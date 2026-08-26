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    26 августа 2026, 12:49 • Новости дня

    Путин и президент Сирии обсудили развитие двусторонних отношений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и глава Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа договорились об углублении политического диалога и расширении сотрудничества двух стран.

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений и перспективы их дальнейшего развития, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    «Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа. Обсуждались текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-сирийских отношений», – сообщили в пресс-службе Кремля.

    По итогам разговора лидеры двух стран выразили готовность к углублению политического диалога. Кроме того, Путин и аш-Шараа договорились о расширении сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и других ключевых областях.

    «При обмене мнениями о ситуации вокруг Сирии Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета этой страны, создания там условий для долгосрочной нормализации и постконфликтного восстановления», – сказано в сообщении.

    Также стороны отметили значение подписанного 9 августа Меморандума о взаимопонимании о реорганизации авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения Тартус.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа МИД РФ отметил важность соглашения по российским военным базам на сирийской территории.

    В ходе прошлогоднего визита в Москву Ахмед аш-Шараа сообщил о намерении перезапустить двусторонние отношения.

    На той же встрече Владимир Путин заявил об особом характере связей между государствами.

    23 августа 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин: Вторая ветка «Северного потока» могла пройти через Польшу
    Путин: Вторая ветка «Северного потока» могла пройти через Польшу
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вторую линию газопровода «Северный поток» планировали проложить через территорию Польши, но позднее было принято решение провести газопровод по дну Балтийского моря, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин сообщил, что вторую ветку газопровода «Северный поток» изначально планировали строить через польскую территорию, передают «Вести».

    По словам российского лидера, в республике уже подготовили необходимые сооружения для возведения второй линии. Однако позже маршрут решили изменить и провести газопровод по дну Балтийского моря.

    «У нас же одна линия поставок газа проходит по территории Польши – «Ямал – Европа» – и была подготовлена вторая линия, тоже по территории Польши. Уже даже строители поставили там соответствующие сооружения. Но в конечном итоге мы приняли решение пройти второй линией по дну Балтийского моря с целью минимизации рисков», – сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

    Глава государства добавил, что Польша выступала против изменения маршрута. Отказ от сухопутного варианта лишал республику статуса транзитной страны и связанных с этим экономических выгод.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск поддержал исполнителей диверсии на газопроводах.

    В июне президент России Владимир Путин заявил о готовности запустить уцелевшую нитку газопровода «Северный поток – 2».

    Польские власти опасались потери транзитных доходов из-за строительства этого балтийского маршрута.

    Российская сторона неоднократно предлагала возобновить поставки энергоносителей в Европу по польскому трубопроводу «Ямал – Европа».

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    24 августа 2026, 15:30 • Новости дня
    Путин разрешил вводить внешнее управление на объектах критической инфраструктуры
    Путин разрешил вводить внешнее управление на объектах критической инфраструктуры
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры страны. Документ распространяется на предприятия топливно-энергетического комплекса, связи, транспорта, энергетики, а также промышленные и коммунальные объекты и предусматривает возможность введения внешнего управления в случае угрозы их нормальному функционированию.

    Путин подписал указ, определяющий меры по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры страны, передает РИА «Новости». Документ опубликован на официальном портале правовых актов и вступает в силу со дня опубликования.

    В тексте указа отмечается, что в случае непринятия хозяйствующим субъектом необходимых мер безопасности может быть введено внешнее управление. Эта мера также коснется тех, кто нарушает требования безопасности или создает угрозу нормальному функционированию объектов.

    Временным управляющим, согласно документу, назначается Росимущество, если президент не определит иное лицо. Управляющий получает полномочия собственника, за исключением права распоряжаться имуществом, а также проводит инвентаризацию и обеспечивает сохранность активов.

    К объектам критической инфраструктуры отнесены предприятия топливно-энергетического комплекса, связи, транспорта, энергетики, а также промышленные и коммунальные объекты. Решение о прекращении временного управления будет принимать правительство на основании поручения главы государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности дополнительные меры защиты критической инфраструктуры. Позже глава государства поручил проработать инициативы бизнеса по обороне промышленных объектов от беспилотников.

    Накануне вице-премьер Александр Новак сообщил о постоянном контроле за безопасностью нефтеперерабатывающих предприятий.

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    25 августа 2026, 17:15 • Видео
    «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

    В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

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    23 августа 2026, 14:31 • Новости дня
    Путин отметил позицию Польши к украинскому неонацизму

    Путин: Польша обращает серьезное внимание на идеологию неонацизма на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Варшава обращает пристальное внимание на проявления неонацизма на Украине, несмотря на общую антироссийскую направленность своей политики, заявил президент России Владимир Путин.

