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    26 августа 2026, 11:01 • Новости дня

    В Крыму посоветовали президенту Финляндии прикусить язык

    Константинов посоветовал Стуббу прикусить язык после слов об ударах ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президенту Финляндии Александру Стуббу, поддержавшему удары ВСУ по складам российского маркетплейса Wildberries, стоило бы прекратить разглагольствования и прикусить язык, считает глава крымского парламента Владимир Константинов.

    Глава крымского парламента Владимир Константинов подверг критике высказывания президента Финляндии Александра Стубба, поддержавшего удары Вооруженных сил Украины по объектам российского маркетплейса Wildberries, передает РИА «Новости».

    Политик посоветовал зарубежному лидеру воздержаться от подобных заявлений.

    «Такие, как Стубб, превращают Украину в пустыню и приезжают в Киев поразглагольствовать. Лучше бы прекратил свои разглагольствования и прикусил язык», – заявил Константинов.

    Ранее Стубб после встречи в Киеве назвал нападения на склады Wildberries разумной военной стратегией. Константинов в ответ заметил, что следуя такой логике, уничтожение финского завода по производству беспилотников также можно было бы счесть оправданным шагом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб назвал удары ВСУ по складам маркетплейса мерами для достижения мира.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев усомнился в профессионализме финского лидера.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о деградации риторики политика.

    23 августа 2026, 18:10 • Новости дня
    Эксперт: Выпуск дронов ВСУ в Европе отрежет Украину от соседей

    Эксперт Кнутов: Дроны вынуждают Россию изолировать Украину от западных соседей

    Эксперт: Выпуск дронов ВСУ в Европе отрежет Украину от соседей
    @ Laurel Chor/SOPA Images/ZUMA Press Wire/Reuters Connect

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина пытается рассредоточить производство БПЛА и БЭК по всей Европе, чтобы ВС России не могли их уничтожить. На этом фоне перед российскими военными встанет задача по разрыву цепочек поставок продукции и уничтожению точек сборки аппаратов, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Киев и Хельсинки подписали документы о производстве морских и наземных БПЛА в Финляндии.

    «В свое время Украина хотела создавать совместные с Западом предприятия по производству различных видов вооружений на своей территории. Однако после многочисленных ударов ВС России противник поменял подход», – говорит военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Теперь оппоненты хотят вынести производства на территорию третьих стран, чтобы у российских военных не было возможности до них дотянуться», – продолжает аналитик. Именно поэтому, считает спикер, Киев договорился с Хельсинки о производстве БПЛА и БЭК на финской территории.

    Кроме того, собеседник напомнил, что ранее сообщалось о планах Зеленского построить завод по производству дронов в Британии, а не так давно говорилось, что Эстония становится основным хабом для соответствующих производителей.

    «Более того, Минобороны России публиковало список стран, где находятся аналогичные заводы и точки сборки», – указал Кнутов и выразил уверенность в том, что таких государств становится только больше.

    «Нет сомнений – тенденция будет набирать обороты. Поэтому перед Россией возникает несколько вариантов дальнейших действий. Первый – максимально изолировать Украину от западных соседей», – полагает собеседник.

    Так, необходимо перекрыть противнику поставки вооружений по Черному морю. «Этот процесс уже идет. Речь об ударах по украинским портам», – пояснил он. Также необходимо отрезать ВСУ от Румынии, продолжает Кнутов.

    «И в данном случае имеется задача научиться работать по мостам таким образом, чтобы выводить их из строя основательно, без возможности восстановления», – рассуждает эксперт. И финальная задача – изолировать Украину от Польши.

    Впрочем, даже в этих условиях нельзя гарантировать того, что поставки дронов из стран Запада полностью прекратятся. «Киев будет искать обходные пути и альтернативные способы доставки комплектующих для финальной сборки», – замечает собеседник.

    «Найти эти локации будет сложнее всего, ведь они широко рассредоточены по стране. Другое дело, что для их хранения и доставки используются все те же склады и логистические центры вроде «Новой почты». Поэтому нашим военным придется усилить работу всего разведывательного комплекса – от технического до агентурного», – заключил Кнутов.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина в рамках военного сотрудничества договорилась с Финляндией о совместном производстве морских и наземных беспилотных систем. Подробности соглашения пока неизвестны. Однако сообщается, что аппараты будут производиться для нужд ВСУ и Европы.

