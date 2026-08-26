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    26 августа 2026, 16:36 • Новости дня

    В Ливане обвинили Израиль в применении белого фосфора

    Ливанский военный: Израиль выжег белым фосфором территории на юге Ливана

    Tекст: Ольга Иванова

    Массированные удары израильских войск белым фосфором спровоцировали масштабные пожары, уничтожившие пятую часть всех аграрных территорий в южных районах Ливана, заявил ливанский военный.

    Атака ЦАХАЛ привела к выгоранию лесов и фермерских полей, передает РИА «Новости». «В среду израильская армия обстреляла белым фосфором окрестности населенного пункта Бани-Хайян, район ад-Дабша и обширные территории округа Набатия, что привело к крупным пожарам и нанесло ущерб сельскохозяйственным угодьям и лесным массивам», – рассказал военно-полевой источник.

    Глава Ассоциации фермеров юга Ливана Мухаммед аль-Хусейни уточнил, что полностью сгорели 57 тыс. гектаров земель. Это составляет около 22% всех сельскохозяйственных территорий региона. Еще 19 тыс. гектаров нуждаются в восстановлении из-за серьезного повреждения колодцев и систем орошения.

    По подсчетам ливанских ученых на середину 2026 года, общие убытки местного аграрного сектора превысили 572 млн долларов. Из них 530 млн долларов составили прямые потери от остановки производства. Оставшиеся 42 млн долларов пришлись на разрушенную инфраструктуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа армия Израиля обстреляла лесные массивы и стратегическую высоту Али ат-Тахер на юге Ливана.

    Общий ущерб ливанской экономике от конфликта составил около 20 млрд долларов.

    В мае израильские военные уже использовали снаряды с белым фосфором для ударов по южным поселениям.

    25 августа 2026, 20:45 • Новости дня
    Пентагон раскрыл потери американской армии в конфликте с Ираном

    Пентагон: Число пострадавших военных США в конфликте с Ираном достигло 776

    Пентагон раскрыл потери американской армии в конфликте с Ираном
    @ U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Потери вооруженных сил США в ходе противостояния с Ираном приблизились к 800 военнослужащим с учетом новой серии ударов, сообщил Пентагон.

    Общее количество американских военнослужащих, погибших или получивших ранения в ходе конфликта с Ираном, достигло 776 человек, передает РИА «Новости». Такие данные содержатся в официальных отчетах Пентагона.

    По состоянию на 24 августа 2026 года, когда статистика обновлялась в последний раз, в ходе операции «Эпическая ярость» пострадало 417 военнослужащих, а погибло 14. Власти США заявляли, что эта операция завершилась 5 мая.

    С начала новой серии ударов США 7 июля количество пострадавших американских военных составило 341, а погибших – четыре. На этом фоне издание Intercept сообщает, что военное ведомство начало тайно обращаться за услугами по оказанию помощи при несчастных случаях и погребению погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Дональд Трамп заявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном. В конце того же месяца американские СМИ оценили количество пострадавших в ходе конфликта военнослужащих США в 624 человека.

    В середине августа журналисты узнали о потере американскими военными 45 ударных беспилотников MQ-9 Reaper.

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    24 августа 2026, 21:20 • Новости дня
    В Израиле убили главаря «кавказской мафии» Юшваева

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Израиле неизвестный застрелил предпринимателя Яниса Юшваева, которого местные СМИ называют главой «кавказской мафии», в бизнесмена выстрелили, когда тот выходил из кафе у АЗС возле поселка Кесария.

    Предпринимателя в критическом состоянии доставили в больницу, где он скончался от полученных ранений, передает «Коммерсант» со ссылкой на Haaretz, Kan News и Ynet. СМИ называют погибшего главой «кавказской мафии».

    Полиция объявила поиски стрелявшего, правоохранители считают, что он мог покинуть Израиль. Камеры видеонаблюдения зафиксировали пожилого мужчину, однако источники местных СМИ не исключают, что это была маскировка нападавшего.

    По данным израильских изданий, Юшваев вел легальный бизнес в Израиле и России. В прошлогоднем интервью он называл себя «законопослушным бизнесменом, который водит Bentley», и отрицал связи с криминалом.

