в виде мокрого снега, сообщили в Гидрометцентре.

    В последние дни лета на территории Магаданской, Иркутской, Мурманской и Кировской областей, а также в Якутии и Забайкальском крае ожидается минусовая температура, передает РИА «Новости».

    «С 27 по 28 августа в Мурманской области ожидаются ночные заморозки до минус двух градусов, на севере Иркутской области температура ночью до минус трех градусов, а в Магаданской области до минус шести градусов», – рассказали специалисты Гидрометцентра.

    Синоптики добавили, что 26 августа в Забайкальском крае похолодает до минус двух градусов, а 28 августа в Кировской области столбики термометров опустятся до минус одного градуса. Также на юге Якутии ожидается до минус пяти градусов, а на арктическом побережье региона прогнозируется дождь с мокрым снегом и ветер скоростью от 18 до 23 метров в секунду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа в Магаданской области выпал летний снег.

    В конце мая синоптики ожидали ночные заморозки в Московском регионе.

    Зимой метеорологи прогнозировали сорокаградусные морозы на северо-востоке Якутии.

    Комментарии (0)
    23 августа 2026, 22:30 • Новости дня
    «Спартак» всухую обыграл «Зенит» в матче чемпионата России

    «Спартак» обыграл «Зенит» в матче чемпионата России

    Tекст: Катерина Туманова

    Московский «Спартак» одержал уверенную победу над петербургским «Зенитом» в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

    Московский «Спартак» одержал победу над «Зенитом», завершив матч в Москве на «Лукойл-Арене» со счетом 2:0 в пятом туре РПЛ, передает РИА «Новости».

    Счет открыл полузащитник гостей Вильмар Барриос, срезав мяч в собственные ворота на 12-й минуте. На 38-й минуте Роман Зобнин увеличил преимущество красно-белых.

    Встреча не обошлась без происшествий. В конце матча нападающий «Зенита» Максим Глушенков получил красную карточку от арбитра Инала Танашева. Бывший игрок столичной команды покидал поле под недовольный свист болельщиков.

    Во втором тайме полузащитник хозяев Руслан Литвинов получил травму в столкновении с Густаво Мантуаном. Игрок покинул поле в сопровождении медиков, а в подтрибунном помещении использовал специальное кресло. Его заменил Даниил Денисов.

    За «Зенит» дебютировал Артем Карпукас, перешедший из «Локомотива» несколькими днями ранее. В результате победы москвичи с 12 очками поднялись на вторую строчку таблицы, а их соперники из «Зенита» с девятью баллами остались на четвертой позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, футболисты «Краснодара» обыграли грозненский «Ахмат» в матче четвертого тура РПЛ.

    Серия пенальти принесла «Балтике» победу над махачкалинским «Динамо» в Кубке России.

    Матч ЦСКА и «Ростова» завершился  нулевой ничьей в третьем туре РПЛ.

    Комментарии (0)
    26 августа 2026, 09:59 • Видео / Жизнь после боя
    Первое, что спросил после ампутации: где тут футбольное поле?

    Сколько занимает горе из-за травмы? Как пройти сложнейшую реабилитацию за 3 месяца? Как с одной ногой победить в соревнованиях по альпинизму на Эльбрусе?

    Комментарии (0)
    23 августа 2026, 18:34 • Новости дня
    Собянин сообщил о рекордном росте производства медоборудования в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    В первом полугодии 2026 года выпуск медицинского оборудования в столице увеличился на 16,8%, а продукция местных компаний поставляется по всей стране, сообщил член бюро Высшего совета партии «Единая Россия» и мэр Москвы Сергей Собянин.

    Столица России стала одним из важнейших центров создания и выпуска высокотехнологичной медицинской продукции, сообщил мэр Собянин в своем блоге на платформе «Макс». При поддержке столичных властей предприятия наращивают объемы и предлагают рынку новинки, которые успешно конкурируют с иностранными аналогами.

    Компании производят бионические протезы, рентгеновские аппараты, ультразвуковые системы и средства экстренной помощи. Ведущий отечественный разработчик решений для диагностики онкологии методом иммуногистохимии направляет продукцию в 89 регионов страны, обеспечивая более 30% таких исследований в России. Центром этих разработок выступает кластер фармацевтики и медицины ОЭЗ «Технополис Москва».

    Один из резидентов кластера снабжает наркозно-дыхательной техникой и аппаратами ИВЛ 20 регионов – от Дагестана до Якутии. Другой производитель поставляет инновационные медизделия для экстренной помощи более чем в 50 субъектов. Флагманом компании стал автоматический аппарат для компрессий грудной клетки, позволяющий транспортировать пациента без прерывания реанимации, созданный совместно со специалистами Станции скорой помощи имени Пучкова.