    Примечательно, что в июле аналогичные договоренности были достигнуты с Эстонией и Нидерландами. Тогда Зеленский отмечал, что это уже девятое подобное соглашение.

    В конце июля Зеленский сообщал о планах построить в Британии завод по производству беспилотников. «Хочу построить большой-большой завод в Британии, предложить новые технологии и делиться ими с нашими партнерами. Конечно, мы готовы делиться нашим опытом с Британией и надеюсь, что Британия также», – сказал глава киевского режима.

    До этого, в июне, Украина и Латвия подписали соглашение о сотрудничестве в области БПЛА. В рамках соглашения Киев взял на себя обязательство делиться опытом, в первую очередь касающимся использования беспилотных летательных аппаратов и средств противовоздушной обороны.

    Советник латвийского премьера по связям с общественностью Элина Шверна отметила: «В случаях оказания поддержки украинской промышленности стороны рассмотрят возможности совместного производства, локализации и трансфера технологий».

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    23 августа 2026, 19:40 • Новости дня
    Захарова: Хельсинки вовлекает финнов в кровавую бездну
    Захарова: Хельсинки вовлекает финнов в кровавую бездну
    @ mid.ru

    Tекст: Алёна Задорожная

    Хельсинки становятся соучастником международного терроризма, заявила в разговоре с газетой ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова. Так она прокомментировала подписание договора о производстве морских и наземных дронов между Украиной и Финляндией.

    «Официальный Хельсинки, по сути, соучаствует в международном терроризме. Более того, государство вовлекает рядовых финнов в кровавую бездну», – заявила официальный представитель МИД Мария Захарова

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина в рамках военного сотрудничества договорилась с Финляндией о совместном производстве морских и наземных беспилотных систем. Подробности соглашения пока неизвестны. Однако сообщается, что аппараты будут производиться для нужд ВСУ и Европы.

    Примечательно, что в июле аналогичные договоренности были достигнуты с Эстонией и Нидерландами. Тогда Зеленский отмечал, что это уже девятое подобное соглашение.

    В конце июля Зеленский сообщал о планах построить в Британии завод по производству беспилотников. «Хочу построить большой-большой завод в Британии, предложить новые технологии и делиться ими с нашими партнерами. Конечно, мы готовы делиться нашим опытом с Британией и надеюсь, что Британия также», – сказал глава киевского режима.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Украина пытается рассредоточить производство дронов по миру. По замыслу противника, так ВС России не смогут выбить необходимые ВСУ мощности. Однако отметил спикер, у России есть несколько вариантов ответа на угрозу.

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    25 августа 2026, 17:15 • Видео
    «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

    В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

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    25 августа 2026, 08:35 • Новости дня
    Медведев напомнил Западу о главном уроке войны 2008 года

    Медведев: Западу следует усвоить, что воевать с Россией не надо

    Tекст: Вера Басилая

    Главный урок, который Запад после событий 2008 года в Южной Осетии должен был усвоить, что воевать с Россией не стоит, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал события 2008 года на Кавказе, передает РИА «Новости».

    «Главный урок, который Запад должен был усвоить, – с Россией воевать не надо. Ее история знает много подобных попыток», – подчеркнул политик.

    «Главный урок, который Запад должен был усвоить, – с Россией воевать не надо. Ее история знает много подобных попыток», – подчеркнул политик.
    Медведев отметил, что итогам таких попыток развязывания войны с Россией каждый раз было торжество русского духа и силы оружия и позорное бегство захватчиков.
    «Бессмысленно разжигать и национальный вопрос. Это всегда приводит к болезненным, а нередко и непоправимым последствиям для самих же провокаторов. Этого не осознал психически неуравновешенный Саакашвили – и где он сейчас, что с ним стало?» – добавил Медведев.

