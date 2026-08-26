NBC: Удары Ирана на Ближнем Востоке обойдутся США в миллиарды долларов

МИД Ирана заявил об отсутствии угрозы странам без баз США

Иран пообещал не угрожать странам, не дающим базы США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Странам, которые не предоставляют свои базы и инфраструктуру США, не стоит опасаться Ирана, заявил официальный представитель МИД Исламской республики Исмаил Багаи, передает РИА «Новости».

Он отметил, что опасения беспочвенны для государств, которые не задействовали свои объекты для поддержки американских военных операций против Тегерана.

По словам дипломата, «странам нет причин беспокоиться, если только они не предоставляли свои базы, объекты и оборудование агрессорам для совершения противоправных действий в отношении Ирана». Он подчеркнул, что Тегеран будет рассматривать в качестве целей любые объекты, с которых будет исходить угроза Ирану.

Ранее газета Financial Times писала, что Иран рассматривает возможность нанесения ударов по американским военным объектам в Европе, в том числе в Болгарии и на Кипре, если произойдет новая эскалация конфликта с США. Багаи также надеется, что другие страны, предоставлявшие свои базы и оборудование США и Израилю, предпримут шаги по их выводу.

С конца февраля США и Израиль наносят удары по объектам на территории Ирана, на что Тегеран ответил своими атаками. В июне стороны подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако впоследствии вновь обменялись ударами. Сейчас конфликт остается неурегулированным, но США делают ставку преимущественно на экономическое давление.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Великобритании, Болгарии и Украины отказались участвовать в войне США против Ирана.

Исламская республика призвала соседние государства закрыть доступ западной коалиции к региональной инфраструктуре.

Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи предупредил о серьезных последствиях за предоставление военных баз для атак.