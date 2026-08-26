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    Россия не пускает Японию в четверку крупнейших экономик мира
    Финляндия назвала «российскую угрозу» ключевым фактором будущего
    AP сообщило о 28 американцах в российских тюрьмах
    Захарова назвала анекдотом выборы премьера Британии
    Россия вернула 10 бойцов из украинского плена
    СК возбудил дело о теракте после атаки на склад Wildberries под Тамбовом
    Эксперт: Молодежь Тернополя бунтует против ТЦК от лица всех украинцев
    Политолог: Европа толкает украинских беженцев на нищенство
    NYT: Канада отказалась прогибаться перед Трампом
    26 августа 2026, 10:49 • Новости дня

    Минобороны Греции сообщило о покупке двух итальянских фрегатов

    Греция решила приобрести у Италии два фрегата класса Bergamini

    Tекст: Мария Иванова

    В сентябре Афины заключат с Римом договор на поставку двух современных боевых кораблей типа FREMM, передача которых завершится к 2029 году.

    Афины и Рим готовятся заключить договор на поставку двух современных кораблей типа FREMM, передает РИА «Новости». Официальная церемония пройдет в итальянской столице.

    «Исполнительное соглашение между Греческой Республикой и Итальянской Республикой, которое активирует программу приобретения двух итальянских фрегатов FREMM (класса Bergamini), будет подписано во вторник, 8 сентября 2026 года, в Риме», – отмечается в заявлении оборонного ведомства.

    Свои подписи под документом поставят главы министерств обороны двух государств Никос Дендиас и Гуидо Крозетто. Стороны зафиксируют юридические, экономические и технические параметры сделки.

    Ожидается, что первый корабль под названием Carlo Bergamini передадут греческой стороне в первой половине 2028 года. Второй фрегат Virginio Fasan пополнит флот в первой половине 2029 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Швеция решила закупить четыре французских фрегата.

    Норвегия заключила сделку на приобретение британских военных кораблей.

    Афины выразили протест после обнаружения украинского морского беспилотника со взрывчаткой.

    25 августа 2026, 19:12 • Новости дня
    Медведев назвал президента Финляндии «реальным дебилом»
    Медведев назвал президента Финляндии «реальным дебилом»
    @ Antti Aimo-Koivisto/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко раскритиковал президента Финляндии Александера Стубба, комментируя его высказывания о возможности нанесения ударов по российской инфраструктуре.

    Поводом для резкой критики послужило заявление финского лидера о том, что атаки Украины на объекты российского маркетплейса Wildberries являются разумной военной стратегией.

    «Все-таки президент Финляндии реальный дебил. Он говорит о поражении России через удары по маркетплейсу Wildberries. Уровень профессиональной подготовки ниже плинтуса», – написал Медведев в своем канале в Max.

    По словам замглавы Совбеза, Стубб не изменился с тех времен, когда возглавлял финское Министерство иностранных дел.

    «Впрочем, он был таким ещt тогда, когда работал главой финского МИД. Хорошо его помню. Ничего не изменилось. То же лицо, тот же интеллект…» – добавил Медведев.

    Напомним, финский лидер назвал удары по складам маркетплейса способом принуждения России к переговорам.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник обвинил политика в оправдании военных преступлений Киева.

    Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин увидел в этих призывах попытку срыва мирных инициатив.

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    25 августа 2026, 14:34 • Новости дня
    NYT: Западные танки на Украине собирают паутину в лесах

    NYT сообщила о вынужденном простое западных танков ВСУ из-за угрозы БПЛА

    NYT: Западные танки на Украине собирают паутину в лесах
    @ Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Западная бронетехника вооруженных сил Украины простаивает в лесных укрытиях из-за невозможности эффективно противостоять недорогим дронам на линии соприкосновения, пишет New York Times.

    Украинская армия практически перестала использовать предоставленные западными странами танки, передает РИА «Новости».

    Бронетехника вынужденно простаивает в лесных укрытиях из-за высокой уязвимости перед беспилотными летательными аппаратами, которые сейчас доминируют на поле боя.

    «Когда-то самые востребованные Украиной западные вооружения, танки теперь по большей части простаивают, укрытые в лесах и собирающие паутину», – отмечает The New York Times. Издание уточняет, что речь идет о 33-й отдельной механизированной бригаде, изначально созданной специально под западную бронетехнику.

    Танковый батальон этой бригады перестал получать боевые задачи. По словам одного из украинских военных, применять машины можно лишь в плохую погоду, когда использование дронов затруднено. Ранее издание Mundo сообщало, что значительная часть украинской бронетехники уничтожена, а оставшиеся экипажи переводят в пехоту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2025 года украинские войска потеряли больше половины переданных Соединенными Штатами танков Abrams.