    По словам зампреда Совбеза, грузинскую армию в тот период активно поддерживали американские и европейские инструкторы. Их основной целью было разжигание масштабной войны для максимального ослабления позиций Москвы. Однако Россия успешно провела операцию по принуждению Грузии к миру, защитив мирных жителей.

    Медведев сообщил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обещал учесть интересы абхазов и югоосетин, но начал неспровоцированную агрессию.

    «Я был готов помогать процессу сближения, чтобы Грузия – по сути, разделенная на несколько частей – смогла сохранить свои границы. В качестве конфедерации или в каком-либо другом формате. Однако режим Саакашвили предпринял неспровоцированную, ничем не оправданную агрессию. Погибли десятки наших миротворцев и сотни мирных граждан. Москва была вынуждена провести операцию по принуждению Грузии к миру», – сказал Медведев.

    Политик отметил, что Россия старалась не допустить дальнейшего кровопролития, спасти жизни людей и обеспечить прочный мир на Кавказе. После завершения боевых действий единственным способом гарантировать стабильность стало признание суверенитета Абхазии и Южной Осетии, что поддержали коллеги по Совету безопасности.

    Медведев также подчеркнул, что во время конфликта Грузию наводнили западные советники, стремившиеся разжечь войну и ослабить Россию. Несмотря на воинственные заявления и требования санкций, Москва действовала прагматично. В итоге комиссия Евросоюза признала, что военные действия начал режим Саакашвили, и отношения с Западом вскоре нормализовались.

    Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал реакцию Запада на защиту Южной Осетии проверкой на прочность.

    Медведев отметил результативность жестких переговоров с бывшим президентом Франции Николя Саркози.

    Российский МИД призвал Тбилиси к подписанию соглашения о неприменении силы с Сухумом и Цхинвалом.

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    25 августа 2026, 21:54 • Новости дня
    Землетрясение произошло у берегов Севастополя

    Tекст: Валерия Городецкая

    У мыса Фиолент вблизи Севастополя зафиксировали землетрясение магнитудой 2,9, сообщила заместитель директора института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь.

    Сейсмическое событие произошло вечером 25 августа, передает ТАСС.

    «В 20.46 мск у берегов Севастополя зафиксировано землетрясение магнитудой 2,9. Эпицентр расположен в 15 км от мыса Фиолент. Землетрясение предварялось тремя более слабыми форшоками», – сказала Бондарь.

    В середине августа в акватории Черного моря произошли подземные толчки магнитудой 3,4.

    В конце июня сейсмологи зафиксировали у побережья Севастополя серию из 25 землетрясений.

    В апреле прошлого года специалисты отметили четыре слабых сейсмических события в районе Ялты.

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    26 августа 2026, 08:25 • Новости дня
    Захарова заявила о деградации Стубба после слов об ударах вглубь России
    Захарова заявила о деградации Стубба после слов об ударах вглубь России
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о деградации президента Финляндии Александера Стубба после его слов в поддержку украинских ударов по территории России.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла резкой критике президента Финляндии Александера Стубба. Поводом для жестких высказываний стало одобрение финским лидером украинских атак вглубь российской территории, передает радио Sputnik.

    «Такое ощущение, что последняя буква в фамилии Стубб действительно и пишется уже как «п». Потому что, ну вы знаете, ну это какой-то ступор. Это невозможно объяснить. Но вас почему это должно удивлять? Вы-то следите за его риторикой», – сказала дипломат в эфире радиостанции.

    По ее словам, риторика Стубба деградировала на протяжении многих лет. Захарова подчеркнула, что речь идет не об изменении позиции, а о прямой деградации политика как государственного деятеля и как человека. Ранее глава Финляндии назвал удары Киева по России, включая атаки на логистические центры, «разумной военной стратегией», требующей поддержки.

    Ранее президент Финляндии Александер Стубб назвал украинские удары по складам маркетплейса Wildberries способом принуждения России к переговорам.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник расценил эти слова финского лидера как оправдание военных преступлений Киева.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко раскритиковал профессионализм главы европейского государства.