    За последние годы полицию неоднократно интересовала его возможная причастность к организации убийств и поджогов автомобилей, но обвинений против него не были выдвинуты.

    «Некоторые копы завидуют мне. Это сводит их с ума, откуда у меня деньги. Поэтому они преследуют меня, вовлекают в серьезные дела, хотя в некоторых случаях я вообще был за границей и ни к чему не причастен», – заявлял Юшваев.

    В июле посольство США в Израиле призывало сограждан к осторожности из-за участившихся вооруженных разборок между израильскими организованными преступными группировками.

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    26 августа 2026, 09:59 • Видео / Жизнь после боя
    Первое, что спросил после ампутации: где тут футбольное поле?

    Сколько занимает горе из-за травмы? Как пройти сложнейшую реабилитацию за 3 месяца? Как с одной ногой победить в соревнованиях по альпинизму на Эльбрусе?

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    23 августа 2026, 22:08 • Новости дня
    Иран пригласили присоединиться к Мекканскому соглашению

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава информационного агентства иранского парламента Мехди Рахими заявил телеканалу Al Mayadeen о полученном Тегераном приглашении присоединиться к Мекканскому соглашению.

    «Иран получил приглашение присоединиться к Мекканскому соглашению, и этот вопрос находится на рассмотрении. Страны региона движутся к созданию регионального зонтика безопасности, и это победа для Ирана, поскольку он давно к этому призывал», – приводит Al Mayadeen в соцсети X слова Рахими.

    Напомним, 7 августа Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились о совместной обороне. Тогда же был подписан пакт о создании нового военного союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран предостерег страны Мекканского соглашения от действий против Ирана. Военные эксперты связали решение о создании нового военного союза с утратой доверия Эр-Рияда к Вашингтону. Американский президент  поприветствовал подписание Мекканского соглашения.


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    25 августа 2026, 21:48 • Новости дня
    Командующий сирийскими курдскими формированиями объявил об их роспуске

    Tекст: Ольга Иванова

    Командующий арабо-курдскими формированиями в Сирии официально объявил об их полном расформировании и интеграции в государственные институты страны.

    Арабо-курдские подразделения «Сирийские демократические силы» (СДС) официально расформированы и стали частью сирийских государственных структур, передает РИА «Новости». Об этом во вторник сообщил командующий СДС Мазлум Абди.

    «Объявляю о роспуске СДС, курдской автономной администрации и всех подчиненных им военных и гражданских формирований, а также об их полной интеграции в институты государства», – заявил командующий в эфире сирийского телеканала Syria TV.

    По словам Мазлума Абди, миссия «Сирийских демократических сил» завершена. Он отметил, что теперь начинается переходный период от обороны к активному восстановлению и строительству Сирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года сирийская армия начала военную операцию против курдских формирований в Алеппо.

    Президент Франции Эммануэль Макрон призвал власти Сирии немедленно остановить наступление.

    В конце января курдские «Силы демократической Сирии» согласились на поэтапное вхождение в состав сирийской армии.

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    24 августа 2026, 21:50 • Новости дня
    В парламенте Ирана пропал свет при обсуждении энергокризиса
    В парламенте Ирана пропал свет при обсуждении энергокризиса
    @ Morteza Nikoubazl/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В парламенте Ирана отключили свет прямо во время заседания комитета по вопросам энергетики, где обсуждались причины перебоев с электроэнергией в стране, сообщил иранский новостной портал Jamaran.

    Во время заседания иранского парламента, посвященного проблемам с энергоснабжением, в зале пропал свет, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в момент обсуждения причин частых отключений электричества.

    «Комитет по вопросам энергетики парламента проводил заседание для рассмотрения причин отключений электричества. В тот самый момент электроэнергия пропала», – говорится в сообщении иранского новостного портала Jamaran.

    Издание также опубликовало фотографию из зала заседаний, на которой видно, что депутаты сидят в темноте. Агентство Fars позже уточнило, что отключение электричества было плановым и продлилось два часа. На встрече также присутствовали заместители глав министерств нефти и энергетики Ирана.

    В июле министерство энергетики Ирана призвало жителей южных провинций сократить потребление электричества.

