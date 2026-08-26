Американский корреспондент Кристофер Хелали предоставил властям все запрошенные бумаги для оформления российского паспорта, передает РИА «Новости».
«К настоящему времени я предоставил все, что меня просили предоставить», – сообщил репортер.
Обсуждение вопроса о получении статуса началось летом 2025 года. В феврале текущего года иностранец направил официальное письмо президенту Владимиру Путину. В июне администрация главы государства подтвердила получение соответствующего обращения.
Сейчас заявка находится на стадии рассмотрения, существенных подвижек пока нет. Ранее корреспондент выражал надежду стать гражданином страны в ближайшие месяцы. Он регулярно посещает российские регионы, включая Донбасс и Курскую область.
Ранее американский журналист Кристофер Хелали лишился преподавательской работы после поездки в Донбасс.
На Петербургском международном экономическом форуме репортер обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой о гражданстве.
Также Хелали призвал западных коллег показывать правду о реальной жизни россиян.