Кравцов заявил, что серьезных изменений в ЕГЭ не будет

Министр просвещения Кравцов сообщил о сохранении текущего уровня сложности ЕГЭ

Tекст: Дмитрий Зубарев

В ближайшее время задания единого государственного экзамена останутся прежними, передает ТАСС. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов во время выступления на Всероссийском педагогическом августовском совещании подчеркнул, что структура испытаний сохранится.

«Многих волнует вопрос по поводу заданий единого государственного экзамена. Никаких серьезных изменений, усложнений либо легче сделать – их не будет. Все в соответствии с 704-м приказом, в соответствии с теми программами, которые утверждены на федеральном уровне», – отметил руководитель ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Рособрнадзор отказался искусственно повышать сложность единого государственного экзамена.

В мае глава Минпросвещения Сергей Кравцов высоко оценил уровень честности итоговой аттестации школьников.

В феврале руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил об отсутствии изменений в процедуре проведения тестирования.