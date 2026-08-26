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    Россия не пускает Японию в четверку крупнейших экономик мира
    Финляндия назвала «российскую угрозу» ключевым фактором будущего
    AP сообщило о 28 американцах в российских тюрьмах
    Захарова назвала анекдотом выборы премьера Британии
    Россия вернула 10 бойцов из украинского плена
    СК возбудил дело о теракте после атаки на склад Wildberries под Тамбовом
    Эксперт: Молодежь Тернополя бунтует против ТЦК от лица всех украинцев
    Политолог: Европа толкает украинских беженцев на нищенство
    NYT: Канада отказалась прогибаться перед Трампом
    26 августа 2026, 12:07 • Новости дня

    Захарова заявила о всемирном ренессансе интереса к России

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки Запада отменить отечественную культуру привели к обратному эффекту и спровоцировали всеобщий ренессанс интереса к России и ее культуре, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выступила на церемонии награждения лауреатов пятого конкурса «Архитектура дипломатии», передает РИА «Новости». Она отметила беспрецедентный рост внимания к российскому искусству за рубежом.

    «Мы переживаем настоящий всемирный ренессанс интереса к России. Казалось бы, была «отмена», должны были нас исключить из мировой повестки художественной культуры, а оказалось, что это привело к невероятному взрыву интереса», – сказала Захарова. Дипломат добавила, что география проекта значительно расширилась.

    Руководитель ГлавУпДК при МИД Вячеслав Фатин подтвердил рекордное количество заявок в 2026 году. Российские авторы прислали более 600 работ, а иностранцы направили свыше 30 обращений.

    В итоге лауреатами стали представители самых разных государств. Среди победителей оказались граждане Индии, Нидерландов, Кубы, Индонезии и Белоруссии.

    Ранее Захарова сообщила о бережном отношении России к западному наследию.

    Захарова заявила, что западные страны пытаются лишить нашу страну духовной опоры путем отмены культуры.

    Дипломат назвала эпоху культурных санкций проявлением неоварварства.

    25 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    Кобяков: Вторжение ВСУ в Россию было запланировано на 8 марта 2022 года
    Кобяков: Вторжение ВСУ в Россию было запланировано на 8 марта 2022 года
    @ Stringer/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия на две недели опередила планировавшееся на 8 марта 2022 года вторжение ВСУ на свою территорию, сообщил советник президента России Антон Кобяков в преддверии Восточного экономического форума.

    «Сейчас уже подзабыто, поэтому самое время напомнить: документы, найденные нашими военными еще в начале СВО в брошенном штабе одной из бригад ТРО ВСУ, указывали конкретный срок вторжения в Россию – 8 марта 2022 года», – отметил Кобяков. По его словам, противник хотел преподнести войну как «подарок» на женский праздник, передает ТАСС.

    Советник президента добавил, что Запад использовал Минские соглашения для подготовки Украины к боевым действиям. В связи с этим решение об учреждении ВЭФ в 2015 году оказалось абсолютно верным, несмотря на отсутствие в тот момент жестких санкций и ощущения неизбежности конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщало о планах украинских войск напасть на Донбасс в марте 2022 года.

    Президент Владимир Путин отмечал использование Западом Минских соглашений для подготовки Киева к боевым действиям.

    Советник главы государства Антон Кобяков обещал навсегда пресечь западные военные авантюры.

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    25 августа 2026, 19:12 • Новости дня
    Медведев назвал президента Финляндии «реальным дебилом»
    Медведев назвал президента Финляндии «реальным дебилом»
    @ Antti Aimo-Koivisto/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко раскритиковал президента Финляндии Александера Стубба, комментируя его высказывания о возможности нанесения ударов по российской инфраструктуре.

    Поводом для резкой критики послужило заявление финского лидера о том, что атаки Украины на объекты российского маркетплейса Wildberries являются разумной военной стратегией.

