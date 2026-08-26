Песков: Путин не собирался встречаться с главой ЦРУ Рэтклиффом

На приземлившемся во Внуково самолете в Москву прибыл директор ЦРУ Рэтклифф

О прибытии Рэтклиффа в Россию сообщила журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс в своем блоге в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

По ее данным, Рэтклифф прилетел в Россию на борту военно-транспортного самолета C-17. В Москве у главы ЦРУ запланированы встречи, однако их содержание и состав участников пока не раскрываются.

Рэдклифф возглавляет ЦРУ с января 2025 года.

Ранее сообщалось, что американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III прибыл в московский аэропорт транзитным рейсом из Латвии.

Дмитрий Песков в мае подтвердил наличие контактов между спецслужбами Москвы и Вашингтона. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин допустил проведение личной встречи с Джоном Рэтклиффом. Ранее руководители двух ведомств договорились о регулярном взаимодействии для снижения конфронтации.