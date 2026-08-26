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    26 августа 2026, 05:33 • Новости дня

    Песков: Москва ведет подготовку к визиту Лукашенко

    Tекст: Антон Антонов

    Кремль готовится к встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с российским руководством, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос о том, ведет ли Москва соответствующую подготовку, Песков заявил: «Да. Ведет», – передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах в ближайшее время встретиться с президентом России Владимиром Путиным и с премьером Михаилом Мишустиным.

    Лукашенко вручил орден Дружбы Народов первому вице-премьеру России Денису Мантурову

    23 августа 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин: Вторая ветка «Северного потока» могла пройти через Польшу
    Путин: Вторая ветка «Северного потока» могла пройти через Польшу
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вторую линию газопровода «Северный поток» планировали проложить через территорию Польши, но позднее было принято решение провести газопровод по дну Балтийского моря, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин сообщил, что вторую ветку газопровода «Северный поток» изначально планировали строить через польскую территорию, передают «Вести».

    По словам российского лидера, в республике уже подготовили необходимые сооружения для возведения второй линии. Однако позже маршрут решили изменить и провести газопровод по дну Балтийского моря.

    «У нас же одна линия поставок газа проходит по территории Польши – «Ямал – Европа» – и была подготовлена вторая линия, тоже по территории Польши. Уже даже строители поставили там соответствующие сооружения. Но в конечном итоге мы приняли решение пройти второй линией по дну Балтийского моря с целью минимизации рисков», – сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

    Глава государства добавил, что Польша выступала против изменения маршрута. Отказ от сухопутного варианта лишал республику статуса транзитной страны и связанных с этим экономических выгод.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск поддержал исполнителей диверсии на газопроводах.

    В июне президент России Владимир Путин заявил о готовности запустить уцелевшую нитку газопровода «Северный поток – 2».

    Польские власти опасались потери транзитных доходов из-за строительства этого балтийского маршрута.

    Российская сторона неоднократно предлагала возобновить поставки энергоносителей в Европу по польскому трубопроводу «Ямал – Европа».

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    24 августа 2026, 15:30 • Новости дня
    Путин разрешил вводить внешнее управление на объектах критической инфраструктуры
    Путин разрешил вводить внешнее управление на объектах критической инфраструктуры
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры страны. Документ распространяется на предприятия топливно-энергетического комплекса, связи, транспорта, энергетики, а также промышленные и коммунальные объекты и предусматривает возможность введения внешнего управления в случае угрозы их нормальному функционированию.

    Путин подписал указ, определяющий меры по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры страны, передает РИА «Новости». Документ опубликован на официальном портале правовых актов и вступает в силу со дня опубликования.

    В тексте указа отмечается, что в случае непринятия хозяйствующим субъектом необходимых мер безопасности может быть введено внешнее управление. Эта мера также коснется тех, кто нарушает требования безопасности или создает угрозу нормальному функционированию объектов.

    Временным управляющим, согласно документу, назначается Росимущество, если президент не определит иное лицо. Управляющий получает полномочия собственника, за исключением права распоряжаться имуществом, а также проводит инвентаризацию и обеспечивает сохранность активов.

    К объектам критической инфраструктуры отнесены предприятия топливно-энергетического комплекса, связи, транспорта, энергетики, а также промышленные и коммунальные объекты. Решение о прекращении временного управления будет принимать правительство на основании поручения главы государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности дополнительные меры защиты критической инфраструктуры. Позже глава государства поручил проработать инициативы бизнеса по обороне промышленных объектов от беспилотников.

    Накануне вице-премьер Александр Новак сообщил о постоянном контроле за безопасностью нефтеперерабатывающих предприятий.

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    25 августа 2026, 17:15 • Видео
    «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

    В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

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    23 августа 2026, 14:31 • Новости дня
    Путин отметил позицию Польши к украинскому неонацизму

    Путин: Польша обращает серьезное внимание на идеологию неонацизма на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Варшава обращает пристальное внимание на проявления неонацизма на Украине, несмотря на общую антироссийскую направленность своей политики, заявил президент России Владимир Путин.

    По словам Путина, польское руководство, несмотря на известную русофобскую позицию, обращает серьезное внимание на идеологию неонацизма на Украине, передают «Вести».

    «Несмотря на известную русофобию в политике Польши, все-таки польские власти сегодня обращают серьезное внимание на фундаментальные основы сегодняшней украинской государственности. Имею в виду, прежде всего, идеологию неонацизма. Польские власти, видимо, отвечая на очевидный запрос своего общества, заняли принципиальную позицию», – сказал глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину.

    Ранее польские власти не пригласили украинскую сторону на масштабный военный парад в Варшаве.

