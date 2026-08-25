Источники в Пакистане и Иране: Вашингтон и Тегеран согласовали прекращение огня

Тегеран обладает множеством планов противодействия враждебным шагам Вашингтона, включая выстраивание экономических связей с разными государствами для нейтрализации последствий давления США, передает РИА «Новости». Об этом заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохебби.
«Мы неоднократно заявляли, что у нас есть сценарий на случай любых враждебных действий со стороны противника. Одним из враждебных действий противника является экономическая война», – подчеркнул он, добавив, что Иран готов отразить негативные последствия и легко наладить торговые отношения.
Мохебби отметил, что заявления американского лидера Дональда Трампа об экономической операции фактически признают поражение Соединенных Штатов в военном противостоянии. Ранее глава Белого дома объявил о начале кампании против Ирана, назвав ее «изоляцией беспрецедентного масштаба» и призвав союзников поддержать Вашингтон.
Напомним, в конце февраля текущего года США и Израиль начали наносить удары по иранским объектам, на что Тегеран ответил симметрично. В марте атакам подверглись газовое месторождение «Южный Парс» и промышленная зона Ассалуйе. Несмотря на подписанный в июне меморандум о прекращении огня, конфликт остается неурегулированным, а Вашингтон сделал ставку на экономическое давление.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о запуске масштабной экономической операции против Ирана.
Американская администрация отказалась от планов быстрой военной кампании ради финансового удушения исламской республики.
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