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    24 августа 2026, 00:10 • Новости дня
    Иран пообещал «ни капли нефти» при продолжении экономической войны

    Иран пригрозил последствиями экономической войны

    Tекст: Катерина Туманова

    Секретарь иранского совета безопасности Мохсен Резаи заявил, что последствия экономической войны США против Ирана ощутят очень многие, так как Тегеран перекроет экспорт нефти через Ормуз.

    «Если экономическая война продолжится, ни капли нефти не будет экспортироваться ни через Ормузский пролив, ни из какой-либо части Персидского залива. Иран будет рассматривать участие любой страны в экономической войне Америки против иранского народа или ее поддержку как акт войны», – написал он в соцсети Х.

    Кроме того, Резаи пообещал удары по нефтеэкспортным маршрутам Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о запуске против Ирана экономической операции с беспрецедентной изоляцией. МИД Ирана предупредил о последствиях любого соучастия государств в агрессии против Тегерана.


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    24 августа 2026, 18:10 • Новости дня
    Хуситы атаковали саудовский нефтяной танкер в Красном море

    Tекст: Ольга Иванова

    Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» объявило об ударах по саудовскому танкеру у города Янбу и сухопутным силам Саудовской Аравии.

    Отряды хуситов нанесли удар баллистической ракетой по нефтяному судну Amzan в центральной части Красного моря, передает ТАСС.

    «В результате атаки на судне возник пожар», – указывается в специальном заявлении движения. Кроме того, хуситы провели две военные операции против скоплений саудовских войск.

    В первом случае ракетами и беспилотниками был атакован конвой с военной техникой, в результате чего сгорело более 10 грузовиков с оружием. Во втором случае удар пришелся по скоплению войск в районе Аль-Канаис, где были уничтожены несколько складов вооружений. По данным мятежников, с саудовской стороны есть убитые и раненые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа йеменские повстанцы нанесли ракетный удар по саудовскому нефтяному танкеру Wafa в районе порта Янбу.

    Неделей позже мятежники атаковали позиции военных Саудовской Аравии баллистическими ракетами и беспилотниками.

    В середине месяца представители движения «Ансар Аллах» отчитались о поражении десантного корабля противника у побережья Мохи.

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    24 августа 2026, 14:51 • Новости дня
    Армия Израиля ликвидировала участников нападения 7 октября

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) устранили в секторе Газа двух боевиков движения ХАМАС, которые участвовали в нападении на еврейское государство 7 октября 2023 года, сообщила в понедельник пресс-служба ЦАХАЛ.

    Силы Армии обороны Израиля успешно провели операцию по нейтрализации боевиков в районе Дейр-эль-Балах, передает РИА «Новости». Пресс-служба ведомства сообщила об устранении радикалов в ночь на понедельник.

    «В ночь на понедельник ЦАХАЛ нанес удар по двум террористам ХАМАС в районе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа. В результате удара был ликвидирован Мухаммед Асаад, член спецподразделения «Нухба» в военном крыле ХАМАС, который проник на территорию Израиля и участвовал в атаке седьмого октября 2023 года», – говорится в сообщении для прессы.

    Личность второго убитого члена группировки не раскрывается. По данным армейской пресс-службы, в последнее время эти боевики занимались подготовкой новых террористических актов против израильских военнослужащих и мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа израильские военные ликвидировали двух командиров подразделений военного крыла ХАМАС.

    В середине прошлого месяца армия обороны Израиля уничтожила ответственного за удержание заложников командира роты Анаса Махмуда Ахмеда Хамдана.

    Немногим ранее ЦАХАЛ нанес точечный удар по руководителю специального подразделения «Нухба» Мухаммеду Абу Таиму.

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    24 августа 2026, 18:35 • Новости дня
    Хуситы заявили о желании заморозить внутренние фронты в Йемене

    Tекст: Денис Тельманов

    Йеменское движение «Ансар Алла» планирует приостановить боевые действия внутри страны для концентрации сил против Саудовской Аравии, сообщил член политбюро движения Мухаммед аль-Бухейти.

    «Мы хотим сосредоточиться на противостоянии с Саудовской Аравией и заморозить все внутренние фронты, чтобы каждая сторона сохранила находящиеся под ее контролем территории», – заявил аль-Бухейти, передает РИА «Новости».