    В последние три года медицинская отрасль столицы демонстрирует рекордные темпы развития, лидируя по выручке в России. В городе работает свыше 230 производителей, а за первое полугодие 2026 года выпуск медоборудования вырос на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о востребованности столичных высокотехнологичных решений по всей России.

    Ранее столица в девятый раз возглавила рейтинг инновационного развития субъектов страны.

    Президент Владимир Путин отметил активное наращивание производства отечественного медицинского оборудования.

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 17:09 • Новости дня
    Кортеж с американскими дипломатическими машинами проехал по центру Москвы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В центре Москвы заметили организованную колонну автомобилей с американскими дипломатическими номерами, следовавшую в сопровождении эскорта.

    По центральным улицам российской столицы проехали несколько автомобилей с американскими дипломатическими номерами, сообщает Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Транспортные средства передвигались в сопровождении эскорта. Другие подробности произошедшего не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III приземлился во Внуково.

    пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил возможность переговоров с представителями США на текущей неделе.

    Комментарии (0)
    24 августа 2026, 20:10 • Новости дня
    В массовой аварии на юге Москвы погиб водитель

    Tекст: Денис Тельманов

    На юге Москвы произошло столкновение трех транспортных средств, в результате которого погиб один из водителей, сообщила столичная Госавтоинспекция.

    По предварительным данным, трагедия случилась на Каширском шоссе в районе дома семь, сообщила Госавтоинспекция Москвы в Max.

    В результате столкновения трех транспортных средств погиб водитель одной из машин. На месте инцидента в настоящее время работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в центре столицы водитель мотоцикла погиб при столкновении с каретой скорой помощи.

    В конце июля на МКАД произошла смертельная авария с участием пяти автомобилей. За несколько дней до этого в Новой Москве два человека скончались после столкновения легкового автомобиля с фурой.

    Комментарии (0)
    24 августа 2026, 11:37 • Новости дня
    Названа причина возгорания в больнице Москвы

    Пожар в столичной больнице произошел из-за замыкания

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Предварительной причиной возгорания в Первой градской больнице имени Пирогова в столице стало короткое замыкание, сообщил источник в оперативных службах.

    «По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки, после чего загорелась легковоспламеняющаяся жидкость», — сказал собеседник ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели эвакуировали из горящего корпуса больницы имени Пирогова 66 маломобильных пациентов.

    В результате данного инцидента пострадал один рабочий.

    В прошлом году из-за короткого замыкания экстренные службы вывели из здания столичного госпиталя МВД почти 500 человек.

    Комментарии (0)
    24 августа 2026, 10:28 • Новости дня
    Иностранцев в женской одежде на рынке «Садовод» арестовали за пропаганду ЛГБТ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    За прогулку в женской одежде на московском рынке «Садовод» под административный арест отправлены двое граждан Таджикистана, их выдворят из страны, сообщил Мосгорсуд.

    Люблинский суд Москвы назначил арест на 10 суток двум гражданам Таджикистана за пропаганду запрещенного в России экстремистского движения ЛГБТ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Мосгорсуд.

    После отбытия наказания иностранцев принудительно выдворят за пределы страны.

    Инцидент произошел 18 августа на территории столичного рынка «Садовод». Мужчины разгуливали в женской одежде, «открыто демонстрируя привлекательность нетрадиционных сексуальных установок», указали в инстанции.

    Судебным приставам поручено сопроводить нарушителей в Центр временного содержания иностранных граждан столичного главка МВД перед их депортацией.

    В начале августа мировой суд назначил штраф создателю энциклопедии аниме Shikimori за размещение материалов с пропагандой ЛГБТ.

    Месяцем ранее столичная инстанция отправила под стражу на 10 суток мужчину за публикацию снимка в одежде с атрибутикой экстремистского движения.

    Весной Таганский суд Москвы оштрафовал разработчика чат-бота Character.AI на 7,5 млн рублей за пропаганду нетрадиционных отношений.

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 00:40 • Новости дня
    Границу с Грузией через КПП «Верхний Ларс» пересекли более 113 тыс. человек

    Границу с Грузией за неделю пересекли более 113 тыс. человек

    Tекст: Катерина Туманова

    За минувшие семь дней российско-грузинскую границу через КПП «Верхний Ларс» пересекли более 113 тыс. граждан и свыше 33 тыс. автомобилей на фоне пика туристического сезона, сообщили в пресс-службе главы Северной Осетии.

