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    26 августа 2026, 06:57 • Новости дня

    Песков: Путин не собирался встречаться с главой ЦРУ Рэтклиффом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин не планировал встреч с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Контакты с Путиным не планировались», – сказал представитель Кремля ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Рэтклифф прибыл в Москву для проведения встреч.

    Песков пояснял, что директор ЦРУ посетил Москву для обсуждения вопросов, связанных с контактами между спецслужбами.

    На фоне сообщений о визите главы американской разведки российский рынок акций ускорил рост.

    25 августа 2026, 17:35 • Новости дня
    На приземлившемся во Внуково самолете в Москву прибыл директор ЦРУ Рэтклифф
    На приземлившемся во Внуково самолете в Москву прибыл директор ЦРУ Рэтклифф
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф прибыл в Россию для проведения встреч в Москве. Об этом со ссылкой на источники сообщает CBS News.

    О прибытии Рэтклиффа в Россию сообщила журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс в своем блоге в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    По ее данным, Рэтклифф прилетел в Россию на борту военно-транспортного самолета C-17. В Москве у главы ЦРУ запланированы встречи, однако их содержание и состав участников пока не раскрываются.

    Рэдклифф возглавляет ЦРУ с января 2025 года.

    Ранее сообщалось, что американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III прибыл в московский аэропорт транзитным рейсом из Латвии.

    Дмитрий Песков в мае подтвердил наличие контактов между спецслужбами Москвы и Вашингтона. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин допустил проведение личной встречи с Джоном Рэтклиффом. Ранее руководители двух ведомств договорились о регулярном взаимодействии для снижения конфронтации.

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    25 августа 2026, 12:26 • Новости дня
    Американский военный самолет Boeing C-17A приземлился в Москве

    Военно-транспортный самолет США прибыл в Москву с базы под Вашингтоном

    Американский военный самолет Boeing C-17A приземлился в Москве
    @ Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III совершил посадку в московском аэропорту, прибыв транзитным рейсом из Латвии.

    Военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III приземлился в Москве около 10:00 мск, передает ТАСС.

    Согласно данным онлайн-систем мониторинга авиатрафика, воздушное судно вылетело с американской военной базы Эндрюс, расположенной под Вашингтоном.

    Маршрут борта пролегал транзитом через Латвию. Источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза подтвердил, что самолет вылетел из Риги в направлении российской территории.

    «Борт проследовал в сторону государственной границы с Россией», – сказал собеседник агентства. Также отмечается, что перед прибытием в Латвию самолет совершил посадку в аэропорту Чарльстона.

    Напомним, СМИ анонсировали скорый визит Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности президента России выслушать предложения американских посланников.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал своевременно назвать точную дату приезда делегации.

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    25 августа 2026, 17:15 • Видео
    «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

    В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

    Комментарии (0)
    26 августа 2026, 06:49 • Новости дня
    Песков раскрыл цель визита главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву

    Песков: Визит главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву связан с контактами спецслужб

    Песков раскрыл цель визита главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Директор ЦРУ США Джон Рэтклифф посетил Москву для обсуждения вопросов, связанных с контактами между спецслужбами, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил Washington Post, что речь идет об «установлении контактов между спецслужбами». Издание пишет, что Песков не предоставил какие-либо дополнительные подробности.

    «Нет. Встречи с президентом не было», – сказал Песков в комментарии RTVI, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ЦРУ прибыл в Москву на военно-транспортном самолете во Внуково.

    Позднее американский военно-транспортный самолет покинул Москву.

    Ранее Песков подтвердил сохранение отдельных контактов между спецслужбами России и США.

    Комментарии (5)
    25 августа 2026, 14:57 • Новости дня
    Появились кадры приземления американского военного самолета во Внуково

    Кадры приземления американского военного самолета во Внуково появились в Сети

    Появились кадры приземления американского военного самолета во Внуково
    @ M10S/Thenews2/Zuma/Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Кадры прибытия военно-транспортного самолета ВВС США Boeing C-17 Globemaster III в Москву распространились в интернете.

    Кадры прибытия борта военно-воздушных сил Соединенных Штатов в российскую столицу распространились в интернете, передает «Газета.Ru».

    Военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III с бортовым номером RCH4555 совершил посадку 25 августа.

    Предполагаемой целью визита американского воздушного судна называется предстоящий обмен заключенными между Россией и Соединенными Штатами.

    Ранее сообщалось, что американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III прибыл в московский аэропорт транзитным рейсом из Латвии.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о прибытии транспортного самолета военно-воздушных сил США в Москву, планов переговоров с членами американской администрации в ближайшие дни нет.

    Комментарии (6)
    25 августа 2026, 18:51 • Новости дня
    Американский военно-транспортный самолет покинул Москву
    Американский военно-транспортный самолет покинул Москву
    @ J.W.Alker/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III вылетел из российской столицы в обратном направлении.

    По данным систем онлайн-мониторинга авиационного трафика, борт направился к границе с Латвией, передает ТАСС.

    Известно, что этот маршрут используется для транзита с военной базы Эндрюс, расположенной в Вашингтоне.

