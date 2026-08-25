Командующий сирийскими курдскими формированиями объявил об их роспуске

Tекст: Ольга Иванова

Арабо-курдские подразделения «Сирийские демократические силы» (СДС) официально расформированы и стали частью сирийских государственных структур, передает РИА «Новости». Об этом во вторник сообщил командующий СДС Мазлум Абди.

«Объявляю о роспуске СДС, курдской автономной администрации и всех подчиненных им военных и гражданских формирований, а также об их полной интеграции в институты государства», – заявил командующий в эфире сирийского телеканала Syria TV.

По словам Мазлума Абди, миссия «Сирийских демократических сил» завершена. Он отметил, что теперь начинается переходный период от обороны к активному восстановлению и строительству Сирии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года сирийская армия начала военную операцию против курдских формирований в Алеппо.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал власти Сирии немедленно остановить наступление.

В конце января курдские «Силы демократической Сирии» согласились на поэтапное вхождение в состав сирийской армии.