    По его словам, хуситы не планируют расширять подконтрольные им зоны. Аль-Бухейти подчеркнул, что движение не стремится к захвату Баб-эль-Мандебского пролива или нефтегазовых месторождений в Марибе, несмотря на их стратегическую важность.

    Представитель «Ансар Алла» пояснил, что в противном случае они бы давно предприняли попытки установить контроль над этими объектами, однако сейчас приоритетом является избежание внутренних конфликтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце йеменские повстанцы возложили на Саудовскую Аравию вину за срыв перемирия.

    Позже мятежное движение «Ансар Алла» объявило о введении морской блокады в отношении Эр-Рияда.

    В начале августа хуситы атаковали беспилотником нефтеперерабатывающий завод в саудовском Джизане.

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    24 августа 2026, 13:55 • Новости дня
    Министр обороны Израиля объявил о нулевой терпимости к дронам

    Глава Минобороны Израиля Кац приравнял воздушные шары из Газы к дронам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил «политику нулевой терпимости и нулевого снисхождения» в отношении запуска беспилотников из сектора Газа в сторону израильской территории и приравнял воздушные шары и змеи из анклава к дронам.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о жестких мерах против запуска беспилотников со стороны палестинских радикалов, передает ТАСС.

    «Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) поручено проводить политику нулевой терпимости и нулевого снисхождения к запускам воздушных змеев и шаров из Газы по населенным пунктам Негева», – заявил Кац.

    Он подчеркнул, что любые летательные аппараты, независимо от наличия взрывчатки, будут рассматриваться как дроны. В случае продолжения атак Израиль готов предпринять решительные действия. Кац также отметил создание надежной зоны безопасности, свободной от инфраструктуры боевиков, что отличает текущую стратегию от подходов его предшественника Йоава Галанта.

    Накануне премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел совещание по вопросам безопасности. По итогам встречи было выпущено предупреждение движению ХАМАС о возможных последствиях, включая эвакуацию населения из зон запуска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник главы израильского правительства Дмитрий Гендельман сообщил о сохранении позиций ЦАХАЛ в секторе Газа.

    Представители палестинского движения ХАМАС прибыли в Каир для переговоров с египетской разведкой.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах контроля над 70% территории палестинского анклава.

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    24 августа 2026, 01:14 • Новости дня
    Иран пригрозил нарушителям движения в Ормузе арестом и конфискациями

    Иран пригрозил нарушителям движения в Ормузе штрафами

    Tекст: Катерина Туманова

    Управление по контролю за водными путями Персидского залива заявило о намерении воздействовать на нарушителей иранских правил пересечения Ормузского пролива, вплоть до ареста и конфискации.

    «Суда, сотрудничающие с судами-нарушителями, будут добавлены в черный список. Из-за нарушения некоторыми судами иранских условий движения через Ормузский пролив, эти суда столкнутся с такими ограничениями, как штрафы, арест или конфискация при будущем движении через Ормузский пролив», – приводит Telegram-канал Иранской телерадиокомпании выдержку из сообщения ведомства.

    Управление по контролю за водными путями призвало во избежание возможных проблем у владельцев грузов, следующих в Персидский залив или из Персидского залива, предварительно просмотреть обновленный список судов, не соответствующих требованиям, прежде чем фрахтовать судно.

    Там уточнили, что желающие удалить свое судно из черного списка, должны направить запрос с соответствующим объяснением на электронный адрес.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства через Ормуз. Иран перечислил условия для открытия Ормузского пролива. Иран пообещал исправить заблуждения Трампа о принадлежности Ормузского пролива.


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    24 августа 2026, 06:50 • Новости дня
    Иран уличил США и Израиль в ослаблении режима нераспространения ядерного оружия

    Иран обвинил МАГАТЭ в бездействии после ударов США и Израиля

    Tекст: Катерина Туманова

    Молчание МАГАТЭ на фоне ударов США и Израиля по объектам Ирана привело к ослаблению международного режима нераспространения ядерного оружия, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

    «К сожалению, это событие не было прямо осуждено Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Нас и международное сообщество беспокоит ослабление международного режима нераспространения», – сказал он РИА «Новости».