    «Все-таки президент Финляндии реальный дебил. Он говорит о поражении России через удары по маркетплейсу Wildberries. Уровень профессиональной подготовки ниже плинтуса», – написал Медведев в своем канале в Max.

    По словам замглавы Совбеза, Стубб не изменился с тех времен, когда возглавлял финское Министерство иностранных дел.

    «Впрочем, он был таким ещt тогда, когда работал главой финского МИД. Хорошо его помню. Ничего не изменилось. То же лицо, тот же интеллект…» – добавил Медведев.

    Напомним, финский лидер назвал удары по складам маркетплейса способом принуждения России к переговорам.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник обвинил политика в оправдании военных преступлений Киева.

    Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин увидел в этих призывах попытку срыва мирных инициатив.

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    25 августа 2026, 17:15 • Видео
    «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

    В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

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    25 августа 2026, 18:45 • Новости дня
    Суд конфисковал Porsche Cayenne у «Миссис Россия» Дремлюгиной за пьяную езду
    Суд конфисковал Porsche Cayenne у «Миссис Россия» Дремлюгиной за пьяную езду
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Победительница конкурса красоты «Миссис Россия – 2010» Вероника Дремлюгина лишилась дорогостоящего кроссовера и получила 350 часов обязательных работ после повторного вождения в нетрезвом виде на подмосковной трассе.

    Инцидент произошел в марте текущего года, передает РИА «Новости». Дремлюгина, ранее уже наказанная за пьяную езду, снова села за руль нетрезвой и устроила аварию на 29-м километре автодороги М-9 «Балтия».

    Женщину признали виновной по уголовной статье. «Суд приговорил виновную к наказанию в виде обязательных работ сроком на 350 часов с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года шесть месяцев. Также суд конфисковал в доход государства автомобиль Porsche Cayenne», – заявили в областной прокуратуре.

    В надзорном ведомстве уточнили, что вынесенный судебный приговор пока не вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура изъяла у нетрезвых водителей более 33 тыс. транспортных средств.

    Третий кассационный суд разрешил конфискацию автомобилей за повторную пьяную езду вне зависимости от доходов нарушителя.

    В августе прошлого года суд конфисковал внедорожник Porsche Cayenne у устроившей смертельное ДТП пьяной москвички.

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    25 августа 2026, 21:00 • Новости дня
    Экс-министр обороны Украины признал постепенное поражение Киева

    Экс-министр обороны Федоров: Украина постепенно проигрывает России

    Экс-министр обороны Украины признал постепенное поражение Киева
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший глава украинского оборонного ведомства Михаил Федоров констатировал постепенное поражение Киева в конфликте с Россией.

    «Похоже, что мы постепенно, медленно проигрываем», – признался Федоров в беседе с журналистами агентства Reuters, передает РИА «Новости».

    По словам экс-министра, страна столкнулась с множеством нерешенных проблем. Среди главных трудностей он выделил высокий уровень коррупции и процветающее кумовство. Кроме того, Федоров указал на отсутствие единой стратегии ведения боевых действий и неспособность украинского руководства внедрять новые подходы.

    В июле Михаил Федоров покинул пост министра обороны Украины по указу Зеленского. Позже бывший глава военного ведомства заявил о системном кризисе управления в стране.

    На прошлой неделе экс-министр обвинил администрацию Владимира Зеленского в коррупции.

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    25 августа 2026, 18:51 • Новости дня
    Американский военно-транспортный самолет покинул Москву
    Американский военно-транспортный самолет покинул Москву
    @ J.W.Alker/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III вылетел из российской столицы в обратном направлении.

    По данным систем онлайн-мониторинга авиационного трафика, борт направился к границе с Латвией, передает ТАСС.

    Известно, что этот маршрут используется для транзита с военной базы Эндрюс, расположенной в Вашингтоне.

    Напомним, директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Россию для проведения встреч. Военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III приземлился в московском аэропорту транзитным рейсом из Латвии.