    Напомним, директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Россию для проведения встреч. Военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III приземлился в московском аэропорту транзитным рейсом из Латвии.

    Российский рынок акций продемонстрировал ускорение роста на фоне визита главы американской разведки.

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    26 августа 2026, 08:13 • Новости дня
    Названы возможные причины визита главы ЦРУ в Москву

    «Страна»: Визит директора ЦРУ Рэтклиффа в Москву может быть связан с обменом

    Названы возможные причины визита главы ЦРУ в Москву
    @ Mattie Neretin/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Приезд директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в российскую столицу вызвал активные обсуждения, среди возможных причин называются обмен заключенными и глобальные геополитические вопросы.

    Украинское издание «Страна» выдвинуло три версии приезда директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. Журналисты отмечают, что визит американского чиновника породил множество дискуссий, передает ИноСМИ.

    Первая версия предполагает предупреждение об ужесточении позиции США при отказе России изменить условия завершения конфликта на Украине. Согласно второй гипотезе, американские сторонники жесткой линии готовы к диалогу ради возможной сделки, включая прекращение передачи разведданных Киеву.

    Третий вариант связывает визит с растущей напряженностью между Россией и Европой. Накануне американские СМИ сообщали о предупреждениях спецслужб США касательно возможных попыток Москвы проверить единство НАТО. Последний раз глава ЦРУ Уильям Бернс посещал российскую столицу осенью 2021 года.

    Директор ЦРУ прибыл в Москву на военно-транспортном самолете во Внуково.

    Позднее американский военно-транспортный самолет покинул Москву.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что директор ЦРУ США Джон Рэтклифф посетил Москву для обсуждения вопросов, связанных с контактами между спецслужбами.

    Комментарии (3)
    25 августа 2026, 17:09 • Новости дня
    Кортеж с американскими дипломатическими машинами проехал по центру Москвы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В центре Москвы заметили организованную колонну автомобилей с американскими дипломатическими номерами, следовавшую в сопровождении эскорта.

    По центральным улицам российской столицы проехали несколько автомобилей с американскими дипломатическими номерами, сообщает Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Транспортные средства передвигались в сопровождении эскорта. Другие подробности произошедшего не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III приземлился во Внуково.

    пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил возможность переговоров с представителями США на текущей неделе.

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    25 августа 2026, 12:58 • Новости дня
    В Кремле прокомментировали прибытие военного самолета США в Москву

    Песков: Планов о встрече в Кремле с представителями США на этой неделе нет

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о прибытии транспортного самолета военно-воздушных сил США в Москву, планов переговоров с членами американской администрации в ближайшие дни нет.

    По словам Пескова, встреча с представителями американской администрации в Москве на текущей неделе не состоится, передает РИА «Новости».

    «Нет, таких планов нет», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

    Официальный представитель Кремля также добавил, что не располагает никакими сведениями о прибытии транспортного самолета военно-воздушных сил США.

    Ранее американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A прибыл в московский аэропорт транзитом из Латвии.

    До этого российские власти пообещали своевременно назвать точную дату приезда спецпосланников президента США в Москву.

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    25 августа 2026, 20:10 • Новости дня
    Вылетевший из Москвы американский военный самолет приземлился в Риге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Покинувший Москву военно-транспортный самолет Соединенных Штатов Америки совершил посадку в Риге.

    «Американский самолет Boeing C-17A Globemaster III вошел в воздушное пространство Латвии через контрольную точку OPOKA на границе с Россией, после чего совершил посадку в аэропорту Риги», – заявил собеседник ТАСС.

    Утром этот же борт летел транзитом через латвийскую столицу в Москву с военной базы Эндрюс под Вашингтоном.

    Ранее журналисты телеканала CBS News сообщали, что в Россию для проведения ряда встреч прилетал директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

    Позже самолет Boeing C-17A Globemaster III вылетел из российской столицы в обратном направлении.

    Комментарии (3)
    25 августа 2026, 13:50 • Новости дня
    Путин спросил у главы Ставрополья о состоянии сельскохозяйственных земель

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин оценил развитие инвестиционных проектов в Ставропольском крае и обратил особое внимание главы региона Владимира Владимирова на состояние сельскохозяйственных территорий, страдающих от климатических изменений.

    Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, передает РИА «Новости». Главной темой разговора стало состояние агропромышленного комплекса.

    «Что с сельхозземлями? В каком они состоянии, их количество, объем?» – поинтересовался президент во время беседы. Губернатор доложил, что совместно с Министерством сельского хозяйства разрабатывается программа борьбы с опустыниванием. По его словам, проблема затрагивает до 80 тыс. гектаров ежегодно, преимущественно в восточных районах края. Кроме того, стороны затронули вопросы экономического развития.

    «Ваши оценки по поводу инвестпроектов. Я знаю, что у вас в целом инвестиционный проект развивается», – обратил внимание президент.

    По словам Владимирова, Ставропольский край ежегодно растет в объемах инвестиций.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал эту встречу главы государства с руководителем Ставрополья.

    В июле прошлого года российский лидер поручил Владимиру Владимирову планомерно заниматься вопросами капитального ремонта школ.

