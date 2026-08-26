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    26 августа 2026, 10:45 • Новости дня

    FT: Маск построит орбитальные дата-центры

    FT: SpaceX планирует запустить до миллиона спутников для орбитальных ЦОД

    Tекст: Мария Иванова

    Американская компания SpaceX намерена создать на околоземной орбите масштабную сеть центров обработки данных для развития искусственного интеллекта.

    Компания SpaceX смогла убедить инвесторов в финансовой привлекательности развертывания сети орбитальных центров обработки данных для искусственного интеллекта, сообщает Financial Times.

    Проект предполагает запуск на околоземную орбиту до одного миллиона спутников, оснащенных микропроцессорами. Ожидается, что эта инициатива может принести триллионные доходы в перспективе, отмечает ТАСС.

    SpaceX планирует занять доминирующее положение на новом рынке орбитальных ЦОД. Компания, успешно вышедшая на фондовый рынок в июне, намерена начать запуски спутников уже в 2027 году. Ключевым элементом программы станет 122-метровая ракета Starship.

    «Это не что-то из далекого будущего», – заявил в августе Илон Маск инвесторам. Однако внутренние документы и оценки инженеров показывают, что SpaceX предстоит решить серьезные технические проблемы. Среди них – снижение стоимости частых запусков, охлаждение мощных компьютеров в вакууме и регулярное обновление оборудования.

    Эксперты отмечают огромные логистические сложности проекта. Для поддержания группировки Starmind потребуется запускать более девяти ракет в день, учитывая замену чипов каждые пять лет и вывод 60 аппаратов за один пуск. Первоначальная сеть может быть развернута к 2028 году, но успех будет зависеть от экономической целесообразности по сравнению с наземными центрами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX запланировала запуск миллиона спутников для создания орбитальных дата-центров.

    Ученые при этом выразили тревогу из-за риска разрушения атмосферы Земли.

    24 августа 2026, 06:15 • Новости дня
    Ракета-носитель «Союз – 2.1б» успешно запущена с космодрома Плесецк

    С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз – 2.1б»

    Tекст: Катерина Туманова

    Космические войска успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк, сообщили в Max-канале Роскосмоса.

    «В понедельник, 24 августа, в 5 часов 40 минут (мск) с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б», – сказано в сообщении.

    В Роскосмосе утонили, что ракета-носитель стартовала с космическим аппаратом в интересах Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Казани показали самый маленький в мире радиолокационный спутник. Ракетный двигатель РД-0124 поразил экономичностью расхода топлива. В России собрали летный образец новейшего спутника ДЗЗ КОЭН.


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    25 августа 2026, 03:28 • Новости дня
    Британия получила доступ к данным Украины с поля боя для обучения ИИ

    Британия получила доступ к данным ВСУ для обучения ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Великобритания стала первым иностранным партнером, получившим доступ к платформе данных с поля боя Avengers AI Labs, разработанной Украиной.

    Премьер-министр Британии Энди Бернем и глава киевского режима Владимир  Зеленский подписали соглашение в Киеве, предоставив британским специалистам первый в истории доступ к украинской лаборатории искусственного интеллекта Avengers AI Labs, передает портал Aiweekly со ссылкой на сайт правительства страны.

    Avengers AI Labs – это платформа, построенная на основе 5 млн аннотированных изображений поля боя, получаемых из данных системы DELTA и обрабатывающей более 100 тыс. видеопотоков с дронов в месяц с примерно 70% идентификации целей противника в режиме реального времени.

    Три британских стартапа – Sintela, Mind Foundry и Skyral – реализуют пилотные проекты, ориентированные на оптоволоконные датчики защиты базы и маломощные чипы искусственного интеллекта для дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Британии в начале августа побывал с визитом в Киеве, а премьер Британии пообещал продолжить поддержку Киева. ВСУ начали применять британские беспилотники для дальнобойных атак вглубь России.

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    25 августа 2026, 17:15 • Видео
    «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

    В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

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    23 августа 2026, 15:44 • Новости дня
    Китай отложил запуск зонда «Чанъэ-7» с российским детектором лунной пыли

    Tекст: Вера Басилая

    Старт китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-5 Y14» с аппаратом «Чанъэ-7» перенесен из-за несоответствия миссии условиям для запуска, сообщает Синьхуа.

