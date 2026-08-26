  • Новость часаВласти утвердили меры поддержки для пострадавших партнеров Wildberries
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Русский город Одесса перестает работать на ВСУ
    Песков раскрыл цель визита главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву
    Захарова назвала анекдотом выборы премьера Британии
    Продажи подержанных электромобилей в России установили исторический рекорд
    AP сообщило о 28 американцах в российских тюрьмах
    Украинский дрон убил мужчину с ребенком в Липецкой области
    Жители Тернополя вышли на марш протеста после конфликта с ТЦК
    Германия, Польша и Чехия урезали соцподдержку украинских беженцев
    Канада бросила вызов Трампу без поддержки союзников
    26 августа 2026, 07:01 • Новости дня

    Автомобиль с подростками рухнул в реку в Забайкальском крае

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Автомобиль съехал с дороги в реку Чара в Каларском округе Забайкальского края. В результате ДТП пострадали три человека, одна несовершеннолетняя девушка погибла, поиски второй продолжаются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

    В ночь на 26 августа в селе Чара кроссовер Renault Kaptur съехал с дороги прямо в реку, передает ТАСС. Водитель не справился с управлением и протаранил металлическое барьерное ограждение. В салоне находились пятеро человек.

    «В результате трое молодых людей выбрались самостоятельно, тело одной девушки было обнаружено в автомобиле, который извлекли из воды сегодня утром, поиски еще одной девушки продолжаются», – сообщили в региональном управлении МЧС.

    Трое пострадавших парней в возрасте 18-19 лет госпитализированы в районную больницу в состоянии средней степени тяжести. Погибшей и пропавшей пассажиркам было по 16-17 лет. В краевом Минздраве уточнили, что выжившим оказывают всю необходимую помощь.

    К поискам пропавшей привлекли 23 человека и 12 единиц техники. Местная прокуратура начала проверку обстоятельств инцидента. Ведомство оценит меры по обеспечению безопасности дорожного движения и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа в Саратовской области при падении автомобиля в пруд погибли четыре человека.

    В начале месяца спасатели обнаружили тело утонувшего подростка в реке Ингода в Забайкальском крае.

    Неделей ранее в Бурятии течение реки Хилок унесло купавшегося несовершеннолетнего.

    24 августа 2026, 16:35 • Новости дня
    Верховный суд признал незаконным отказ в зачислении школьника в 10-й класс
    Верховный суд признал незаконным отказ в зачислении школьника в 10-й класс
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный суд (ВС) России признал незаконным отказ в зачислении школьника в 10-й класс из-за того, что образовательное учреждение предлагает только профильное обучение.

    ВС разъяснил, что правила отбора в профильные классы не могут лишать детей конституционного права на получение среднего общего образования, передает ТАСС.

    Жительница Свердловской области обратилась в суд после того, как ее сына, успешно сдавшего государственную итоговую аттестацию, не приняли в 10-й класс. Администрация школы объяснила отказ тем, что в старших классах предусмотрено только профильное обучение. Мать подала заявление на зачисление в общеобразовательный класс.

    Суды трех инстанций ранее поддержали школу, признав действия администрации законными. Однако Верховный суд отменил эти решения. Коллегия по административным делам указала, что в России обязательным является не только основное общее образование, но и среднее общее образование, охватывающее 10-й и 11-й классы.

    Суд подчеркнул, что правила индивидуального отбора в профильные классы не должны препятствовать реализации конституционного права детей на образование. Наличие в школе исключительно профильных направлений не может служить основанием для отказа ученику в продолжении обучения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, детский омбудсмен Мария Львова-Белова назвала незаконными отказы школ в приеме девятиклассников в десятый класс.

    Министерство просвещения объяснило подобные решения образовательных учреждений отсутствием свободных мест.

    Партия «Единая Россия» инициировала проверки устанавливающих барьеры для учеников школ.

