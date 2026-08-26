Автомобиль с подростками рухнул в реку в Забайкальском крае

Tекст: Дмитрий Зубарев

В ночь на 26 августа в селе Чара кроссовер Renault Kaptur съехал с дороги прямо в реку, передает ТАСС. Водитель не справился с управлением и протаранил металлическое барьерное ограждение. В салоне находились пятеро человек.

«В результате трое молодых людей выбрались самостоятельно, тело одной девушки было обнаружено в автомобиле, который извлекли из воды сегодня утром, поиски еще одной девушки продолжаются», – сообщили в региональном управлении МЧС.

Трое пострадавших парней в возрасте 18-19 лет госпитализированы в районную больницу в состоянии средней степени тяжести. Погибшей и пропавшей пассажиркам было по 16-17 лет. В краевом Минздраве уточнили, что выжившим оказывают всю необходимую помощь.

К поискам пропавшей привлекли 23 человека и 12 единиц техники. Местная прокуратура начала проверку обстоятельств инцидента. Ведомство оценит меры по обеспечению безопасности дорожного движения и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа в Саратовской области при падении автомобиля в пруд погибли четыре человека.

В начале месяца спасатели обнаружили тело утонувшего подростка в реке Ингода в Забайкальском крае.

Неделей ранее в Бурятии течение реки Хилок унесло купавшегося несовершеннолетнего.