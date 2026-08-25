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    25 августа 2026, 23:50 • Новости дня

    Иран опроверг заявления США о разминировании Ормузского пролива

    Замглавы МИД Ирана Гариб-Абади: Суда по-прежнему не могут пройти через Ормуз

    Иран опроверг заявления США о разминировании Ормузского пролива
    @ Jacques Descloitres/NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади опроверг заявления американских властей о разминировании Ормузского пролива.

    Ранее американские власти заявили об извлечении или подрыве мин в проливе, передает РИА «Новости».

    «Если США действительно занимались разминированием, то почему по-прежнему ни одно судно не может пройти по Ормузскому проливу?» – приводит слова иранского дипломата гостелерадиокомпания Ирана.

    Он назвал заявления американской стороны ложью. По словам Гариб-Абади, если американские минные тральщики окажутся в регионе, то станут «весьма хорошими целями» для Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом заявил о контроле американских ВМС над проливом.

    Гариб-Абади пообещал исправить заблуждения США о принадлежности Ормузского пролива.

    Командующий армией Ирана генерал Амир Хатами запретил американским войскам вход в Персидский и Оманский заливы, а также в Ормузский пролив.

    23 августа 2026, 22:08 • Новости дня
    Иран пригласили присоединиться к Мекканскому соглашению

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава информационного агентства иранского парламента Мехди Рахими заявил телеканалу Al Mayadeen о полученном Тегераном приглашении присоединиться к Мекканскому соглашению.

    «Иран получил приглашение присоединиться к Мекканскому соглашению, и этот вопрос находится на рассмотрении. Страны региона движутся к созданию регионального зонтика безопасности, и это победа для Ирана, поскольку он давно к этому призывал», – приводит Al Mayadeen в соцсети X слова Рахими.

    Напомним, 7 августа Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились о совместной обороне. Тогда же был подписан пакт о создании нового военного союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран предостерег страны Мекканского соглашения от действий против Ирана. Военные эксперты связали решение о создании нового военного союза с утратой доверия Эр-Рияда к Вашингтону. Американский президент  поприветствовал подписание Мекканского соглашения.


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    23 августа 2026, 02:12 • Новости дня
    Иранские хакеры отключили электростанцию в Британии

    Telegraph: Иранские хакеры на несколько дней отключили электростанцию в Британии

    Иранские хакеры отключили электростанцию в Британии
    @ MEV/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Связанные с Тегераном хакеры совершили атаку на электростанцию в Великобритании и отключили ее на несколько дней, пишет Telegraph.

    «Иран закрыл британскую электростанцию на четыре дня в результате беспрецедентной кибератаки», – пишет Telegraph.

    Британские чиновники отказались назвать пострадавшее предприятие из соображений безопасности. Известно, что станция была относительно небольшой, и инцидент не повлиял на общее энергоснабжение Британии. Специалистам потребовалось четыре дня, чтобы восстановить работу объекта.

    Инцидент совпал по времени с серией атак на водную инфраструктуру в США в прошлом месяце, затронувшей 12 штатов. Британское правительство провело брифинг для руководителей энергетических компаний и направило бизнесу рекомендации. О произошедшем сообщили в Национальный центр кибербезопасности.

    «Считается, что это первый случай, когда хакерам, связанным с иранским режимом, удалось вывести из строя подобный объект в Великобритании, и что это самая успешная кибератака такого рода», – пишет издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа инфраструктура водоснабжения в 12 американских штатах подверглась скоординированной хакерской атаке.

    В июле злоумышленники похитили данные с десятков тысяч компьютеров британских государственных служащих.

    Весной иранские киберпреступники полностью вывели из строя систему управления железными дорогами Израиля.

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    25 августа 2026, 17:15 • Видео
    «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

    В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

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    25 августа 2026, 20:45 • Новости дня
    Пентагон раскрыл потери американской армии в конфликте с Ираном

    Пентагон: Число пострадавших военных США в конфликте с Ираном достигло 776

    Пентагон раскрыл потери американской армии в конфликте с Ираном
    @ U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Потери вооруженных сил США в ходе противостояния с Ираном приблизились к 800 военнослужащим с учетом новой серии ударов, сообщил Пентагон.