    Запланированный старт китайского космического зонда с российским научным оборудованием отменен из-за неблагоприятных погодных условий и приближающегося тайфуна, передает РИА Новости. На борту аппарата должен был отправиться в космос российский детектор пыли PmL

    «Исходя из принципа обеспечения надежности и безусловной безопасности, после всесторонней оценки было установлено, что миссия 'Чанъэ-7' в настоящее время не соответствует условиям для запуска и не сможет быть осуществлена в запланированное на этот год стартовое окно», – говорится в сообщении.

    Решение о переносе сроков было принято на фоне приближения 19-го по счету в 2026 году тайфуна «Нарра». Ожидается, что стихия принесет сильные дожди и вызовет наводнения в южных провинциях Гуандун и Хайнань, а также в Гуанси-Чжуанском автономном районе. В связи с этим министерство водного хозяйства КНР активировало режим экстренного реагирования четвертого уровня.

    Научное сотрудничество России и Китая в космосе развивается на основе меморандума между РАН и Китайским национальным космическим управлением. Ранее стороны успешно обменялись образцами лунного грунта, доставленными аппаратами «Чанъэ-5» и «Луна-16». Миссия «Чанъэ-7» нацелена на отработку высокоточной мягкой посадки, передвижения по лунной поверхности и исследование затененных кратеров.

    Осенью прошлого года российский научный прибор доставили в Китай для участия в лунной миссии.

    Весной отечественное оборудование для изучения плазменно-пылевой экзосферы установили на китайский посадочный модуль «Чанъэ-7».

    Пекин планировал отправить этот зонд на Южный полюс Луны для поиска ледяных отложений.

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    24 августа 2026, 13:45 • Новости дня
    Китайские журналы объявили войну ИИ-литературе

    24 китайских журнала ввели бессрочный запрет на публикации авторов с ИИ-текстами

    Tекст: Мария Иванова

    Китайские редакции объединились в борьбе с искусственным интеллектом, который угрожает подменить труд настоящих писателей поддельными текстами.

    Двадцать четыре литературных журнала из провинций Цзянсу, Цзянси, Ганьсу, Хубэй, Гуандун и других регионов подписали заявление под названием «Защитим оригинальность, отвергнем ИИ», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Paper.

    К инициативе также присоединились издания из провинций Юньнань, Шаньси, Вэньчжоу, Гуйчжоу и других регионов Китая.

    В издании отмечают: «На днях 24 литературных журнала из провинций Цзянсу, Цзянси, Ганьсу, Хубэй, Гуандун и других регионов выступили с совместным заявлением». Редакции считают, что генерация или редактирование текстов с помощью искусственного интеллекта представляет собой плагиат, вытесняющий настоящих писателей и нарушающий этические основы литературного творчества.

    Журналы договорились полностью отказаться от рукописей, созданных или отредактированных нейросетями, и ввели двухэтапную проверку – ручную и с применением технических детекторов. Если факт использования ИИ подтвердится, автора внесут в черный список, а данные о нем передадут во все 24 издания для полного запрета на публикации.

    Причиной жестких мер стал стремительный рост нейросетей, спровоцировавший наплыв псевдоавторов и деградацию литературной среды. Редакции подчеркнули, что литература требует человеческого труда, глубоких размышлений и искренних эмоций, поэтому произведения не могут быть продуктом механического конвейерного производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исследование Национального бюро экономических исследований США показало, что более половины всех новых книг содержат текст, сгенерированный искусственным интеллектом.

    Крупнейшая аудиторская компания PwC опубликовала официальные отчеты со сгенерированными нейросетью ошибками и ссылками на несуществующие исследования.

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    25 августа 2026, 10:47 • Новости дня
    Глава Роскосмоса заявил о невозможности работы на МКС без США

    Баканов: США и Россия не могут существовать друг без друга на МКС

    Tекст: Вера Басилая

    Международная космическая станция (МКС) не может существовать без совместной работы России и США и поддержки ими друг друга, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    По словам Баканаова, Россия и США зависят друг от друга на Международной космической станции, и в экстренной ситуации спасти экипаж сможет только партнер, передает ТАСС.