    По словам Путина, польское руководство, несмотря на известную русофобскую позицию, обращает серьезное внимание на идеологию неонацизма на Украине, передают «Вести».

    «Несмотря на известную русофобию в политике Польши, все-таки польские власти сегодня обращают серьезное внимание на фундаментальные основы сегодняшней украинской государственности. Имею в виду, прежде всего, идеологию неонацизма. Польские власти, видимо, отвечая на очевидный запрос своего общества, заняли принципиальную позицию», – сказал глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину.

    Ранее польские власти не пригласили украинскую сторону на масштабный военный парад в Варшаве.

    Президент Польши Кароль Навроцкий публично напомнил о преступлениях украинских националистов.

    Польские чиновники симметрично отказались от государственных наград Украины.

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    23 августа 2026, 14:22 • Новости дня
    Путин заявил о контроле ситуации с топливом

    Путин: Правительство должно держать ситуацию с топливом под контролем

    Путин заявил о контроле ситуации с топливом
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вопрос обеспечения страны горючим должен постоянно находиться под надзором кабинета министров, заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью журналисту программы «Вести» Павлу Зарубину.

    «Да, конечно, неудобства определенные для людей есть, но правительство, конечно, должно держать это под контролем», – подчеркнул российский лидер, передают «Вести».

    Президент добавил, что накануне обсуждал эту тему с председателем правительства Михаилом Мишустиным. По словам главы государства, пока решены не все сложности в данной сфере.

    «Только позавчера мы встречались и разговаривали на эту тему с председателем правительства. Да, не все еще вопросы решены, но они решаются. Председатель правительства держит эти вопросы на контроле. Комиссия специальная создана», – отметил Путин, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак назвал ситуацию на топливном рынке напряженной.

    Накануне он поручил нефтяным компаниям усилить контроль за обеспечением регионов горючим.

    Для оперативного мониторинга обстановки правительство сформировало специальный штаб.

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    23 августа 2026, 13:56 • Новости дня
    Путин прокомментировал слова Туска о «Северных потоках»

    Путин: Мотивы позиции Туска по «Северным потокам» ясны

    Путин прокомментировал слова Туска о «Северных потоках»
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин прокомментировал высказывания польского премьер-министра Дональда Туска о диверсиях на «Северном потоке».

    Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину прокомментировал недавние высказывания премьер-министра Польши Дональда Туска относительно ситуации с газопроводами, передают «Вести». Путин подчеркнул, что хорошо понимает причины поведения польского руководства.

    «Вы знаете, я давно знаком с господином Туском, во время подготовки к строительству «Северного потока – 2» и во время самого строительства. Тогда господин Туск тоже был премьер-министром, и мне ясны мотивы такой позиции нынешнего правительства Польши. Мотивы простые очень – экономическая целесообразность», – заявил Путин.

    Ранее польский премьер попытался оправдать диверсию на газопроводах, отметив, что Германии не следует преследовать виновных в этом подрыве.

    Напомним, Туск поддержал исполнителей диверсии на газопроводах.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобный подход европейских политиков крайне странным.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила высказывания польского премьера.

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    24 августа 2026, 15:40 • Новости дня
    Путин продлил срок полномочий главы Следственного комитета Бастрыкина
    Путин продлил срок полномочий главы Следственного комитета Бастрыкина
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин увеличил срок федеральной госслужбы председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

    Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    «В соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2027 года председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу», – отмечается в указе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент России продлил срок службы Александра Бастрыкина до 27 августа 2026 года.

    За 15 лет работы Следственный комитет направил в суд почти полтора миллиона уголовных дел.

    В марте текущего года глава ведомства доложил о передаче в суд 1823 дел в новых регионах страны.

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    24 августа 2026, 15:45 • Новости дня
    Путин присвоил звание «Мать-героиня» девяти россиянкам
    Путин присвоил звание «Мать-героиня» девяти россиянкам
    @ Public domain

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Мать-героиня» девяти женщинам из восьми субъектов страны.

    Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

    Высокой награды удостоены Нина Буравова из Самарской области, Анна Ветлугина из Свердловской области, Асият Дибирова из Дагестана. Также звание получили две жительницы Красноярского края – Юлия Докторук и Надежда Крутякова. В списке награжденных значатся Виктория Метансина из Ростовской области, Саяханум Османова из Липецкой области, Елена Родионова из Пермского края и Лариса Хуголь из Кузбасса.

    Кроме того, глава государства отметил орденом «Родительская слава» несколько многодетных семей из разных регионов страны.

    Звание «Мать-героиня» является одним из высших в России, оно дается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Награда сопровождается выплатой в размере 1 млн рублей. Орден «Родительская слава» вручается за воспитание семерых и более детей, одному из родителей выплачивается 500 тыс. рублей.

