Рособрнадзор сообщил о дате публикации демоверсий ЕГЭ

Минобрнауки заявило о сохранении дипломов бакалавров и магистров в России

Tекст: Вера Басилая

Изменения в системе образования не затронут нынешних студентов, передает РИА «Новости». В ведомстве подчеркнули, что выданные документы не потеряют своей актуальности.

«Поступившие ранее и поступающие сейчас на программы бакалавриата и магистратуры смогут беспрепятственно по ним доучиться», – рассказали в министерстве. Там также уточнили, что квалификации бакалавра и магистра останутся легитимными и в будущем.

Пилотный проект по переходу на обновленную образовательную модель стартовал в 2023 году и охватывает 17 университетов. В рамках эксперимента учащиеся получают базовое образование сроком от четырех до шести лет, а также специализированное, занимающее один или два года. Выпускники с дипломами нового образца выходят на рынок труда уже третий год.

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении и расширении пилотного проекта по реформе высшего образования до 2030 года.

Минобрнауки России сообщило о массовом запуске новой системы высшего образования в 2027–2028 учебном году с поэтапным получением базового и специализированного образования и выделением аспирантуры в самостоятельную ступень.

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил правила проведения пилотного проекта в 2026/2027–2029/2030 учебных годах.

В начале года депутаты Госдумы анонсировали отмену привычных форматов бакалавриата и магистратуры с сентября.