    Президент Польши Кароль Навроцкий публично напомнил о преступлениях украинских националистов.

    Польские чиновники симметрично отказались от государственных наград Украины.

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    23 августа 2026, 14:22 • Новости дня
    Путин заявил о контроле ситуации с топливом

    Путин: Правительство должно держать ситуацию с топливом под контролем

    Путин заявил о контроле ситуации с топливом
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вопрос обеспечения страны горючим должен постоянно находиться под надзором кабинета министров, заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью журналисту программы «Вести» Павлу Зарубину.

    «Да, конечно, неудобства определенные для людей есть, но правительство, конечно, должно держать это под контролем», – подчеркнул российский лидер, передают «Вести».

    Президент добавил, что накануне обсуждал эту тему с председателем правительства Михаилом Мишустиным. По словам главы государства, пока решены не все сложности в данной сфере.

    «Только позавчера мы встречались и разговаривали на эту тему с председателем правительства. Да, не все еще вопросы решены, но они решаются. Председатель правительства держит эти вопросы на контроле. Комиссия специальная создана», – отметил Путин, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак назвал ситуацию на топливном рынке напряженной.

    Накануне он поручил нефтяным компаниям усилить контроль за обеспечением регионов горючим.

    Для оперативного мониторинга обстановки правительство сформировало специальный штаб.

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    23 августа 2026, 13:56 • Новости дня
    Путин прокомментировал слова Туска о «Северных потоках»

    Путин: Мотивы позиции Туска по «Северным потокам» ясны

    Путин прокомментировал слова Туска о «Северных потоках»
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин прокомментировал высказывания польского премьер-министра Дональда Туска о диверсиях на «Северном потоке».

    Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину прокомментировал недавние высказывания премьер-министра Польши Дональда Туска относительно ситуации с газопроводами, передают «Вести». Путин подчеркнул, что хорошо понимает причины поведения польского руководства.

    «Вы знаете, я давно знаком с господином Туском, во время подготовки к строительству «Северного потока – 2» и во время самого строительства. Тогда господин Туск тоже был премьер-министром, и мне ясны мотивы такой позиции нынешнего правительства Польши. Мотивы простые очень – экономическая целесообразность», – заявил Путин.

    Ранее польский премьер попытался оправдать диверсию на газопроводах, отметив, что Германии не следует преследовать виновных в этом подрыве.

    Напомним, Туск поддержал исполнителей диверсии на газопроводах.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобный подход европейских политиков крайне странным.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила высказывания польского премьера.

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    24 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    Россия и Украина провели обмен пленными в Белоруссии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Гомельской области успешно прошла гуманитарная миссия по взаимному возвращению десяти российских и десяти украинских военнослужащих, сообщил белорусский телеканал «Первый информационный».

    Механизм возвращения бойцов на родину задействовали по прямому поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает ТАСС.

    Процедура взаимной передачи военнослужащих состоялась с неукоснительным соблюдением всех действующих норм международного гуманитарного права, позволив освобожденным гражданам вернуться домой.

    В результате достигнутых двусторонних договоренностей конфликтующие стороны успешно передали друг другу по десять человек, ранее находившихся в плену.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа на белорусско-украинской границе состоялась передача 15 мирных жителей.

    В конце июня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о встрече с представителями Владимира Зеленского. В начале того же месяца Министерство обороны России вернуло из украинского плена 185 военнослужащих.

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    24 августа 2026, 15:40 • Новости дня
    Путин продлил срок полномочий главы Следственного комитета Бастрыкина
    Путин продлил срок полномочий главы Следственного комитета Бастрыкина
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин увеличил срок федеральной госслужбы председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

    Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    «В соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2027 года председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу», – отмечается в указе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент России продлил срок службы Александра Бастрыкина до 27 августа 2026 года.

    За 15 лет работы Следственный комитет направил в суд почти полтора миллиона уголовных дел.

    В марте текущего года глава ведомства доложил о передаче в суд 1823 дел в новых регионах страны.

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    24 августа 2026, 15:45 • Новости дня
    Путин присвоил звание «Мать-героиня» девяти россиянкам
    Путин присвоил звание «Мать-героиня» девяти россиянкам
    @ Public domain

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Мать-героиня» девяти женщинам из восьми субъектов страны.

    Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

    Высокой награды удостоены Нина Буравова из Самарской области, Анна Ветлугина из Свердловской области, Асият Дибирова из Дагестана. Также звание получили две жительницы Красноярского края – Юлия Докторук и Надежда Крутякова. В списке награжденных значатся Виктория Метансина из Ростовской области, Саяханум Османова из Липецкой области, Елена Родионова из Пермского края и Лариса Хуголь из Кузбасса.