    В июне президент России вручил высшие знаки отличия родителям девяти больших семейств.

    В прошлом году депутаты Госдумы приняли закон о дополнительных выплатах для матерей-героинь.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о введении ежемесячного обеспечения для удостоенных этого звания женщин.

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    24 августа 2026, 15:05 • Новости дня
    Путин вывел активы компании Canpack из-под временного управления

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин отменил временное управление двух дочерних предприятий польско-американского производителя алюминиевой упаковки Canpack.

    Путин подписал соответствующий указ, передает ТАСС.

    «Признать утратившими силу: <…> указ президента Российской Федерации от 31 декабря 2025 г. № 1012 «О внесении изменений в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, утвержденный указом президента Российской Федерации от 25 апреля 2023 г. № 302», – говорится в документе, подписанном президентом.

    Отмененный указ предполагал передачу 100% долей ООО «Кэн-пак» и «Кэн-пак – завод упаковки» под временное управление компании «Стальэлемент».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа президент России Владимир Путин утвердил механизм лишения ушедших иностранных инвесторов права на обратный выкуп активов.

    В прошлом году глава государства передал российские активы французской компании Air Liquide под временное управление отечественной структуры «М-Логистика».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил отмену временного управления активами «Данона» соображениями целесообразности.

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    24 августа 2026, 19:40 • Новости дня
    Токаев поблагодарил Путина за поздравления с успешным проведением выборов в Курултай
    Токаев поблагодарил Путина за поздравления с успешным проведением выборов в Курултай
    @ Roman Naumov /URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил признательность президенту России Владимиру Путину и ряду руководителей государств СНГ за поздравления с проведением парламентских выборов.

    «Президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил своих коллег – президента России Владимира Путина, президента Кыргызстана Садыра Жапарова, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, президента Таджикистана Эмомали Рахмона – за теплые поздравления в связи с успешным проведением первых в истории суверенного Казахстана выборов в однопалатный курултай», – сообщила пресс-служба главы Казахстана, передает РИА «Новости».

    Политик отметил, что прошедшее голосование продемонстрировало зрелость и единство граждан. Проводимые в республике реформы пользуются поддержкой подавляющего большинства населения, что создает прочную основу для дальнейшего развития. Также он пожелал главам дружественных государств успехов в реализации их планов.

    Выборы в Курултай состоялись в минувшее воскресенье. Барьер в 5% преодолели пять из семи участвовавших партий. Крупнейшая политическая сила «Адилет» получила 71,17% голосов избирателей при итоговой явке 74,8%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой правящей партии «Адилет» на выборах в Курултай. По предварительным данным ЦИК эта политическая сила набрала 71,17% голосов избирателей.

    Миссия наблюдателей СНГ признала прошедшее голосование открытым и конкурентным.

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    23 августа 2026, 13:58 • Новости дня
    Путин назвал борьбу с неонацизмом одной из причин проведения спецоперации

    Tекст: Дарья Григоренко

    Одной из причин начала специальной военной операции послужило стремление защитить историческое наследие от агрессивной политики Киева, заявил президент РФ Владимир Путин.

    Глава государства подчеркнул категорическую неприемлемость текущего политического курса соседней страны, передают «Вести».

    «Сегодняшние украинские власти положили в основу государственной идеологии неонацизм. Это ужасно. И с этим мы не можем и не будем мириться. Именно это является одной из причин проведения специальной военной операции – борьба с неонацизмом, для нас с русофобией и попыткой искоренить все русское, нашу культуру, нашу историю», – констатировал президент России Владимир Путин во время беседы с журналистом Павлом Зарубиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил об особом удовольствии неонацистов от преступлений против мирного населения.

    Западные страны стремятся к полному развалу Российской Федерации.

    Отказ западных государств от Минских соглашений вынудил Москву начать специальную военную операцию.

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    24 августа 2026, 17:05 • Новости дня
    Путин объявил благодарность Российскому военно-историческому обществу
    Путин объявил благодарность Российскому военно-историческому обществу
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин направил благодарность коллективу Российского военно-исторического общества (РВИО).

    Путин поблагодарил коллектив РВИО за реализацию важных проектов, передает РИА «Новости». Глава государства высоко оценил работу исторической организации и отметил вклад ее сотрудников в развитие значимых для общества национальных инициатив.

    В документе особо подчеркивается, что отечественные специалисты удостоены высокой награды «за заслуги в реализации общественно значимых проектов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние двенадцать лет Российское военно-историческое общество открыло более 600 памятников и воинских мемориалов.

    В прошлом году специалисты организации провели крупную реставрацию мемориального комплекса на Миус-фронте под Красным Лучом.

