Участникам финала чемпионата «Профессионалы» предложили более 50 тыс. вакансий

Tекст: Вера Басилая

В Калуге завершился финал чемпионата «Профессионалы» по компетенциям промышленного блока, объединивший более 15 тыс. участников из России и 30 стран мира, передает официальный сайт соревнований.

Конкурсанты состязались по 14 востребованным направлениям, среди которых промышленная робототехника, инженерия космических систем, мехатроника и оптоэлектроника. Задания были максимально приближены к реальным производственным процессам.

Чемпионат «Профессионалы» становится для молодых людей не только проверкой мастерства, но и первым шагом в профессию. Победители, призеры и их наставники получат правительственные премии от 100 до 300 тыс. рублей. В 2026 году предприятия-партнеры предложили участникам свыше 50 тыс. стажировок и вакансий.

«За время участия в чемпионатном движении я нашла себя. Стала более целеустремлённой, собранной, готовой идти к своей цели, несмотря на преграды. Научилась ставить цели и идти к ним. И это, наверное, самое главное, что дал мне чемпионат. В финале я хочу не просто победить и поднять на пьедестал почета свой колледж и свой Ямал. Хочу ещё больше прокачать свои компетенции, посоревноваться с настоящими профессионалами, поучиться у них и показать себя», – рассказала финалистка компетенции «Мехатроника» Екатерина Шепелева, студентка ГБПОУ «Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий».

Студент третьего курса Политехнического колледжа ПТИ НовГУ по специальности «Компьютерные системы и комплексы» Сергей Григорьев представил Новгородскую область на финале чемпионата по компетенции «Проектирование и изготовление протезов и ортезов».

«Для меня этот финал – прежде всего возможность доказать жизнеспособность моей мечты – стать не просто высококлассным конкурентным специалистом, но и повысить качество жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, которые нуждаются в протезировании верхних или нижних конечностей, превращая программные коды в работающие бионические протезы», – делится планами Сергей.

«Так же я хочу достойно представить Новгородскую область, получить бесценный опыт общения с лучшими конкурсантами из других регионов и привезти награду домой», – рассказал Григорьев.

Миннемуллин Рузаль из Татарстана обучается в ГАПОУ «Лаишевский технико-экономический техникум» по специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем».

«Благодаря «Профессионалам» я впервые по-настоящему почувствовал профессию: не как набор лекций, а как живой процесс с дедлайнами, стандартами и реальными ожиданиями индустрии. Теперь я увереннее выбираю траекторию и понимаю, что хочу развиваться именно в этом направлении. Особенно ценно, что задания формируют сами работодатели: ты сразу видишь стандарты и понимаешь, какие навыки реально востребованы. Теперь у меня есть чёткое представление о том, как действовать в рабочей среде», – отметил Рузаль Миннемуллин.

В свою очередь, директор по управлению персоналом ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Тимур Рахмангулов отметил, что чемпионаты профессионального мастерства дали мощный импульс популяризации рабочих профессий.

«Для нас это возможность быстрее подключать ребят к реальному производству и закрывать потребность предприятия в квалифицированных кадрах. Финалистам чемпионата мы предоставляем трудоустройство – такие люди полезны для любого производства. Мы выявляем высокопотенциальных специалистов, в которых можно и нужно вкладываться. Наша задача – выявить лучших и предложить им достойные карьерные перспективы», – отметил Рахмангулов.

Генеральный директор ООО «Стереотек» Артем Авдеев рассказал, что чемпионатное движение рассматривается как формат образования будущих кадров.

«Интеграция образования в реальный сектор экономики – это основа нашего партнёрства. Мы работаем с современными технологиями и видим, как применение новых решений даёт ощутимый экономический эффект. Поэтому очень ценно, что на чемпионатах конкурсанты выполняют задания, которые встречаются на реальном производстве. Именно поэтому появился командный зачёт – ведь на практике над решением серьёзных задач работают не поодиночке, а командами специалистов», – заявил Авдеев.

Заместитель генерального директора ООО «Система БМ» Николай Корнеев подчеркнул, что чемпионат «Профессионалы» – это возможность найти специалистов, которые уже готовы к реальной работе.

«Мы наблюдаем за участниками, видим их навыки, их подход к решению задач. И уровень подготовки радует – ребята умеют работать с техникой, разбираются в технологиях, понимают, как устроен процесс. Поэтому мы активно поддерживаем движение: помогаем с оборудованием, материалами, участвуем в разработке заданий. Мы убеждены, что чемпионат – это площадка, где встречаются те, кто ищет своё место в профессии, и те, кто готов предложить работу. Для нас это прямой путь к пополнению кадрового состава», – заявил Корнеев.

Руководитель образовательных проектов ООО «ВРМ Групп»: Диана Мозжегорова так же подчеркнула, что чемпионат «Профессионалы» – это пространство, где можно проверить свои компетенции и увидеть точки роста.

«Сотрудничество с движением даёт нам возможность увидеть молодых специалистов в деле. Финалистов и победителей мы приглашаем на оплачиваемую стажировку в нашей компании – минимум на две недели с возможностью продления, увеличения оплаты и трудоустройства. Стажёры работают над реальными проектами в реальных командах. Это отличная возможность проявить себя, понять, что нужно подтянуть, и остаться в компании. У нас сложилась хорошая практика: многие стажёры продолжают работать в команде на постоянной основе», – отметила Мозжегорова.

Чемпионат «Профессионалы» – самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России. Перечень компетенций формируется в соответствии с запросами реального сектора экономики. В 2026 году финал Чемпионата проходит в трех городах (Нижний Новгород, Калуга, Санкт-Петербург).

Масштабный финал чемпионата «Профессионалы» стартовал в Калуге 22 августа.

Ранее Госдума узаконила оплачиваемые стажировки для молодых специалистов.

До этого в Казани подвели итоги чемпионата по профессиональному мастерству среди ветеранов спецоперации.