    Кроме того, глава государства отметил орденом «Родительская слава» несколько многодетных семей из разных регионов страны.

    Звание «Мать-героиня» является одним из высших в России, оно дается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Награда сопровождается выплатой в размере 1 млн рублей. Орден «Родительская слава» вручается за воспитание семерых и более детей, одному из родителей выплачивается 500 тыс. рублей.

    В июне президент России вручил высшие знаки отличия родителям девяти больших семейств.

    В прошлом году депутаты Госдумы приняли закон о дополнительных выплатах для матерей-героинь.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о введении ежемесячного обеспечения для удостоенных этого звания женщин.

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    24 августа 2026, 08:10 • Новости дня
    Лукашенко выразил надежду на восстановление сотрудничества Минска и Киева

    Лукашенко поздравил граждан Украины с Днем независимости

    Лукашенко выразил надежду на восстановление сотрудничества Минска и Киева
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с 35-й годовщиной Дня Независимости и выразил надежду, что Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество.

    Александр Лукашенко поздравил народ Украины с 35-й годовщиной независимости, передает РИА «Новости». Президент Белоруссии отметил важность сохранения вековых традиций и памяти об общих победах.

    «Исторические судьбы белорусского и украинского народов тесно переплетены. Наши нации связывают вековые традиции, память про общие победы и тяжелые испытания», – говорится в тексте поздравления.

    Глава государства выразил уверенность в том, что будущие поколения граждан двух стран сберегут родственные связи. Он подчеркнул открытость республики для каждого украинца, приходящего с добрыми намерениями.

    В завершение обращения политик пожелал жителям страны здоровья и процветания, а государству – счастья и мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Александр Лукашенко сообщил о встрече с представителями Владимира Зеленского.

    Белорусский лидер предупредил об опасности начала войны с НАТО.

    В Госдуме обвинили Киев в попытках втянуть Минск в вооруженное противостояние.

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    24 августа 2026, 15:05 • Новости дня
    Путин вывел активы компании Canpack из-под временного управления

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин отменил временное управление двух дочерних предприятий польско-американского производителя алюминиевой упаковки Canpack.

    Путин подписал соответствующий указ, передает ТАСС.

    «Признать утратившими силу: <…> указ президента Российской Федерации от 31 декабря 2025 г. № 1012 «О внесении изменений в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, утвержденный указом президента Российской Федерации от 25 апреля 2023 г. № 302», – говорится в документе, подписанном президентом.

    Отмененный указ предполагал передачу 100% долей ООО «Кэн-пак» и «Кэн-пак – завод упаковки» под временное управление компании «Стальэлемент».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа президент России Владимир Путин утвердил механизм лишения ушедших иностранных инвесторов права на обратный выкуп активов.

    В прошлом году глава государства передал российские активы французской компании Air Liquide под временное управление отечественной структуры «М-Логистика».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил отмену временного управления активами «Данона» соображениями целесообразности.

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    24 августа 2026, 19:40 • Новости дня
    Токаев поблагодарил Путина за поздравления с успешным проведением выборов в Курултай
    Токаев поблагодарил Путина за поздравления с успешным проведением выборов в Курултай
    @ Roman Naumov /URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил признательность президенту России Владимиру Путину и ряду руководителей государств СНГ за поздравления с проведением парламентских выборов.

    «Президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил своих коллег – президента России Владимира Путина, президента Кыргызстана Садыра Жапарова, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, президента Таджикистана Эмомали Рахмона – за теплые поздравления в связи с успешным проведением первых в истории суверенного Казахстана выборов в однопалатный курултай», – сообщила пресс-служба главы Казахстана, передает РИА «Новости».

    Политик отметил, что прошедшее голосование продемонстрировало зрелость и единство граждан. Проводимые в республике реформы пользуются поддержкой подавляющего большинства населения, что создает прочную основу для дальнейшего развития. Также он пожелал главам дружественных государств успехов в реализации их планов.

    Выборы в Курултай состоялись в минувшее воскресенье. Барьер в 5% преодолели пять из семи участвовавших партий. Крупнейшая политическая сила «Адилет» получила 71,17% голосов избирателей при итоговой явке 74,8%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой правящей партии «Адилет» на выборах в Курултай. По предварительным данным ЦИК эта политическая сила набрала 71,17% голосов избирателей.

    Миссия наблюдателей СНГ признала прошедшее голосование открытым и конкурентным.

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    24 августа 2026, 17:35 • Новости дня
    Алиханов заявил о планах производства самолета «Освей» на нижегородском заводе

    Алиханов: Самолет «Освей» планируется собирать на нижегородском заводе «Сокол»

    Алиханов заявил о планах производства самолета «Освей» на нижегородском заводе
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Производство и сборку российско-белорусского самолета «Освей» планируется осуществлять на заводе «Сокол» Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в Нижнем Новгороде, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.