    Общее количество американских военнослужащих, погибших или получивших ранения в ходе конфликта с Ираном, достигло 776 человек, передает РИА «Новости». Такие данные содержатся в официальных отчетах Пентагона.

    По состоянию на 24 августа 2026 года, когда статистика обновлялась в последний раз, в ходе операции «Эпическая ярость» пострадало 417 военнослужащих, а погибло 14. Власти США заявляли, что эта операция завершилась 5 мая.

    С начала новой серии ударов США 7 июля количество пострадавших американских военных составило 341, а погибших – четыре. На этом фоне издание Intercept сообщает, что военное ведомство начало тайно обращаться за услугами по оказанию помощи при несчастных случаях и погребению погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Дональд Трамп заявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном. В конце того же месяца американские СМИ оценили количество пострадавших в ходе конфликта военнослужащих США в 624 человека.

    В середине августа журналисты узнали о потере американскими военными 45 ударных беспилотников MQ-9 Reaper.

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    24 августа 2026, 21:13 • Новости дня
    США ввели антииранские санкции против 60 организаций и судов

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация США вводит в понедельник антииранские санкции против более чем 60 организаций, физических лиц и судов по всему миру, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

    По словам Бессента, Вашингтон вводит новые ограничения против более чем 60 физических и юридических лиц, а также морских судов, которые якобы позволяют Ирану приобретать запрещенные ядерные и ракетные технологии, проводить кибероперации и получать доходы от продажи нефти, передает РИА «Новости».

    В конце июля американское министерство финансов обновило перечень ограничений против десяти компаний и восьми танкеров.

    Ранее Бессент заявил, что объявленная президентом США Дональдом Трампом экономическая операция против Ирана выводит конфликт на финальную стадию.

    Американская администрация отказалась от планов быстрой военной кампании ради финансового удушения Ирана.

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    24 августа 2026, 21:50 • Новости дня
    В парламенте Ирана пропал свет при обсуждении энергокризиса
    В парламенте Ирана пропал свет при обсуждении энергокризиса
    @ Morteza Nikoubazl/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В парламенте Ирана отключили свет прямо во время заседания комитета по вопросам энергетики, где обсуждались причины перебоев с электроэнергией в стране, сообщил иранский новостной портал Jamaran.

    Во время заседания иранского парламента, посвященного проблемам с энергоснабжением, в зале пропал свет, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в момент обсуждения причин частых отключений электричества.

    «Комитет по вопросам энергетики парламента проводил заседание для рассмотрения причин отключений электричества. В тот самый момент электроэнергия пропала», – говорится в сообщении иранского новостного портала Jamaran.

    Издание также опубликовало фотографию из зала заседаний, на которой видно, что депутаты сидят в темноте. Агентство Fars позже уточнило, что отключение электричества было плановым и продлилось два часа. На встрече также присутствовали заместители глав министерств нефти и энергетики Ирана.

    В июле министерство энергетики Ирана призвало жителей южных провинций сократить потребление электричества.

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    23 августа 2026, 06:18 • Новости дня
    В Иране пригрозили ударами по нефтеэкспортным маршрутам Персидского залива

    Резайи: Иран может расширить удары по нефтеэкспортным маршрутам

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран нанесет удары по интересам и нефтеэкспортным маршрутам соседних стран в случае их участия в экономической операции США против Ирана, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резайи.

    «Если страны, окружающие Иран, присоединятся к США в их экономической войне против Тегерана, мы нанесем удар по их интересам», – приводит слова Резайи РИА «Новости».

    По словам Резайи, в случае поддержки соседями экономической операции Вашингтона ни одна капля нефти не покинет Персидский залив, а иранские силы будут наносить удары по другим маршрутам экспорта нефти из региона. Он добавил, что Иран полностью готов атаковать американские нефтяные и другие компании на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о запуске против Ирана экономической операции с беспрецедентной изоляцией.

    МИД Ирана предупредил о последствиях любого соучастия иностранных государств в агрессии против Тегерана.