    Комментарии (4)
    24 августа 2026, 02:07 • Новости дня
    Дрон убил двух и ранил семерых детей в Краснодаре
    Дрон убил двух и ранил семерых детей в Краснодаре
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Краснодарский край в ночь на понедельник отражает массированную атаку вражеских БПЛА, целью который в очередной раз стали гражданские объекты, мирные жители и дети, сообщил в Max-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

    «Обломки беспилотника упали на частный детский центр в Краснодаре. К сожалению, двое детей погибли. Самые глубокие соболезнования родным. Еще семь детей пострадали, сейчас им оказывают всю необходимую помощь. В больницах города также еще двое взрослых», – сказано в сообщении.

    Кондратьев уточнил, что обломки дронов упали на жилые и строящиеся многоквартирные дома. Из-за падения БПЛА на территории складских помещений возникло возгорание, его тушат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при атаке дронов на Ейский район погибли двое детей. Число жертв атаки беспилотников на Кубани возросло до трех человек. Женщина пострадала при падении обломков дрона в Краснодарском крае.


    Комментарии (5)
    25 августа 2026, 17:15 • Видео
    «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

    В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

    Комментарии (0)
    24 августа 2026, 09:37 • Новости дня
    Увеличилось число пострадавших при атаке дрона на детский центр в Краснодаре

    Число пострадавших при атаке дрона на детский центр в Краснодаре увеличилось до 12 человек

    Увеличилось число пострадавших при атаке дрона на детский центр в Краснодаре
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Количество раненых из-за удара украинских беспилотников по Краснодару выросло до 12 человек, сообщает оперативный штаб Кубани.

    В оперштабе Краснодарского края сообщили, что жители пострадали при падении обломков беспилотников на пятиэтажный многоквартирный дом и частный детский центр. Количество раненых из-за удара украинских беспилотников по Краснодару выросло до 12 человек, передает РИА «Новости».

    «Десять человек, в том числе шесть детей, госпитализировали. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Еще два ребенка погибли», – заявили в оперативном штабе региона.

    Оперштаб Кубани показал видео атаки дрона на детский центр в Краснодаре.

    Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о гибели двух детей при падении обломков беспилотника на частный детский центр.

    Двумя днями ранее в результате атаки дронов на Ейский район также погибли двое несовершеннолетних.

    Комментарии (0)
    24 августа 2026, 08:49 • Новости дня
    Минпросвещения заменило привычные школьные звонки на популярные мелодии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С 1 сентября вместо звонков в школах зазвучат популярные мелодии и произведения современных и советских авторов, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

    В новом учебном году российские школы изменят формат звуковых сигналов, передает РИА «Новости». В пресс-службе ведомства уточнили, что на смену привычным оповещениям придет музыка.

    «Министерство просвещения Российской Федерации с 1 сентября продолжает масштабный проект «Мелодии вместо звонков», который охватит все регионы. Начало и конец уроков будут объявлять популярные мелодии и произведения современных и советских авторов», – говорится в заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения России включило песни Шамана, Майданова и Газманова в перечень композиций для уроков музыки в школах.

    Министерство просвещения работает над созданием списка музыкальных произведений, рекомендованных для изучения в школах.

    С первого сентября 2026 года детские сады начнут работать по обновленным методикам в части музыкальных занятий и используемых в них песен.

    Комментарии (12)
    23 августа 2026, 22:54 • Новости дня
    При ДТП с участием четырех авто в Ленобласти пострадали двое детей

    При массовом ДТП в Ленобласти пострадали двое детей

    Tекст: Катерина Туманова

    При ДТП в Ломоносовском районе Ленинградской области столкнулись четыре автомобиля, из-за чего пострадали двое детей, сообщили в Max-канале МЧС региона.

    Массовая автоавария произошла в Ломоносовском районе на 98-м км внутреннего кольца КАД.

    «По прибытии установлено, что произошло столкновение в попутном направлении четырёх легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали двое детей 2024 и 2025 года рождения, госпитализированы», – сказано в сообщении.