    «Освей» действительно мы планировали и планируем, ОАК планирует размещать производство и сборку здесь», – приводит ТАСС слова министра.

    Он также добавил, что на предприятии может быть организована механическая обработка и агрегатная сборка легкого многоцелевого самолета «Аккорд-201». Мощности ОАК, которые были модернизированы в последние годы, доступны для небольших производителей.

    По словам Алиханова, ориентировочная стоимость работ по развитию проекта «Освей» станет известна после подготовки рабочей конструкторской документации. В настоящее время с белорусской стороной согласовывается вопрос распределения возможных дополнительных расходов.

    Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров анонсировал сертификацию российско-белорусского пассажирского самолета в 2029 году.

    Уфимский университет науки и технологий начал обучение первой группы специалистов для проекта нового турбовинтового судна.

    Разработчики подали заявку на сертификацию легкого многоцелевого двухмоторного самолета в Авиарегистр России.

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    24 августа 2026, 16:50 • Новости дня
    Лукашенко наградил Мишустина и Мантурова орденами Дружбы народов

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко удостоил высоких государственных наград председателя правительства России Михаила Мишустина и первого вице-премьера Дениса Мантурова.

    Лукашенко отметил значительный личный вклад Мишустина и Мантурова в укрепление двусторонних отношений и развитие военно-технического сотрудничества, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого», передает ТАСС.

    «Лукашенко наградил Мишустина и Мантурова орденом Дружбы народов. Соответствующие указы подписал президент Беларуси», – говорится в сообщении.

    Глава российского кабмина получил награду за существенный вклад в укрепление связей между Москвой и Минском. Мантуров отмечен за развитие торгово-экономического и промышленного взаимодействия двух государств. Кроме того, подчеркиваются его заслуги в обеспечении технологического суверенитета Союзного государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне текущего года Михаил Мишустин присоединился к переговорам Владимира Путина и Александра Лукашенко.

    В мае 2024 года глава российского кабмина предложил кандидатуру Дениса Мантурова на должность первого вице-премьера.

    Месяцем ранее председатель правительства заявил об укреплении союзной интеграции России и Белоруссии.

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    23 августа 2026, 12:29 • Новости дня
    Ушаков допустил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС в Китае

    Ушаков: Путин и Трамп неизбежно встретятся в случае приезда на саммит АТЭС в КНР

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп неизбежно встретятся и переговорят, если приедут на саммит АТЭС в Китае, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин и Трамп обязательно проведут двустороннюю беседу в случае совместного участия в ноябрьском саммите АТЭС, передают «Вести». Мероприятие состоится 18-19 ноября.

    «Еще так много времени до саммита АТЭС. Но если лидеры будут на одном и том же мероприятии, то, мне кажется, они неизбежно встретятся и переговорят», – подчеркнул помощник президента России Юрий Ушаков.

    Отвечая на вопрос о наличии конкретных сигналов со стороны Вашингтона, представитель Кремля отметил необходимость сначала дождаться самого форума. По его словам, до этого события предстоит провести еще много крупных международных встреч.

    Ранее президент России Владимир Путин возглавит российскую делегацию на предстоящем саммите АТЭС в Китае.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил вероятность двусторонних контактов с Дональдом Трампом на полях этого форума.

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    25 августа 2026, 16:36 • Новости дня
    Минобороны Белоруссии сообщило о проведении учений на российском полигоне

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белорусские военные проведут масштабные оперативно-тактические учения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны с использованием российских тренировочных баз, сообщило Минобороны республики.

    Мероприятия пройдут с 25 августа по 10 сентября текущего года, уточнили в пресс-службе белорусского военного ведомства, передает РИА «Новости».

    «С 25 августа по 10 сентября 2026 года... проводится оперативно-тактическое учение с родами войск ВВС и войск ПВО», – отмечается в официальном заявлении министерства.

    Начальный этап тренировок предполагает отработку защиты стратегических объектов и армейских подразделений от воздушных атак условного противника. Военнослужащие зенитных ракетных частей также выполнят задачи по совершению маневров.

    Заключительная, активная фаза учений пройдет на территории России. Авиационные и зенитные ракетные подразделения проведут боевые стрельбы на полигоне Ашулук.

    Президент России Владимир Путин называл причину проведения совместных военных маневров с Белоруссией.

    В прошлом году белорусские военнослужащие анонсировали боевые пуски из систем «Полонез-М» на территории российского полигона.

    Ранее летчики из соседней республики осуществили пуски ракет с истребителей Су-30СМ на полигоне Ашулук.

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