    Российский рынок акций продемонстрировал ускорение роста на фоне визита главы американской разведки.

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    25 августа 2026, 20:30 • Новости дня
    Удар по объекту в Кривом Роге привел к ликвидации начальника разведки артдивизиона ВСУ

    Российская армия уничтожила командный пункт украинской бригады в Кривом Роге

    Tекст: Ольга Иванова

    Точный удар по замаскированному в Кривом Роге торговом центре военному объекту привел к ликвидации начальника разведки украинского артиллерийского дивизиона, сообщили в силовых структурах.

    Вооруженные силы России успешно атаковали позиции 77-й отдельной аэромобильной бригады украинских войск, передает ТАСС. Удар пришелся по объекту в Кривом Роге, который противник пытался выдать за обычную гражданскую инфраструктуру.

    Представитель силовых структур отметил, что украинская сторона пыталась скрыть военное назначение пораженного здания. «21 августа ВС РФ нанесли удар по торговому центру в Кривом Роге. Украинская пропаганда моментально обвинила Россию в атаках на гражданские объекты, однако некрологи в соцсетях свидетельствуют об обратном», – рассказал собеседник агентства.

    Позже в интернете появилась информация о ликвидации начальника группы разведки штаба артиллерийского дивизиона. Старший лейтенант Сергей Гальчинский был уничтожен именно в день атаки при выполнении боевых задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Вооруженные силы России поразили беспилотниками логистический центр ВСУ в Кривом Роге.

    В апреле прошлого года российские военные уничтожили место совещания украинских командиров в криворожском ресторане.

    Осенью 2024 года подполье зафиксировало ликвидацию офицеров противника в этом городе.

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    25 августа 2026, 18:39 • Новости дня
    Продажи подержанных электромобилей в России установили исторический рекорд

    Россияне купили рекордные 3,6 тыс. подержанных электромобилей в июле

    Продажи подержанных электромобилей в России установили исторический рекорд
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Вторичный рынок электромобилей в России по итогам июля показал небывалый рост, преодолев исторический рубеж в три тысячи реализованных машин, следует из данных «Автостата».

    Вторичный рынок электрокаров в России за минувший месяц впервые превысил отметку в 3 тыс. реализованных машин, составив 3,6 тыс. единиц, передает ТАСС. Предыдущий максимум зафиксировали в октябре прошлого года, когда автолюбители купили 2 191 подержанный электромобиль.

    «Согласно данным агентства «Автостат» в июле 2026 года россияне приобрели 3 646 подержанных электрокаров. Это в 2,9 раза больше, чем в том же месяце прошлого года», – отмечается в сообщении.

    Лидерами среди марок стали Nissan с показателем 1,3 тыс. машин, Zeekr (430 штук) и Tesla (337 единиц).

    Самой популярной моделью оказался Nissan Leaf, разошедшийся тиражом 1,2 тыс. экземпляров. Продажи остальных моделей не достигли и 300 штук. Всего за семь месяцев этого года в стране купили 11,4 тыс. электромобилей с пробегом, что на 67% превышает результат января – июля прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за первые семь месяцев текущего года реализация электромобилей в стране увеличилась почти в два раза.

    Минпромторг сообщил о росте продаж новых экологичных машин на 91% по итогам первого полугодия. При этом спрос на подержанные электрокары среди россиян возрос на треть.

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    25 августа 2026, 14:56 • Новости дня
    Эксперты: Запад пытается выдать убийства мирных россиян за «нормальность»

    Политолог Ткаченко: Запад пытается выдать убийства мирных россиян за «нормальность»

    Эксперты: Запад пытается выдать убийства мирных россиян за «нормальность»
    @ Henry Nicholls/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Заявление президента Финляндии Александра Стубба, что удары ВСУ по логистическим центрам Wildberries приближают переговоры, – попытка представить гибель мирных россиян в результате атак «нормальностью». По мнению экспертов, западная пропаганда выстраивает образ России как «агрессивной машины» и этим оправдывает отсутствие гуманного к ней отношения.