    В ведомстве уточнили, что на участке было перекрыто, организован объезд по обочине. На месте работали спасатели регионального управления МЧС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, курьер на электровелосипеде сбил ребенка в центре Москвы. Жертвой столкновения такси и автобуса в Москве стал один человек. В ДТП с автобусом в Ленобласти пострадали 12 человек.


    Комментарии (0)
    24 августа 2026, 01:41 • Новости дня
    Мирошник объяснил стремление Зеленского атаковать мирное население

    Мирошник: ВСУ бьют по мирным из-за провала на фронте

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские войска перешли к тактике ударов по мирным городам и объектам инфраструктуры в попытке скрыть провалы на линии боевого соприкосновения, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Украина пытается перенаправить свои усилия на нанесение ударов по гражданскому населению и совершение преступлений. Киев не хочет говорить о ситуации в Константиновке, на запорожском, днепропетровском, харьковском направлениях, потому что там хвастаться нечем», – заявил дипломат РИА «Новости».

    Мирошник добавил, что украинская сторона массово применяет беспилотники для атак по территории Татарстана, Краснодарского края, Крыма, а также Херсонской и Белгородской областей.

    Кроме того, целями становятся логистические объекты и склады компании Wildberries в различных регионах. И все это делается ради ухудшения условий жизни мирных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при атаке дронов на Кубань 22 августа погибли двое детей. Дрон убил двух и ранил семерых детей в ночь на 24 августа в детском центре  Краснодара. Минобороны пообещало неизбежный ответ на открытый Киевом ящик Пандоры.


    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 14:59 • Новости дня
    Ветеринар назвала неожиданный способ улучшить оценки школьников

    Ветеринар Марцинковская посоветовала использовать собак для лучшей учебы детей

    Tекст: Ольга Иванова

    Регулярное общение с домашними питомцами помогает учащимся эффективнее справляться с интеллектуальными задачами и значительно снижает уровень стресса во время занятий, заявила кандидат ветеринарных наук Инна Марцинковская.

    Взаимодействие с четвероногими друзьями способствует развитию памяти и внимания у подростков, передает Газета.Ru.

    Старший медицинский советник компании «Промомед» Инна Марцинковская отметила, что животные становятся отличными помощниками в учебе.

    «Представлено большое количество исследований, подтверждающих положительное влияние на когнитивные способности детей при постоянном взаимодействии с собакой. Например, показано, что дети, читающие вслух питомцам, совершенствуют навыки чтения», – рассказала ветеринар. По ее словам, у подростков в присутствии живой собаки фиксируется более высокая активность лобной доли мозга.

    Короткий контакт с питомцем снижает уровень кортизола и одновременно повышает выработку окситоцина. Это укрепляет эмоциональную связь и дарит чувство спокойствия. Подобная практика уже применяется в американских вузах, где студентам предлагают встречи с терапевтическими собаками в периоды высоких нагрузок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, педагоги назвали конец учебного года самым сложным периодом для школьников из-за экзаменов.

    Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко отметил возросший уровень интеллектуального развития современных первоклассников.

    Финские ученые обнаружили положительное влияние смартфонов на когнитивные способности подростков.

    Комментарии (0)
    26 августа 2026, 09:19 • Новости дня
    Челябинский лицей признали лучшей школой России

    Челябинский физико-математический лицей № 31 возглавил рейтинг школ России

    Челябинский лицей признали лучшей школой России
    @ Официальная страница МБОУ «ФМЛ №31 г. Челябинска»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Физико-математический лицей № 31 г. Челябинска возглавил общероссийский рейтинг школ по конкурентоспособности, сменив на первом месте Физтех-лицей им. П.Л. Капицы, сообщили в пресс-службе RAEX.

    Челябинский физико-математический лицей № 31 стал лидером общероссийского рейтинга школ по конкурентоспособности, сообщает ТАСС.

