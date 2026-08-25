Умерла первая исполнительница песни I Will Always Love You

Умерла певица Долли Партон, первая исполнительница песни I Will Always Love You

Tекст: Вера Басилая

История I Will Always Love You началась не с романтических отношений, а с профессионального расставания, пишет Variety.

В 1967 году Долли Партон стала партнершей популярного кантри-исполнителя Портера Вагонера. Он вел собственное национальное телевизионное шоу, а дуэт быстро приобрел известность. Для молодой Партон сотрудничество с Вагонером стало важнейшим этапом карьеры: благодаря телешоу ее увидела огромная аудитория.

Однако со временем певица захотела выйти из тени своего партнера и построить самостоятельную карьеру. Расставание оказалось непростым. Партон была благодарна Вагонеру за предоставленную возможность, но понимала, что ей необходимо двигаться дальше.

Именно из этих противоречивых чувств родилась I Will Always Love You.

Партон написала песню в 1974 году как своеобразное музыкальное прощание с Вагонером. В композиции нет обвинений или злости. Напротив, героиня признает необходимость расставания, но одновременно сохраняет благодарность и любовь к человеку, с которым ее связывало прошлое/ Название песни переводится как «Я всегда буду любить тебя».

Партон сама исполнила композицию и практически сразу добилась с ней первого места в кантри-чарте. Позже она еще раз записала песню – в 1982 году, для фильма «Лучший маленький бордель в Техасе». И эта версия также поднялась на вершину кантри-чарта.

Но главный поворот в судьбе песни произошел десять лет спустя. В 1992 году Уитни Хьюстон записала I Will Always Love You для фильма «Телохранитель», в котором сама исполняла главную женскую роль вместе с Кевином Костнером.

Песня провела 14 недель на первом месте американского поп-чарта, установив на тот момент рекорд. Саундтрек «Телохранителя» также превратился в один из самых успешных музыкальных альбомов в истории и разошелся по миру тиражом около 45 млн экземпляров.

При этом Партон сохранила права на свою песню. Это решение оказалось чрезвычайно важным с финансовой точки зрения.

К песне в свое время проявлял интерес Элвис Пресли. Но Партон отказалась от предложения, поскольку условия предполагали передачу части издательских прав. В результате авторские права остались у самой Партон. После мирового успеха версии Хьюстон песня принесла своей создательнице огромные доходы.

Проблемы со здоровьем у исполнительницы обострились весной 2025 года после потери супруга Карла Дина. Осенью того же года Партон была вынуждена отменить концерт из-за инфекции, а весной 2026 года отказалась от резиденции в Лас-Вегасе.

Незадолго до кончины певица признавалась, что долгое время игнорировала собственное самочувствие, ухаживая за мужем. Долли Партон вошла в историю как самая продаваемая кантри-исполнительница, реализовав свыше 160 млн альбомов по всему миру.

В июле в Португалии скончалась британская певица Бонни Тайлер.