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    26 августа 2026, 13:17 • Новости дня

    Путину доложили о контактах главы ЦРУ с российскими спецслужбами

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин был незамедлительно проинформирован о контактах главы ЦРУ Джона Рэтклиффа с представителями российских спецслужб, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Путину незамедлительно доложили о контактах главы ЦРУ Джона Рэтклиффа с представителями российских спецслужб, передает РИА «Новости».

    «Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было», – заявил Песков, отвечая на вопросы журналистов о визите Рэтклиффа. Ранее телеканал CBS сообщал о приезде директора ЦРУ в Москву для проведения переговоров.

    Накануне директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву на военно-транспортном самолете.

    Песков заявил, что президент России Владимир Путин не планировал встреч с Рэтклиффом.

    Украинские журналисты выдвинули несколько версий приезда главы разведки США.

    26 августа 2026, 06:49 • Новости дня
    Песков раскрыл цель визита главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву

    Песков: Визит главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву связан с контактами спецслужб

    Песков раскрыл цель визита главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Директор ЦРУ США Джон Рэтклифф посетил Москву для обсуждения вопросов, связанных с контактами между спецслужбами, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил Washington Post, что речь идет об «установлении контактов между спецслужбами». Издание пишет, что Песков не предоставил какие-либо дополнительные подробности.

    «Нет. Встречи с президентом не было», – сказал Песков в комментарии RTVI, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ЦРУ прибыл в Москву на военно-транспортном самолете во Внуково.

    Позднее американский военно-транспортный самолет покинул Москву.

    Ранее Песков подтвердил сохранение отдельных контактов между спецслужбами России и США.

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    25 августа 2026, 17:35 • Новости дня
    На приземлившемся во Внуково самолете в Москву прибыл директор ЦРУ Рэтклифф
    На приземлившемся во Внуково самолете в Москву прибыл директор ЦРУ Рэтклифф
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф прибыл в Россию для проведения встреч в Москве. Об этом со ссылкой на источники сообщает CBS News.

    О прибытии Рэтклиффа в Россию сообщила журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс в своем блоге в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    По ее данным, Рэтклифф прилетел в Россию на борту военно-транспортного самолета C-17. В Москве у главы ЦРУ запланированы встречи, однако их содержание и состав участников пока не раскрываются.

    Рэдклифф возглавляет ЦРУ с января 2025 года.

    Ранее сообщалось, что американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III прибыл в московский аэропорт транзитным рейсом из Латвии.

    Дмитрий Песков в мае подтвердил наличие контактов между спецслужбами Москвы и Вашингтона. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин допустил проведение личной встречи с Джоном Рэтклиффом. Ранее руководители двух ведомств договорились о регулярном взаимодействии для снижения конфронтации.

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    25 августа 2026, 17:15 • Видео
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    В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

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    25 августа 2026, 14:57 • Новости дня
    Появились кадры приземления американского военного самолета во Внуково

    Кадры приземления американского военного самолета во Внуково появились в Сети

    Появились кадры приземления американского военного самолета во Внуково
    @ M10S/Thenews2/Zuma/Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Кадры прибытия военно-транспортного самолета ВВС США Boeing C-17 Globemaster III в Москву распространились в интернете.

    Кадры прибытия борта военно-воздушных сил Соединенных Штатов в российскую столицу распространились в интернете, передает «Газета.Ru».

    Военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III с бортовым номером RCH4555 совершил посадку 25 августа.

    Предполагаемой целью визита американского воздушного судна называется предстоящий обмен заключенными между Россией и Соединенными Штатами.

    Ранее сообщалось, что американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III прибыл в московский аэропорт транзитным рейсом из Латвии.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о прибытии транспортного самолета военно-воздушных сил США в Москву, планов переговоров с членами американской администрации в ближайшие дни нет.