    Ранее под редакцией председателя РВИО Владимира Мединского вышло новое школьное учебное пособие по военной истории России.

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    24 августа 2026, 15:25 • Новости дня
    Путин наградил орденом Союз театральных деятелей

    Tекст: Ольга Иванова

    За многолетнюю плодотворную деятельность президент России Владимир Путин удостоил коллектив Всероссийского театрального общества ордена «За заслуги в культуре и искусстве».

    Президент Владимир Путин удостоил высокой награды Союз театральных деятелей России, передает РИА «Новости». Соответствующий указ главы государства уже опубликован на портале правовой информации.

    «За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом «За заслуги в культуре и искусстве» коллектив общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)», город Москва», – отмечается в официальном документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Союза театральных деятелей Владимиром Машковым.

    В конце июля в Национальном центре «Россия» открылась масштабная выставка к юбилею этой организации.

    Весной глава государства наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» коллектив московского театра «Современник».

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    24 августа 2026, 14:43 • Новости дня
    Глава МИД Индии передал Путину послание от Моди

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Во время встречи в Кремле руководитель индийского внешнеполитического ведомства передал президенту России приветствие от премьер-министра Нарендры Моди.

    «Благодарю вас, господин президент. Прежде всего позвольте мне вам передать большой привет от премьер-министра Нарендры Моди, его превосходительство дал мне поручение, послание, которое я хотел бы передать», – цитирует дипломата ТАСС.

    В ответ глава российского государства попросил передать самые наилучшие пожелания руководителю индийского правительства. Он подчеркнул намерение увидеться с коллегой в ближайшее время.

    Ожидается, что политики смогут провести двусторонние переговоры на полях предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества.

    «В начале нашей беседы хотел бы попросить вас передать господину Моди самые наилучшие пожелания. Надеюсь увидеться с ним в ближайшее время, как мы и планировали, в рамках работы Шанхайской организации сотрудничества, в ближайшее время. У нас график такой, что мы сможем, наверное, и еще раз увидеться в этом году», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, индийское внешнеполитическое ведомство анонсировало визит Субраманьяма Джайшанкара в Москву. В Кремле состоялись переговоры президента России с министром иностранных дел Индии. Ранее глава российского дипломатического корпуса Сергей Лавров рассказал о подготовке приезда Нарендры Моди в Россию.

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    24 августа 2026, 14:49 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России нарастить поставки удобрений в Индию

    Путин: Россия готова наращивать поставки удобрений в Индию

    Tекст: Вера Басилая

    Москва планирует увеличить объемы экспорта агрохимической продукции в Нью-Дели для полного обеспечения потребностей местных сельскохозяйственных производителей, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин в понедельник провел встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром в Кремле, передает РИА «Новости».

    Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества по линии межправительственной комиссии, включая экспорт сельскохозяйственной продукции.

    «Мы делаем все для того, чтобы закрыть этот вопрос для индийских фермеров, для сельского хозяйства, наращиваем эти поставки и готовы это делать дальше», – подчеркнул глава государства.

    Ранее президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

    Глава МИД Сергей Лавров в мае анонсировал масштабное наращивание экспорта отечественных удобрений индийским партнерам.

    В прошлом году Нью-Дели увеличил закупки российской агрохимической продукции до рекордных значений.

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    24 августа 2026, 14:57 • Новости дня
    Путин перечислил ключевые сферы сотрудничества России и Индии

    Путин: Москва и Нью-Дели активно развивают взаимодействие в атомной энергетике

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва и Нью-Дели активно развивают взаимодействие в атомной энергетике, высоких технологиях и наращивают объемы экспорта российских ресурсов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

    Глава государства провел встречу с руководителем индийского внешнеполитического ведомства Субраманьямом Джайшанкаром в Кремле, передает РИА «Новости».

    До этого зарубежный гость провел переговоры с первым вице-премьером Денисом Мантуровым.

    «Я знаю, что вы со своим российским коллегой уже поработали как следует. Наверняка обсудили наиболее важные вопросы, их много, и это не только энергоносители. Один из этих вопросов, конечно, это поставка удобрений», – отметил Владимир Путин.

    Российский лидер подчеркнул постоянный рост экспорта удобрений индийским партнерам. Президент добавил успешное продвижение совместных проектов в сфере атомной энергетики и высоких технологий.

    «И все другие вопросы, связанные с атомной энергетикой, с сотрудничеством в высокотехнологичных сферах, в других областях – они все в повестке дня и все достаточно уверенно продвигаются», – добавил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры с индийским министром иностранных дел Субраманьямом Джайшанкаром.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил о планах локализовать производство ядерного топлива в Индии.

    Ранее индийский премьер-министр Нарендра Моди попросил увеличить объемы поставок российских минеральных удобрений.

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