    «Заместитель председателя правительства РСО-Алания Ирбек Томаев сообщил, что… за прошедшую неделю государственную границу через МАПП «Верхний Ларс» пересекло свыше 33 тыс. машин и более 113 тыс. человек», – приводит сообщение ведомства агентство «Прайм».

    Неделей ранее Федеральная таможенная служба России отчитывалась о рекордном пассажиропотоке на этом участке. За одни сутки пункт пропуска пересекли более 20 тыс. пассажиров.

    В середине августа через границу ежесуточно проходили свыше 19 тыс. человек. Высокая интенсивность потока сопровождалась рекордным скоплением легковых автомобилей, причем статистика учитывает как выезд из России, так и въезд в страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин в 2025 году  отметил  успешное применение цифровой системы электронной очереди на этом КПП. На границе Эстонии и России в июне образовалась очередь. На границе с Абхазией возобновили движение через КПП «Псоу».

    Комментарии (0)
    24 августа 2026, 11:00 • Новости дня
    Пациентов реанимации эвакуировали из горящей больницы в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В подвале одного из корпусов столичной больницы имени Пирогова произошел пожар, из здания эвакуированы пациенты, сообщил источник в оперативных службах.

    «Эвакуация из больничного корпуса завершена. Спасены 66 маломобильных пациентов, из них 14 – из реанимации», – сообщил источник ТАСС.

    Он добавил, что площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

    В результате происшествия пострадал один человек.

    В начале августа спасатели вынесли двух детей из реанимации при пожаре в больнице Подольска.

    В прошлом году из-за короткого замыкания в подвале столичного госпиталя МВД экстренные службы эвакуировали почти 500 человек.

    Весной 2025 года пожарные ликвидировали возгорание в здании московского роддома.

    Комментарии (0)
    26 августа 2026, 01:01 • Новости дня
    Названа возможная причина смертельного ДТП в Новой Москве

    Дептранс: Одному из участников ДТП в Новой Москве стало плохо за рулем

    Tекст: Антон Антонов

    По предварительным данным, одному из водителей стало плохо за рулем непосредственно перед ДТП в Новой Москве, сообщает столичный дептранс.

    «Если вы почувствовали себя плохо, не рискуйте – откажитесь от поездки и обратитесь за медицинской помощью. Берегите себя и других участников дорожного движения», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столкновении двух машин в Новой Москве погибли два человека.

    Днем ранее водитель BMW почувствовал себя плохо, въехал в дерево на Ленинском проспекте и погиб.

    Месяцем ранее два человека скончались при столкновении легкового автомобиля и фуры в Новой Москве.

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 12:31 • Новости дня
    Водитель BMW почувствовал себя плохо, въехал в дерево и погиб в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице на Ленинском проспекте водитель иномарки скончался после того, как ему стало плохо во время управления автомобилем машина врезалась в дерево, сообщили в Госавтоинспекции города.

    Мужчине стало плохо во время движения, после чего машина врезалась в дерево, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел на Ленинском проспекте, в районе дома 22.

    Водитель совершил наезд на препятствие, он погиб.

    На месте аварии в данный момент работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

    Месяцем ранее два человека погибли при столкновении автомобиля BMW и фуры в Новой Москве.

    В мае на юго-западе столицы легковая машина протаранила здание ресторана из-за резкого ухудшения самочувствия водителя.

    В прошлом году на Живописном мосту 57-летний бизнесмен разбился насмерть в результате сердечного приступа за рулем спорткара.

    Комментарии (0)
    24 августа 2026, 10:50 • Новости дня
    В Москве загорелся автобус, на МКАД образовалась пробка

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Возгорание частного автобуса произошло в столице, сообщили в пресс-службе департамента транспорта города в понедельник.

    Чрезвычайное происшествие случилось на Липецкой улице, в районе дома номер 40, указали в департаменте, передает ТАСС.

    «Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – добавили там.

    Из-за пожара проезд автомобильного транспорта в сторону МКАД оказался сильно осложнен. Водителям настоятельно рекомендуют заранее подбирать альтернативные маршруты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле в результате столкновения автобуса с «Газелью» на Нижегородской улице пострадали 25 человек.

    В мае на Каширском шоссе произошло крупное возгорание грузового автомобиля.


    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 16:45 • Новости дня
    Московские хирурги вернули зрение столетнему мужчине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Медики столичной ГКБ № 15 успешно прооперировали векового пациента, вернув ему возможность видеть, сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.

    В ведомстве уточнили, что операция потребовала от хирургов высочайшей точности из-за сложного сочетания заболеваний.