    Учебное заведение сместило с первой строчки прошлогоднего победителя – Физтех-лицей имени П.Л. Капицы.

    «В общероссийском рейтинге по конкурентоспособности сменился лидер – им стал Физико-математический лицей № 31 г. Челябинска», – рассказали агентству в пресс-службе RAEX. Второе место сохранил за собой СУНЦ МГУ.

    Бывший лидер рейтинга, Физтех-лицей имени П.Л. Капицы, теперь занимает третью позицию. Замыкают пятерку лучших Физико-математическая школа Тюмени и московский лицей «Вторая школа», оказавшиеся на четвертом и пятом местах соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная российских учащихся завоевала четыре золотые медали на олимпиаде по математике в Шанхае.

    Отечественные школьники получили награды высшего достоинства на Международной олимпиаде по физике в Колумбии.

    По итогам прошлого года Россия стала лидером среди европейских стран по количеству побед на международных научных состязаниях.

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 03:54 • Новости дня
    Офтальмолог назвал признаки начинающихся проблем со зрением школьника

    Офтальмолог Азнаурян призвал следить за зрением школьника

    Tекст: Катерина Туманова

    Глаз школьника постоянно растет и меняется, поэтому важно отслеживать негативные тенденции раньше, чтобы успешнее их скорректировать, рассказал профессор, доктор медицинских наук детский офтальмолог, офтальмохирург Игорь Азнаурян.

    «Если ребенок: щурится, глядя на вывеску или номер автобуса; низко наклоняется над книгой или рисует, буквально ложась лицом на стол; начал жаловаться на головные боли к вечеру или говорит, что есть ощущение песка в глазах. Не стоит ждать, если вы заметили у ребенка признаки ухудшения зрения, нужно срочно обратиться к детскому офтальмологу», – заявил он радио Sputnik.

    Врач настоятельно рекомендовал родителям не затягивать с профильным осмотром зрения, если школьник жалуется на усталость и неприятные ощущения в глазу. По его словам, близорукость школьников – это закономерная адаптация глаза к современным условиям и нагрузкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты рассказали о правильной организации учебного места школьника дома. Учитель назвал самые стрессовые периоды учебного года для школьников. Врач дала рекомендации, как сохранить зрение при работе у компьютера. Офтальмолог дал советы, как избежать синдрома «цифрового утомления глаз».

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 21:34 • Новости дня
    В Саратове двухлетний мальчик выжил после падения из окна квартиры

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Маленький ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже в Саратове, он получил травму головы и множественные ушибы, сообщили в региональном следственном управлении СК.

    Инцидент произошел на Ново-Крекинском проезде, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Пострадавшего доставили в Саратовскую областную детскую клиническую больницу с травмой головы и ушибами.

    Правоохранительные органы начали проверку по факту травмирования ребенка.

    В середине августа полиция начала проверку после падения трехлетнего ребенка из окна пятого этажа в Калининграде.

    В начале месяца пятилетний мальчик погиб при падении с пятого этажа в Югре.

    Месяцем ранее двухлетний малыш получил травмы из-за падения из окна четвертого этажа в Подмосковье.

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 16:33 • Новости дня
    Альянс по защите детей подвел итоги пятилетней работы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве прошел юбилейный бранч Альянса по защите детей в цифровой среде, посвященный пятилетию совместной работы бизнеса и государства.

    Участники мероприятия подвели итоги пятилетней работы организации, созданной в 2021 году в присутствии президента России Владимира Путина, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Главной целью объединения крупнейших технологических, телекоммуникационных и медиакомпаний стало формирование безопасного интернета для подрастающего поколения.

    Председатель Альянса Елизавета Белякова рассказала о запуске проектов в сфере цифровой грамотности и профилактики онлайн-угроз. Особое внимание уделялось противодействию опасному контенту и международному сотрудничеству. «Пять лет назад крупнейшие компании объединились вокруг понимания, что безопасность детей в интернете – это общая ответственность и задача, которую невозможно решить в одиночку», – отметила она.

