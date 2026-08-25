Иран опроверг заявления США о разминировании Ормузского пролива

Замглавы МИД Ирана Гариб-Абади: Суда по-прежнему не могут пройти через Ормуз

Tекст: Антон Антонов

Ранее американские власти заявили об извлечении или подрыве мин в проливе, передает РИА «Новости».

«Если США действительно занимались разминированием, то почему по-прежнему ни одно судно не может пройти по Ормузскому проливу?» – приводит слова иранского дипломата гостелерадиокомпания Ирана.

Он назвал заявления американской стороны ложью. По словам Гариб-Абади, если американские минные тральщики окажутся в регионе, то станут «весьма хорошими целями» для Ирана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом заявил о контроле американских ВМС над проливом.

Гариб-Абади пообещал исправить заблуждения США о принадлежности Ормузского пролива.

Командующий армией Ирана генерал Амир Хатами запретил американским войскам вход в Персидский и Оманский заливы, а также в Ормузский пролив.

