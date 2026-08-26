Американским морякам приказали экстренно зачистить соцсети из-за иранской угрозы

Командование ВМС США обязало военных скрыть данные в соцсетях из-за Ирана

Tекст: Мария Иванова

Американский флот выпустил внутреннюю директиву, предписывающую морякам и членам семей скрыть информацию о принадлежности к вооруженным силам, передает РИА «Новости». Распоряжение вступило в силу 19 августа.

«ВМС просят всех военнослужащих и их близких проверить профили своих социальных сетей, чтобы гарантировать, что они носят закрытый характер, удалить любые упоминания о связи с ВМС», – отмечается в документе.

Подобные меры безопасности вызваны проведением операции против Ирана. В тексте директивы подчеркивается факт наличия прогрессирующих угроз для объектов министерства и личного состава в рамках миссии «Эпическая ярость».

Телеканал NBC отмечает нанесение беспрецедентного урона американским разведывательным базам на Ближнем Востоке из-за иранских ударов. Восстановление инфраструктуры обойдется в миллиарды долларов.

Согласно отчетам Пентагона, число погибших или получивших ранения американских солдат в ходе конфликта с Ираном достигло 776 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские удары нанесли миллиардный ущерб американским разведывательным объектам на Ближнем Востоке.

Общее число пострадавших в конфликте с Ираном военнослужащих США достигло 776 человек.

Ранее популярное фитнес-приложение раскрыло маршруты перемещения солдат на передовых военных базах.