    Депутат Верховной рады Максим Бужанский подтвердил отвод оставшейся американской бронетехники с первой линии из-за уязвимости перед российскими беспилотниками.

    Источник в украинской разведке заявил о нулевой пользе немецких машин Leopard на фронте.

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    25 августа 2026, 17:15 • Видео
    «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

    В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

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    25 августа 2026, 15:20 • Новости дня
    ЕК отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для Киева
    ЕК отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для Киева
    @ Jens Buttner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский союз не одобрил выделение средств на приобретение американских систем противовоздушной обороны Patriot для нужд украинской армии из-за правила приоритета европейских производителей, сообщил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе.

    Еврокомиссия пока не разрешила Киеву закупать у США средства ПВО Patriot на деньги из программы военного финансирования ЕС на 90 млрд евро, передает ТАСС. В рамках этой программы действует правило приоритетных закупок оружия для боевых действий с Россией у европейских военных компаний.

    Уйвари пояснил, что в последнем транше на 6,1 млрд евро нет изъятий из правила «покупай европейское». «Впервые в рамках программы на 90 млрд евро мы одобрили главным образом противобаллистические средства, также ракеты и радары. Отвечая на ваш вопрос, мы не можем комментировать детали этих контрактов, они конфиденциальны, но я могу сказать, что в этом транше нет изъятий, это означает, что все оружие будет произведено только в ЕС или на Украине», – заявил он.

    Уйвари добавил, что Еврокомиссия сначала утверждает контракты, а затем выделяет средства. Под переведенные накануне 6,1 млрд евро были одобрены всего семь контрактов. Украина должна подписать договоры с операторами военной промышленности и передать их в ЕК на утверждение.

    Всего в 2026 году Еврокомиссия планирует предоставить Киеву 28 млрд евро на закупки оружия. Украина уже прислала контракты на 22 млрд евро. У Киева остается около 6 млрд евро, в рамках которых можно запросить разрешение на покупку неевропейских вооружений, включая Patriot. Однако пока таких запросов не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Евросоюз направил украинской стороне 6,1 млрд евро для приобретения вооружений.

    До этого украинские власти игнорировали системы противовоздушной обороны в своих запросах.

    Зимой Еврокомиссия обязала Киев тратить выделенные кредиты преимущественно на европейское оружие.

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    25 августа 2026, 14:56 • Новости дня
    Эксперты: Запад пытается выдать убийства мирных россиян за «нормальность»

    Политолог Ткаченко: Запад пытается выдать убийства мирных россиян за «нормальность»

    Эксперты: Запад пытается выдать убийства мирных россиян за «нормальность»
    @ Henry Nicholls/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Заявление президента Финляндии Александра Стубба, что удары ВСУ по логистическим центрам Wildberries приближают переговоры, – попытка представить гибель мирных россиян в результате атак «нормальностью». По мнению экспертов, западная пропаганда выстраивает образ России как «агрессивной машины» и этим оправдывает отсутствие гуманного к ней отношения.

    «Европейские политики стремятся максимально навредить России руками Украины. Поэтому Европа всячески поддерживает украинский терроризм», – отметил политолог Владимир Корнилов. При этом, как указал он, западная пропаганда активно тиражирует антироссийские тезисы. Среди них, в частности, утверждение, что российская армия якобы «первая начала бить по мирным украинцам в 2022 году».

    «На деле огонь против гражданского населения открыла Украина в 2014 году, начав истребление жителей Донбасса. Но на Западе не вдаются в такие детали», – уточнил собеседник. На этом фоне он упомянул встречу лидеров «коалиции желающих» в Киеве накануне. «Они сверяли подсчеты того, какой урон нанесен экономике РФ за счет рестрикций и «дальнобойных санкций» (так Владимир Зеленский называет террористические атаки против российской гражданской инфраструктуры)», – заметил спикер.

    «Несмотря на это, на следующий день после мероприятия газета Financial Times выходит с панической статьей и призывами к «морскому перемирию». То есть, если совсем недавно в столицах Европы радовались ударам ВСУ по нашим танкерам и зерновозам, то теперь – когда армия России начала системно атаковать портовую инфраструктуру Украины и суда с грузами военного назначения – риторика изменилась. Возникает вопрос: где же они были, когда украинская сторона совершала теракты?», – задался вопросом Корнилов.