    Осенью 2025 года Владимир Путин обозначил проблему сохранения риска опустынивания земель в Астраханской области.

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    25 августа 2026, 10:47 • Новости дня
    Глава Роскосмоса заявил о невозможности работы на МКС без США

    Баканов: США и Россия не могут существовать друг без друга на МКС

    Tекст: Вера Басилая

    Международная космическая станция (МКС) не может существовать без совместной работы России и США и поддержки ими друг друга, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    По словам Баканаова, Россия и США зависят друг от друга на Международной космической станции, и в экстренной ситуации спасти экипаж сможет только партнер, передает ТАСС.

    «Команда слаженная, отработанная, поскольку у нас перекрестные полеты, у нас два сегмента на МКС: российский и американский. По сути, это совместная инфраструктура. Такое мини-государство на орбите Земли. Задаются часто вопросы: «Почему мы с американцами, зачем?» Это очень важно понимать, что мы друг без друга на МКС существовать не сможем. Мы должны друг другу помогать, и в случае чего спасти друг друга может прийти только партнер», – рассказал руководитель в комментарии телеграм-каналу «Юнашев Live».

    По словам Баканова, Россия и США уже раскрыли друг другу часть характеристик космической техники. Он отметил, что существует вероятность продолжения сотрудничества на околоземной орбите и после завершения работы МКС. Кроме того, продление эксплуатации станции до 2030 года, инициированное американской стороной, не повлияет на планы по созданию Российской орбитальной станции (РОС). Первый модуль РОС планируется изготовить и запустить в 2028 году.

    Глава Роскосмоса также подчеркнул, что благодаря поддержке руководства страны средства на развитие космической отрасли в России находятся, несмотря на бюджетные сложности. Он добавил, что возобновлять работу научных школ всегда сложнее, чем поддерживать и наращивать темп.

    Руководители Роскосмоса и НАСА договорились о продлении работы МКС до 2030 года.

    Российская и американская стороны подготовили совместную программу сведения станции с орбиты.

    Специалисты планируют отделить модули будущей Российской орбитальной станции в процессе затопления МКС.

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    25 августа 2026, 21:46 • Новости дня
    Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана с днем рождения

    Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана Алиеву с днем рождения

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой по случаю ее 62-летия.

    «Уважаемая Мехрибан Арифовна, примите самые теплые поздравления по случаю вашего дня рождения. От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности на вашем ответственном посту», – говорится в письме российского лидера, передает РИА «Новости».

    В своем обращении глава государства также попросил передать сердечный привет президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и всем членам семьи.

    Мехрибан Алиева родилась 26 августа 1964 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году российский лидер уже направлял поздравление Мехрибан Алиевой.

    В декабре первый вице-президент республики присоединилась к телефонному разговору Владимира Путина и Ильхама Алиева.

    Месяцем ранее главы государств обсудили расширение взаимовыгодного сотрудничества двух стран.

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    25 августа 2026, 19:45 • Новости дня
    Путин наградил Российский союз ветеранов орденом Дружбы

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин удостоил высокой государственной награды организацию «Российский союз ветеранов» за активное участие в воспитании подрастающего поколения и значимую общественную работу.

    Путин подписал указ о награждении Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов» орденом Дружбы, передает ТАСС.

    В тексте указа отмечается, что высокая награда присуждена столичному коллективу за значительные заслуги.

    «За вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность наградить орденом Дружбы коллектив Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов», город Москва», – говорится в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму участникам движения «Юнармия».

    В июле Герой России Владислав Головин предложил разработать региональные стратегии патриотического воспитания.

    Ранее глава государства назвал героизм бойцов спецоперации отличным примером для молодых людей.

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    25 августа 2026, 11:46 • Новости дня
    Путин сменил посла России в Ираке

    Путин назначил Печаткина новым послом России в Ираке

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин назначил Тимура Печаткина новым чрезвычайным и полномочным послом в Ираке, освободив от этой должности Эльбруса Кутрашева.

    Владимир Путин назначил Тимура Печаткина новым чрезвычайным и полномочным послом России в Ираке, соответствующий указ размещен на сайте правовых актов.

    Другим распоряжением президент освободил от обязанностей Эльбруса Кутрашева. В тексте второго документа сообщается о снятии с него полномочий посла.

    Президент России Владимир Путин назначил Артура Люкманова послом в Египте и полномочным представителем при Лиге арабских государств.

    В начале августа президент России назначил Дмитрия Догадкина новым послом в Сирии.

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    25 августа 2026, 12:50 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с губернатором Ставрополья Владимировым

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен провести встречу с руководителем Ставропольского края Владимиром Владимировым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Сегодня состоится беседа президента с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Он отметил, что во вторник глава государства работает в Кремле, он продолжает заниматься региональной проблематикой, это входит в его постоянный рабочий график.

    Кроме того, у президента в графике стоят встречи и совещания внутреннего характера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года президент проводил открытую беседу с Владимировым.

    На ней российский лидер поручал губернатору планомерно заниматься вопросами капитального ремонта школ.

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