    На встрече также обсудили ЭКГ-рейтинг ответственного бизнеса. Артур Ниязметов пояснил, что компании, участвующие в проектах Альянса, могут получить дополнительные баллы. Это позволит учитывать их вклад в безопасность детей при оценке деловой репутации. В будущем организация планирует масштабировать успешные практики и разрабатывать новые инструменты защиты от киберугроз.

    Ранее Альянс по защите детей в цифровой среде провел опрос родителей о тратах несовершеннолетних на видеоигры.

    Участники «Российской креативной недели» обсудили влияние цифрового пространства на подрастающее поколение.

    Герой России Евгений Поддубный выступил за введение уроков информационной гигиены в школах.

    Комментарии (0)
    26 августа 2026, 04:48 • Новости дня
    Полицейские в Ингушетии случайно ранили ребенка при погоне за нарушителями

    Tекст: Антон Антонов

    В Ингушетии во время полицейской погони за нарушителями пулей был ранен в ногу 11-летний пассажир одного из преследуемых автомобилей, сообщили в МВД региона.

    Инцидент произошел 23 августа на федеральной автодороге, где водители двух автомобилей «Лада Приора» без номерных знаков и с затонированными стеклами превысили скорость и не подчинились требованиям сотрудников ГИБДД остановиться, передает РИА «Новости».

    Полицейские в ходе преследования по громкоговорителю неоднократно предупреждали о применении оружия, но нарушители продолжали набирать скорость.

    «Полицейские в ходе преследования произвели из табельного оружия сначала предупредительный выстрел в воздух, а затем, для остановки продолжающих движение транспортных средств – выстрелы по их колесам», – говорится в сообщении ведомства. Один из автомобилей после повреждения колеса остановился, водитель скрылся с места происшествия.

    Как выяснилось позже, на заднем сиденье второй машины находился пассажиром 11-летний мальчик, который получил сквозное огнестрельное ранение левой голени. Водитель этого автомобиля также сбежал, однако полицейские позже задержали обоих нарушителей – жителей селения Алхасты Сунженского района 1998 и 2007 годов рождения.

    За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции им назначили административный арест на десять суток, по факту ранения ребенка проводится проверка.

    Пострадавшего мальчика экстренно прооперировали, сообщили в республиканской детской клинической больнице. Операция прошла без технических сложностей и с минимальной кровопотерей, ребенка перевели из реанимации в отделение травматологии и ортопедии, где ему назначили комплексную терапию.

    Заведующий отделением травматологии и ортопедии Иса Хашиев рассказал, что ранение оказалось сложным, но врачам удалось избежать повреждения магистральных сосудов, нервных стволов и суставной сумки.

    «Прогнозы на полное выздоровление благоприятные, однако ребенку предстоит длительный период реабилитации под наблюдением наших специалистов», – отметил врач, добавив, что мальчику удалось сохранить полную функциональность конечности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, женщина за рулем внедорожника Mercedes устроила погоню в Москве и спровоцировала ДТП, пытаясь скрыться от полиции.

    В Ленинградской области сотрудники ГИБДД применили табельное оружие для остановки автомобиля, за рулем которого находился 13-летний подросток.

    Комментарии (0)
    24 августа 2026, 03:33 • Новости дня
    Психолог назвал правила подготовки первоклассников к школе

    Первоклассников надо заранее обучить поведению в школе

    Tекст: Катерина Туманова

    Взрослым следует заблаговременно обсудить с первоклассниками новый этап жизни, уделив особое внимание развитию самостоятельности и базовым навыкам ухода за вещами, призвал руководитель центра психологической поддержки Кемеровского государственного медицинского университета Семен Юдин.

    «Делайте акцент на возможностях, которые открывает обучение. Не забудьте заранее сами ознакомиться с правилами поведения в школе (их можно найти на официальном сайте учебного заведения) и спокойно обсудить их с ребенком», – сказал психолог РИА «Новости».