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    24 августа 2026, 09:56 • Новости дня
    ФСБ предотвратила диверсию против военнослужащего Черноморского флота
    ФСБ предотвратила диверсию против военнослужащего Черноморского флота
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Агенту Киева в Крыму предлагали ликвидировать военнослужащего Черноморского флота РФ путем подрыва его машины, сообщили в ЦОС ФСБ.

    На территории Крыма задержан гражданин России 2003 года рождения, которого подозревают в государственной измене, передает РИА «Новости».

    По данным ФСБ, он передавал Службе безопасности Украины сведения об объектах Вооруженных сил России и уточнял адреса военнослужащих Черноморского флота и общественных деятелей Крыма.

    «Установлено, что житель города Евпатории с помощью мессенджера Telegram инициативно установил контакт с сотрудником Службы безопасности Украины и по его заданию передал представителю иностранной спецслужбы фото- и видеоматериалы, содержащие сведения о местах дислокации в регионе объектов Вооруженных сил Российской Федерации», – говорится в сообщении.

    Кроме того, по информации спецслужбы, задержанный за вознаграждение проводил доразведку адресов проживания военнослужащих Черноморского флота и общественных деятелей республики, а также собирал в открытых телекоммуникационных сетях сведения о сотрудниках российских правоохранительных органов. В ФСБ отметили, что он осознавал возможный ущерб государственной безопасности, и его деятельность была пресечена.

    При дальнейшем расследовании, как сообщили в ЦОС ФСБ России, выяснилось, что в ходе выполнения первых заданий ему предлагали ликвидировать военнослужащего Черноморского флота, заложив взрывное устройство под его автомобиль, который нужно было заминировать зарядом из заранее подготовленного схрона. Следственный отдел УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбудил в отношении задержанного уголовное дело по ст. 275 УК России о государственной измене. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жителя Севастополя по заданию украинских спецслужб ФСБ задержала во время подготовки тайников со взрывчаткой и сбора сведений о российских военных объектах.

    Жительницу Севастополя суд приговорил к 16 годам колонии за передачу украинской разведке данных о дислокации кораблей Черноморского флота.

    В июне силовики в Крыму задержали севастополца по подозрению в государственной измене за передачу украинским спецслужбам сведений о российских военных и слежку за автомобилями членов их семей.

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    23 августа 2026, 14:23 • Новости дня
    Норвегия решила выделить Киеву около 9 млрд долларов в 2027 году

    Tекст: Вера Басилая

    Норвежское правительство планирует выделить Киеву около 9 млрд долларов в 2027 году, в том числе на военные цели, сообщило правительство Норвегии.

    Власти Норвегии планируют оказать Украине финансовую поддержку, выделив около 9 млрд долларов в следующем году, передает РИА «Новости». Средства направят на военные и гражданские нужды.

    «Правительство предложит парламенту продолжить оказание Украине помощи в размере 85 млрд норвежских крон (9,2 млрд долларов) в 2027 году», – говорится в сообщении на сайте норвежского кабмина.

    Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки западного вооружения Киеву лишь затягивают конфликт и мешают его мирному урегулированию. В Кремле подчеркивали, что накачивание украинской армии оружием напрямую вовлекает страны НАТО в противостояние, что является «игрой с огнем» и не способствует переговорному процессу.

    Во время необъявленного визита на Украину немецкий министр иностранных дел Йоханн Вадефуль пообещал выделить Киеву 50 млн евро помощи.

    В прошлом году правительство Норвегии предложило выделить на поддержку Украины около 8,35 млрд долларов.

    Посольство России в Осло обвинило норвежские власти в эскалации конфликта.

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    24 августа 2026, 12:38 • Новости дня
    MWM: Удары по Одессе мешают поставкам оружия НАТО Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Систематические удары ВС России по портовой инфраструктуры в Одессе серьезно усложнили логистику западных стран по передаче военной помощи Украине, сообщает Military Watch Magazine (MWM).

    Американское издание Military Watch Magazine сообщает, что российские атаки по целям в Одесской области снижают возможности Североатлантического альянса снабжать украинские войска вооружением, передает РИА «Новости».

    «Поскольку Украина – главный черноморский логистический и экспортный центр, удары по портовым объектам играют ключевую роль в ограничении возможностей государств – членов НАТО по поставкам вооружений для Киева и создают дополнительную нагрузку на украинскую экономику и западных стран-спонсоров», – указывается в публикации.