    Еще один тезис, которые распространяет западная пропаганда, – «Украина никогда не бьет по мирным целям, гибель мирных россиян – сопутствующие потери», продолжил политолог. В связи с этим он напомнил о трагедии в Старобельске: ВСУ атаковали общежитие и учебный корпус колледжа, в результате погиб 21 человек. «На Западе проигнорировали преступление Киева», – добавил собеседник.

    На этом фоне заявление президента Финляндии Александра Стубба, что удары ВСУ по логистическим центрам Wildberries целесообразны и приближают переговоры, не что иное, как попытка представить гибель мирных россиян в результате атак «нормальностью», считает аналитик. Он также упомянул вопрос корреспондента немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса к Зеленскому, что именно европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских».

    «Нас покоробили эти слова, но далеко не все европейские политики обратили на это внимание. Дело в том, что на Западе считают: чем больше граждан России – будь то военных или гражданских – пострадает и будет убито, тем лучше», – указал Корнилов. Вместе с тем такая «нормальность» может дорого обойтись самим западным политикам.

    Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Он расценил слова Стубба об ударах ВСУ по гражданской инфраструктуре как «политическую глупость». «С одной стороны, финский президент тем самым признает, что у ЕС и НАТО нет тактики продолжения конфликта», – считает собеседник.

    Эксперт напомнил, что на Западе все еще ищут способы нанести ущерб России – в том числе через подрыв ее изнутри. «Сначала для этого использовались экономические и дипломатические санкции, однако они не привели к желаемому результату. Затем появилась другая идея, как навредить большему количеству россиян – атаковать логистические центры маркетплейсов. Очевидно, что такой подход также не принесет ожидаемого эффекта», – детализировал аналитик.

    «С другой стороны, заявление Стубба – наглядный пример того, что Запад старается представить гибель мирных россиян нормальностью, – продолжил Ткаченко. – Отсутствие реакции, скажем, на трагедию в Старобельске говорит, что европейские политики не рассматривали мирных жителей как значимый фактор конфликта – для них они оставались лишь сопутствующими потерями». Как объясняет политолог: антироссийская западная пропаганда нацелена на «расчеловечивание» России. «Мы видим попытки представить РФ как «агрессивную машину», к которой не нужно проявлять гуманного отношения», – посетовал собеседник.

    Он обратил внимание, что пока Стубб оправдывал действия ВСУ, генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Киев прекратить удары по мирным жителям. Впрочем, по оценкам Ткаченко, это лишь дежурная фраза. «Гутерриш закрывал глаза на атаки на Запорожскую АЭС и другие теракты Украины», – напомнил спикер.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб назвал атаки ВСУ на склады Wildberries «целесообразной военной стратегией», способной привести к мирным переговорам. Он сослался на результаты некоего опроса, согласно которому 65% населения России «хочет прекратить» боевые действия. «И, знаете, удары по логистическим центрам, таким как Wildberries, добавляют к этому показателю еще 10%», – считает финский лидер.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что Стубб взялся за оправдание военных преступлений украинского руководства. «Оказывается, по Стуббу, разрушать систему снабжения гражданского населения это нормально! Организовывать голод и лишать населения товаров первой необходимости – это никакое не преступление, а лишь «единственный способ» принудить Россию к мирным переговорам», – написал он в своем Telegram-канале.

    Он напомнил «законопослушному» президенту Финляндии выдержку из ст.54 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям: «Запрещается подвергать нападению или уничтожать, вывозить или приводить в негодность объекты, необходимые для выживания гражданского населения, такие как запасы продуктов питания… сооружения для снабжения питьевой водой и запасы последней… независимо от мотивов, будь то с целью вызвать голод среди гражданских лиц, принудить их к выезду или по какой-либо иной причине».

    «Мне сложно сказать, что подлее, совершать преступления или оправдывать преступника объясняя его мотивы и пытаться международное право переиначить под свои преступные желания и устремления. А вы думаете, что Гитлера как-то иначе оправдывали?! Как-то по-другому объясняли, что фюреру все можно он же несет «новый порядок», – добавил Мирошник.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что заявления европейских лидеров по Украине у Москвы вызывают только удивления. «Эскалирующие заявления возобладали. Они хотят, чтобы война продолжалась, они обманывают своих избирателей, говоря, что возможно поражение России, это очень большой обман. И они, по всей видимости, отказываются внимать реалиям, которые существуют на земле», – подчеркнул он.

    Слова Стубба об ударах ВСУ по складам Wildberries раскритиковали и на Западе. «НАТО открыто заявляет о своей стратегии: предоставлять оружие, разведданные и целеуказание для нанесения ударов по гражданским целям в глубине России, чтобы гражданское население почувствовало войну. Когда Россия нанесет ответный удар по НАТО, эти люди закричат: «Неспровоцированно!», – написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. При этом накануне издание Politico утверждало, будто Украина не ставит целью наносить удары по гражданскому населению.

