FT: Маск построит орбитальные дата-центры

FT: SpaceX планирует запустить до миллиона спутников для орбитальных ЦОД

Tекст: Мария Иванова

Компания SpaceX смогла убедить инвесторов в финансовой привлекательности развертывания сети орбитальных центров обработки данных для искусственного интеллекта, сообщает Financial Times.

Проект предполагает запуск на околоземную орбиту до одного миллиона спутников, оснащенных микропроцессорами. Ожидается, что эта инициатива может принести триллионные доходы в перспективе, отмечает ТАСС.

SpaceX планирует занять доминирующее положение на новом рынке орбитальных ЦОД. Компания, успешно вышедшая на фондовый рынок в июне, намерена начать запуски спутников уже в 2027 году. Ключевым элементом программы станет 122-метровая ракета Starship.

«Это не что-то из далекого будущего», – заявил в августе Илон Маск инвесторам. Однако внутренние документы и оценки инженеров показывают, что SpaceX предстоит решить серьезные технические проблемы. Среди них – снижение стоимости частых запусков, охлаждение мощных компьютеров в вакууме и регулярное обновление оборудования.

Эксперты отмечают огромные логистические сложности проекта. Для поддержания группировки Starmind потребуется запускать более девяти ракет в день, учитывая замену чипов каждые пять лет и вывод 60 аппаратов за один пуск. Первоначальная сеть может быть развернута к 2028 году, но успех будет зависеть от экономической целесообразности по сравнению с наземными центрами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX запланировала запуск миллиона спутников для создания орбитальных дата-центров.

Ученые при этом выразили тревогу из-за риска разрушения атмосферы Земли.