    «Команда слаженная, отработанная, поскольку у нас перекрестные полеты, у нас два сегмента на МКС: российский и американский. По сути, это совместная инфраструктура. Такое мини-государство на орбите Земли. Задаются часто вопросы: «Почему мы с американцами, зачем?» Это очень важно понимать, что мы друг без друга на МКС существовать не сможем. Мы должны друг другу помогать, и в случае чего спасти друг друга может прийти только партнер», – рассказал руководитель в комментарии телеграм-каналу «Юнашев Live».

    По словам Баканова, Россия и США уже раскрыли друг другу часть характеристик космической техники. Он отметил, что существует вероятность продолжения сотрудничества на околоземной орбите и после завершения работы МКС. Кроме того, продление эксплуатации станции до 2030 года, инициированное американской стороной, не повлияет на планы по созданию Российской орбитальной станции (РОС). Первый модуль РОС планируется изготовить и запустить в 2028 году.

    Глава Роскосмоса также подчеркнул, что благодаря поддержке руководства страны средства на развитие космической отрасли в России находятся, несмотря на бюджетные сложности. Он добавил, что возобновлять работу научных школ всегда сложнее, чем поддерживать и наращивать темп.

    Руководители Роскосмоса и НАСА договорились о продлении работы МКС до 2030 года.

    Российская и американская стороны подготовили совместную программу сведения станции с орбиты.

    Специалисты планируют отделить модули будущей Российской орбитальной станции в процессе затопления МКС.

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    24 августа 2026, 07:50 • Новости дня
    Менеджеры по продажам назвали искусственный интеллект обузой

    «Новофон»: Менеджеры по продажам сочли ИИ-технологии сырыми

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Часть специалистов по продажам в России (31%) считает ИИ-технологии сырыми, не помогающими им и отнимающими время, следует из опроса сервиса «Новофон».

    Часть российских специалистов по продажам считает технологии искусственного интеллекта недоработанными и бесполезными для ежедневной работы, следует из опроса сервиса «Новофон», результаты которого приводит ТАСС. По данным исследования, 31% респондентов увидели в ИИ инструмент, который не помогает, а отнимает время.

    Опрос проводился для того, чтобы выяснить, какие технологии реально могли бы облегчить труд менеджеров по продажам. Положительно к ИИ отнеслись 55% участников, но только при условии, что внедрение таких решений не повлияет на их доход. При этом 18% опрошенных сочли искусственный интеллект не помощником, а дополнительной задачей.

    Почти каждый пятый специалист заявил, что продажи для него являются «искусством, а не алгоритмом», поэтому он выступает против участия ИИ. Еще 16% респондентов отметили, что не хотят, чтобы их работу оценивал робот. «В идеальных продажах будущего менеджеры будут заниматься тем, что искренне любят, а ИИ заберет на себя остальные задачи. Так считают 67% опрошенных», – добавили аналитики. Всего в исследовании приняли участие 1,8 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, студенты начали использовать ИИ-агентов для полного прохождения онлайн-курсов вместо самостоятельного обучения.

    Россияне в опросах рассказали о частом использовании искусственного интеллекта для работы, учебы и личных задач.

    Эксперты отметили, что нейросети за считанные годы стали для россиян повседневной привычкой.

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    24 августа 2026, 10:36 • Новости дня
    Ракета «Союз-2.1б» вывела спутник на орбиту

    Ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту спутник космических войск

    Tекст: Мария Иванова

    С космодрома Плесецк в понедельник запустили ракету «Союз-2.1б», которая успешно вывела на орбиту новый космический аппарат.

    Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк, сообщает Роскосмос.

    Пуск и выведение аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.

    После старта ракету взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время спутник вышел на целевую орбиту и перешел под управление наземных средств космических войск ВКС.

    Специалисты установили устойчивую телеметрическую связь с аппаратом. Все его бортовые системы функционируют штатно.

    Напомним, в понедельник ракета-носитель «Союз-2.1б» была успешно запущена с космодрома Плесецк.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2026 года запущенные с Плесецка ракетой «Союз-2.1б» военные спутники вышли на целевую орбиту и были переданы под контроль космических войск.

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    26 августа 2026, 04:07 • Новости дня
    Пентагон объявил о полном удалении ПО Anthropic со своих систем к концу сентября

    Замминистра обороны США Майкл: Пентагон удалит ПО Anthropic со своих систем

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство обороны США намерено полностью отказаться от программного обеспечения компании Anthropic во всех своих системах уже к концу сентября, заявил заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам Эмиль Майкл.