    Посол Джалали добавил, что две ядерные державы атаковали объекты, которые находились под международными гарантиями в неядерном государстве.

    Напомним, США и Израиль ударили по иранским ядерным объектам в ходе конфликта в июне 2025 года. Кроме того, объекты подвергались атакам во время эскалации, начавшейся в конце февраля 2026 года, в чем Тегеран обвинил Вашингтон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США запросила 672 млн долларов на ликвидацию урана в Иране. В июле Тегеран отказался пускать инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты. МИД России назвал разговоры об иранском атоме прикрытием кровопролития.

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    25 августа 2026, 22:35 • Новости дня
    Источники в Пакистане и Иране: Вашингтон и Тегеран согласовали прекращение огня

    Вашингтон и Тегеран согласовали прекращение огня

    Tекст: Антон Антонов

    США и Иран согласовали прекращение огня, которое предусматривает свободную навигацию в Ормузском проливе, сообщили пакистанские военные источники и иранские источники в органах безопасности.

    «Прекращение огня согласовано, оно включает свободную навигацию в Ормузском проливе», – заявили источники РИА «Новости».

    По их данным, официальное объявление о прекращении огня стороны сделают в ближайшие дни. Источники уточнили, что в соответствии с Исламабадским меморандумом ожидается начало переговоров и раунда технических встреч между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военное командование Ирана в июне объявило о закрытии Ормузского пролива из-за нарушения США условий перемирия.

    В июле США объявили о прекращении действия режима прекращения огня с Тегераном.

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    25 августа 2026, 21:56 • Новости дня
    В Израиле задержали подозреваемых в убийстве «главы кавказской мафии»

    В Израиле задержали подозреваемых в убийстве «главы кавказской мафии» Юшваева

    Tекст: Вера Басилая

    В Израиле спецназ задержал подозреваемых в резонансном убийстве известного криминального авторитета Яниса Юшваева, которого застрелили на автозаправочной станции.

    Правоохранительные органы Израиля задержали нескольких фигурантов дела об убийстве известного криминального авторитета Яниса Юшваева, передает РИА «Новости». Погибший был известен в преступном мире как «глава кавказской мафии».

    Преступление произошло 23 августа на автозаправочной станции вблизи города Кейсария, где Юшваев был застрелен.

    «После проведения разведывательных действий следователей и оперативников прибрежного округа полиции бойцы спецподразделения пограничной полиции арестовали подозреваемых в убийстве, которое произошло позавчера в Кейсарии», – сообщили в пресс-службе израильской полиции.

    Неизвестный застрелил предпринимателя Яниса Юшваева на территории автозаправочной станции у поселка Кесария.

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    25 августа 2026, 17:51 • Новости дня
    Нетаньяху осудил израильского депутата за разрушение палестинского памятника

    Нетаньяху осудил депутата Кнессета за разрушение памятника в Палестине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил действия депутата Кнессета Цви Суккота, разрушившего памятник в палестинской деревне.

    Инцидент произошел утром 25 августа в населенном пункте Адама вблизи Наблуса, куда политик прибыл под охраной военных, передает РИА «Новости».

    Суккот на глазах у солдат разбил кувалдой монумент, который, по его словам, был установлен в честь террориста, причастного к убийству евреев. Видеозапись продолжительностью более двух минут, на которой запечатлены действия депутата и охранявшие его военные, опубликовали израильские СМИ, включая гостелерадиокомпанию Kan.

    «Самосуд, особенно со стороны государственных деятелей, недопустим и мешает Армии обороны Израиля сосредоточиться на своих задачах по борьбе с террором и подстрекательством», – подчеркнул Нетаньяху в официальном заявлении. В канцелярии премьера добавили, что ЦАХАЛ обладает исключительными полномочиями по обеспечению безопасности на Западном берегу и подчиняется только политическому руководству. Поведение Суккота вызвало резкую критику со стороны представителей всего израильского политического спектра.

    Ранее президент Израиля Ицхак Герцог осудил радикальные действия в отношении жителей Западного берега реки Иордан.

    В апреле Нетаньяху выразил возмущение актом вандализма со стороны израильских военнослужащих в Ливане. После этого инцидента Армия обороны Израиля арестовала причастных к осквернению статуи солдат.

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