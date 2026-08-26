Число жертв наводнения в Непале выросло до 22 человек

Tекст: Елизавета Шишкова

Трагедия развернулась в районе Расува и соседних областях, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Kathmandu Post. «22 человека официально считаются погибшими, десятки остаются пропавшими без вести после того, как в среду внезапный паводок прошел через район Расува и соседние районы», – говорится в публикации.

По информации журналистов, среди тех, чья судьба остается неизвестной, числятся 32 сотрудника полиции, 15 таможенников и 60 рабочих строящейся гидроэлектростанции Langtang Khola.

Военнослужащим уже удалось спасти 88 пострадавших. В поисково-спасательной операции задействованы 12 вертолетов, которые совершили 35 рейсов из Катманду. Отмечается, что эвакуация раненых неоднократно осложнялась из-за плохих погодных условий.

Ранее сообщалось, что в результате мощного наводнения в Непале погибли 16 человек.

После масштабного паводка без вести пропали более 380 туристов.

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