    «Европейские политики стремятся максимально навредить России руками Украины. Поэтому Европа всячески поддерживает украинский терроризм», – отметил политолог Владимир Корнилов. При этом, как указал он, западная пропаганда активно тиражирует антироссийские тезисы. Среди них, в частности, утверждение, что российская армия якобы «первая начала бить по мирным украинцам в 2022 году».

    «На деле огонь против гражданского населения открыла Украина в 2014 году, начав истребление жителей Донбасса. Но на Западе не вдаются в такие детали», – уточнил собеседник. На этом фоне он упомянул встречу лидеров «коалиции желающих» в Киеве накануне. «Они сверяли подсчеты того, какой урон нанесен экономике РФ за счет рестрикций и «дальнобойных санкций» (так Владимир Зеленский называет террористические атаки против российской гражданской инфраструктуры)», – заметил спикер.

    «Несмотря на это, на следующий день после мероприятия газета Financial Times выходит с панической статьей и призывами к «морскому перемирию». То есть, если совсем недавно в столицах Европы радовались ударам ВСУ по нашим танкерам и зерновозам, то теперь – когда армия России начала системно атаковать портовую инфраструктуру Украины и суда с грузами военного назначения – риторика изменилась. Возникает вопрос: где же они были, когда украинская сторона совершала теракты?», – задался вопросом Корнилов.

    Еще один тезис, которые распространяет западная пропаганда, – «Украина никогда не бьет по мирным целям, гибель мирных россиян – сопутствующие потери», продолжил политолог. В связи с этим он напомнил о трагедии в Старобельске: ВСУ атаковали общежитие и учебный корпус колледжа, в результате погиб 21 человек. «На Западе проигнорировали преступление Киева», – добавил собеседник.

    На этом фоне заявление президента Финляндии Александра Стубба, что удары ВСУ по логистическим центрам Wildberries целесообразны и приближают переговоры, не что иное, как попытка представить гибель мирных россиян в результате атак «нормальностью», считает аналитик. Он также упомянул вопрос корреспондента немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса к Зеленскому, что именно европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских».

    «Нас покоробили эти слова, но далеко не все европейские политики обратили на это внимание. Дело в том, что на Западе считают: чем больше граждан России – будь то военных или гражданских – пострадает и будет убито, тем лучше», – указал Корнилов. Вместе с тем такая «нормальность» может дорого обойтись самим западным политикам.

    Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Он расценил слова Стубба об ударах ВСУ по гражданской инфраструктуре как «политическую глупость». «С одной стороны, финский президент тем самым признает, что у ЕС и НАТО нет тактики продолжения конфликта», – считает собеседник.

    Эксперт напомнил, что на Западе все еще ищут способы нанести ущерб России – в том числе через подрыв ее изнутри. «Сначала для этого использовались экономические и дипломатические санкции, однако они не привели к желаемому результату. Затем появилась другая идея, как навредить большему количеству россиян – атаковать логистические центры маркетплейсов. Очевидно, что такой подход также не принесет ожидаемого эффекта», – детализировал аналитик.

    «С другой стороны, заявление Стубба – наглядный пример того, что Запад старается представить гибель мирных россиян нормальностью, – продолжил Ткаченко. – Отсутствие реакции, скажем, на трагедию в Старобельске говорит, что европейские политики не рассматривали мирных жителей как значимый фактор конфликта – для них они оставались лишь сопутствующими потерями». Как объясняет политолог: антироссийская западная пропаганда нацелена на «расчеловечивание» России. «Мы видим попытки представить РФ как «агрессивную машину», к которой не нужно проявлять гуманного отношения», – посетовал собеседник.