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опровергал слухи об использовании складов Wildberries для военных поставок. Военный эксперт Алексей Анпилогов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ударами по складам в Подмосковье Киев хочет вызвать социальное недовольство в российском обществе.

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    25 августа 2026, 19:52 • Новости дня
    Эксперты: Зеленский пытается вернуть Украину в предвыборную повестку США

    Эксперты: Предложение Зеленского о буферной зоне в Донбассе противоречит реалиям на земле

    Эксперты: Зеленский пытается вернуть Украину в предвыборную повестку США
    @ Pierre Teyssot/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский заявил о подготовке нового плана прекращения боевых действий, который предполагает отвод войск от линии фронта и создание буферной зоны. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД полагают, что за возвращением Киева к переговорной повестке стоит не только попытка изменить условия диалога с Москвой, но и расчет на приближающиеся выборы в Конгресс США – как на новое «окно возможностей» для получения денег, оружия и внимания Вашингтона.

    «Предложение Зеленского о создании буферной зоны представляет собой ничем не обоснованный ультиматум. Речь идет о создании территории, где перестает действовать российское законодательство, а управление переходит к международным наблюдателям», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По мнению эксперта, сама идея создания особой зоны на территории Донбасса не нова. Подобные предложения уже звучали ранее, однако затем фактически исчезли из повестки. Теперь Киев вновь возвращается к этой концепции на фоне западного видения конфликта, которое, как считает Ткаченко, по-прежнему расходится с реальным положением дел. По сути, Москве предлагают капитуляцию в пределах зоны СВО в условиях, когда российские войска ведут успешную военную операцию.

    Одновременно Зеленский пытается вновь сделать украинскую проблематику частью американской внутриполитической повестки. В первую очередь Киев рассчитывает найти понимание у администрации Дональда Трампа и вернуть Вашингтон к более активному участию в урегулировании. При этом украинский вопрос может оставаться инструментом внутриполитической борьбы в США – прежде всего для Демократической партии.

    В более широком смысле Ткаченко видит в предложении Банковой и стран ЕС попытку подменить реальные переговоры альтернативной конструкцией, заранее предполагающей неприемлемые для Москвы условия. Ее важной частью при этом становится возможное участие США.

    «Объясняется это тем, что якобы без прямого участия Америки ничего подобного создать невозможно. Отдельные фигуры в Белом доме, вероятно, видят здесь шанс на возможное вмешательство в конфликт по образцу миротворческих миссий на Ближнем Востоке, поэтому в Вашингтоне у плана наверняка есть сторонники», – сказал он.

    Однако для Москвы сама постановка вопроса о создании особого режима на российской территории остается неприемлемой. «Рассчитывать, что Москва согласится на особый правовой режим на своей земле в разгар успешной военной операции, не стоит. Киеву сейчас впору думать не о диктате условий, а о том, как бежать от поражения», – заключил Ткаченко.

    В свою очередь политолог Алексей Нечаев отмечает, что Зеленский в последнее время все чаще упоминает запланированные на ноябрь выборы в Конгресс США как своеобразное «окно возможностей» для переговорного процесса.

    «И Банковой, как это уже бывало неоднократно, нужно любой ценой сделать украинскую проблематику частью американской повестки – чтобы сместить фокус с Ближнего Востока на Украину. Потому что на кону вполне конкретные вещи, необходимые для продолжения конфликта: деньги, оружие, внимание», – отмечает эксперт.

    По мнению Нечаева, именно поэтому Зеленский и его европейские союзники будут стремиться использовать предвыборную борьбу в США для продвижения украинской повестки – сначала пытаясь заинтересовать администрацию Дональда Трампа возможностью договориться, а в случае неудачи получая возможность использовать украинскую тему в борьбе демократов с республиканцами.

    «Поэтому мы еще увидим новые предложения о перемирии – но лишь там, где противнику больнее всего. Увидим внезапную готовность к переговорам – но без учета реалий на земле. Увидим попытки европейцев втянуть украинскую тему в борьбу республиканцев и демократов. А уж способы будут самые разные. В том числе – военные. И в Москве это прекрасно понимают», – заключил собеседник.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о подготовке нового плана прекращения боевых действий. По данным газеты The Times, речь идет о прекращении огня, взаимном отводе войск от линии фронта и создании буферной зоны. Как отмечает издание, документ разрабатывался якобы вместе с посланниками Дональда Трампа и европейскими чиновниками.