    «Мы систематически удаляем их программное обеспечение из всех систем ведомства… Мы завершим этот процесс к концу сентября», – заявил Майкл.

    Он пояснил, что процесс требует времени из-за глубокой интеграции софта в сложные военные комплексы. Программы необходимо извлекать постепенно и ответственно, чтобы гарантировать бесперебойную работу Пентагона, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Пентагона Пит Хегсет похвалил себя за решение навсегда «выгнать» Anthropic из ведомства.

    Весной военное ведомство официально признало компанию-разработчика угрозой для цепочки поставок. Причиной стал отказ руководства Anthropic предоставить Пентагону полный доступ к своим ИИ-технологиям. Компания Anthropic подала иск против Министерства обороны США из-за признания ее угрозой безопасности.

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    24 августа 2026, 09:19 • Новости дня
    FT: США втрое опередят ЕС по темпам инвестиций в ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Инвестиции в искусственный интеллект в США в ближайшие годы будут расти втрое быстрее, чем в Евросоюзе, что закрепит технологическое лидерство Америки над Европой, отметили эксперты Oxford Economics.

    США уже опережают Евросоюз по темпам вложений в искусственный интеллект и к концу 2027 года увеличат отставание Европы втрое, сообщает Financial Times со ссылкой на данные Oxford Economics.

    По оценке аналитиков, корпоративные расходы на новое оборудование и инфраструктуру в США за период с 2021 по 2027 год вырастут на 40% в реальном выражении, тогда как в ЕС – лишь на 12%.

    Главным фактором разрыва стал резкий рост затрат на технику для искусственного интеллекта: Google, Meta (признана в РФ экстремистской организацией, деятельность в России запрещена), Microsoft и Amazon только в 2026 году планируют инвестировать свыше 725 млрд долларов в развитие инфраструктуры для ИИ. Европа же почти не сократила отставание с сентября 2024 года, когда экс-глава Европейского центробанка Марио Драги представил доклад о конкурентоспособности региона, предупредив о необходимости «исключительного всплеска» инвестиций, сопоставимого с уровнем 1960–1970-х годов.

    «Европа движется гораздо медленнее», – заявил экономист Oxford Economics Даниэл Харенберг, добавив, что американская экономика более динамична и предприимчива, поэтому гонка за искусственным интеллектом приносит ей больше выгод.

    Профессор Манчестерского университета Барт ван Арк отметил и растущий разрыв в производительности труда: ВВП на час работы в США увеличился на 14 долларов за 2018–2025 годы, тогда как в Европе – всего на два доллара. По его словам, отставание касается не только цифровой сферы, но и торговли, а также профессиональных услуг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущие технологические компании США увеличили планы инвестиций в искусственный интеллект до рекордных 725 млрд долларов на 2026 год.

    Amazon также инвестировал 50 млрд долларов в разработчика ИИ OpenAI, получив 5% акций стартапа.

    В Евросоюзе тем временем решили ускорить внедрение искусственного интеллекта в экономику из-за растущего отставания от США.

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    25 августа 2026, 04:38 • Новости дня
    Минтранс сообщил об обязательном курсе по беспилотникам в ряде вузов

    Минтранс сообщил об обязательном курсе по БПЛА в ряде вузов

    Tекст: Катерина Туманова

    С сентября изучение курса беспилотных систем станет обязательным для студентов всех транспортных вузов страны, сообщили в Минтрансе.

    Студенты 19 транспортных вузов России с 1 сентября начнут изучать единый курс по беспилотным системам, передает ТАСС.

    «По поручению министра транспорта Андрея Никитина модуль будет введен с 1 сентября 2026 года во всех 19 транспортных вузах и будет обязательным для всех обучающихся», – подчеркнули в ведомстве.

    На базе Российского университета транспорта создаются новые образовательные программы. Они охватят передовые направления, включая искусственный интеллект, цифровые технологии и интеллектуальные транспортные системы. В дальнейшем эти наработки внедрят во всех отраслевых учебных заведениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобрнауки Фальков сообщил о возможности у  студентов учиться проектировать беспилотные автомобили. Премьер Мишустин  анонсировал увеличение числа бюджетных мест по робототехнике и электронике. Минобороны сообщило о создании единой системы подготовки операторов БПЛА.

