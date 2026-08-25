Telegraph: Мошенник от имени Белого дома переписывался с экс-послом Британии Мандельсоном

Tекст: Вера Басилая

По данным Telegraph, неизвестный, выдававший себя за главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, общался с бывшим британским послом в США Питером Мандельсоном, передает РИА «Новости». В 2025 году злоумышленник написал дипломату с предложением договориться о встрече.

Когда представители посольства Британии в Вашингтоне обратились в офис Уайлс, выяснилось, что ее телефон подвергся взлому.

«Мандельсон стал целью человека, выдававшего себя за сотрудника Белого дома, за год до того, как Энди Бернем обменялся сообщениями с человеком, выдававшим себя за главу администрации Дональда Трампа», – отмечает британское издание.

Ранее стало известно, что глава британского правительства Энди Бернем случайно вступил в диалог с фейковым руководителем аппарата Белого дома.

После этого инцидента личные номера членов кабинета министров Великобритании попали в открытый доступ.

Напомним, антикоррупционные структуры Евросоюза инициировали расследование в отношении бывшего посла Питера Мандельсона.