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    23 августа 2026, 11:02 • Новости дня
    FT: Разрушенные Ираном ряд военных баз США нет смысла восстанавливать

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-советник Белого дома по исламским странам Нейт Суонсон заявил, что ряд военных объектов США, подвергшихся ответным ударам Ирана, не имеет смысла восстанавливать, сообщает The Financial Times (FT).

    По словам Суонсона, американское руководство сомневается в необходимости реконструкции ряда военных объектов после иранских атак, передает РИА «Новости». За шесть месяцев конфликта будущее присутствия американских сил в Персидском заливе оказалось под вопросом.

    «Нет особой пользы в том, чтобы восстанавливать некоторые из этих объектов», – заявил бывший советник Белого дома по исламским странам Нейт Суонсон. Газета Financial Times отмечает, что крупные стационарные базы теряют привлекательность в качестве транзитных узлов. Теперь Вашингтон отдает предпочтение разреженной модели развертывания войск для усложнения возможных атак.

    Обмен ударами между государствами начался 28 февраля. В середине июня стороны подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако вскоре атаки возобновились. Сейчас открытые бои не ведутся, а американская сторона полагается на экономическое давление.

     Телеканал CNN сообщил о непригодности некоторых американских военных объектов для дальнейшего использования.

    Телеканал NBC оценил восстановление поврежденной инфраструктуры в миллиарды долларов.

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    23 августа 2026, 18:57 • Новости дня
    В КСИР заявили о готовности Ирана к экономической войне с США

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Ирана подготовили различные сценарии для противодействия экономической войне, объявленной Соединенными Штатами, планируя расширять торговые отношения с другими государствами.

    Тегеран обладает множеством планов противодействия враждебным шагам Вашингтона, включая выстраивание экономических связей с разными государствами для нейтрализации последствий давления США, передает РИА «Новости». Об этом заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохебби.

    «Мы неоднократно заявляли, что у нас есть сценарий на случай любых враждебных действий со стороны противника. Одним из враждебных действий противника является экономическая война», – подчеркнул он, добавив, что Иран готов отразить негативные последствия и легко наладить торговые отношения.

    Мохебби отметил, что заявления американского лидера Дональда Трампа об экономической операции фактически признают поражение Соединенных Штатов в военном противостоянии. Ранее глава Белого дома объявил о начале кампании против Ирана, назвав ее «изоляцией беспрецедентного масштаба» и призвав союзников поддержать Вашингтон.

    Напомним, в конце февраля текущего года США и Израиль начали наносить удары по иранским объектам, на что Тегеран ответил симметрично. В марте атакам подверглись газовое месторождение «Южный Парс» и промышленная зона Ассалуйе. Несмотря на подписанный в июне меморандум о прекращении огня, конфликт остается неурегулированным, а Вашингтон сделал ставку на экономическое давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о запуске масштабной экономической операции против Ирана.

    Американская администрация отказалась от планов быстрой военной кампании ради финансового удушения исламской республики.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резайи пригрозил ударами по нефтеэкспортным маршрутам соседних государств.

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    24 августа 2026, 00:10 • Новости дня
    Иран пообещал «ни капли нефти» при продолжении экономической войны

    Иран пригрозил последствиями экономической войны

    Tекст: Катерина Туманова

    Секретарь иранского совета безопасности Мохсен Резаи заявил, что последствия экономической войны США против Ирана ощутят очень многие, так как Тегеран перекроет экспорт нефти через Ормуз.

    «Если экономическая война продолжится, ни капли нефти не будет экспортироваться ни через Ормузский пролив, ни из какой-либо части Персидского залива. Иран будет рассматривать участие любой страны в экономической войне Америки против иранского народа или ее поддержку как акт войны», – написал он в соцсети Х.

    Кроме того, Резаи пообещал удары по нефтеэкспортным маршрутам Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о запуске против Ирана экономической операции с беспрецедентной изоляцией. МИД Ирана предупредил о последствиях любого соучастия государств в агрессии против Тегерана.


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    24 августа 2026, 02:50 • Новости дня
    Глава Минфина США объявил финальную стадию борьбы с Ираном

    Бессент объявил финальную стадию борьбы с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Объявленная президентом США Дональдом Трампом экономическая операция против Ирана выводит конфликт на финальную стадию, заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент в статье для FT.