    Российская армия в порту Южный Одесской области поразила танкер с ГСМ для нужд ВСУ, пять топливных резервуаров, также поражена электроподстанция, обеспечивавшая функционирование порта.

    В Одессе вспыхнул масштабный пожар на складах «Эпицентра».

    До этого российская армия поразила пять резервуаров с горюче-смазочными материалами в порту Южный.

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    23 августа 2026, 15:13 • Новости дня
    Силы ПВО сбили десять беспилотников над Севастополем

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России сбили десять БПЛА украинских боевиков в небе над Севастополем, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    Губернатор Развожаев в Мах сообщил, что в Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы.

    «Сбито десять БПЛА в районе Северной стороны, Балаклавском и Гагаринском районах», – заявил глава региона.

    Ранее над Севастополем нейтрализовали шесть вражеских беспилотников.

    Днем ранее в результате массированной атаки украинских дронов погибли два человека.

    Несколькими днями ранее российские военные уничтожили 13 БПЛА.

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    24 августа 2026, 12:59 • Новости дня
    Борьбу с пожаром в горах под Ялтой продолжили шестые сутки подряд

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В горно-лесной зоне Ялты шестой день пытаются ликвидировать масштабное возгорание, площадь которого достигла 50 гектаров, сообщили в Главном управлении МЧС по Крыму.

    Возгорание началось 19 августа на площади 3,3 гектара, однако уже на третий день огонь охватил 50 гектаров территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Работа продолжается на шести боевых участках, работает оперативный штаб для контроля ситуации на месте, добавили в МЧС.

    Продолжается проливка лесной подстилки.

    Точная площадь пройденной огнем территории в настоящее время уточняется.

    Борьба со стихией осложняется труднодоступной местностью, крутыми склонами и отсутствием водоисточников. Спасатели вынуждены прокладывать рукавные линии по скальному массиву и использовать ранцевые огнетушители.

    Сильный ветер и аномально жаркая погода также препятствуют быстрой ликвидации возгорания.

    В тушении принимают участие сотрудники МЧС, работники ялтинского горно-лесного заповедника «Заповедный Крым» и добровольцы. Сил и средств на месте происшествия достаточно, заверили в ведомстве.

    В начале августа крупный ландшафтный пожар охватил 50 гектаров в Симферопольском районе Крыма.

    В прошлом году сухая трава загорелась на территории ялтинского природного заповедника.

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    25 августа 2026, 17:45 • Новости дня
    Песков заявил о продолжении агрессивной линии Запада против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные государства не отказываются от агрессивного курса в отношении Москвы, что подтверждается недавними заявлениями ряда европейских лидеров, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Страны Запада продолжают придерживаться агрессивной и воинственной линии по отношению к России, сообщил Песков журналистам, передает РИА «Новости».

    «Учитывая ту линию, которую проводят страны Запада, мы с вами вот только что говорили о заявлениях Стубба, о заявлениях британских премьеров – один за другим. Это заявление, которое говорит о том, что такая воинственная линия, агрессивная линия по отношению к нашей стране продолжается», – заявил представитель Кремля.

    Песков также подчеркнул, что Москва вынуждена принимать все необходимые меры для обеспечения собственной национальной безопасности на фоне складывающейся международной обстановки.

    Ранее Песков удивился словам Александра Стубба об ударах украинской армии.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал заявления финского лидера оправданием военных преступлений Киева.

    Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил политика в попытке срыва мирных инициатив.

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    25 августа 2026, 15:35 • Новости дня
    Очередь из 500 автомобилей образовалась у Крымского моста со стороны Керчи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Время ожидания проезда со стороны Керчи достигло двух часов из-за скопления порядка 500 транспортных средств перед пунктами досмотра.

    Масштабный затор зафиксирован на автоподходах к транспортному переходу через Керченский пролив, сообщается в оперативном канале профильного информационного центра, передает РИА «Новости». Движение затруднено на выезде с полуострова.

    «В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 500 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», – говорится в сообщении.

