Путину доложили о контактах главы ЦРУ с российскими спецслужбами

Ученый из Сибири рассказал о разговоре с Путиным

Встретившийся с Путиным ученый из Сибири рассказал о разговоре с президентом

Tекст: Вера Басилая

Участник встречи с главой государства, сотрудник ЦКП «СКИФ» Алексей Федоров поделился впечатлениями на пленарном заседании форума «Технопром-2026», передает ТАСС.

«Встреча прошла в таком очень позитивном ключе, это был такой искренний, живой диалог, то есть не было какого-то сценария, президент задавал вопросы, мы отвечали на них в диалоге. Даже больше, чем планировалось, была встреча, и президент потом упомянул, что не хотел уходить от молодых ученых, интересно было с нами пообщаться», – рассказал Федоров.

Российский лидер приезжал в Новосибирск с официальным визитом 11 августа. В ходе поездки он участвовал в открытии центра «СКИФ», который является источником синхротронного излучения для изучения структуры веществ, а также посетил новый кампус Новосибирского госуниверситета.

Международный форум «Технопром-2026» проводится в Новосибирске с 26 по 28 августа, собрав делегации из 40 стран. Мероприятие посвящено роли российской науки в достижении технологического лидерства, запуску установки «СКИФ» и развитию других мегасайенс-проектов.

Ранее президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от общения с молодыми исследователями в Новосибирске. Он признался в нежелании уходить от молодых ученых.

Глава государства заявил о планах ввода в эксплуатацию первых станций синхротрона СКИФ до конца года.

Власти Новосибирской области запланировали торжественный запуск этой научной мегаустановки на форуме «Технопром-2026».