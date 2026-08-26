Кравцов: Оценка поведения появится в десяти школах каждого региона

По словам Ахмадуллина, спешка, завышенные ожидания и излишний контроль со стороны взрослых способны превратить начало учебного года в источник стресса для школьников, передает «Газета.Ru».
Одна из главных ошибок – сборы в последний момент, когда поиск формы или рюкзака происходит за пять минут до выхода, подчеркнул психолог.
«Для школьника 1 сентября и без того связано с большим количеством новых впечатлений. Необязательно в этот же день объяснять ему правила «взрослой жизни». Пусть сначала проживет событие как праздник», – заявил Ахмадуллин.
Психолог также предостерег от запугивания детей фразами о серьезности учебы и сравнения их с одноклассниками, особенно в присутствии посторонних.
Фразы вроде «Теперь ты школьник, никаких игрушек», «Учеба – это твоя работа» или «С этого дня нужно быть серьезнее» способны быстро испортить настроение.
Кроме того, не следует превращать праздник в утомительную фотосессию с множеством дублей, забывая о комфорте самого ребенка.
После возвращения домой Ахмадуллин советует не расспрашивать сразу об оценках и домашнем задании. Гораздо важнее уделить 15 минут разговору о впечатлениях и самочувствии ученика, чтобы показать искренний интерес к его эмоциям, а не только к успеваемости.
Психологи назвали начало подготовки к учебе в последний день лета самой частой ошибкой родителей.
Эксперты Минфина посоветовали заранее планировать бюджет для покупки школьных принадлежностей.
В Роскачестве напомнили о законном праве россиян на официальный отгул в День знаний.