    Со стороны Тамани автомобильных заторов перед пунктами контроля не наблюдается. В целях безопасности на въездах с обеих сторон функционируют специальные посты проверки.

    Сейчас проезд по путепроводу открыт для легковых машин, а также автобусов и микроавтобусов. При этом движение электромобилей по мосту строго запрещено с ноября 2025 года.

    В июне движение автомобилей по Крымскому мосту приостанавливали трижды за один день.

    В январе на автомобильных подходах к путепроводу образовалась очередь из 515 машин.

    В конце прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов заявил о времени ожидания на пунктах пропуска.

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    25 августа 2026, 09:54 • Новости дня
    Политолог Дизен: НАТО открыто поддерживает удары вглубь территории России

    Tекст: Вера Басилая

    Норвежский политолог Гленн Дизен осудил страны Североатлантического альянса за двойные стандарты в оценке ударов ВСУ по российской территории.

    Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен подверг критике страны НАТО за двойные стандарты в отношении России, передает Lenta.ru.

    «НАТО открыто заявляет о своей стратегии: предоставлять оружие, разведданные и целеуказание для нанесения ударов по гражданским целям в глубине России, чтобы гражданское население почувствовало войну. Когда Россия нанесет ответный удар по НАТО, эти люди закричат: «Неспровоцированно!» – отметил Дизен в социальной сети Х.

    Ранее финский президент Александер Стубб назвал удары по складам Wildberries способом принуждения России к переговорам.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник расценил эти слова оправданием военных преступлений Киева.

    Финский лидер также обратился к западным союзникам с призывом выделить Киеву дополнительные средства для ударов вглубь российской территории.

    Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил политика в попытке срыва мирных инициатив.

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    25 августа 2026, 14:21 • Новости дня
    Пожару в Ялте присвоен статус региональной чрезвычайной ситуации

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Крыма присвоили возгоранию в Ялтинском горно-лесном заповеднике статус природной чрезвычайной ситуации регионального характера, заявил глава региона Сергей Аксенов.

    Аксенов подписал указ, согласно которому пожару в Ялтинском горно-лесной заповеднике присвоен статус природной чрезвычайной ситуации регионального характера, передает РИА «Новости».

    Граница зоны ЧС определена в пределах территории заповедника.

    Возгорание в горно-лесной зоне Ялты изначально возникло на площади 3,3 гектара, однако на третьи сутки огонь распространился на 50 гектаров.

    Ликвидация пламени осложняется труднодоступной местностью, крутыми склонами и отсутствием источников воды. В тушении принимают участие спасатели МЧС, сотрудники «Заповедного Крыма» и добровольцы.

    Накануне спасатели продолжили тушение этого масштабного возгорания на площади 50 гектаров.

    В начале августа крупный ландшафтный пожар вспыхнул в Симферопольском районе Крыма.

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    25 августа 2026, 13:01 • Новости дня
    Песков заявил о неприемлемости размещения войск НАТО на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопустимыми намерения западных стран разместить свои военные силы на украинской территории.

    Подобные планы рассматриваются так называемой «коалицией желающих» после возможного завершения текущего противостояния, передает РИА «Новости».

    «Это очень важный вопрос и очень важная тема. Не первый раз говорится о намерении разместить воинские контингенты стран, которые являются членами Североатлантического альянса на территории Украины», – подчеркнул официальный представитель Кремля. Он добавил, что российская сторона неоднократно заявляла о неприемлемости появления иностранных войск, даже с оговоркой о мирном времени.

    Упомянутый альянс был создан по инициативе Франции и Британии в феврале 2025 года. Сейчас в него входят более 30 государств, преимущественно члены НАТО и Евросоюза. В январе текущего года лидеры этих стран подписали декларацию о намерении направить войска на Украину после заключения мирного соглашения. Песков охарактеризовал участников коалиции как подстрекателей войны, не желающих мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатели «коалиции желающих» заявили о планах ввести многонациональный военный контингент на территорию Украины после перемирия.

    Президент Литвы Гитанас Науседа подтвердил готовность отправить литовские войска в зону конфликта.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала иностранные подразделения законными целями для российских военных.

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