    В Кремле обсуждать инициативу отказались. «Различные детали, которые могут фигурировать в различных предложениях о различных модальностях мирного процесса, обсуждать публично не принято, поэтому я не хотел бы этого делать», – сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что Зеленский не вправе решать, будет ли создана буферная зона на Донбассе, поскольку это российская территория.

    Ранее президент Владимир Путин отмечал, что «киевские власти через посредников, мнение которых мы, безусловно, уважаем, пытаются выйти из сложившейся для них ситуации, которую сами же, хочу подчеркнуть, сами же и спровоцировали». По его словам, «киевский режим пытается не допустить ее, этой ситуации, катастрофического развития, а тенденции такие, судя по всему, просматриваются».

    «Вместе с тем предложения, которые до нас доводятся, носят подчас, я бы сказал, экзотический характер и являются неприемлемыми. Мы всегда готовы к диалогу о мире, но только на основе реалий, складывающихся на земле», – подчеркнул Путин.

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    26 августа 2026, 09:17 • Новости дня
    Евростат сообщил о сокращении поддержки украинских беженцев в Европе

    Евростат: Германия, Польша и Чехия сократили помощь украинским беженцам

    Евростат сообщил о сокращении поддержки украинских беженцев в Европе
    @ MIGUEL A. LOPES/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Германия, Польша и Чехия, принявшие максимальное число украинских переселенцев, существенно урезали программы социальной помощи и льготы для них, свидетельствуют данные агентства Евростат.

    Западные государства, принявшие наибольшее количество украинских беженцев, существенно урезали программы поддержки, передает ТАСС.

    Согласно данным Евростата, лидером по числу переселенцев стала Германия, где сейчас находится 1,29 млн человек, что составляет 29,2% от общего числа в ЕС.

    Второе место занимает Польша, принявшая 961 тыс. украинцев. Замыкает тройку Чехия, где обосновались 381 тыс. беженцев. Власти этих стран последовательно ужесточают правила пребывания для приезжих.

    В Германии с апреля прошлого года новоприбывшие получают помощь на общих основаниях, а с середины 2026 года введена система, учитывающая доходы и сбережения. Польша в марте 2026 года отменила льготы, уравняв украинцев с остальными беженцами и лишив их бесплатных услуг. Чехия сократила срок предоставления бесплатного жилья до 90 дней, обязав переселенцев самостоятельно оплачивать аренду.

    Управление верховного комиссара ООН урезало бюджет на поддержку украинцев в 2026 году.

    Германия сократила пособия для вновь прибывающих мигрантов. 

    Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий заявил об отмене ряда социальных выплат для неработающих иностранцев.

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    26 августа 2026, 08:08 • Новости дня
    Минобороны запустило сервис выдачи архивных справок на «Госуслугах»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россияне получили возможность мгновенно заказывать выписки и копии военных документов для подтверждения льгот или изучения семейной истории в электронном формате, соответствующий сервис запустили Минобороны и Минцифры.

    Специализированный раздел для получения сведений из Центрального архива военного ведомства начал работать на портале «Госуслуги», сообщило Минобороны в Max.

    Теперь пользователи могут напрямую через государственный портал запрашивать необходимые документы.

    В первой половине 2026 года архив принял 24 тыс. 743 обращения. Ранее все запросы отправлялись исключительно по почте, а их обработка начиналась только после ручной регистрации писем сотрудниками.

    Переход на цифровой формат существенно сократил время ожидания ответа. Новый инструмент позволяет оперативно подтвердить права на социальные компенсации, узнать детали прохождения службы и восстановить биографические данные родственников.

    В прошлом месяце президент Владимир Путин подписал закон об электронном доступе Минобороны к реестру ЗАГС.

    Годом ранее военное ведомство совместно с Минцифры реализовало возможность мгновенного онлайн-подтверждения участия в спецоперации.

    С ноября 2024 года военнослужащие оформляют электронные справки через портал госуслуг.

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    25 августа 2026, 16:36 • Новости дня
    Минобороны Белоруссии сообщило о проведении учений на российском полигоне

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белорусские военные проведут масштабные оперативно-тактические учения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны с использованием российских тренировочных баз, сообщило Минобороны республики.

    Мероприятия пройдут с 25 августа по 10 сентября текущего года, уточнили в пресс-службе белорусского военного ведомства, передает РИА «Новости».

    «С 25 августа по 10 сентября 2026 года... проводится оперативно-тактическое учение с родами войск ВВС и войск ПВО», – отмечается в официальном заявлении министерства.

    Начальный этап тренировок предполагает отработку защиты стратегических объектов и армейских подразделений от воздушных атак условного противника. Военнослужащие зенитных ракетных частей также выполнят задачи по совершению маневров.

