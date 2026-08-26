США сообщили об отказе от боевых действий против Ирана

Axios сообщил о планах США усилить экономическое давление на Иран

Tекст: Дмитрий Зубарев

Госсекретарь США Марко Рубио уведомил зарубежных коллег об отказе Вашингтона от возобновления боевых действий против Тегерана, передает «Интерфакс» со ссылкой на Axios.

Политика администрации Дональда Трампа сосредоточится на экономическом давлении посредством военно-морской блокады и введения новых санкций.

Подобный курс сохранится как минимум до промежуточных выборов в Конгресс, после которых вопрос о военной кампании может быть пересмотрен. При этом Рубио подчеркнул готовность США нанести ответный удар в случае нападения со стороны Ирана.

Разминирование Ормузского пролива американскими ВМС стало переломным моментом, лишив Тегеран важного козыря на будущих переговорах. «Иранцы потеряли контроль над проливом. Теперь контроль в руках США», – заявил один из американских чиновников.

Ожидается, что экономическое давление вынудит иранскую сторону вернуться к переговорам. В среду представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Центральное командование Вооруженных сил США для проведения брифинга по текущей ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Центральное командование ВС США завершило очередную серию ударов по иранским военным объектам.

Президент Дональд Трамп заявил о согласии Тегерана на сохранение открытого режима судоходства в Ормузском проливе.

Спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Швейцарию для участия в переговорах с представителями исламской республики.