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    25 августа 2026, 18:51 • Новости дня
    Американский военно-транспортный самолет покинул Москву
    Американский военно-транспортный самолет покинул Москву
    @ J.W.Alker/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III вылетел из российской столицы в обратном направлении.

    По данным систем онлайн-мониторинга авиационного трафика, борт направился к границе с Латвией, передает ТАСС.

    Известно, что этот маршрут используется для транзита с военной базы Эндрюс, расположенной в Вашингтоне.

    Напомним, директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Россию для проведения встреч. Военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III приземлился в московском аэропорту транзитным рейсом из Латвии.

    Российский рынок акций продемонстрировал ускорение роста на фоне визита главы американской разведки.

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    26 августа 2026, 08:13 • Новости дня
    Названы возможные причины визита главы ЦРУ в Москву

    «Страна»: Визит директора ЦРУ Рэтклиффа в Москву может быть связан с обменом

    Названы возможные причины визита главы ЦРУ в Москву
    @ Mattie Neretin/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Приезд директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в российскую столицу вызвал активные обсуждения, среди возможных причин называются обмен заключенными и глобальные геополитические вопросы.

    Украинское издание «Страна» выдвинуло три версии приезда директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. Журналисты отмечают, что визит американского чиновника породил множество дискуссий, передает ИноСМИ.

    Первая версия предполагает предупреждение об ужесточении позиции США при отказе России изменить условия завершения конфликта на Украине. Согласно второй гипотезе, американские сторонники жесткой линии готовы к диалогу ради возможной сделки, включая прекращение передачи разведданных Киеву.

    Третий вариант связывает визит с растущей напряженностью между Россией и Европой. Накануне американские СМИ сообщали о предупреждениях спецслужб США касательно возможных попыток Москвы проверить единство НАТО. Последний раз глава ЦРУ Уильям Бернс посещал российскую столицу осенью 2021 года.

    Директор ЦРУ прибыл в Москву на военно-транспортном самолете во Внуково.

    Позднее американский военно-транспортный самолет покинул Москву.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что директор ЦРУ США Джон Рэтклифф посетил Москву для обсуждения вопросов, связанных с контактами между спецслужбами.

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    25 августа 2026, 17:09 • Новости дня
    Кортеж с американскими дипломатическими машинами проехал по центру Москвы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В центре Москвы заметили организованную колонну автомобилей с американскими дипломатическими номерами, следовавшую в сопровождении эскорта.

    По центральным улицам российской столицы проехали несколько автомобилей с американскими дипломатическими номерами, сообщает Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Транспортные средства передвигались в сопровождении эскорта. Другие подробности произошедшего не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III приземлился во Внуково.

    пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил возможность переговоров с представителями США на текущей неделе.

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    25 августа 2026, 20:10 • Новости дня
    Вылетевший из Москвы американский военный самолет приземлился в Риге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Покинувший Москву военно-транспортный самолет Соединенных Штатов Америки совершил посадку в Риге.

    «Американский самолет Boeing C-17A Globemaster III вошел в воздушное пространство Латвии через контрольную точку OPOKA на границе с Россией, после чего совершил посадку в аэропорту Риги», – заявил собеседник ТАСС.

    Утром этот же борт летел транзитом через латвийскую столицу в Москву с военной базы Эндрюс под Вашингтоном.

    Ранее журналисты телеканала CBS News сообщали, что в Россию для проведения ряда встреч прилетал директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

    Позже самолет Boeing C-17A Globemaster III вылетел из российской столицы в обратном направлении.

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    26 августа 2026, 06:57 • Новости дня
    Песков: Путин не собирался встречаться с главой ЦРУ Рэтклиффом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин не планировал встреч с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Контакты с Путиным не планировались», – сказал представитель Кремля ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Рэтклифф прибыл в Москву для проведения встреч.

    Песков пояснял, что директор ЦРУ посетил Москву для обсуждения вопросов, связанных с контактами между спецслужбами.

    На фоне сообщений о визите главы американской разведки российский рынок акций ускорил рост.