    Он обратил внимание, что пока Стубб оправдывал действия ВСУ, генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Киев прекратить удары по мирным жителям. Впрочем, по оценкам Ткаченко, это лишь дежурная фраза. «Гутерриш закрывал глаза на атаки на Запорожскую АЭС и другие теракты Украины», – напомнил спикер.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб назвал атаки ВСУ на склады Wildberries «целесообразной военной стратегией», способной привести к мирным переговорам. Он сослался на результаты некоего опроса, согласно которому 65% населения России «хочет прекратить» боевые действия. «И, знаете, удары по логистическим центрам, таким как Wildberries, добавляют к этому показателю еще 10%», – считает финский лидер.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что Стубб взялся за оправдание военных преступлений украинского руководства. «Оказывается, по Стуббу, разрушать систему снабжения гражданского населения это нормально! Организовывать голод и лишать населения товаров первой необходимости – это никакое не преступление, а лишь «единственный способ» принудить Россию к мирным переговорам», – написал он в своем Telegram-канале.

    Он напомнил «законопослушному» президенту Финляндии выдержку из ст.54 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям: «Запрещается подвергать нападению или уничтожать, вывозить или приводить в негодность объекты, необходимые для выживания гражданского населения, такие как запасы продуктов питания… сооружения для снабжения питьевой водой и запасы последней… независимо от мотивов, будь то с целью вызвать голод среди гражданских лиц, принудить их к выезду или по какой-либо иной причине».

    «Мне сложно сказать, что подлее, совершать преступления или оправдывать преступника объясняя его мотивы и пытаться международное право переиначить под свои преступные желания и устремления. А вы думаете, что Гитлера как-то иначе оправдывали?! Как-то по-другому объясняли, что фюреру все можно он же несет «новый порядок», – добавил Мирошник.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что заявления европейских лидеров по Украине у Москвы вызывают только удивления. «Эскалирующие заявления возобладали. Они хотят, чтобы война продолжалась, они обманывают своих избирателей, говоря, что возможно поражение России, это очень большой обман. И они, по всей видимости, отказываются внимать реалиям, которые существуют на земле», – подчеркнул он.

    Слова Стубба об ударах ВСУ по складам Wildberries раскритиковали и на Западе. «НАТО открыто заявляет о своей стратегии: предоставлять оружие, разведданные и целеуказание для нанесения ударов по гражданским целям в глубине России, чтобы гражданское население почувствовало войну. Когда Россия нанесет ответный удар по НАТО, эти люди закричат: «Неспровоцированно!», – написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. При этом накануне издание Politico утверждало, будто Украина не ставит целью наносить удары по гражданскому населению.

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опровергал слухи об использовании складов Wildberries для военных поставок. Военный эксперт Алексей Анпилогов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ударами по складам в Подмосковье Киев хочет вызвать социальное недовольство в российском обществе.

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    25 августа 2026, 19:52 • Новости дня
    Эксперты: Зеленский пытается вернуть Украину в предвыборную повестку США

    Эксперты: Предложение Зеленского о буферной зоне в Донбассе противоречит реалиям на земле

    Эксперты: Зеленский пытается вернуть Украину в предвыборную повестку США
    @ Pierre Teyssot/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский заявил о подготовке нового плана прекращения боевых действий, который предполагает отвод войск от линии фронта и создание буферной зоны. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД полагают, что за возвращением Киева к переговорной повестке стоит не только попытка изменить условия диалога с Москвой, но и расчет на приближающиеся выборы в Конгресс США – как на новое «окно возможностей» для получения денег, оружия и внимания Вашингтона.

    «Предложение Зеленского о создании буферной зоны представляет собой ничем не обоснованный ультиматум. Речь идет о создании территории, где перестает действовать российское законодательство, а управление переходит к международным наблюдателям», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По мнению эксперта, сама идея создания особой зоны на территории Донбасса не нова. Подобные предложения уже звучали ранее, однако затем фактически исчезли из повестки. Теперь Киев вновь возвращается к этой концепции на фоне западного видения конфликта, которое, как считает Ткаченко, по-прежнему расходится с реальным положением дел. По сути, Москве предлагают капитуляцию в пределах зоны СВО в условиях, когда российские войска ведут успешную военную операцию.

