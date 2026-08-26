Челябинский лицей признали лучшей школой России

Челябинский физико-математический лицей № 31 возглавил рейтинг школ России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Челябинский физико-математический лицей № 31 стал лидером общероссийского рейтинга школ по конкурентоспособности, сообщает ТАСС.

Учебное заведение сместило с первой строчки прошлогоднего победителя – Физтех-лицей имени П.Л. Капицы.

«В общероссийском рейтинге по конкурентоспособности сменился лидер – им стал Физико-математический лицей № 31 г. Челябинска», – рассказали агентству в пресс-службе RAEX. Второе место сохранил за собой СУНЦ МГУ.

Бывший лидер рейтинга, Физтех-лицей имени П.Л. Капицы, теперь занимает третью позицию. Замыкают пятерку лучших Физико-математическая школа Тюмени и московский лицей «Вторая школа», оказавшиеся на четвертом и пятом местах соответственно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная российских учащихся завоевала четыре золотые медали на олимпиаде по математике в Шанхае.

Отечественные школьники получили награды высшего достоинства на Международной олимпиаде по физике в Колумбии.

По итогам прошлого года Россия стала лидером среди европейских стран по количеству побед на международных научных состязаниях.