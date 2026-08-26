Названы возможные причины визита главы ЦРУ в Москву

«Страна»: Визит директора ЦРУ Рэтклиффа в Москву может быть связан с обменом

Tекст: Вера Басилая

Украинское издание «Страна» выдвинуло три версии приезда директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. Журналисты отмечают, что визит американского чиновника породил множество дискуссий, передает ИноСМИ.

Первая версия предполагает предупреждение об ужесточении позиции США при отказе России изменить условия завершения конфликта на Украине. Согласно второй гипотезе, американские сторонники жесткой линии готовы к диалогу ради возможной сделки, включая прекращение передачи разведданных Киеву.

Третий вариант связывает визит с растущей напряженностью между Россией и Европой. Накануне американские СМИ сообщали о предупреждениях спецслужб США касательно возможных попыток Москвы проверить единство НАТО. Последний раз глава ЦРУ Уильям Бернс посещал российскую столицу осенью 2021 года.

Директор ЦРУ прибыл в Москву на военно-транспортном самолете во Внуково.

Позднее американский военно-транспортный самолет покинул Москву.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что директор ЦРУ США Джон Рэтклифф посетил Москву для обсуждения вопросов, связанных с контактами между спецслужбами.