    «Президент Дональд Трамп и подавляющая мощь нашей армии значительно ослабили военный потенциал Ирана и его ядерную программу. Теперь мы вступаем в финальную стадию. На рассвете начинается экономический «День Д» – крупнейшее финансовое наступление, когда-либо организованное против противника», – написал Бессент в статье для Financial Times (FT).

    Бессент отметил, что американская администрация решила полностью разорвать экономические каналы Тегерана, пригрозив жесткими военными мерами в случае нападения на союзников в регионе.

    Государства, сохраняющие коммерческие связи с исламской республикой, рискуют оказаться в аналогичной изоляции, предупредил он. Американские власти предупредили, что незаконное финансирование приведет к потере доступа к глобальному капиталу. Любая поддержка иранской экономики сделает страну изгоем на международной арене.

    «Те, кто разорвет оставшиеся финансовые и коммерческие связи с Ираном, укрепят свои. Они расширят свой доступ к глобальному капиталу, укрепят доверие к своим рынкам и достигнут желаемого положения в мировой экономике. Альтернатива для тех, кто привязан к Тегерану, – это перекрытие любого пути к долгосрочному процветанию», – заверил Бессент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская администрация отказалась от планов быстрой военной кампании ради финансового удушения исламской республики. Президент США объявил против Ирана «самую сокрушительную экономическую операцию». В КСИР заявили о готовности Ирана к экономической войне с США.

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    24 августа 2026, 01:14 • Новости дня
    Иран пригрозил нарушителям движения в Ормузе арестом и конфискациями

    Иран пригрозил нарушителям движения в Ормузе штрафами

    Tекст: Катерина Туманова

    Управление по контролю за водными путями Персидского залива заявило о намерении воздействовать на нарушителей иранских правил пересечения Ормузского пролива, вплоть до ареста и конфискации.

    «Суда, сотрудничающие с судами-нарушителями, будут добавлены в черный список. Из-за нарушения некоторыми судами иранских условий движения через Ормузский пролив, эти суда столкнутся с такими ограничениями, как штрафы, арест или конфискация при будущем движении через Ормузский пролив», – приводит Telegram-канал Иранской телерадиокомпании выдержку из сообщения ведомства.

    Управление по контролю за водными путями призвало во избежание возможных проблем у владельцев грузов, следующих в Персидский залив или из Персидского залива, предварительно просмотреть обновленный список судов, не соответствующих требованиям, прежде чем фрахтовать судно.

    Там уточнили, что желающие удалить свое судно из черного списка, должны направить запрос с соответствующим объяснением на электронный адрес.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства через Ормуз. Иран перечислил условия для открытия Ормузского пролива. Иран пообещал исправить заблуждения Трампа о принадлежности Ормузского пролива.


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    24 августа 2026, 12:55 • Новости дня
    МИД Ирана заявил об отсутствии угрозы странам без баз США

    Иран пообещал не угрожать странам, не дающим базы США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Странам, которые не предоставляют свою инфраструктуру в распоряжение США, не стоит опасаться Тегерана, заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Исламской республики Исмаил Багаи.

    Странам, которые не предоставляют свои базы и инфраструктуру США, не стоит опасаться Ирана, заявил официальный представитель МИД Исламской республики Исмаил Багаи, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что опасения беспочвенны для государств, которые не задействовали свои объекты для поддержки американских военных операций против Тегерана.

    По словам дипломата, «странам нет причин беспокоиться, если только они не предоставляли свои базы, объекты и оборудование агрессорам для совершения противоправных действий в отношении Ирана». Он подчеркнул, что Тегеран будет рассматривать в качестве целей любые объекты, с которых будет исходить угроза Ирану.

    Ранее газета Financial Times писала, что Иран рассматривает возможность нанесения ударов по американским военным объектам в Европе, в том числе в Болгарии и на Кипре, если произойдет новая эскалация конфликта с США. Багаи также надеется, что другие страны, предоставлявшие свои базы и оборудование США и Израилю, предпримут шаги по их выводу.

