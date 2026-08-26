В Амурской области под суд отдали группу за добычу золота на 130 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Всего было незаконно добыто более 15 кг золота, а также более серебра более 1 кг, общая сумма добытого составляла порядка 130 млн рублей, пояснили в надзорном ведомстве, передает РИА «Новости».

«Прокуратура области направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу», – добавили там.

По версии следствия, обвиняемые и их соучастники с ноября 2024 года по январь 2025 года добывали драгоценные металлы на участке в долине реки Бысса в Селемджинском районе. Для этого они организовали незаконный въезд в Россию 24 иностранных граждан, которых затем вывезли на место работ.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух участников группы: 49-летней жительницы Забайкальского края и 55-летнего иностранца. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

В июне якутские полицейские обнаружили в грузовике на колымской трассе партию незаконно добытого золота на 58 млн рублей.

Месяцем ранее правоохранительные органы пресекли деятельность коррупционной сети при выдаче лицензий на золотодобычу в Забайкальском крае.

В начале года приезжий мужчина спрятал в вентиляционной шахте арендованной квартиры в Амурской области золотые слитки стоимостью более 207 млн рублей.