    Одновременно Зеленский пытается вновь сделать украинскую проблематику частью американской внутриполитической повестки. В первую очередь Киев рассчитывает найти понимание у администрации Дональда Трампа и вернуть Вашингтон к более активному участию в урегулировании. При этом украинский вопрос может оставаться инструментом внутриполитической борьбы в США – прежде всего для Демократической партии.

    В более широком смысле Ткаченко видит в предложении Банковой и стран ЕС попытку подменить реальные переговоры альтернативной конструкцией, заранее предполагающей неприемлемые для Москвы условия. Ее важной частью при этом становится возможное участие США.

    «Объясняется это тем, что якобы без прямого участия Америки ничего подобного создать невозможно. Отдельные фигуры в Белом доме, вероятно, видят здесь шанс на возможное вмешательство в конфликт по образцу миротворческих миссий на Ближнем Востоке, поэтому в Вашингтоне у плана наверняка есть сторонники», – сказал он.

    Однако для Москвы сама постановка вопроса о создании особого режима на российской территории остается неприемлемой. «Рассчитывать, что Москва согласится на особый правовой режим на своей земле в разгар успешной военной операции, не стоит. Киеву сейчас впору думать не о диктате условий, а о том, как бежать от поражения», – заключил Ткаченко.

    В свою очередь политолог Алексей Нечаев отмечает, что Зеленский в последнее время все чаще упоминает запланированные на ноябрь выборы в Конгресс США как своеобразное «окно возможностей» для переговорного процесса.

    «И Банковой, как это уже бывало неоднократно, нужно любой ценой сделать украинскую проблематику частью американской повестки – чтобы сместить фокус с Ближнего Востока на Украину. Потому что на кону вполне конкретные вещи, необходимые для продолжения конфликта: деньги, оружие, внимание», – отмечает эксперт.

    По мнению Нечаева, именно поэтому Зеленский и его европейские союзники будут стремиться использовать предвыборную борьбу в США для продвижения украинской повестки – сначала пытаясь заинтересовать администрацию Дональда Трампа возможностью договориться, а в случае неудачи получая возможность использовать украинскую тему в борьбе демократов с республиканцами.

    «Поэтому мы еще увидим новые предложения о перемирии – но лишь там, где противнику больнее всего. Увидим внезапную готовность к переговорам – но без учета реалий на земле. Увидим попытки европейцев втянуть украинскую тему в борьбу республиканцев и демократов. А уж способы будут самые разные. В том числе – военные. И в Москве это прекрасно понимают», – заключил собеседник.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о подготовке нового плана прекращения боевых действий. По данным газеты The Times, речь идет о прекращении огня, взаимном отводе войск от линии фронта и создании буферной зоны. Как отмечает издание, документ разрабатывался якобы вместе с посланниками Дональда Трампа и европейскими чиновниками.

    В Кремле обсуждать инициативу отказались. «Различные детали, которые могут фигурировать в различных предложениях о различных модальностях мирного процесса, обсуждать публично не принято, поэтому я не хотел бы этого делать», – сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что Зеленский не вправе решать, будет ли создана буферная зона на Донбассе, поскольку это российская территория.

    Ранее президент Владимир Путин отмечал, что «киевские власти через посредников, мнение которых мы, безусловно, уважаем, пытаются выйти из сложившейся для них ситуации, которую сами же, хочу подчеркнуть, сами же и спровоцировали». По его словам, «киевский режим пытается не допустить ее, этой ситуации, катастрофического развития, а тенденции такие, судя по всему, просматриваются».

    «Вместе с тем предложения, которые до нас доводятся, носят подчас, я бы сказал, экзотический характер и являются неприемлемыми. Мы всегда готовы к диалогу о мире, но только на основе реалий, складывающихся на земле», – подчеркнул Путин.