    С конца февраля США и Израиль наносят удары по объектам на территории Ирана, на что Тегеран ответил своими атаками. В июне стороны подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако впоследствии вновь обменялись ударами. Сейчас конфликт остается неурегулированным, но США делают ставку преимущественно на экономическое давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Великобритании, Болгарии и Украины отказались участвовать в войне США против Ирана.

    Исламская республика призвала соседние государства закрыть доступ западной коалиции к региональной инфраструктуре.

    Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи предупредил о серьезных последствиях за предоставление военных баз для атак.

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    24 августа 2026, 06:50 • Новости дня
    Иран уличил США и Израиль в ослаблении режима нераспространения ядерного оружия

    Иран обвинил МАГАТЭ в бездействии после ударов США и Израиля

    Tекст: Катерина Туманова

    Молчание МАГАТЭ на фоне ударов США и Израиля по объектам Ирана привело к ослаблению международного режима нераспространения ядерного оружия, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

    «К сожалению, это событие не было прямо осуждено Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Нас и международное сообщество беспокоит ослабление международного режима нераспространения», – сказал он РИА «Новости».

    Посол Джалали добавил, что две ядерные державы атаковали объекты, которые находились под международными гарантиями в неядерном государстве.

    Напомним, США и Израиль ударили по иранским ядерным объектам в ходе конфликта в июне 2025 года. Кроме того, объекты подвергались атакам во время эскалации, начавшейся в конце февраля 2026 года, в чем Тегеран обвинил Вашингтон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США запросила 672 млн долларов на ликвидацию урана в Иране. В июле Тегеран отказался пускать инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты. МИД России назвал разговоры об иранском атоме прикрытием кровопролития.

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    25 августа 2026, 11:59 • Новости дня
    США предложили обменять снятие санкций с Ирана на Ормузский пролив

    США через Пакистан предложили снять блокаду Ирана за открытие Ормузского пролива

    Tекст: Мария Иванова

    Американские власти готовы отказаться от санкционного давления на Тегеран при условии разблокировки Ормузского пролива и прекращения атак подконтрольных республике вооруженных группировок.

    Американская сторона передала соответствующую инициативу через посредников, сообщает ТАСС со ссылкой на канал Al Hadath.

    Предложение включает отмену ограничений при условии открытия пролива и прекращения действий подконтрольных группировок в регионе.

    Информацию иранскому руководству доставил главнокомандующий армией Пакистана Асим Мунир в ходе официального визита. Высокопоставленный военный также призвал возобновить работу над двусторонним меморандумом о взаимопонимании.

    При этом представитель Исламабада подчеркнул строгий нейтралитет своего государства. Пакистан не планирует занимать чью-либо позицию в текущем ближневосточном конфликте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о планах Вашингтона вернуть прежние объемы транспортировки нефти из Персидского залива.

    До этого американские чиновники готовили временное соглашение с Тегераном при посредничестве Омана.

    Иранская сторона через пакистанских представителей потребовала от Соединенных Штатов финансовую компенсацию за разблокировку Ормузского пролива.

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    24 августа 2026, 07:27 • Новости дня
    Через Ормузский пролив за два дня прошло менее 20 судов

    Reuters: Через Ормузский пролив за два дня прошло менее 20 судов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    За прошедшие субботу и воскресенье в ключевом для мировой энергетики Ормузском проливе прошли лишь 17 судов, сообщают информационные агентства.

    Навигация на маршруте оказалась серьезно ограничена из-за действий американских и иранских военных, пишет Reuters со ссылкой на данные компании Kpler.

    что 22 августа пролив пересекли 13 судов, а днем позже – всего четыре.

    Специалисты подчеркивают, что реальное количество прошедших кораблей может оказаться несколько иным. В условиях напряженной обстановки некоторые экипажи предпочитают преодолевать опасный участок с отключенными системами идентификации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана отказались снимать блокировку Ормузского пролива до выполнения условий июньского меморандума.

    В июле в Корпусе стражей исламской революции объявили о минировании южного маршрута водного пути.

    Власти Ирана поясняли, что нарушителей иранских правил пересечения пролива будут арестовывать, а их имущество –конфисковывать.

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