    Заключительная, активная фаза учений пройдет на территории России. Авиационные и зенитные ракетные подразделения проведут боевые стрельбы на полигоне Ашулук.

    Президент России Владимир Путин называл причину проведения совместных военных маневров с Белоруссией.

    В прошлом году белорусские военнослужащие анонсировали боевые пуски из систем «Полонез-М» на территории российского полигона.

    Ранее летчики из соседней республики осуществили пуски ракет с истребителей Су-30СМ на полигоне Ашулук.

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    26 августа 2026, 12:20 • Новости дня
    Политолог: Европа толкает украинских беженцев на нищенство

    Политолог Шеслер: Европа создает финансовый барьер для беженцев с Украины

    Политолог: Европа толкает украинских беженцев на нищенство
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейские страны, которые в 2022 году активно поддерживали украинских беженцев, сейчас последовательно сокращают объемы помощи: урезаются пособия, ужесточаются условия получения соцподдержки. Такие меры – не только следствие сложной экономической ситуации в Европе, но и сигнал против массового выезда украинцев, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер.

    «Страны Европы, вводя в 2022 году особые меры поддержки беженцев с Украины, рассчитывали, что военный конфликт продлится несколько лет, после чего люди вернутся домой, и траты на них сократятся. Однако сейчас совершенно очевидно, что они не собираются на родину. Более того, число украинцев, ищущих убежище за рубежом, только растет», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    В этой связи целый ряд европейских стран значительно сокращают помощь украинским беженцам. «Например, ФРГ всегда оказывала самую значительную поддержку: власти, в частности, предоставляли пособия, оплачивали жилье», – напомнила собеседница, уточнив, что сейчас эти меры буквально «тают». В качестве примера политолог указала: украинская пенсия учитывается как доход при расчете права на социальную помощь в Германии, уменьшая таким образом сумму выплат.

    «Перебравшиеся в Польшу украинцы с 2024 года практически ничего не получали – за исключением разве что пособий для несовершеннолетних и льгот на медицинскую помощь», – рассказала Шеслер со ссылкой на своих знакомых. По ее оценкам, причиной значительного сокращения европейскими странами помощи украинским беженцам является сложная экономическая ситуация.

    Кроме того, принимаемые решения – это сигнал Европы украинцам, считает собеседница. «Евросоюз выделяет десятки миллиардов евро на военную и финансовую поддержку Украины. Но при этом еврочиновники не заинтересованы в том, чтобы граждане республики уезжали из своей страны. Сокращение пособий призвано создать определенный финансовый барьер для тех, кто хочет покинуть дом», – детализировала эксперт.

    По мнению политолога, лишенные соцподдержки беженцы с Украины вряд ли попытаются перебраться в другую страну. «Дело в том, что многие государства урезают программы помощи. Более того, в США, например, планируют лишить статуса беженца 200 тыс. украинцев. Таким образом, украинцам не приходится рассчитывать на радушный прием», – рассуждает аналитик.

    В Россию тоже смогут приехать не многие, продолжила она. «Некоторые беженцы для того, чтобы продемонстрировать свою лояльность Киеву, оставили в соцсетях такие следы, после которых им въезд в РФ закрыт», – считает спикер. Политолог предположила, что украинцы не захотят возвращаться и домой. «Люди слишком много потратили на то, чтобы выехать из страны. Более того, они понимают, что на Украине ситуация ухудшается: ближайшая зима будет очень тяжелой», – отметила Шеслер. Таким образом, между нищенством в Европе и катастрофой на Украине беженцы выберут первое, заключила политолог.

    Ранее стало известно, что страны Запада, принявшие у себя наибольшее число украинских граждан, значительно сократили их поддержку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Евростата. Отмечается, что больше всего беженцев с Украины в странах ЕС (29,2%) живет в Германии – 1,29 млн, а также в Польше – 961 тыс. человек и Чехии – 381 тыс.

    Как напоминает агентство, с апреля 2025 года в ФРГ новоприбывшие получают помощь на общих основаниях, а с середины 2026 года введена система базовой помощи беженцам – при ее получении учитываются доходы, сбережения и трудовая активность просителей. В Польше в марте 2026 года вступили в силу новые правила, уравнявшие украинцев с беженцами из других стран. В частности, им урезали денежные пособия, бесплатное медобслуживание, компенсацию расходов на аренду жилья.

