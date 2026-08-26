Мальчик прокатился на сцепке вагонов поезда в метро Москвы

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сотрудники полиции задержали малолетнего зацепера на станции «Славянский бульвар», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Школьник решил прокатиться на сцепном устройстве между вагонами поезда.

Мальчик не получил травм, его передали родителям. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ним профилактическую беседу.

В отношении матери юного нарушителя составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию. Ей грозит официальное предупреждение либо штраф в размере до 2 тыс. рублей.

В мае нетрезвый юноша прокатился на задней подножке поезда московского метро.

В апреле суд арестовал на девять суток москвича за поездку на сцепке вагонов.

В прошлом году полиция задержала проехавшую на лобовом стекле поезда метро девушку.