На Гавайях началось мощное извержение вулкана Килауэа

Tекст: Валерия Городецкая

По данным Геологической службы США, природное явление сопровождается мощным выбросом раскаленной массы, передает РИА «Новости».

«Вчера в 23.30 по московскому времени начался 54-й эпизод извержения лавы в кратере Халемаумау на вершине вулкана Килауэа. Основываясь на данных с веб-камер Гавайской вулканической обсерватории, лавовый фонтан из северного жерла достигает 150 метров над уровнем земли», – говорится в сообщении ведомства.

В связи с происходящим сейсмологи приняли решение повысить уровень опасности для авиации до оранжевого. Геолог Гавайской вулканической обсерватории Кэтрин Малликен отметила, что при изменении направления ветра вулканические частицы могут достичь близлежащих населенных пунктов.

В декабре прошлого года вулкан Килауэа выпустил сразу три лавовых фонтана.

В июле индонезийский вулкан Семеру выбросил столб пепла на высоту почти пять километров.

Месяцем ранее камчатскому вулкану Шивелуч присвоили красный код авиационной опасности.