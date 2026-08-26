Мошенники начали вымогать деньги под видом оплаты школьного питания

Юрист Курбаков сообщил о мошенничества с оплатой школьных услуг

Tекст: Дмитрий Зубарев

Родителям и школьникам стали приходить фальшивые уведомления с требованием экстренно перевести деньги за различные услуги, передает РИА «Новости».

Злоумышленники просят оплатить питание, учебные материалы, кружки, экскурсии и другие сборы.

«Родителю или школьнику может поступить сообщение о необходимости срочно оплатить питание, учебные материалы, экскурсию, кружок, проживание в общежитии, оформление пропуска, медицинскую справку, дополнительную образовательную программу либо иной якобы обязательный сбор. Ссылка ведет на ресурс, визуально похожий на официальный сайт образовательной организации, после чего человека под различными предлогами побуждают ввести реквизиты карты или подтвердить операцию кодом из смс», – рассказал юрист Иван Курбаков.

Эксперт настоятельно рекомендовал избегать перехода по подозрительным ссылкам из таких писем. Информацию следует проверять на официальном сайте школы или уточнять напрямую у администрации по телефону.

Как писала газета ВЗГЛЯД, детский омбудсмен Мария Львова-Белова предупредила об активизации мошенников перед Днем знаний.

В начале августа член Общественной палаты Евгений Машаров рассказал о фальшивых сборах денег на нужды класса.

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