    В Чехии еще в 2024 году украинским беженцам сократили со 150 до 90 дней срок проживания в бесплатном временном жилье. Теперь по истечении этого периода они должны самостоятельно найти и оплачивать дом или квартиру. При этом правительство сохранило выплаты в первые пять месяцев пребывания и продолжает выплачивать пособия для социально незащищенных лиц, говорится в материале.

    Напомним, с 5 августа Европейский союз прекратил предоставлять временную защиту украинцам призывного возраста (23–60 лет). Как уточнило МВД Чехии, получить временную защиту заявители смогут только в том случае, если подтвердят через приложение «Резерв+» выполнение воинских обязанностей или наличие законных оснований для освобождения от них. Это условие распространяется на первое и повторное прошение, а также на временную защиту для совместного проживания семьи.

    В ЕС объяснили меры изменением «оборонных потребностей Украины». «Сигнал ясен: мы продолжаем поддерживать Киев. Как часть нашей поддержки, мы также хотим убедиться, что Украина может защищать себя. Поэтому наша схема временной защиты уважает законные потребности страны», – заявил министр юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии Джим О'Каллаган, чья страна председательствует в Совете ЕС.

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    25 августа 2026, 22:51 • Новости дня
    Дмитриев назвал отказ ЕС от российского газа самоубийством

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз совершает энергетическое самоубийство, отказываясь от российского газа, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Издание Financial Times со ссылкой на данные Argus Media сообщило, что цены на сжиженный природный газ в северо-западной Европе выросли до максимума с января 2023 года из-за сокращения поставок через Ормузский пролив.

    Европа пострадала сильнее других регионов, поскольку ее газовые запасы находились на более низком уровне, чем обычно, передает РИА «Новости».

    Дмитриев прокомментировал публикацию в соцсети X: «Самые высокие цены на СПГ в ЕС с 2023 года и исторически низкие уровни запасов газа – FT подчеркивает энергетическое самоубийство ЕС, связанное с отказом от российских энергоресурсов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев ранее заявил, что Евросоюз столкнулся с энергетическим кризисом, вызванным собственным отказом от российского газа.

    Спецпредставитель президента России также объяснял резкое подорожание газа в Европе прекращением закупок сырья в России.

    Дмитриев сообщал, что страны Европы из-за отказа от российской энергетики уже потеряли около 3 трлн евро.

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    25 августа 2026, 16:30 • Новости дня
    Зеленский заявил о получении небольшой партии ракет для Patriot

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинская армия пополнила арсеналы зенитных ракетных комплексов Patriot, сообщил Владимир Зеленский, однако объем поставок от западных союзников оказался незначительным.

    Украина получила от западных партнеров небольшую партию ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot, передает ТАСС.

    «Мы получили, не буду говорить от какого государства, подтверждение будущих поставок нескольких систем ПВО Crotale и ракет к ним. Также мы получили ракеты AIM, это для нас очень важные ракеты, ну и, если честно, еще немного зашло ракет Patriot, сколько – не могу сказать, но немного, надо больше», – заявил украинский лидер на встрече с представителями прессы.

    Ранее глава немецкого внешнеполитического ведомства Йоханн Вадефуль сообщил, что Берлин пока не добился от союзников конкретных обещаний по усилению украинской ПВО. По его словам, Киеву требуются дополнительные зенитные комплексы, боеприпасы и помощь в восстановлении инфраструктуры.

    Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки западного вооружения Киеву и подготовка украинских военнослужащих лишь затягивают конфликт, не оказывая решающего влияния на ситуацию в зоне боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины полностью исчерпали запасы американских ракет-перехватчиков. Бывший спецпосланник президента США Кит Келлог обсудил с Владимиром Зеленским закупки боеприпасов для зенитных комплексов.

    Киев рассчитывал получить у Вашингтона до 10% имеющихся резервов.

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    25 августа 2026, 18:36 • Новости дня
    Франция решила ограничить траты Киева на неевропейское оружие

    Euronews: Франция решила ограничить траты Киева на неевропейское оружие

    Tекст: Денис Тельманов

    Париж намерен сократить возможности украинских властей приобретать вооружение у сторонних поставщиков за счет выделенного кредита на 90 млрд евро, сообщил телеканал Euronews.

    Власти республики стремятся изменить сроки действия текущих правил закупки военной техники, передает РИА «Новости».

    «Франция добивается ограничения срока действия этих исключений, стремясь обеспечить, чтобы большая часть финансирования, предоставленного ЕС, в конечном итоге поддерживала европейское – и потенциально французское – оборонное производство», – сообщает Euronews.

    Текущие условия кредитования позволяют направлять средства за пределы Европейской экономической зоны. Это допускается при неспособности местных компаний обеспечить нужные объемы, соблюсти сроки или предложить адекватную стоимость.