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    25 августа 2026, 14:41 • Новости дня
    Ученые предупредили о возможной магнитной буре после вспышки на Солнце

    ИКИ РАН: Землю накроет сильнейшая магнитная буря после мощной вспышки

    Tекст: Мария Иванова

    Мощная вспышка на Солнце уровня M7.0 с выбросом плазмы может спровоцировать самую сильную магнитную бурю за последние два месяца.

    Ученые ожидают сильнейшую магнитную бурю за последние два месяца из-за недавней мощной вспышки на Солнце, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Пик активности зафиксировали в 13:02 по московскому времени, событию присвоили уровень M7.0.

    Специалисты отмечают очевидный выброс плазмы в космическое пространство. Предполагается, что край плазменного облака заденет Землю, хотя основной фронт может пройти мимо планеты. Геомагнитные последствия удара не должны превысить категорию G3, поскольку вспышки пока не достигли порога уровня X.

    Точные математические модели и прогнозы отсутствуют, так как с момента события прошло мало времени. Главный вопрос сейчас заключается в том, произойдет ли следующий взрыв и сможет ли он преодолеть порог максимальной мощности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты ИКИ РАН предупредили о возобновлении сильных вспышек на Солнце.

    Месяцем ранее Землю накрыло геомагнитное возмущение минимального уровня G1.

    В начале июля специалисты зафиксировали солнечную вспышку высшего балла X.

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    24 августа 2026, 08:24 • Новости дня
    Солнце растеряло энергию за выходные

    Лаборатория ИКИ РАН зафиксировала девять вспышек на Солнце за выходные

    Tекст: Мария Иванова

    За минувшие выходные количество солнечных вспышек резко снизилось до девяти, благодаря чему магнитные бури в ближайшие трое суток практически исключены.

    О снижении активности светила сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, где за прошедшие выходные зарегистрировали всего девять солнечных вспышек.

    Для сравнения, за предыдущие двое суток, с четверга по пятницу, произошло более 30 вспышек.

    По оценке специалистов, к моменту выхода крупных групп солнечных пятен в центр диска Солнце фактически «осталось без энергии» для мощных событий. При этом основные мировые агентства на всякий случай повысили оценку риска сильных вспышек до 50%, а вероятность событий максимального класса X – до 10–15%, хотя российские эксперты относятся к этим цифрам скептически.

    Геомагнитная обстановка на 24 августа 2026 года описывается как спокойная, все параметры солнечного ветра укладываются в норму, плазменные выбросы к Земле не направлены. По прогнозу лаборатории, магнитные бури на ближайшие две–три сутки практически исключены, однако за многочисленными пятнами напротив Земли советуют продолжать наблюдать как минимум до середины недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вспышечная и геомагнитная активность Солнца опустились до минимальных значений после неожиданно сильной магнитной бури 8 августа.

    Ученые ИКИ РАН отметили локальный всплеск солнечной активности на прошедших выходных и резкое сокращение числа вспышек до 17 за два дня.

    Ранее специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о завершении двухнедельного всплеска активности на Солнце с около 140 вспышками и уходом двух гигантских групп пятен на обратную сторону звезды.

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    25 августа 2026, 07:57 • Новости дня
    Китай успешно запустил ракету с семью космическими спутниками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай успешно вывел на орбиту семь спутников, включая один для Таиланда, сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

    Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники сообщила об успешном выведении на орбиту семи космических аппаратов, передает ТАСС. Ракета-носитель стартовала с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси в 06:21 по московскому времени. Для носителей серии «Чанчжэн» этот запуск стал 665-м по счету.

    Среди отправленных на орбиту аппаратов находятся спутники «Чжункэ-14», «Чжункэ-15», «Мудо-1A», «Мудо-1B», «Цзинъань мэнсян», «Баи-04» и тайский кубсат Lingzhi-09. Генеральным подрядчиком пусковых услуг выступила China Commercial Rocket Corporation, дочерняя структура корпорации. За запуск тайского спутника отвечало другое подразделение – China Great Wall Industry Corporation.

    Двухступенчатая экологическая жидкотопливная ракета CZ-6C разработана 8-м научно-исследовательским институтом. Ее длина составляет 43 метра, а диаметр обтекателя – 3,35 метра. Носитель способен выводить до 4,5 тонны полезного груза на низкую околоземную орбиту. Это второй запуск данной ракеты и первый в 2026 году.