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    25 августа 2026, 21:30 • Новости дня
    Нарисовавшая Смешариков девочка вошла в Детский совет при тульском Минстрое

    Tекст: Ольга Иванова

    Юную жительницу Тульской области, которую ранее пытались наказать за рисунки на детской площадке, пригласили развивать регион в официальном молодежном органе.

    Ксения Щендрыгина, украсившая площадку в Болохово популярными мультипликационными персонажами, вошла в состав консультативного органа, передает РИА «Новости». Губернатор Дмитрий Миляев написал в социальной сети: «Ксения Щендрыгина стала членом Детского совета при Минстрое Тульской области».

    Глава региона уточнил, что юная художница уже встретилась с председателем совета Семеном Заниным в новомосковском центре «Олимп». Подростки быстро нашли общий язык и обсудили идеи по улучшению облика области, а в конце беседы Ксении подарили фирменную футболку.

    Неделей ранее местная администрация написала на ребенка заявление в полицию из-за рисунков на резиновом покрытии. Девочку защитили уполномоченная по правам человека Яна Лантратова и губернатор Миляев. Позже создатели мультсериала позвали Ксению в офис в Петербург, а госкорпорация «Ростех» предложила разрисовать цех одного из тульских предприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти города Болохово отказались от претензий к семье юной художницы.

    Анимационная студия «Рики» пригласила ребенка посетить свой офис в Санкт-Петербурге.

    Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев призвал чиновников помочь реализации творческого потенциала девочки.

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    25 августа 2026, 18:24 • Новости дня
    Российские войска ударили по украинским портам Южный и Черноморск

    Минобороны: Российские войска ударили по украинским портам Южный и Черноморск

    Российские войска ударили по украинским портам Южный и Черноморск
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия России нанесла серию результативных ударов по объектам портовой инфраструктуры противника, сообщило Минобороны.

    Атака проводилась с использованием ударных беспилотников и высокоточного оружия воздушного базирования, сообщается в канале ведомства в Max.

    В порту Южный целью стали два сухогруза, которые доставили на Украину военную технику и снаряжение. Кроме того, военные ликвидировали четыре хранилища с имуществом и объекты инфраструктуры, задействованные в разгрузке.

    Одновременно с этим успешному поражению подвергся порт Черноморск. Там российские силы уничтожили резервуары с топливом, необходимым для обеспечения подразделений украинских войск.

    Утром во вторник российские военные поразили беспилотниками сухогруз с военным грузом в порту Южный.

    Днем ранее армия России уничтожила военные грузы и топливо в порту Одессы.

    До этого беспилотные летательные аппараты успешно атаковали два сухогруза с боеприпасами в порту Черноморска.

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    25 августа 2026, 16:42 • Новости дня
    Михаила Боярского оштрафовали за неоплаченную парковку в Петербурге
    Михаила Боярского оштрафовали за неоплаченную парковку в Петербурге
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народный артист РСФСР Михаил Боярский получил административный штраф за несвоевременную оплату парковки автомобиля Mercedes, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

    Мировой судья судебного участка № 199 привлек к административной ответственности народного артиста РСФСР, передает РИА «Новости». Сумма штрафа составила 6 тыс. рублей.

    «Мировой судья судебного участка №199 нашего города привлекла к административной ответственности Михаила Боярского. Суд привлек Боярского к ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ и назначил штраф в 6 тыс. рублей», – рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

    Артист был привлечен к ответственности за неоплату парковки для автомобиля Mercedes 15 сентября 2025 года. Нарушение произошло 1 сентября на набережной реки Мойки. Первоначальный штраф в 3 тыс. рублей был оплачен с опозданием – лишь 29 января 2026 года.

    В ноябре прошлого года суд в Петербурге оштрафовал Михаила Боярского за неоплату другого штрафа в срок.

    Накануне мировой судья в Москве обязал телеведущую Ксению Собчак выплатить 10 тыс. рублей за аналогичное правонарушение.