    Доля таких контрактов не может превышать 35% от общей суммы.

    Журналисты отмечают, что среди запрошенных украинской стороной исключений числятся американские ракеты-перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия не одобрила выделение средств на приобретение американских систем Patriot для украинской армии.

    Ранее Франция выступила против закупок вооружений для Киева у третьих стран.

    Накануне Южная Корея отказалась передавать Украине ракеты для данных зенитно-ракетных комплексов.

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    25 августа 2026, 14:50 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе перешли к снижению

    Европейские цены на газ упали почти до 800 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    После длительного периода роста газовые котировки на европейских площадках перешли к уверенному падению, опустившись почти до 800 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые котировки на газ в Европе во вторник продемонстрировали заметное снижение, приблизившись к отметке 800 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Сентябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF начали сессию на уровне 824,3 доллара. К 14.29 мск цена опустилась до 803,2 доллара, потеряв 2,6% по отношению к расчетной стоимости предыдущего дня.

    Резкий рост стоимости энергоресурсов ранее был спровоцирован обострением конфликта на Ближнем Востоке. В марте средние цены взлетели почти на 60% к февралю, преодолев рубеж в 600 долларов.

    В июле расчетная стоимость газа также подскочила почти на 20%, достигнув в среднем 637,5 доллара. В минувшую пятницу котировки впервые за пять месяцев пробили психологическую отметку в 800 долларов за тысячу кубометров.

    Исторический максимум цен на газ в Европе был зафиксирован весной 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов. Устойчиво высокие цены наблюдались на протяжении 2021-2022 годов, что стало беспрецедентным с начала работы европейских газовых хабов в 1996 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость газа на европейских биржах преодолела психологическую отметку в 800 долларов за тысячу кубометров.

    В конце прошлой недели сентябрьские фьючерсы по индексу TTF прибавили в цене 2,6 процента.

    Несколькими днями ранее котировки на лондонской бирже ICE поднимались до 767 долларов.

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    25 августа 2026, 17:30 • Новости дня
    В Испании зафиксировали рекордное число смертей из-за жары

    Жара уснесла жизни более 5 тыс. человек в Испании

    Tекст: Денис Тельманов

    Этим летом экстремальные температуры унесли жизни более 5 тыс. жителей Испании, установив абсолютный антирекорд за последнее десятилетие, следует из данных ежедневного мониторинга.

    Жертвами зноя стали как минимум 5030 человек, передает ТАСС. Согласно данным системы ежедневного мониторинга, это максимальный уровень смертности с января 2015 года.

    Испанские синоптики отмечают небывалые климатические аномалии. Первая половина 2026 года оказалась самой теплой за минувшие 65 лет. Июль стал наиболее жарким и засушливым месяцем за всю историю наблюдений, ведущихся с 1961 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, четыре аномальные волны жары летом 2026 года привели к массовому росту смертности в Европе.

    В конце июля председатель правительства Испании Педро Санчес озвучил данные о гибели более 3,8 тысячи человек.

    Еще до прихода календарного лета аномальная жара погубила 101 жителя королевства.

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    25 августа 2026, 14:53 • Новости дня
    Израиль уничтожил пять складов оружия ХАМАС в секторе Газа

    ЦАХАЛ уничтожил пусковую установку и пять складов оружия ХАМАС в Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские военные уничтожили в секторе Газа пусковую установку и пять складов с оружием радикального палестинского движения ХАМАС, которые располагались в мечетях.

    Армия обороны Израиля совместно со Службой общей безопасности ликвидировала в секторе Газа одну пусковую установку и пять оружейных складов палестинского движения ХАМАС, передает ТАСС.

    «Подвергшиеся ударам склады были расположены внутри мечетей и вблизи пунктов гуманитарной помощи в Газе», – заявил представитель ЦАХАЛ.

    В израильской армии уточнили, что в уничтоженных помещениях находились ракеты, взрывчатка, гранаты, стрелковое оружие и военное оборудование.

    Днем ранее пресс-служба ЦАХАЛ также информировала об уничтожении двух складов с оружием ХАМАС в анклаве. Военные подчеркнули, что радикальное движение систематически использует гражданскую инфраструктуру, в том числе мечети, нарушая международное право.

    Перед нанесением ударов мирное население было предупреждено для минимизации возможного ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа израильские военные поразили пять складских помещений радикального палестинского движения ХАМАС.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил за полную демилитаризацию сектора Газа.

    Весной подразделения Армии обороны Израиля ликвидировали четыре арсенала боевого крыла ХАМАС в центральной части региона.

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