    Пекин продолжает активное развитие национальной космической программы. Специалисты создают спутники различного назначения и разрабатывают технологии для исследования Луны, астероидов и Марса. На околоземной орбите функционирует китайская космическая станция, открытая для международного сотрудничества. В прошлом году Китай установил собственный рекорд, выполнив 92 космических запуска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 августа Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли с космодрома Тайюань.

    В конце июля модифицированная ракета-носитель «Чанчжэн-6» доставила в околоземное пространство два новых аппарата связи.

    Несколькими днями ранее коммерческая ракета «Иньли-1-Y4» стартовала с морской платформы с девятью спутниками на борту.

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    25 августа 2026, 12:59 • Новости дня
    Австралийские чарты решили закрыть для нейросетевой музыки

    Полностью созданные ИИ треки решили исключить из официальных чартов Австралии

    Tекст: Мария Иванова

    С 31 августа официальные музыкальные хит-парады Австралии перестанут учитывать композиции, сгенерированные искусственным интеллектом без значительного участия человека.

    Обновленный кодекс Австралийской ассоциации звукозаписывающей индустрии закроет доступ нейросетевым трекам к официальным рейтингам ARIA, передает РИА «Новости».

    Новые правила начнут применяться с 31 августа.

    «Артисты уже используют инструменты ИИ в своей работе, и чарты могут и должны развиваться, сохраняя для этого пространство. Но музыка, целиком генерируемая сервисами, созданными на основе записей артистов, – это совсем другое дело», – заявила глава ассоциации Аннабель Херд.

    Теперь для попадания в хит-парад произведение должно быть в значительной степени создано человеком. Полностью сгенерированные записи лишатся права претендовать на премию ARIA. Организация оставила за собой право задним числом удалять нарушителей из рейтингов, отзывать сертификации и требовать возврата наград.

    Представители индустрии также призвали радиостанции и другие площадки ввести аналогичные ограничения для поддержки творчества людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, композитор Максим Дунаевский назвал искусственный интеллект неспособным к самостоятельному созданию полноценных произведений.

    Ранее Пол Маккартни присоединился к протестному немому альбому против использования нейросетей в музыкальной индустрии.

    Эксперты спрогнозировали потерю четверти доходов работников этой сферы из-за новых технологий в ближайшие годы.

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    25 августа 2026, 10:55 • Новости дня
    Баканов заявил о неизбежном освоении Луны и Марса человечеством

    Tекст: Мария Иванова

    Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов выразил уверенность в будущем освоении Марса человечеством, назвав первым этапом на этом пути освоение Луны.

    Глава «Роскосмоса» рассказал журналисту Life Александру Юнашеву о перспективах освоения космоса, передает РИА «Новости». Он подтвердил, что верит в появление колоний сначала на Луне, а затем на Марсе.

    По словам Баканова, множество российских и зарубежных телескопов сейчас изучают дальний космос в поисках планет, пригодных для использования человечеством. Он также сообщил, что обсуждал вопросы пилотируемых полетов на Луну и Марс с главой НАСА Джаредом Айзекманом во время его визита на Байконур в конце июля.

    Руководители космических агентств пришли к выводу, что современные технологии дают менее одного процента необходимых знаний для безопасной организации миссий на другие небесные тела. «И здесь тесная кооперация, тесное взаимодействие необходимы для того, чтобы шагнуть вперед, обеспечить мультипланетность. Кто знает, что будет на Земле. Какие техногенные катастрофы, природные. Всегда должен быть резервный вариант, куда человечество могло бы, как говорится, переехать», – отметил Баканов.

    Он уточнил, что первым этапом станет освоение Луны, где будут отработаны технологии жизнеобеспечения. Только после этого, по его мнению, станут возможны полеты к другим планетам.

    В рамках интервью глава Роскосмоса также заявил о невозможности работы на МКС без США.

    Ранее Баканов провел переговоры с главой SpaceX Илоном Маском о сотрудничестве в освоении дальнего космоса. Сам Маск заявил о грядущем технологическом прорыве в создании многоразовых ракет Starship, который сделает возможным строительство автономных городов на Луне и Марсе.

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