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    25 августа 2026, 21:46 • Новости дня
    Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана с днем рождения

    Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана Алиеву с днем рождения

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой по случаю ее 62-летия.

    «Уважаемая Мехрибан Арифовна, примите самые теплые поздравления по случаю вашего дня рождения. От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности на вашем ответственном посту», – говорится в письме российского лидера, передает РИА «Новости».

    В своем обращении глава государства также попросил передать сердечный привет президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и всем членам семьи.

    Мехрибан Алиева родилась 26 августа 1964 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году российский лидер уже направлял поздравление Мехрибан Алиевой.

    В декабре первый вице-президент республики присоединилась к телефонному разговору Владимира Путина и Ильхама Алиева.

    Месяцем ранее главы государств обсудили расширение взаимовыгодного сотрудничества двух стран.

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    25 августа 2026, 19:45 • Новости дня
    Путин наградил Российский союз ветеранов орденом Дружбы

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин удостоил высокой государственной награды организацию «Российский союз ветеранов» за активное участие в воспитании подрастающего поколения и значимую общественную работу.

    Путин подписал указ о награждении Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов» орденом Дружбы, передает ТАСС.

    В тексте указа отмечается, что высокая награда присуждена столичному коллективу за значительные заслуги.

    «За вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность наградить орденом Дружбы коллектив Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов», город Москва», – говорится в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму участникам движения «Юнармия».

    В июле Герой России Владислав Головин предложил разработать региональные стратегии патриотического воспитания.

    Ранее глава государства назвал героизм бойцов спецоперации отличным примером для молодых людей.

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    26 августа 2026, 05:33 • Новости дня
    Песков: Москва ведет подготовку к визиту Лукашенко

    Tекст: Антон Антонов

    Кремль готовится к встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с российским руководством, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос о том, ведет ли Москва соответствующую подготовку, Песков заявил: «Да. Ведет», – передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах в ближайшее время встретиться с президентом России Владимиром Путиным и с премьером Михаилом Мишустиным.

    Лукашенко вручил орден Дружбы Народов первому вице-премьеру России Денису Мантурову

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    25 августа 2026, 20:57 • Новости дня
    Путин обновил составы комиссий по делам ветеранов и инвалидов

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в составы президентских комиссий по делам ветеранов и инвалидов.

    Соответствующий указ президента России опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА «Новости».

    «Внести в состав комиссии при президенте Российской Федерации по делам ветеранов и состав комиссии при президенте Российской Федерации по делам инвалидов… изменения», – указано в документе.

    В обновленный состав комиссии по делам ветеранов вошли первый замминистра спорта Одес Байсултанов, врио председателя Всероссийской организации ветеранов Иван Боговик и замглавы МВД Алексей Макаров.

    Кроме того, к работе присоединятся помощник главы МЧС Игорь Малый и начальник главного военно-политического управления Росгвардии Владимир Степин.

    Этим же указом из состава профильной комиссии были исключены три человека. Байсултанов и Малый также стали членами комиссии по делам инвалидов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин расширил перечень опекаемых фондом «Защитники Отечества» категорий ветеранов.

    В апреле глава государства утвердил закон о защите компенсационных выплат инвалидов от списания за долги.

    В прошлом году российский лидер образовал в Государственном совете комиссию по поддержке участников спецоперации.

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    26 августа 2026, 08:33 • Новости дня
    Журналист Хелали подал документы на получение гражданства России

    Журналист из США Хелали подал документы на российское гражданство

    Tекст: Вера Басилая

    Американский журналист Кристофер Хелали заявил, что завершил сбор и передачу необходимых бумаг для официального вступления в гражданство Российской Федерации.

    Американский корреспондент Кристофер Хелали предоставил властям все запрошенные бумаги для оформления российского паспорта, передает РИА «Новости».

    «К настоящему времени я предоставил все, что меня просили предоставить», – сообщил репортер.

