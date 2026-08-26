AP сообщило о 28 американцах в российских тюрьмах

Tекст: Мария Иванова

Гилман, преподаватель из Массачусетса, находился под арестом с 2022 года по обвинению в нападении на полицейского – семья настаивала на его невиновности, а Госдепартамент признал его незаконно удерживаемым, сообщает Associated Press.

Перед освобождением, по словам представителя фирмы Global Reach Эрика Лебсона, Гилман 47 дней провел в диссоциативном ступоре из-за издевательств в тюрьме, после чего его подключили к аппарату для кормления и приковали наручниками к больничной кровати.

Бывший узник Пол Уилан, проведший в российских тюрьмах более пяти лет по обвинению в шпионаже, которое США называли беспочвенным, рассказал, что плохие условия содержания являются частью наказания. «Плохие условия – это часть наказания. Ты должен получать всего меньше, чем обычные граждане», – заявил он.

Среди остающихся под арестом – Чак Циммерман, задержанный в июне 2025 года при плавании на яхте и осужденный на пять лет за перевозку оружия, у которого развились сильные боли в желудке, предположительно из-за язвы, панкреатита или грыжи. Ольга Джезлер, гражданка США с грин-картой, находится в заключении с 2022 года по делу о капсулах с CBD и страдает эндометриозом с растущей кистой яичника.

16 сенаторов направили письмо госсекретарю Марко Рубио, указав на ослабленное состояние Гилмана и призвав добиться освобождения пятерых других американцев, включая Циммермана и Джезлер, а также Александра Антонова с черепно-мозговой травмой, Андре Хачатуряна с аутоиммунным заболеванием и Дэвида Барнса, которому требуется срочная стоматологическая операция. По данным фонда Foley Foundation, в России находятся около 28 американцев, из которых порядка шести организация считает незаконно удерживаемыми.

Госдепартамент заявил, что осведомлен об обеспокоенности качеством медицинской помощи и продолжает поднимать этот вопрос перед российской стороной. Федеральная служба исполнения наказаний России на запрос о комментарии не ответила.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон попросил Москву освободить осужденного американца Роберта Гилмана для прохождения медицинского лечения на родине. Гилман по состоянию здоровья был отпущен на свободу и направлен правительственным спецбортом в Вашингтон.

Государственный секретарь США Марко Рубио поблагодарил российские власти за освобождение американца, находившегося в заключении более четырех лет.