    Месяцем ранее суд назначил актеру Николаю Фоменко наказание за просрочку платежа по неправильной парковке.

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    25 августа 2026, 16:20 • Новости дня
    Лихачев: Москва и Каир обсуждают строительство еще двух блоков на АЭС «Эд-Дабаа»
    Лихачев: Москва и Каир обсуждают строительство еще двух блоков на АЭС «Эд-Дабаа»
    @ Ahmed Gomaa/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва и Каир прорабатывают экономические условия для возведения пятого и шестого энергоблоков на строящейся атомной электростанции на побережье Средиземного моря, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    Россия и Египет ведут переговоры о финансово-экономической модели для строительства двух дополнительных энергоблоков на атомной станции «Эль-Дабаа», передает РИА «Новости». Об этом стало известно в ходе встречи Лихачева с министром электроэнергии Египта Махмудом Эсматом, которая прошла в Нижнем Новгороде.

    «Финансово-экономическую модель уже пятого, шестого блока сегодня обсуждаем. Если придем к общей точке зрения, к общему пониманию, то будем докладывать руководству наших стран», – подчеркнул Лихачев.

    Станция расположена на побережье Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. Проект предусматривает возведение четырех блоков с реакторами ВВЭР-1200 поколения «3+». Их общая мощность достигнет 4,8 гигаватта. Запуск первого реактора запланирован на 2028 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года президенты России и Египта дали старт установке реактора на АЭС «Эль-Дабаа».

    Владимир Путин отметил успешный ход возведения станции.

    Абдель Фаттах ас-Сиси поблагодарил Москву за реализацию данного проекта.

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    25 августа 2026, 16:39 • Новости дня
    Организаторы опровергли перенос концерта Канье Уэста в Москву
    Организаторы опровергли перенос концерта Канье Уэста в Москву
    @ Daniel DeSlover/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководитель агентства Say Agency Анна Субчева назвала не соответствующей действительности информацию о выборе новых городов для выступления американского музыканта Канье Уэста.

    Она подчеркнула, что команда не рассматривает варианты с Москвой или Екатеринбургом, передает РИА «Новости».

    «Нет, мы решаем вопрос с «Газпром Ареной», – сообщила Субчева, комментируя слухи о поиске альтернативной сцены для артиста.

    Ранее в прессе появились сообщения о возможном изменении места проведения мероприятия. Это произошло после того, как представители петербургского стадиона якобы заявили о невозможности принять концерт.

    Напомним, представители «Газпром Арены» исключили возможность проведения концерта без подписанного договора аренды.

    Организаторы гастролей подтвердили получение американским рэпером предоплаты за выступления в России.

    Анонсы российских мероприятий остались на официальном сайте музыканта.

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    25 августа 2026, 20:05 • Новости дня
    При ударе дрона ВСУ по авто в Белгородской области пострадала супружеская пара
    При ударе дрона ВСУ по авто в Белгородской области пострадала супружеская пара
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль в селе Пристень Валуйского округа Белгородской области, сообщил оперштаб региона.

    По информации из канала оперштаба в Max, в результате инцидента пострадали два человека, которых оперативно госпитализировали в Валуйскую центральную районную больницу.

    «В Валуйском округе в селе Пристень FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Супруги были доставлены в Валуйскую ЦРБ. У женщины диагностировали множественные осколочные ранения лица, шеи, спины – состояние тяжелое. Мужчина получил осколочное ранение грудной клетки», – говорится в сообщении.

    Пострадавшим в настоящее время оказывается вся необходимая медицинская помощь. Транспортное средство супругов получило серьезные повреждения.

    В середине августа три мирных жителя пострадали при атаках украинских беспилотников на Белгородскую область.

    В начале месяца украинские БПЛА атаковали территории четырех муниципалитетов региона.

    В мае беспилотник ВСУ ударил по гражданскому автомобилю в районе села Стригуны.

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