    «В поликлинике у мужчины выявили незрелую осложненную катаракту и подвывих хрусталика. Из-за сочетания патологий операция требовала особой хирургической точности. Пациента направили в ГКБ № 15. Несмотря на возраст пациента и сложность вмешательства, операция прошла успешно – врачи смогли восстановить зрение пациента», – сообщается в канале Департамента в Max.

    Перед выпиской пожилой москвич выразил глубокую благодарность медицинскому персоналу за чуткость и шанс снова наслаждаться красками мира.

    В июле московские врачи провели уникальную операцию для спасения зрения пациентки с аневризмой.

    Весной медики из Приморья успешно извлекли металлический осколок из глаза пострадавшего рабочего.

    В начале года Минздрав России насчитал в стране 17 тыс. граждан старше ста лет.

    Комментарии (0)
    24 августа 2026, 18:50 • Новости дня
    Московский август вошел в топ самых теплых за 133 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Август этого года в Москве стал одним из самых теплых за всю историю метеорологических наблюдений, ведущихся с 1893 года, рассказала ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина.

    Паршина подтвердила этот факт, опираясь на данные метеостанции ВДНХ, передает РИА «Новости».

    «По станции ВДНХ август 2026 года находится в пределах климатической нормы, температура всего на 1,1 градуса выше климатических показателей, поэтому в двадцатку самых теплых августов входит с 1893 года, его точно можно внести», – рассказала эксперт.

    Синоптик также добавила, что средние температурные показатели уходящего месяца сопоставимы с данными 2011 года. Тогда средняя температура достигла отметки плюс 18,7 градуса.

    В начале августа Гидрометцентр предупредил москвичей о наступлении сильной жары до 33 градусов.

    Воздух на опорной станции ВДНХ 7 августа прогрелся до 30,1 градуса.

    В первый месяц лета синоптики зафиксировали аномальное тепло по всей территории страны.

    Комментарии (0)
    24 августа 2026, 04:10 • Новости дня
    NYT назвала три фактора продовольственной безопасности

    Tекст: Катерина Туманова

    Мировые житницы страдают от войн, непогоды и торговых конфликтов, а неурожаи и нападения на торговые пути грозят привести к росту цен на продовольствие, однако есть три фактора, поддержание которых позволяет надеяться на продовольственную безопасность.

    «Нынешняя система зависит от трех факторов: бесперебойной торговли, дешевой энергии и стабильного климата. Сегодня, похоже, ни одно из этих условий не выполняется», – сказал New York Times (NYT) Эван Фрейзер, профессор, изучающий глобальную продовольственную систему в Университете Гвельфа в Онтарио.

    Газета отмечает, что пшеница является основой современного рациона, и в 2026 году она сталкивается с целым рядом современных опасностей. Мировые житницы страдают от ударов дронов и коварной погоды, что приводит к росту цен на продукты питания на фоне и без того стремительного роста цен после войны с Ираном.

    Кроме того, выявляются риски, присущие глобальной продовольственной системе. Лишь немногие культуры, такие как пшеница, обеспечивают большую часть мировых калорий.

    Экспорт пшеницы контролируется относительно немногими правительствами, включая Россию, Канаду, США, Украину и Европейский союз. Их покупателями являются в основном страны с низким уровнем дохода, которые не выращивают большую часть других продуктов питания, пишет NYT.

    В статье упоминается также фактор цены на зерно, конфликты на логистических направлениях, из-за чего могут взлететь цены и вырасти дефицит на удобрения. Погодные катаклизмы с жарой и засухой усугубят ситуацию.

    «Наивно полагать, что мы можем полагаться на продовольственную систему, созданную для другой эпохи. Поэтому нам нужно переосмыслить способы обеспечения себя продовольствием», – призвал профессор Фрейзер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мантуров назвал розницу основой продовольственной безопасности России. Мишустин выделил продовольственную безопасность в качестве ключевой национальной задачи страны и заявил о полном покрытии потребностей ЕАЭС в сельхозпродукции.

    В ООН спрогнозировали масштабный голод из-за климатического феномена.

    Комментарии (0)
    Главное
    Украина начала принудительную эвакуацию детей с подконтрольной территории Запорожья
    Песков заявил об однозначном проигрыше Украины в конфликте
    Титов назвал регионы России с самым активным китайским бизнесом
    Иран воспользовался перемирием с США для закупки нового вооружения
    Тело четвертого погибшего ребенка нашли под завалами в Краснодаре
    Украинца и латышей обвинили в поджоге словацкого оборонного завода
    ЦСКА намерен устроить рекордную закупку игроков этим летом