    Обсуждение вопроса о получении статуса началось летом 2025 года. В феврале текущего года иностранец направил официальное письмо президенту Владимиру Путину. В июне администрация главы государства подтвердила получение соответствующего обращения.

    Сейчас заявка находится на стадии рассмотрения, существенных подвижек пока нет. Ранее корреспондент выражал надежду стать гражданином страны в ближайшие месяцы. Он регулярно посещает российские регионы, включая Донбасс и Курскую область.

    Ранее американский журналист Кристофер Хелали лишился преподавательской работы после поездки в Донбасс.

    На Петербургском международном экономическом форуме репортер обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой о гражданстве.

    Также Хелали призвал западных коллег показывать правду о реальной жизни россиян.

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    26 августа 2026, 11:05 • Новости дня
    Ученый из Сибири рассказал о разговоре с Путиным

    Встретившийся с Путиным ученый из Сибири рассказал о разговоре с президентом

    Tекст: Вера Басилая

    Разговор молодых ученых в Новосибирске с президентом Владимиром Путиным был живым и искренним, никакого сценария не было, рассказал на пленарном заседании «Технопрома-2026» один из участников встречи, сотрудник ЦКП «СКИФ» Алексей Федоров.

    Участник встречи с главой государства, сотрудник ЦКП «СКИФ» Алексей Федоров поделился впечатлениями на пленарном заседании форума «Технопром-2026», передает ТАСС.

    «Встреча прошла в таком очень позитивном ключе, это был такой искренний, живой диалог, то есть не было какого-то сценария, президент задавал вопросы, мы отвечали на них в диалоге. Даже больше, чем планировалось, была встреча, и президент потом упомянул, что не хотел уходить от молодых ученых, интересно было с нами пообщаться», – рассказал Федоров.

    Российский лидер приезжал в Новосибирск с официальным визитом 11 августа. В ходе поездки он участвовал в открытии центра «СКИФ», который является источником синхротронного излучения для изучения структуры веществ, а также посетил новый кампус Новосибирского госуниверситета.

    Международный форум «Технопром-2026» проводится в Новосибирске с 26 по 28 августа, собрав делегации из 40 стран. Мероприятие посвящено роли российской науки в достижении технологического лидерства, запуску установки «СКИФ» и развитию других мегасайенс-проектов.

    Ранее президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от общения с молодыми исследователями в Новосибирске. Он признался в нежелании уходить от молодых ученых.

    Глава государства заявил о планах ввода в эксплуатацию первых станций синхротрона СКИФ до конца года.

    Власти Новосибирской области запланировали торжественный запуск этой научной мегаустановки на форуме «Технопром-2026».

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    26 августа 2026, 12:51 • Новости дня
    Кремль спросили о контактах с американскими представителями

    Песков сообщил об отсутствии планов контактов Кремля с представителями США

    Tекст: Вера Басилая

    В ближайшее время встречи между представителями Кремля и высокопоставленными лицами из США не предвидятся, однако взаимодействие по линии спецслужб сохраняется, собщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время визиты высокопоставленных американских представителей не ожидаются, передает РИА «Новости».

    «Пока какие-то дальнейшие договоренности по контактам я вам сказать не могу, по линии других ведомств я не могу говорить. По линии Кремля никаких пока контактов не запланировано», – сказал представитель Кремля.

    В то же время он подчеркнул важность взаимодействия между российскими и американскими спецслужбами. По словам пресс-секретаря, такие связи поддерживаются даже в периоды наибольшей напряженности в отношениях двух стран. Этот процесс оценивается как позитивный и необходимый для обеих сторон.

    Ранее директор ЦРУ США Джон Рэтклифф посетил Москву для обсуждения вопросов по линии спецслужб.

    Днем ранее Дмитрий Песков опроверг планы проведения переговоров с членами американской администрации.

    Месяцем ранее представитель Кремля констатировал отсутствие подвижек в двусторонних отношениях России и США.

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