    Специалист добавил, что будущему школьнику необходимо прививать чувство времени и привычку поддерживать порядок. Полезным шагом станет совместный выбор канцелярских принадлежностей, который позволит дать первокласснику больше самостоятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, учитель назвал самые стрессовые периоды учебного года для школьников. Психолог рассказала о подготовке школьников к учебному году. Психолог объяснила природу формирования агрессии у неуспевающих школьников.

    Комментарии (0)
    26 августа 2026, 07:52 • Новости дня
    Военврачи спасли беременную женщину после атаки дрона ВСУ

    В Запорожской области хирурги спасли беременную после удара украинского БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные медики группировки «Днепр» в Запорожской области спасли беременную женщину после атаки украинского дрона, рассказал военный хирург с позывным Фитч.

    Врачи группировки «Днепр» оперативно помогли пострадавшей, передает ТАСС. «Мои коллеги с другой смены спасли раненную женщину на большом сроке беременности и ребенка в утробе. Они попали под серьезную атаку противника и были доставлены к нам на передовую медицинскую точку», – рассказал военный хирург с позывным Фитч.

    По словам специалиста, дежурная смена под руководством врача с позывным Талиб провела все необходимые спасательные манипуляции. После стабилизации состояния пациента эвакуировали в профильную гражданскую больницу.

    Хирург добавил, что в дальнейшем роды прошли благополучно. Военным медикам даже удалось связаться с матерью и передать ей искренние поздравления с рождением ребенка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Энергодаре врачи приняли роды во время обстрела больницы.

    В Брянской области украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль с беременной женщиной.

    В Запорожской области дрон ВСУ сбросил боеприпас на отделение реанимации.

    Комментарии (0)
    26 августа 2026, 08:31 • Новости дня
    Мошенники начали вымогать деньги под видом оплаты школьного питания

    Юрист Курбаков сообщил о мошенничества с оплатой школьных услуг

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мошенники рассылают фальшивые сообщения родителям и школьникам о необходимости срочно оплатить питание, учебные материалы или кружки, рассказал юрист Иван Курбаков.

    Родителям и школьникам стали приходить фальшивые уведомления с требованием экстренно перевести деньги за различные услуги, передает РИА «Новости».

    Злоумышленники просят оплатить питание, учебные материалы, кружки, экскурсии и другие сборы.

    «Родителю или школьнику может поступить сообщение о необходимости срочно оплатить питание, учебные материалы, экскурсию, кружок, проживание в общежитии, оформление пропуска, медицинскую справку, дополнительную образовательную программу либо иной якобы обязательный сбор. Ссылка ведет на ресурс, визуально похожий на официальный сайт образовательной организации, после чего человека под различными предлогами побуждают ввести реквизиты карты или подтвердить операцию кодом из смс», – рассказал юрист Иван Курбаков.

    Эксперт настоятельно рекомендовал избегать перехода по подозрительным ссылкам из таких писем. Информацию следует проверять на официальном сайте школы или уточнять напрямую у администрации по телефону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, детский омбудсмен Мария Львова-Белова предупредила об активизации мошенников перед Днем знаний.

    В начале августа член Общественной палаты Евгений Машаров рассказал о фальшивых сборах денег на нужды класса.

    Весной МВД России зафиксировало массовую рассылку поддельных предложений платного страхования школьников.

    Комментарии (0)
    Главное
    Уничтожены три летевшие на Севастополь крылатые ракеты FP-5 «Фламинго»
    Жителей Котовска призвали не выходить на улицу из-за пожара на складе Wildberries
    Расследование убийства предателя Кузьминова в Испании зашло в тупик
    Минобороны запустило сервис выдачи архивных справок на «Госуслугах»
    Директор Ленинки показал украинскую азбуку с горящим Кремлем
    Китайский робот побил рекорд Усэйна Болта на стометровке
    Челябинский лицей признали лучшей школой России